"Ввести путем инъекции чип". "20 идей Дмитрия Давыдова" - главная медиамистификация России

Андрей Захаров

Би-би-си

12 минут назад

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Власти России включили Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Би-би-си категорически возражает против этого решения и намеревается его оспорить.

Автор фото, Дмитрий Давыдов/"Российская газета" Подпись к фото, Баннер "20 идей"

С июля российские звезды, популярные блогеры и государственные медиа рекламируют "20 идей по развитию России" от некого Дмитрия Давыдова. Это беспрецедентная по уровню и стоимости медиамистификация: самого Давыдова никто не видел, и есть сомнения, что он вообще существует. Би-би-си пыталась разобраться, кто и зачем мог потратить на нее не менее полумиллиарда рублей и при чем здесь власти.

"Мне кажется, что Россия обладает огромным нереализованным потенциалом и вполне может стать одной из лидирующих стран мира. Для этого надо начинать хотя бы с идей развития страны", - обращается к своим поклонникам юморист Максим Галкин.

Видео было опубликовано в его "Инстаграме" с аудиторией в 9 млн человек в июле. В кадре Галкин сидит в джинсовых шортах и поло на дачной веранде, в руках у него планшет с надписью "Идеи по развитию России".

"Частный предприниматель Дмитрий Давыдов разработал свои 20 идей улучшения жизни в нашей стране. И мне кажется, что такая инициатива должна поощряться и такой человек должен быть услышанным. Если вы заинтересовались этими идеями, то вы можете перейти на платформу 20idei.ru", - говорит юморист.

Но в июле, августе и октябре "20 идей" от Дмитрия Давыдова рекламировал не только Галкин: посты и статьи об этом проекте размещали топовые блогеры и федеральные медиа. В общей сложности на рекламу "20 идей" было потрачено не менее 500 млн рублей, посчитала для Би-би-си гендиректор коммуникационного агентства "ЛАМПА" Евгения Лампадова. В итоге с идеями познакомился примерно каждый шестой россиянин.

Только никто из тех, кто рассказывает об "идеях Дмитрия Давыдова", никогда не видел живьем самого Давыдова. А среди его идей, которые так массированно рекламируют блогеры и медиа, есть, например, предложение чипировать всех, кто когда-либо был в тюрьме, или ввести платный въезд в Москву в границах МКАДа.

В Кремле не знают, кто стоит за этой кампанией, заявил Би-би-си пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но политтехнологи и собеседники в медиа отмечают: без поддержки власти такой проект в современной России сложно представить.

Кто такой "Дмитрий Давыдов" и что он предлагает

О Дмитрии Давыдове известно только из его автобиографии на сайте "20 идей".

Согласно ней, по образованию Давыдов - юрист, сейчас занимается бизнесом. Но при этом он не только не живет на территории России - у него даже нет российского гражданства.

"Его попытка внести прогрессивные идеи для положительных изменений в стране - дань предкам, поскольку корни Дмитрия здесь, и Россия - это его историческая Родина. Его прадед и другие родственники отдали жизни, сражаясь в Великой Отечественной войне", - так объясняется интерес иностранного гражданина Дмитрия Давыдова к обустройству России.

Что же предлагает "автор-активист", который пишет о себе во множественном числе ("мы", "наши идеи")?

Автор фото, 20idei.ru Подпись к фото, Список "20 идей"

На беглый взгляд это умеренно либеральные предложения, которые затрагивают только экономику и обходят стороной политику. Например, "Дмитрий Давыдов" полагает, что Сочи вполне можно превратить в мировой центр туризма и азартных игр, что поможет ему обойти Лас-Вегас. Для этого он - или его команда - предлагают ввести обширные налоговые льготы и безвизовый режим для посещения Сочи. А постоянным игрокам в сочинских казино нужно выдавать кредиты для того, чтобы продолжать игру.

