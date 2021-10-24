"Бронефутболка": как новые технологии облегчают пуленепробиваемый жилет

Бернд Дебюсманн

Бизнес-корреспондент

31 минуту назад

Автор фото, Rory Copinger-Symes Подпись к фото, Рори Копинджер-Саймс в Афганистане (снимок из личного архива)

Бригадный генерал Рори Копинджер-Саймс ушел в отставку из Королевской морской пехоты в прошлом году, прослужив 37 лет. За это время экипировка британских морпехов очень сильно изменилась. В том числе, средства индивидуальной защиты.

"Бронежилет эволюционировал на моих глазах, - говорит ветеран. - Он становился эффективнее, но и тяжелее, и в этом была проблема".

Первые бронежилеты изготовлялись из нескольких слоев толстого и прочного синтетического нейлона, разработанного во время Второй мировой войны американским концерном DuPont, а отдельные элементы, защищающие наиболее важные места и называемые травматическими пластинами - из стеклопластика. Последние десятилетия жилеты делают из кевлара, а травматические пластины - из металла или керамики.

Копинджер-Саймс говорит, что кевларовые жилеты достаточно практичны, но указывает на их очевидные недостатки.

"Понятно, что ходить в таком жилете в жарком климате - удовольствие маленькое, - пояснил он. - Из-за его большого веса приходится уменьшать количество груза, который несет на себе военнослужащий, а иметь побольше боеприпасов жизненно важно".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бойцы на переднем крае были бы рады любому облегчению их амуниции. С этой проблемой сталкиваются все армии мира

Полный усовершенствованный вариант американского тактического бронежилета (Outer Tactical Vest) с четырьмя травматическими пластинами и усиленной защитой шеи и паха весит 14 килограммов. Жилет времен Вьетнамской войны весил 3,6 кг.

Каждый лишний килограмм повышает и без того огромную нагрузку на современного солдата.

Вместе с оружием, патронами, сухим пайком и всем остальным американские пехотинцы в Ираке и Афганистане носили на себе 45 килограммов груза - тяжело даже для сильного и тренированного человека.

Такая тяжесть бывает опасной для здоровья. По данным американского управления по делам ветеранов, количество военных, уволенных со службы по причине заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, с 2003-го по 2009 год увеличилось в десять с лишним раз.

Прочный и недорогой, кевлар свыше сорока лет служил основным материалом для изготовления бронежилетов.

Сейчас на смену ему идет новый термопластичный полимер с длинным названием "сверхмолекулярный полиэтилен высокой плотности" (UHMWPE).

Уникальные свойства придает ему переплетение длинных молекул. Производители утверждают, что некоторые виды UHMWPE при том же весе в 15 раз прочнее стали.

Собственное, ничего особенно нового в них нет. Этот класс веществ известен не один десяток лет. Но лишь недавно они вышли на рынок и привлекли внимание многих армий мира.

Автор фото, NP Aerospace Подпись к фото, Бронежилет должен останавливать пули и рассеивать кинетическую энергию

Правда, тут имеется одна сложность. Бронежилет должен предохранять его носителя не только от проникающего, но и от ударного воздействия пуль и осколков, а в этом плане новый материал менее эффективен из-за большой гибкости. Пуля его не пробьет, но военнослужащий все равно погибнет, как от удара кувалдой.

Самое распространенное решение пока состоит в том, чтобы дополнять UHMWPE классическим нейлоном и другими элементами, а это снова увеличивает вес.

Директор по взрывам и баллистике фирмы Skydex из штата Колорадо Колин Метцер говорит, что нужны новые материалы с улучшенными свойствами. Большие перспективы имеет, например, использование карбида бора для изготовления керамических защитных пластин.

"Идет постоянный поиск материалов, способных повысить эффективность и снизить вес индивидуальной брони", - говорит он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Задача - найти правильный баланс между защищенностью и мобильностью

Даже незначительные улучшения весовых или защитных характеристик, а тем более тех и других одновременно, способны существенно изменить жизнь военных и полицейских.

Боец в тяжелой амуниции делается менее быстрым и ловким, что особенно сказывается на его способности преодолевать возвышенности и видные преграды.

"Возможность быстро убраться в безопасное место - вопрос жизни и смерти. В конце концов, лучше всего, чтобы в тебя вообще не попали", - говорит доктор Метцер.

Специалисты, работающие на американскую армию, надеются, что нанотехнологии, позволяющие менять свойства веществ на молекулярном уровне, приведут в будущем к созданию сверхлегкой эластичной брони, мало отличающейся от обыкновенной одежды.

Ведущим британским специалистом в данной области является Алан Далтон, профессор Сассекского университета, консультант нанотехнологической компании Advanced Material Development и основатель фирмы Vestguard, поставляющей бронежилеты британскому и американскому министерствам обороны.

Он полагает, что футуристические сверхлегкие материалы позволят объединить средства защиты и другие тяжелые предметы из солдатской экипировки в единый комплекс.

"Например, можно прикрепить антенны непосредственно к ткани или жесткому каркасу форменного бронежилета", - прогнозирует Далтон.

Автор фото, Jason Alden Подпись к фото, Нанотехнологии - ключ к новым сверхпрочным материалам, говорит профессор Далтон

Далтон предвидит также создание устройств, вмонтированных в солдатское обмундирование и приводящих его внешнюю температуру в соответствие с состоянием окружающей среды, так что боец сделается невидимым для тепловых локаторов подобно инопланетному Хищнику из одноименного голливудского блокбастера 1987 года.