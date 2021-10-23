Проект "Люси": вслед за Луной и Марсом НАСА отправило автоматический зонд к астероидам - "ископаемым останкам" Солнечной системы

8 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Люси" покидает Землю

Исследовательский корабль "Люси" отправился с 41-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал в дальний путь к поясу астероидов. Ученые надеются найти на них важные данные о происхождении Солнечной системы.

В течение нескольких лет зонд изучит две группы астероидов, вращающихся по околосолнечной орбите синхронно с Юпитером. Астрогеологи предполагают, что это обломки вещества, из которого четыре миллиарда лет назад формировались планеты, и называют их "ископаемыми останками" Солнечной системы.

Свое имя корабль получил не случайно. Люси - присвоенное учеными имя доисторической женщины, чей скелет откопали в Эфиопии в 1974 году. Она жила примерно 3,2 миллиона лет назад и является древнейшим известным науке представителем вида Homo Sapiens.

Находка расширила представления антропологов о возникновении рода человеческого. Такого же результата ждут теперь астрономы и планетологи.

Автор фото, Jason Kuffer CC Подпись к фото, Знаменитый скелет, давший имя космическому кораблю

Мелкие небесные тела, обращающиеся вокруг Солнца синхронно с планетами, называют троянами, потому что первые астероиды такого типа, обнаруженные в окрестностях Юпитера в 1906 году, получили имена героев гомеровской "Илиады". Они постоянно находятся на одинаковом удалении от планеты и от Солнца в так называемых точках Лагранжа.

"Люси" приблизится к семи из них: Эврибату и его спутнику Квете в августе 2027-го, Полимелу в сентябре 2027-го, Левку в апреле 2028-го, Орусу в ноябре 2028-го и двойному астероиду Патрокл-Менетий в марте 2033 года.

Большая разница во времени объясняется тем, что первые пять астероидов принадлежат к так называемым "ахейцам", опережающим Юпитер, а Патрокл и Менетий - к отстающим от него "троянцам".

Кроме того, в апреле 2025 года "Люси" посетит астероид Дональд Йохансон, находящийся ближе к Земле, не относящийся к троянам и названный в честь американского ученого, нашедшего тот самый эфиопский скелет.

Самые крупные из объектов, которые предстоит исследовать - Патрокл и Менетий диаметром по 100 км, самый миниатюрный - Дональд Йоханссон (4 км).

"Троянские астероиды летят впереди Юпитера или следуют за ним примерно в 60 градусах (1/6 длины орбиты). Они удерживаются в этом положении уравновешивающим друг друга тяготением Юпитера и Солнца и должны пребывать в нем вечно", - объяснил журналистам руководитель проекта "Люси" по научной работе Гарольд Левисон, специалист по планетной динамике из Юго-западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

Исходя из этого вроде бы следует, что троянские астероиды находятся вблизи Юпитера с момента возникновения Солнечной системы. Если выяснится, что они состоят из одного вещества с юпитерианскими спутниками, это можно будет считать доказанным. Но не таковы ожидания ученых.

"Эта экспедиция - проверка теоретической модели происхождения Солнечной системы, согласно которой в ней на раннем этапе произошло большое перераспределение вещества, - заявила Би-би-си доктор Карли Хоуэтт из Юго-западного исследовательского института. - Одна его часть притягивалась ближе к Солнцу, другая, наоборот, выталкивалась в Дальний космос".

Сторонники данной гипотезы называют ее "теорией биллиардного шара". Согласно ей, троянские астероиды образовались в Поясе Койпера за орбитой Нептуна, а затем в какой-то момент были втянуты внутрь Солнечной системы.

Небесные объекты, к которым направляется "Люси" относятся ко всем трем классам, на которые ученые делят астероиды. Темно-красные тела классов P и D, к которым относятся трояны, состоят в основном изо льда, обильно покрытого темным углеродом, и считаются типичными для Пояса Койпера. Астероиды класса C с большим содержанием металлов, такие как Дональд Йоханссон, характерны для Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Планетолет, запущенный ракетой Atlas-V, стартовал 16 октября в 05:34 по местному времени (09:34 по Гринвичу и 12:34 по московскому времени).

