Саммит КС-26 в Глазго: что это, почему это важно и чего ждать от встречи?

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

19 минут назад

Автор фото, Getty Images/BBC

В Глазго начинается ежегодный климатический саммит КС-26 (известный также, как COP26), от которого - в самом прямом смысле - зависят судьбы мира.

Почему этот саммит так важен, что именно стоит на кону и что будет, если договориться не удастся?

Русская служба Би-би-си отвечает на вопросы о саммите и о климате, на которые россияне чаще всего ищут ответы в интернете.

Почему климат меняется?

С началом промышленной революции и массового производства (примерно в середине XIX века) на Земле начали резко расти выбросы промышленных газов. Они являются побочным продуктом при производстве практически чего угодно - от тепла и электричества, которыми мы отапливаем и освещаем здания, до сельскохозяйственных продуктов, которые мы ежедневно употребляем в пищу.

Многие из этих газов имеют так называемый парниковый (то есть тепличный) эффект. Теплица, как мы знаем, пропускает солнечные лучи, которые нагревают землю, а потом не даёт этому теплу улетучиваться, как бы заперев его в своих прозрачных стенах.

Как менялась температура поверхности Земли с 1880 по 2019 год 2019 10 самых теплых лет 10 самых холодных лет Сред. темп. за XX в. Теплее Холоднее Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Источник: NOAA Повтор

Растворенные в атмосфере парниковые газы делают ровно то же самое, только в масштабах всей планеты. Метан, углекислый газ (он же СО2), водяной пар и другие промышленные выбросы накапливают тепло, исходящее от нагретой солнцем земли, и "не отпускают его", медленно но верно поджаривая нас с вами за счёт повышения средних температур на всей планете.

И насколько уже потеплело?

Почти непрерывный рост выбросов на протяжении полутора веков привел к тому, что температура на Земле уже повысилась в среднем примерно на 1,1 градуса Цельсия.

Казалось бы, ну и что такого? Подумаешь, 1 градус — пустяки какие!

Однако все действительно очень серьезно, по двум причинам. Во-первых, вода по-прежнему тает при температуре 0 градусов (а морская — даже чуть ниже, почти при минус 2).

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А это значит, что в северных и горных районах, которые большую часть года покрыты снегом и льдом или вообще стоят на вечной мерзлоте, даже эти 1-1,5 "лишних" градуса могут оказаться критичны.

Оттаявшая вода устремляется вниз, в долины — и в конечном итоге оказывается в Мировом океане, что неизбежно повышает его уровень, затапливая прибрежные территории.

Во-вторых, 1,1 градус - это условная "средняя температура по больнице". В реальности же потепление происходит очень неравномерно: какие-то участки планеты нагреваются быстрее, какие-то медленнее.

Если планета нагревается, почему у нас так холодно?

Моделировать климатические процессы невероятно сложно, поскольку в них принимает участие множество самых разнообразных факторов. Как уже было сказано, планета нагревается крайне неравномерно, так что временно где-то вполне может и сильно похолодать (как это произошло, например, зимой 2018-2019 гг.) - за счет нарушения привычной циркуляции атмосферы.

Одна из главных причин состоит в том, что Арктика теплеет значительно быстрее, чем остальные регионы, поскольку там тающий снег и ледники обнажают более тёмные участки земли и поверхность океана. А следовательно, те начинают впитывать ещё больше солнечных лучей и нагреваются еще сильнее. Процесс ускоряется.

Из-за этого разница температур между полярными и умеренными широтами сокращается, нарушая многовековой баланс. Воздушные и морские течения сбиваются с ритма и меняют направление, что неизбежно отражается на погоде.

Поэтому, как бы парадоксально эти ни звучало, одним из последствий глобального потепления могут быть очень суровые, аномально холодные зимы.

Чем нам это грозит? Насколько велики масштабы ожидаемой катастрофы?

За последние пару десятилетий наводнения, оползни, ураганы, затяжные периоды изнурительной жары и другие погодные неприятности участились почти вдвое.

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Если этот процесс продолжится, под угрозу будет поставлено выживание человечества в целом, поскольку последние несколько тысяч лет наши предки жили в комфортных условиях своеобразной "климатической ниши", где среднегодовая температура не превышает 13-15 градусов.

Ученые предупреждают: уже в ближайшие пару десятилетий экстремальные погодные явления, вызванные изменениями климата, грозят превратить значительную часть суши в выжженную пустыню и уничтожить эту нишу - а может, и вовсе сделать нашу планету непригодной для жизни.

Поэтому выбора - снижать или не снижать выбросы - у нас, по большому счету, нет. Вопрос только в том, насколько быстро это удастся сделать.

Времени осталось очень мало: построенные учеными климатические модели показывают, что так называемая "точка невозврата", когда большинство произошедших изменений станут необратимыми, может быть пройдена уже к 2030 году.

Почему так сложно найти выход из кризиса?

Правильных ответов на этот вопрос очень много, но особо принципиальны два основных момента.