Москву, по задумке "Давыдова", нужно сделать "мировым финансовым центром". Для стимулирования "строительного бума" следует сократить срок подключения к сетям и вообще снизить административные барьеры в этой отрасли. Росту объема перевозок беспилотным транспортом помогут налоговые льготы, считает "Давыдов". А образованию, по его версии, поможет строительство вузов в регионах и привлечение в них иностранных студентов.

Наряду с этими, в общем-то, тривиальными идеями встречаются и самые неожиданные. Например, российскому сельскому хозяйству, полагает "Дмитрий Давыдов", помогут развитие страусиных ферм и выращивание тропических культур. Для борьбы с пробками в Москве он считает возможным ввести платный въезд в столицу. Правда, с размером тарифа он не определился - в одной идее это 1000 рублей в сутки, в другой, которая появилась чуть позже, уже лишь 100 рублей (в пределах МКАД).

Наконец, "Дмитрий Давыдов" всерьез предлагает массово чипировать - именно это слово употребляется на сайте - всех россиян, кто когда-либо был осужден за уголовные преступления, за исключением условно осужденных. "[Им] предлагается путем инъекции ввести органический чип-суспензию или нанести маркировку, которая выдает постоянный сигнал обнаружения, загружаемый в единую совершенно секретную базу данных с разным уровнем доступа", - описывается технология на сайте "20 идей".

Благодаря этому чипу, по задумке "Дмитрия Давыдова", правоохранительным органам будет проще раскрывать преступления - в первую очередь они будут проверять, кто из чипированных появлялся, например, в месте кражи. В круг подозреваемых будут попадать и те, кто контактировал с носителем чипа до или после совершения преступления.

А законопослушным гражданам в идеальной России "Дмитрия Давыдова" будет предложено вживить себе этот чип добровольно - например, в своего ребенка или пожилого родителя на случай, если он потеряется.

Как шла кампания

В своей автобиографии на сайте "20 идей" Давыдов заявляет, что в 2016 году уже рекламировал свои идеи в СМИ и даже пытался донести их до государственных органов в виде администрации президента и мэрии Москвы. Но тогда его якобы не услышали.

Однако Би-би-си не нашла никаких упоминаний его проекта до 2021 года. Сам сайт появился в начале года, но до конца июня он был пустой, следует из данных сервиса Wayback Machine. И сразу после публикации "20 идей" его стали рекламировать популярные блогеры.

"Беспокоит ли вас будущее страны, в которой вы живете? Меня да. И я рада, что я не одна. Открыла для себя ресурс, на котором представлены идеи, как сделать нашу страну лучше", - написала еще 30 июня в своем "Инстаграме" актриса Наталья Рудова (4,3 млн подписчиков). К посту прилагался снимок, на котором она держит табличку с адресом сайта и слоганом "Хорошая идея состоит из большого количества маленьких идей".

Примерно в то же время рекламу проекта, помимо уже упомянутого Максима Галкина, в своих аккаунтах в "Инстаграме" разместили певец Николай Басков, рэпер Тимати, телеведущие Дмитрий Губерниев, Ольга Орлова и Ксения Бородина. Почти все они впоследствии удалили свои посты, но в соцсетях некоторых селебрити они остались.

"Я тоже обратила внимание на сайт 20idei.ru о котором сейчас говорит молодежь. Очень внимательно ознакомилась со всеми идеями одного инициативного предпринимателя Дмитрия Давыдова. Есть то, с чем я не согласна, но с большинством согласна очень даже", - написала 3 июля модель Алена Водонаева (2,2 млн подписчиков).

Медиа подключились к кампании уже в середине июля. В федеральных изданиях выходили хвалебные статьи с обзором "20 идей" и изложением автобиографии Давыдова. Где-то статьи сопровождала пометка "на правах рекламы", а где-то - нет.

"Ведомости" посвятили "20 идеям" целый спецпроект, в рамках которого вышли несколько статей. "Процветающая Россия: что нужно сделать, чтобы она действительно стала такой" - так называлась, например, одна из них. Издание свободно цитировало фрагменты из "20 идей" как прямую речь самого "Дмитрия Давыдова".