Примерно через час он отделился от второй ступени носителя и начал самостоятельный полет со скоростью 108 тысяч километров в час.

В 06:40 заработали солнечные батареи и антенны начали передавать данные на Землю.

За 12 лет, пока готовилась миссия, НАСА вложило в нее 981 миллион долларов.

При помощи приборов на борту "Люси" определит форму, структуру, характер поверхности, состав вещества и температуру астероидов размером со средний земной город.

Автор фото, NASA/SwRI Подпись к фото, "Люси" - 13-я миссия НАСА к дальним планетам и астероидам (рисунок)

Кораблю предстоит преодолеть 6 миллиардов километров.

Дальний рейс стал возможен благодаря сложнейшим навигационным вычислениям. Перемещать зонд в пространстве будут не двигатели, а гравитация планет и Солнца. Специалисты по планетной динамике рассчитали, что если корабль, посетив первую группу астероидов, в октябре 2022 года вернется к Земле и облетит ее, он сможет вернуться ко второй группе, используя "эффект пращи".

"Разработанная траектория замечательна тем, что позволяет описывать петли сквозь скопления астероидов, получая дополнительное ускорение, - говорит Корали Адам из фирмы KinetX Aerospace, обеспечивающей навигационную поддержку полета. - После рандеву с Патроклом и Менетием мы планируем предложить НАСА изучить еще несколько троянов, если корабль к 2033 году будет в хорошем состоянии".

На "Люси" используются модернизированные приборы и системы, которые были установлены на зонде НАСА New Horizon, который в первый и пока единственный раз в 2015 году облетел Плутон.

Подпись к фото, Астероиды, которые посетит "Люси", и их диаметры

Главное отличие между двумя аппаратами - источник энергии. New Horizon питался от ядерной батареи, а "Люси" от солнечных панелей, расположенных на "крыльях" размахом 7,3 метра.

Большая площадь панелей нужна для того, чтобы вырабатывать достаточно электричества в окрестностях Юпитера, где солнечное излучение слабее.

"Вблизи Земли мощность батарей составляет 18 киловатт. Достаточно для моего дома и пары соседских, - говорит Кэти Оукмен из построившей "Люси" корпорации Lockheed Martin. - Но на орбите троянов она упадет до 500 ватт. Этого не хватит, чтобы подогреть в микроволновке утренний кофе".

К счастью, для работы приборов на борту "Люси" нужно всего 82 ватта.

Автор фото, Nasa/Glenn Benson Подпись к фото, Масса корабля - полторы тонны

Изучение астероидов силами НАСА переживает золотой век. Аппарат "Осирис-Рекс" сейчас летит к Земле, взяв пробы с поверхности объекта Бенну. В 2022 году планируется запустить зонд "Психея" к железному астероиду, также носящему это имя.

"Пришло время астероидов, и я ожидаю прорыва в нашем понимании их природы", - заявил Би-би-си глава департамента научных исследований НАСА Томас Цурбухен. - Для этого требуется большой массив данных об астероидов разных типов. Его сбором мы сейчас и занимаемся".

"Понадобится несколько лет, чтобы добраться до троянов, но они стоят того, чтобы потерпеть. Их ценность для науки огромна. Они - это небесные бриллианты".

По словам швейцарского ученого, полет "Люси" для него особенно важен, потому что он в 2017 году окончательно утвердил проект, и это было его первым серьезным решением после прихода в НАСА.

"Вы не упомянули об этом, но я скажу. Астероиды могут угрожать Земле, и в ноябре мы произведем эксперимент "Дарт". Ударный зонд врежется в небольшой небесный объект Диморф, являющийся спутником близкого к Земле астероида Дидим. Затем зонд Европейского космического агентства "Гера" соберет данные о результатах столкновения, и мы узнаем, возможно ли в принципе сбить опасный объект с орбиты".

Практическая работа по программе "Люси" началась в 2014 году. Корабль изготовлен на предприятии Lockheed Martin в Литлтоне, Колорадо. За общее руководство миссией и работу систем корабля отвечает входящий в НАСА Центр космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд, за научную программу - Бюро планетных миссий НАСА в Хантсвилле, Алабама. В создании приборов участвовали лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса и университет штата Аризона.