Во-первых, широко распространено мнение, что истинные причины глобального потепления до сих пор неизвестны и у ученых нет достаточных доказательств, чтобы выстроить причинно-следственную связь между промышленными выбросами и меняющимся климатом.

Это весьма распространенное заблуждение. Долгое время наука действительно воздерживалась от однозначных выводов по поводу причин глобального потепления.

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Однако опубликованный в августе доклад международной экспертной группы IPCC содержит однозначный вывод: без учета деятельности человека настолько резкие изменения климата попросту невозможны.

Совокупный вклад всех природных факторов вместе взятых в глобальное потепление составляет лишь около 0,02 градуса из искомых полутора - то есть примерно в 30-50 раз меньше, чем показывают наблюдения.

А во-вторых, проблема изменений климата является глобальной - в самом прямом смысле слова. В теплице под названием Земля мы живем все вместе. И ни одна страна, какой бы успешной и богатой она ни была, не сможет решить эту проблему в одиночку.

Даже если последовать примеру Дональда Трампа и отгородиться от соседей каменной стеной, она все равно не сможет остановить воздушные потоки. Так что искать выход из кризиса придется всем вместе - в тесном сотрудничестве друг с другом.

Что такое "клуб КС-26" и зачем он нужен?

КС - это русскоязычное сокращение от "Конференция сторон"; английская версия той же абревиатуры выглядит как COP (Conference of Parties). Так называется ежегодная встреча на высшем уровне, где представители 197 стран обсуждают масштабные изменения климата и пытаются договориться, какие условия необходимо соблюдать - как на государственном, так и на личном уровне, - чтобы не допустить глобальной катастрофы.

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Саммит проходит в рамках конвенции ООН об изменении климата - международного договора, подписанного почти 30 лет назад всеми странами и территориями земного шара (практически без исключений) и направленного на ограничение воздействия на климат человека.

COP26 станет 26-м по счету таким собранием - с тех пор как договор вступил в силу 21 марта 1994 года. В нынешнем году встреча пройдет в Шотландии, в городе Глазго, с 1 по 12 ноября.

Почему именно этот саммит в Глазго настолько важен?

КС-26 станет первым саммитом, на котором планируется подвести предварительные итоги того, что было сделано (а что не сделано) для выхода из климатического кризиса с момента подписания в 2015 главного регулирующего документа в этой сфере - Парижского климатического соглашения.

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Там в общих чертах описана стратегия человечества по предотвращению климатической катастрофы, утвержденная представителями 175 стран.

Все они безоговорочно признают, что, если глобальное потепление продолжится и средние температуры планеты вырастут на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными показателями, то будет пройдена своеобразная "точка невозврата": катастрофические изменения климата, произошедшие за последние несколько десятилетий станут необратимыми.

Чтобы эта (впрочем, как и любая другая) стратегия сработала, ее нужно придерживаться, — и следит за этим как раз COP26. Саммит можно сравнить со съездом делегатов со всего мира - чтобы обсудить тактические решения и убедиться в том, что все участники соглашения вносят свой вклад.

Чего требует Парижское соглашение?

Если не вдаваться в подробности, а кратко и тезисно сформулировать суть документа, то все подписавшиеся под Парижским договором страны обязались выполнить следующие условия:

снизить выбросы парниковых газов;

увеличить производство возобновляемой энергии;

делать это таким образом, чтобы повышение глобальной температуры удалось удержать "на уровне значительно ниже" 2°C, в идеале ограничить его 1,5°C; а также

изыскать миллиарды долларов, чтобы помочь более бедным, развивающимся странам справиться с последствиями изменения климата.

Тогда же было установлено, что следить за тем, как продвигается работа в этом направлении, и подводить предварительные итоги страны будут раз в пять лет. Первый саммит COP26 должен был состояться в прошлом, 2020 году, но из-за пандемии его пришлось перенести на 2021 год.

Насколько помогла или помешала пандемия коронавируса?

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Пандемия нарушила достигнутую договорённость уже хотя бы тем, что саммит пришлось отложить. Однако в то же время — за счёт того, что мир вынужденно встал на паузу — был полностью нарушен привычный ход жизни и у нас появилась беспрецедентная возможность переосмыслить процесс восстановления экономики после пандемии.

Неужели нам действительно нужно так часто летать на самолётах? Может ли работа из дома снизить выбросы транспорта в час пик? Может быть, самое время заняться де-урбанизацией? И так далее — вопросов масса.

Президент США Джо Байден отменил решение Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения, и план восстановления экономики США после пандемии уделяет большое внимание именно вопросам борьбы с изменением климата.

На КС-26 мировые лидеры должны поставить новые цели и выстроить новую тактику для решения этой проблемы — и эти цели должны быть очень амбициозными.

Чего лидеры надеются достичь на саммите в Глазго?

Встреча продлится почти две недели, поскольку у каждой страны свое видение по многим вопросам решения кризиса - и в целом планов очень много.