В "Коммерсанте" вышло несколько заметок, одна из них - в середине октября с заголовком "Как из Сочи сделать Дубай? Автор проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов - о развитии главного курорта страны". Заканчивается она почти утопической картиной: "Сочи будет притягивать, манить и заставлять забыть обо всем, чтобы оставаться в нем как можно дольше", - надеется Дмитрий Давыдов".

В списке медиа, которые разместили у себя рекламу "20 идей", - "Лента.ру", Forbes, "Газета.ру", "Аргументы и факты", "Эхо Москвы" и правительственная "Российская газета". Через последнюю "Дмитрий Давыдов" в сентябре даже обратился к тем, кто пытался понять, кто же он такой.

"Многие ассоциируют "20 идей по развитию России" с политикой и пытаются найти там тайный смысл [...], гадая, кому же это может быть выгодно... Мне не нужно политическое признание, поскольку я не собираюсь поступать на госслужбу. Наоборот, любая пиар-кампания, посвященная раскрутке личности автора, будет отвлекать от цели - донести суть самих идей-предложений и призвать экспертные сообщества, политиков и чиновников обсуждать их на разных уровнях и начать воплощать в жизнь", - говорится в материале.

Автор фото, "Ведомости" Подпись к фото, В "Ведомостях" "20 идеям" посвятили целый спецпроект

Всего с начала информационной кампании в инфополе появилось более 180 рекламных материалов в деловых и общественно-политических федеральных СМИ, плюс десятки нативных платных постов в блогах ("Инстаграм" и "Telegram") и социальных сетях, подсчитала для Би-би-си гендиректор коммуникационного агентства "ЛАМПА" Евгения Лампадова. По ее подсчетам, стоимость кампании уже достигла 400 млн рублей.

"По моим наблюдениям, они готовы вложить миллиард", - полагает руководитель пресс-службы одного из крупнейших холдингов страны.

"[Там] какие-то сумасшедшие бюджеты. Из того, что я вижу и знаю от своих знакомых в СМИ, в месяц тратится столько, сколько мы можем тратить на кампанию в год. Это сотни миллионов рублей", - говорит еще собеседник, работающий на рынке государственного пиара.

По словам собеседника Би-би-си, в некоторые издания деньги за рекламу "20 идей" якобы приносили "наличкой". "В одном СМИ заказывали несколько месяцев подряд рекламу. Потом опять привезли деньги и сказали: "Мы не знаем, как еще прорекламировать - придумайте и напишите какую-нибудь рекламу сами", - рассказывает он.

Как минимум одной цели эти вложения достигли: всего с начала активной кампании сайт "20 идей" зашли свыше 23 млн человек, следует из данных "Яндекс.Метрики". Из них почти 98% - из России.

Как прошла пресс-конференция с рекламой "20 идей"

"Дмитрий Давыдов" или люди, которые стоят за проектом, никогда не проявляли себя публично, обращаясь к россиянам со своими идеями через блогеров или медиа.

Исключением, на первый взгляд, выглядит пресс-конференция, которая состоялась в начале июля в Москве.

Официальным организатором пресс-конференции был Интерфакс, но это было коммерческое мероприятие, рассказал Би-би-си собеседник в агентстве. Спикеров было четверо: трое сидели в малом зале Торгово-промышленной палаты (ТПП), один - у себя дома. Модератор вел беседу из офиса Интерфакса, мероприятие транслировалось на сайте агентства.

В ТПП был установлен пресс-волл с символикой "20 идей" и адресом сайта. Перед ним расположились известный прокремлевский политолог Сергей Марков, экономист Михаил Хазин и российско-украинский предприниматель, глава благотворительного фонда "Планета" Ибрагим Мальсагов. Из своей квартиры к ним подключался обозреватель "Финансовой газеты" Константин Смирнов.

Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/TASS Подпись к фото, Политолог Сергей Марков

Тема пресс-конференции не была связана с "20 идеями": формально спикеры собрались, чтобы обсудить "внешние и внутренние резервы" для "ускоренного подъема экономики России". Но Мальсагов сходу обозначил повод. "К проведению конференции нас подвигла публикация в печати материалов с сайта 20idei.ru общественного деятеля Дмитрия Давыдова, в которых предложен ряд идей по развитию России", - сказал он.

