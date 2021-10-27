Массовые отравления метанолом можно предотвратить при помощи добавок. Почему это не делается?

Наталия Зотова

Би-би-си

24 минуты назад

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS Подпись к фото, Самый громкий за последние годы случай отравления людей метанолом произошел в 2016 году: тогда 76 человек погибли, употребив косметическое средство "Боярышник"

Только за этот месяц в России произошли сразу два громких случая массового отравления людей метиловым спиртом. Их жертвами стали почти 50 человек. При этом существуют добавки, благодаря которым метиловый спирт стало бы невозможно пить - он сразу вызывал бы рвотный рефлекс. Почему это до сих пор не делается, хотя предложения были?

В начале октября массовое отравление поддельной водкой произошло в Оренбургской области. В Орске и соседних деревнях погибло 35 человек, 29 пережили отравление. Через неделю появились новости об отравлении в Свердловской области: выпив водку с метанолом, погибли 24 человека.

Самый громкий случай массовой гибели от метанола произошел в 2016 году: опасный спирт по ошибке попал в косметическое средство "Боярышник". Обычно лосьон делали на основе этилового спирта, и, хотя в пищу он не предназначен, люди привыкли его пить. 76 человек умерли.

Ежегодно в России 1,2 тысячи человек травятся метанолом, 80% погибает, отчитывался Роспотребнадзор в 2017 году.

Почему паленую водку покупают?

Метанол дешевле этанола - он стоит около 20 рублей за литр. А по вкусу и запаху его сложно отличить от обычного этилового спирта. И влияние на организм поначалу такое же - опьянение. Только добравшись до печени, спирт начинает отравлять организм. Производителям паленой водки выгодно разбавлять продукт дешевым метанолом, объяснил орский журналист Павел Лещенко. "Если соблюдать пропорции, то все будет нормально - ну, будут люди чуть больше с похмелья болеть. Но жадность берет свое: метилового спирта начинают добавлять все больше", - говорит он.

В Оренбургской области ситуация особая, считает Лещенко: дело в близости Казахстана, откуда много лет привозили качественную и дешевую водку и продавали ее нелегально, без российских акцизов. Люди привыкли, что из-под полы можно купить хороший продукт, а не отраву. В результате паленой водкой отравились не алкоголики, а обычные сельские жители, которые хотели отдохнуть с друзьями после работы. Тем не менее от водки с метанолом умирают во многих регионах России.

Еще в 2000 году в России запретили автомобильные "омывайки" на основе метанола - притом, что они эффективнее аналогов на этиловом спирте и дешевле изопропиловых. А перестали использовать метанол именно потому, что люди пили "незамерзайку" и травились. В приказе минздрава от 2000 года причин не скрывали. "Использование стеклоомывающих жидкостей по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека", - признавали авторы документа во вступлении. И тут же объясняли, что запрет нужен, учитывая "низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения, пренебрежение к факторам, наносящим вред здоровью, и соблюдению санитарных требований в области гигиены труда, увеличение в последнее время "социально сниженных лиц" без определенного места жительства".

Несмотря на запрет, в России все еще можно купить кустарно изготовленные "омывайки" на основе метанола. Опасный спирт доступен и стоит дешево.

Метанол можно сделать непригодным для питья. Но на это не идут

У проблемы отравлений метанолом есть простое на вид решение. Можно денатурировать его, то есть сделать непригодным для питья. Один из вариантов - добавить в спирт очень горькое вещество битрекс, и тогда проглотить смесь станет невозможно: она будет вызывать рвотный рефлекс. Так делают в некоторых штатах США, чтобы маленькие дети не пили техническую жидкость. Законы о денатурации обычного, этилового спирта в России есть с 1990-х годов: в технический спирт добавляют керосин или тот же битрекс.

Еще в 2006 году группа депутатов "Единой России" вносила в Думу законопроект о денатурировании метанола. Он так и не был принят. В 2017 году Росалкогольрегулирование предлагало добавки в метанол, чтобы его нельзя было пить - но ведомство не услышали. По закону, у правительства есть полномочия денатурировать спирт без всяких новых законов. Но эта возможность тоже не используется.

Недавно, в августе 2021 года, подобный законопроект предложил Национальный союз защиты прав потребителей, но идею снова отвергли. Минпромторг прислал ответ: промышленности нужен чистый метанол без примесей, объяснило ведомство. "Допустимые уровни примесей измеряются тысячными долями процента, а содержание основного вещества в выпускаемой продукции должно составлять не менее 99,85 %", - говорится в их письме.

Глава союза защиты прав потребителей Павел Шапкин назвал ответ минпромторга "идиотским". В его законопроекте предлагается разбавить метанол битрексом всего на 0,0015% - то есть добавить примесь в рамках разрешенной пропорции.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Последний на данный момент случай массового отравления метанолом произошел в Свердловской области, где водку с примесью метанола продавали на рынке

"Люди, которые тормозят принятие этих изменений, должны вместе с отравителями на одну скамью подсудимых отправляться, - сказал Шапкин Би-би-си. - Люди умирают ежедневно".

Шапкин предполагает, что закон о битрексе не принимают из-за лобби производителей метанола: "Это экспортная статья, метанол востребован во всем мире. Следовательно, производители ногой открывают дверь в минпромторг, говорят - не надо нам никаких проблем с денатурацией. Просто не хотят на всякий случай".

Синтез метанола в гараже

Действительно, рынок метанола в России растет, как и во всем мире. Метанол добавляют в топливо автомобилей и судов, он нужен для производства формальдегида, пластмасс, добычи газа. Для России это экспортный товар: по данным исследования Ernst&Young, Россия в еще в 2019 году была третьим крупнейшим экспортером метанола в мире. Внутри страны потребляется вдвое меньше метанола, чем производится. Остальное продают за рубеж. 80% российского метанола производят четыре компании: "Метафракс", "Щекиноазот", "Томет" и "Сибметахим".

Кандидат химических наук, замдиректора по научно-технической работе СФНЦА РАН Александр Захаренко объяснил, что добавки в метанол сделают усложнят жизнь производителям: "Химсинтезу станет существенно сложней: те же производственные мощности уже невозможно будет использовать для производства чистого метанола". А чистый метанол без примесей все равно продолжат производить - он нужен в научных и медицинских целях.