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Много нерешенных вопросов осталось с предыдущей встречи в Мадриде. Именно к мадридскому саммиту приурочила свое выступление в ООН шведская активистка Грета Тунберг, обвинившая мировых лидеров в бездействии и заявившая, что ее поколение фактически лишили будущего.

Впрочем, ее слова не очень помогли странам достичь согласия по многим спорным вопросам. Например, первыми изменение климата ощущают на себе развивающиеся, островные государства. Повышение уровня моря медленно затопляет их территорию, засухи и продолжительные периоды жаркой погоды приводят к неурожаям.

В преддверии саммита в Глазго более 100 развивающихся стран изложили свои требования:

более богатые развитые страны должны выделить им средства на приведение в жизнь всех принятых решений — то есть фактически почти целиком профинансировать меры по борьбе с изменением климата и адаптации к нему;

те же развитые страны должны будут выплатить компенсацию за тот ущерб, который уже был нанесен экономике развивающихся государств глобальным потеплением;

перевод их экономики "на зеленые рельсы" должны будут профинансировать... всё верно, все те же развитые страны.

А теперь представьте себя на месте лидера одного из государств G7 или даже G20.

Вместе со своими коллегами вы пообещали к 2020 году выделить на решение этих вопросов в общей сложности 100 млрд долларов. Хотя сейчас год уже 2021-й, а собрано пока что лишь 79 млрд. Причем подавляющее большинство этих денег не выделены безвозмездно, как гранты, а даны в долг — то есть их придется возвращать.

Финансирование борьбы с изменением климата в развивающихся странах станет, пожалуй, самой важной темой обсуждения в Глазго.

Какую позицию занимает Россия?

Для многих россиян глобальное потепление — чистый вымысел, афера всемирного масштаба, для пущей убедительности обильно политая научным соусом.

По данным последних опросов, примерно треть населения страны отказывается признавать, что разогрев планеты — дело рук человека, а основная причина потепления —выброс парниковых газов. Еще полтора года назад в том же духе высказывался и президент Владимир Путин.

Не в последнюю очередь именно по этой причине в политической повестке страны климатический кризис в последние 10-12 лет практически не фигурировал. И в борьбу с глобальным потеплением Россия (а она в пятерке основных производителей парниковых газов в мире) вступает с опозданием, которое может оказаться критичным.

Долгое время в массовом сознании вообще бытовало мнение, что от глобального потепления Россия, две трети территории которой занимает вечная мерзлота, может только выиграть.

Некоторая логика в этом есть. Южные районы Ледовитого океана с каждым годом тают все раньше, что уже существенно удлинило период навигации по Северному морскому пути, который обеспечивает снабжение российских портов в Арктике и населенных пунктов, расположенных вдоль крупных сибирских рек.

А в южных регионах России, где выращивают еду, на несколько дней длиннее стал сельскохозяйственный сезон.

Почему от глобального потепления Россия проиграет вместе со всеми

Эксперты предупреждают, что описанный выше выигрыш в краткосрочной перспективе может довольно скоро обернуться настоящей катастрофой.

Многие из населенных пунктов, которые обеспечивает Северный морской путь, стоят на вечной мерзлоте. Если земля начнет быстро таять и проседать (а этот процесс уже начался и идет нарастающими темпами), этого попросту не выдержит инфраструктура.

Тот же Норильск, например, с морем связывает 100 км самой северной в мире железной дороги. Если она провалится в растаявшую мерзлоту, город фактически окажется отрезанным от Северного морского пути - сколько грузов по нему ни перевози.

Что касается сельского хозяйства, то нужно помнить, что температура — лишь один из показателей климата. Для выращивания растений нужно не только тепло, но и определенный уровень влажности - более или менее постоянный, без засух и наводнений.

Если привычный нам климатический баланс будет окончательно нарушен, это с большой вероятностью приведет к тому, что температура и влажность разойдутся в разные стороны — и в результате выращивать что-либо даже на самой плодородной земле станет невозможно.

В чем основная проблема борьбы с изменением климата?

Дело в том, что выбросы парниковых газов практически невозможно сократить одними только решениями сверху. Чтобы борьба с изменениями климата была успешной, в нее должен включиться в прямом смысле слова каждый из нас — а многие к этому пока явно не готовы.

К примеру, на фоне других стран Великобритания выглядит очень неплохо: с 1990-х годов выбросы парниковых газов сократились почти вдвое. Произошло это за счет того, что страна переориентировала свою энергетику с вредного угля на природный газ — значительно более чистое топливо — и возобновляемые источники.

Однако производство энергии — лишь одна сторона проблемы. Чтобы полностью сократить выбросы парниковых газов до нуля (а сделать это так или иначе придется, иначе глобальная катастрофа просто неизбежна), каждый из нас должен радикально пересмотреть своё собственное потребление.

Мы должны перестать спать с открытой форточкой, "отапливая" своими батареями весь город, вплотную заняться вопросами теплоизоляции своего жилья, практически отказаться от личного транспорта и начать пользоваться только общественным, перестать есть столько мяса — а в идеале и вовсе переключиться на вегетарианскую диету — и так далее.