На тот момент "в печати" проект еще не рекламировался - публикации в медиа появились лишь в августе. Зато в социальных сетях у знаменитостях "20 идей" уже вовсю раскручивались.

Дальше спикеры больше часа говорили о проблемах экологии, необходимости развития образования и упрощения процедуры получения разрешений на строительство. Михаил Хазин откровенно скучал, все время сидел в телефоне и ушел до конца мероприятия.

В разговоре с корреспондентом Би-би-си он с трудом вспомнил, о какой пресс-конференции идет речь. А потом отправил к политологу Сергею Маркову, который его и позвал.

Тот же Марков позвал и еще одного участника мероприятия - журналиста Константина Смирнова, который подключался к дискуссии, сидя в квартире на фоне пресс-вола с символикой "20 идей". По словам самого Смирнова, он сначала не спросил Маркова, чему конкретно будет посвящена пресс-конференция. "А в ходе онлайна [я] понял, что речь идет о каких-то проходимцах, и успокоился", - рассказал он корреспонденту Би-би-си.

Пресс-волл ему привезли накануне пресс-конференции, но так и не забрали. "Использую его теперь в качестве вешалки", - рассказал он.

Третий участник - бизнесмен и глава фонда "Планета" Ибрагим Мальсагов - в разговоре с Би-би-си заявил, что решил провести пресс-конференцию, прочитав в СМИ про идеи Дмитрия Давыдова. Он же заплатил Интерфаксу за услуги и заказал печать пресс-воллов. Но с самими идеями он ознакомился поверхностно, признался сам Мальсагов: когда корреспондент Би-би-си рассказал ему про предложение Давыдова чипировать всех преступников, Мальсагов удивился и заметил, что это "негуманно".

Автор фото, Артур Кафф/фонд "Планета" Подпись к фото, Ибрагим Мальсагов, Сергей Марков и Михаил Хазин на пресс-конференции, посвященной "20 идеям"

Фигура Мальсагова, как и остальных участников, приводит все к тому же Сергею Маркову. "Я знаю [Мальсагова] более 15 лет", - признался Би-би-си сам политолог. Он, в отличие от товарища, поддерживает и чипизацию, и другие идеи Дмитрия Давыдова. "Эти предложения являются прогрессистскими. Они ни патриотические, ни прозападные, они уходят из основного российского политического клинча", - заметил Марков.

К раскрутке проекта его попросил подключиться не сам "Дмитрий Давыдов", а люди, которые "на 100% связаны с властью". "Не политехнологи, а скорее политики", - расплывчато сказал он.

Но на вопрос о том, кто может стоять за проектом, Марков ответил уверенно.

"Деньги [в рекламу "20 идей"] вложены огромные. Очевидно, что этот человек связан с властью. В "Российской газете" просто так ничего публиковаться не будет, а публикации выходили в "Российской газете" не один раз, систематически - стоит и не снимается. Значит, точно связано с российскими властями", - считает политолог.

Деньги, по его убеждению, дает крупный бизнес, близкий к Кремлю: эксперимент они проводят для того, чтобы проверить общую реакцию на эти "прогрессистские идеи".

Самого Давыдова, по его мнению, не существует.

"Это либо псевдоним, либо собирательная личность, что наиболее вероятно. Это какой-нибудь коллектив. Я бы [на вашем месте] обратился к специалистам по анаграммам. Я полагаю, что в имени Давыдова зашифрованы фамилии реальных разработчиков", - считает Марков.

Кто занимался размещением рекламы

Би-би-си поговорила с топ-менеджерами нескольких медиа, где размещается реклама "20 идей".

По словам двух из них, посредником выступает крупное российское пиар-агентство, которое входит в топ-3 и известно плотным сотрудничеством с государственными структурами.

