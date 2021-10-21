Потери и неопределенность. Как московский бизнес реагирует на новый локдаун

Амалия Затари

Би-би-си

52 минуты назад

Автор фото, Getty Images

Московские власти ввели в столице локдаун, который продлится с 28 октября по 7 ноября. В этот период в Москве будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Русская служба Би-би-си опросила представителей московского бизнеса о том, как на них отразятся эти меры.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, будут закрыты торговые центры, кинотеатры, зоопарки, спортзалы и салоны красоты. Рестораны смогут работать только на вынос и доставку.

Единственное исключение сделано для музеев и театров - они смогут принимать посетителей только по QR-кодам при условии заполняемости помещений не более 50%.

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил оказать помощь пострадавшим от коронавирусных ограничений отраслям малого и среднего бизнеса - сделать выплату в один МРОТ на каждого занятого в отрасли.

"Это потребует около 27 миллиардов рублей, охват составит порядка 2 миллионов человек и, соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях", - приводило его слова РИА Новости.

Что говорят представители бизнеса

Игорь Стоянов, владелец сети имидж-лабораторий "Персона"

Конечно, это плохие новости, и для бизнеса в первую очередь. У нас октябрь был хороший месяц, а в ноябре обычно идет спад перед декабрем. Поэтому мы ожидаем такое же падение выручки, как в марте прошлого года, когда мы так же закрылись 25 марта. Тогда падение было до 50%.

Сложности будут и с арендодателями, думаю, что они неделю нам не простят. Если это затянется на две недели, то придется вести сложные разговоры. Это всегда нервы, это всегда тяжело, потому что каждый сам за себя. И в этом плане мне как руководителю "Персоны" грех жаловаться, потому что мы сохранили все помещения, и наши арендодатели оказались нормальными людьми.

Надо еще смотреть за рамки локдауна. Рынок сильно поменялся, все больше становится мастеров-одиночек, которые работают на дому или в коворкингах. Они сейчас занимают 60-70% рынка. Ковид просто ускорил этот процесс.

Салоны терпят крах именно как предприятия, поэтому активно развиваются мастера, которые работают дома. Было еще предательство со стороны поставщиков, которые пошли зарабатывать деньги на маркетплейсах. Поэтому локдаун просто активирует какие-то процессы, но рынок меняется, меняется его конъюнктура.

Анатолий Казаков, шеф-повар ресторана Selfie (в октябре получил звезду "Мишлен")

У нас всегда был рост клиентов, но после того, как нам присвоили звезду "Мишлен", ажиотаж, конечно, увеличился. Трафик в дневные часы увеличился.

Но нельзя сказать, что стало больше посетителей - мы не ставили дополнительные столы же. Сейчас мы больше сосредоточены на качестве блюд.

Больше увеличился не трафик, а ажиотаж с точки зрения бронирования. Если раньше столики бронировали за несколько дней, то теперь бронируют на две недели вперед.

В локдаун нам придется закрыть ресторан. Но мы ко всему уже привыкли, это же не первый локдаун. С финансовой точки зрения это, конечно, бьет по нам невероятно сильно, мы должны платить зарплаты сотрудникам, должны платить за аренду, у нас есть обязанности перед партнерами.

Наталья Штромбах, владелица сети фитнес-клубов Fitness One

Для нас это очень существенно с финансовой точки зрения. Мы будем нести большие финансовые потери, связанные с неопределенностью будущих периодов, - мы не понимаем, как будем работать после 7 ноября.

Наши клиенты уже напуганы опытом предыдущего карантина, и сейчас не готовы ни покупать никакие дополнительные услуги, ни совершать платежи по членству. Понятно, что у них в приоритете другие траты.

Мы готовим обращение от имени Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), чтобы власти разрешили посещать фитнес-клубы вакцинированным людям, как они поступили с музеями и театрами. Потребность к прекрасному решили удовлетворить, а потребность в движении, реабилитации посчитали не такой важной.

У ресторанов хотя бы есть доставка, а у нас вообще возможности работать не будет никакой.

Петр Рабчевский, шеф-повар сети бургер-баров Burger Heroes

Локдаун, конечно, повлияет на выручку в негативную сторону. Ввод QR-кодов в середине лета снизил наши обороты примерно на 80%. Сейчас речь идет даже не о QR-кодах, а о работе только на вынос, о доставке. Я думаю, сейчас падение будет еще больше. Когда ввели локдаун в марте прошлого года, у нас было 90-процентное падение.

Польза от доставки есть, но тут вопрос в территориальном расположении объектов. Что сейчас произойдет? Люди, которые продолжали ездить на работу в центр, перестанут это делать и останутся в своих спальных районах. По сути, только объекты, расположенные в спальных районах, почувствуют рост заказов. Наши же объекты почти все расположены внутри Третьего транспортного кольца.

Конечно, [введение ограничительных мер] было для нас ожидаемым, мы видели тенденцию, что идет рост заболеваемости. Обычно вводили какие-то ограничения, когда было 6-7 тысяч заболевших [в Москве], вот и сейчас примерно так и есть.

Мы думали, что снова введут QR-коды, но, видимо, сейчас власти решили действовать еще жестче. QR-коды, видимо, не доказали свою эффективность, ведь их задачей летом было повысить уровень вакцинации, и действительно тогда произошел какой-то всплеск, но уровень вакцинации все равно остается низким.

Екатерина Жало, директор по маркетингу сети кинотеатров Mori Cinema

Для нас локдаун не был ожидаемым, мы надеялись, что введут систему QR-кодов. И для нас непонятна ситуация, что есть послабления для музеев и театров - туда разрешили пускать вакцинированных, а в кинотеатры - нет. Чем кинотеатры отличаются от театров?

Предыдущий локдаун мы пережили очень тяжело. На текущий момент кинотеатры еще не вернулись на показатели 2019 года. Первый серьезный месяц, на который были поставлены ожидаемые релизы, был сентябрь, но все равно выручка оказалась ниже, чем мы планировали. На 4 ноября у нас был запланирован релиз фильма "Вечные".

Пока все-таки не очень понятна информация по музеям и театрам, возможно, нас все-таки тоже включат в список мест, куда будут пускать с QR-кодами.