"Когда они пришли к нам, все это выглядело так, будто проект проверен администрацией президента. Мы зарядили [стоимость размещения] чуть выше рынка - все заплатили", - говорит главред одного из российских медиа.

"Концы в правительстве", - так ответил топ-менеджер одной из ведущих газет России на вопрос, от кого исходит заказ на рекламу "20 идей".

Что касается блогов, то там рекламная кампания шла через сложную цепочку, как будто кто-то сознательно стремился запутать следы.

Среди тех, кто размещал рекламу российских "20 идей" у топовых российских блогеров в "Инстаграме", было агентство Марии Погребняк - жены экс-футболиста сборной России Павла Погребняка.

Сама Погребняк рассказала Би-би-си, что она была лишь посредником - ее заказчиком выступал не сам "Дмитрий Давыдов" или его люди, а другое рекламное агентство. Назвать его она отказалась.

Знакомый Марии Погребняк рассказал Би-би-си, что этим посредником было белорусское рекламное агентство. Оно было не единственным - всего в проекте участвовали несколько крупных белорусских маркетинговых компаний, выяснила Би-би-си.

Но и они были лишь промежуточными звеньями.

В одно белорусское агентство заказ пришел от его российского партнера, рассказал его собственник. А с другим агентством из Минска, по его данным, переговоры вообще вел человек с фейковым аккаунтом.

"Сколько лет на рынке - впервые вижу, чтобы писали сразу всем", - говорит руководитель одного из белорусских агентств.

Собеседник на пиар-рынке подтверждает, что, по его данным, деньги распределялись через цепочку юрлиц, но по предоплате. Такая сложная схема нужна для того, чтобы "видимо, убрать концы", предполагает его коллега, который специализируется на пиаре государственных структур.

Максимально тщательно авторы проекта подошли и к тому, чтобы скрыть цифровые следы. Официальный собственник сайта - Дмитрий Викторович Давыдов, его IP-адрес используют еще несколько десятков ресурсов, а единственный контакт - почта на Mail.ru - зарегистрирован на немецкий номер телефона.

Как продолжалась кампания

Несмотря на усилия множества маркетинговых агентств, кампания по рекламе "20 идей" у топовых блогеров забуксовала в середине июля.

Все началось с поста юристки Кати Гордон, которой также предложили рассказать про инновационные идеи Дмитрия Давыдова, но она решила сначала проверить, кто это.

"В техническом задании, которое приходит публичным людям, [указывается], что пост должен начинаться со слов: "Я лично познакомилась с Дмитриев Давыдовым, классный предприниматель, вот почитайте его суперские идеи", ну, что-то такое, в разных комбинациях", - рассказывала Гордон в видео, которое она опубликовала в своем "Инстаграме".

Она решила лично познакомиться с Давыдовым и позвонила в агентство, которое на нее вышло. "Но ребята его не нашли и не знают. Откровенно говоря, на данный момент я думаю, что никакого Дмитрия Давыдова нет. Это легенда, созданная для того, что привлечь внимание к этим антинародным и антироссийским инициативам", - эмоционально говорила она, обратив внимание на такие предложения Давыдова, как, например, чипизация преступников.

После поста Гордон некоторые звезды удалили рекламу "20 идей". Размещаться у популярных блогеров стало сложнее, и посреднические агентства пошли по менее известным. Так, в начале осени они написали ведущей блога "Взрослый контент", посвященного секс-игрушкам, и корреспонденту Би-би-си с 62 тысячами подписчиков в "Твиттере".

"Тему лучше выбрать нейтральную, чтобы не затронуть узкую аудиторию и не словить негативные комментарии. Например, мы советуем обойти стороной тему чипизации и за пример взять ту, по которой, по мнению автора, будет меньше вопросов и негатива от аудитории", - так звучало одно техническое задание. Его представитель одного белорусского пиар-агентства прислала корреспонденту Би-би-си вместе с предложением разместить пост о проекте

В этот же период за рекламу "20 идей" взялся политтехнолог и галерист Марат Гельман, который давно живет в эмиграции. В своем "Фейсбуке" на 5 тысяч подписчиков он написал:

"Неизвестный мне Дмитрий Давыдов уже пять лет собирает идеи для России, публикует их, тратит деньги на рекламу (этот пост тоже реклама), отправляет их всем, кто по его мнению должен думать об этом. Власти его идеи игнорируют, политологи считают чудаком, а Давыдов упорно из года в год собирает и публикует идеи о транспорте, об образовании, об уголовном наказании и других "скучных вещах".

Когда корреспондент Би-би-си спросил его в "личке", уверен ли он, что Давыдов существует, Гельман ответил, что не уверен. "Может, такая игра", - добавил он.

Несмотря на то, что популярные блогеры отказываются рекламировать "20 идей", в ведущих российских медиа публикации о проекте стабильно выходят. Так, 18 октября "Российская газета" сообщила, что Россия, по мнению Давыдова, должна вступить в международные системы взаимной передачи трупных органов. А 4 октября в журнале Forbes вышел партнерский материал о том, идеи Давыдова помогут построить "зеленую Россию".

Зачем это может быть нужно власти

Политическая кампания такого масштаба невозможна без той или иной поддержки со стороны власти, уверено большинство собеседников Би-би-си.

​​"Безусловно, медийное поле управляемо и контролируемо [Кремлем], и реклама подобного проекта, тем более в официальной "Российской газете" (РГ - орган правительства России - Би-би-си), не может появиться без одобрения сверху", - сказал Би-би-си политолог Григорий Добромелов.

Он не исключил и того, что в Кремле решили запустить проект в расчете на то, что "все забегают". "Но не зашло. А может, этот проект еще выстрелит", - добавил Добромелов.

"Это может быть проект какого-нибудь близкого к власти бизнесмена - предположил политтехнолог Аббас Галлямов. - Ниша "реформатора от власти" свободна, и заполнить ее может попытаться кто угодно. Если это так, то рано или поздно он должен будет совершить каминг-аут".

Автор фото, 20idei.ru Подпись к фото, Реклама "20 идей" в Facebook

Собеседник Би-би-си из крупного игрока на рынке PR, впрочем, отметил, что запустить подобный проект без санкции Кремля теоретически возможно - в качестве способа "обратить на себя внимание". В то же время он признается, что за последние десятилетия не встречался ни с чем подобным.

Еще один собеседник Би-би-си, близкий к Кремлю, говорит, что "20 идей" напоминает спойлерский проект, подготовленный, чтобы "выстрелить в определенный момент". То, что этого до сих пор не произошло, его не удивляет: "Возможно, к следующей кампании понадобятся". "20 идей" при этом отличаются "маркетинговым подходом, который на рынке российской политики практически не используется".

"Мои знакомые в правительстве и в Кремле не колются. Но что я точно понимаю - это однозначно проект, которые либо делается с одобрения Кремля, либо по его инициативе. Те, кто работают в пиаре, прекрасно знают, что такие масштабы кампании без разрешения просто невообразимы", - говорит игрок на рынке государственного пиара.

"Если бы это был проект ребят со "старой" [администрация президента находится на Старой площади в Москве], то я бы удивился. Не помню у них столь длинных проектов с целью "догадайся сам". Тизер слишком затянулся", - размышляет еще один пиарщик, который специализируется на работе с госструктурами.

Автор фото, EPA/SHAMIL ZHUMATOV / POOL/ТАСС Подпись к фото, В Кремле не знают, кто стоит за проектом "20 идей"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил Би-би-си, что в Кремле видели рекламу "20 идей" в СМИ и у блогеров.

"По нашей линии специальных докладов не было. Кто стоит - не знаем. Судя по деньгам, которые тратятся на продвижение, - кто-то весьма состоятельный", - добавил он.

Кто может давать деньги на проект

"Господи, уже все спросили. Нет, [это не мы]. Насколько я понял, какой то бандит с бабками хочет вернуться в Россию. Есть бабки у человека, видимо. Заказывает у всех рекламу. Короче, точно не от нас", - так сотрудник администрации президента ответил на вопрос, не стоит ли Кремль за "20 идеями".

На уточняющий вопрос, неужели власти не все равно, что какой-то "бандит" публикует рекламу преобразований страны в правительственной газете, он ответил: "Не надо ерничать. Я сказал, как сказал".

Кто в теории мог бы давать деньги на рекламу "20 идей"?

Единственный предприниматель, который публично ассоциировал себя с проектом Дмитрия Давыдова, - знакомый политолога Сергея Маркова и глава фонда "Планета" Ибрагим Мальсагов, который до осени 2020 года жил на Украине. Именно он, напомним, дал денег на пресс-конференцию в Интерфаксе и напечатал пресс-волы. Однако его российский и украинский бизнес не генерируют выручку, которая позволила бы ему заливать российское медиапространство рекламой "20 идей".

"200 миллионов рублей у него, может, и есть. Но это все, что у него есть", - заметил его знакомый, когда стоимость кампании по продвижению проекта "Дмитрий Давыдов" эксперты оценивали в эту сумму.

Автор фото, Артур Кафф/фонд "Планета" Подпись к фото, Ибрагим Мальсагов отрицает, что имеет отношение к проекту

Мальсагов отрицает, что имеет отношение к проекту.

Присмотревшись к текстам "20 идей", Би-би-си обнаружила несколько косвенных свидетельств, которые могут указывать на потенциального спонсора всей кампании.

Обосновывая свои предложения, авторы ссылаются на очевидные примеры - Сингапура или Дубая. Однако довольно часто они приводят и положительный опыт Казахстана.

Вот, например, самое начало первого же раздела "Госуслуги", где предлагается ввести платные ускоренные услуги по регистрации недвижимости или брака. "Похожий подход оказания услуг успешно используется в Казахстане", - говорится там.

И тут же - следующая отсылка к Казахстану, где "уже существует успешная практика официальной продажи престижных автомобильных номеров". Эту практику "Давыдов" также предлагает распространить на Россию.

Вот другие примеры ссылок на казахский опыт:

"В Казахстане в 2015 году проводилась государственная акция "требуй чек - выиграй приз", по которой фискальные чеки обменивались на розыгрышные купоны и участвовали в розыгрыше ценных призов", - образец того, как можно бороться с "теневой экономикой".

"В Казахстане используется "месячный расчетный показатель" (МРП) для применения штрафных санкций. Этот показатель с учетом инфляции и других макроэкономических показателей ежегодно увеличивается", - прямое предложение изменить подход к расчету административных штрафов, скопировав опыт Казахстана.

И далее:

"Несмотря на то, что уровень жизни в Казахстане не превышает уровня в России (например, в 2021 году минимальная заработная плата в Казахстане на 40% меньше, чем в России (42 500 тенге ≈7 350 рублей), последовательное увеличение штрафов в связи с девальвацией и инфляцией является там нормой жизни и защищает госбюджет от недополучения со стороны правонарушителей".

А это - обоснование предложения разрешить российским судам заседать по ночам:

"В Сингапуре "ночные суды" проводятся с 1992 года. Заседания проходят после 18:00 с понедельника по четверг. Казахстан заимствовал эту практику у Сингапура в 2018 году и отметил тогда снижение нагрузки на судей на 50-55 дел в месяц".

В Казахстане, на опыт которого ссылается "Дмитрий Викторович Давыдов" из проекта "20 идей", был свой Дмитрий Викторович Давыдов. Так зовут одного из владельцев букмекерской компании "Олимп", которая до проблем с казахстанским правительством занимала 70% рынка спортивных ставок в этой стране.

Автор фото, Генеральная прокуратура Казахстана Подпись к фото, Совладелец казахстанской Olimpbet Дмитрий Давыдов

В 2020 году местная прокуратура выдвинула сразу несколько обвинений руководству и менеджерам компании - в организации незаконного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов. Всего, как полагают правоохранительные органы Казахстана, владельцы "Олимпа" не доплатили в бюджет 95 млрд тенге, или около 16 млрд рублей.

Всего в списке обвиняемых - более 10 человек. Часть из них были осуждены, часть успели уехать из страны. Среди уехавших - сам 40-летний Дмитрий Давыдов и его партнер Анарбек Жауыров.

Жауыров, судя по соцсетях, давно живет вместе с семьей в США, где у него несколько объектов недвижимости. До уголовного дела Жауыров активно рассказывал подписчикам о своей жизни - вот он летает на бизнес-джете и пьет виски, вот он с тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым, вот он с легендой французского футбола Тьерри Анри. После дела и громкого суда Жауыров пропал из соцсетей.

А вот его партнер Дмитрий Давыдов чурался публичности и почти не вел соцсети даже тогда, когда "Олимп" процветал. Он вырос в Казахстане и получил образование юриста. Это еще одно совпадение с "Давыдовым" из "20 идей" - тот тоже юрист, согласно его автобиографии.

Би-би-си нашла только две его фотографии: одна - из розыскной карточки казахстанской прокуратуры, вторая - с его заброшенной страницы "ВКонтакте", где он стоит в академической мантии и квадратной шапочке-ярмолке на вручении каких-то дипломов. Любимый фильм - "Крестный отец", любимый поэт - Пушкин, интересы - просмотр футбольных матчей.

"Олимп" появился в Казахстане еще в 2000-е, Давыдов отвечал в бизнесе за вопросы управления. В руководстве букмекерской конторы была также Ирина Давыдова - предположительно, мать Дмитрия. Официально она занимала должность "менеджера-эдвайзера", но, как утверждалось в суде, по факту руководила бухгалтерией всей конторы.

Давыдов из "Олимпа" часто путешествовал в Москву, США, Дубай и Сингапур. Последние города Давыдов из "20 идей" часто ставит в пример - вместе с Казахстаном.

Давыдов из "20 идей" демонстрирует неплохие знания рынка азартных игр. Одно из его предложений посвящено тому, чтобы российские букмекеры и владельцы казино проявили ответственность и сами оплачивали лечение граждан от игровой зависимости - по примеру все того же Сингапура.

Казахский Давыдов может скрываться от следствия в одной из европейских стран, рассказал Би-би-си собеседник, знакомый с его окружением. Деньги на проект, подобный "20 идеям", у него, в принципе, могут быть: о том, насколько прибыльным был "Олимп", говорит не только сумма налоговых претензий казахских властей (16 млрд рублей), но и тот факт, что, например, его партнеру Жауырову принадлежит квартира на Пречистенской набережной в центре Москвы за полмиллиарда рублей.

Связаться с самим Давыдовым, чтобы узнать, имеет ли он отношение к "20 идеям", не удалось. Его партнер Жауыров не ответил на многочисленные просьбы дать комментарий. Глава российской букмекерской компании "Олимп" Дарина Борисова заявила Би-би-си, что ее контора не имеет никакого отношения к казахской.

Возможно, "Дмитрий Давыдов" - если это вообще реальный человек - когда-нибудь все-таки проявит себя публично, и тогда будет понятно, имеет ли он отношение к "Олимпу", или же все косвенные свидетельства лишь совпадение.

****

Сейчас активирована только первая часть кампании "20 идей для России", но в какой-то момент должна быть запущена и вторая часть, полагает собеседник Би-би-си на рынке государственного пиара. "Думала, может это произойдет под думские выборы. Но - нет", - говорит один из собеседников Би-би-си на рынке.

Сайт проекта постоянно обновляется. Все новые идеи подгружаются в раздел под номером 19 - их уже целых десять штук. Раздел номер 20 пока не заполнен - эту часть предложений авторы интригующе обещают опубликовать в 2022 году.

В одном из федеральных изданий Би-би-си рассказали, что недавно "Давыдов" продлил рекламный контракт до декабря: он якобы планирует опубликовать еще 20 идей.

При участии Сергея Горяшко, Петра Козлова и Елизаветы Фохт.