"The Velvet Underground": киноистория главной группы рок-андерграунда

27 минут назад

The Velvet Underground в своем золотом составе, слева направо: Мо Такер, Джон Кейл, Стерлинг Моррисон, Лу Рид

Новый документальный фильм американского режиссера Тодда Хейнса "The Velvet Underground" вскрывает богатую и захватывающую историю одной из самых ярких и самых влиятельных групп в истории мирового рока.

Режиссер

Тодд Хейнс на мировой премьере фильма "The Velvet Underground" в Каннах, 8 июля 2021 г.

Группа

Кейл рос в шахтерской семье в Уэльсе. Мать говорила с сыном исключительно по-валлийски, и английский он начал учить только в школе, в возрасте семи лет. Несмотря на это, мальчик с детства учился классическому альту, по стипендии сумел поступить в музыкальный колледж Голдсмит в Лондоне, где увлекся авангардными композициями Джона Кейджа. В 1963-м, вновь по стипендии, он поехал продолжать учебу в Нью-Йорк, где сразу же окунулся в мир бурно развивавшегося там академического авангарда, подружившись и начав сотрудничать и с Джоном Кейджем, и с основоположником минимализма Ла Монтом Янгом. Несмотря на классическое образование и ориентацию на академический авангард, духу рок-н-ролла Кейл тоже не был чужд: с юности он слушал британские группы и из поездок домой привозил в Нью-Йорк не продававшиеся там пластинки Kinks, The Who и Small Faces.

Две маргинальности, Рида и Кейла, помноженные друг на друга, дали взрывной эффект. Проявился он сразу и самым что ни на есть недвусмысленным образом в названии, которое новые друзья придумали для своей только что образовавшейся группы. Книга "Бархатный андерграунд" журналиста Майка Ли описывала сексуальные субкультуры Нью-Йорка начала 1960-х годов. У Рида к тому времени уже была написана вдохновленная романом основоположника садомазохизма Леопольда Захер-Мазоха "Венера в мехах" песня "Venus in Furs". К тому же и ему, и Кейлу импонировала ассоциация с уже к тому времени существовавшим понятием "андерграундное кино". Velvet Underground как название для группы казалось попаданием в десятку и было мгновенно и единогласно принято.

К двум столпам присоединились гитарист Стерлинг Моррисон и барабанщица (по тем временам женщина за барабанами была явлением экстраординарным) Морин (Мо) Такер, и довольно скоро группа оказалась там, где ее маргинальность была наиболее уместна - в студии Энди Уорхола The Factory.

The Velvet Underground вместе с Нико

Уорхол же, несмотря на полное отсутствие музыкальных способностей и музыкального опыта, стал продюсером вышедшего в 1967 году первого альбома группы, названного просто Velvet Underground and Nico. Впрочем, продюсирование его дальше общего визуального облика группы, а главное, придуманного им оформления обложки - подгнивший банан на белом фоне - не пошло. Уорхоловский банан стал, тем не менее, с тех пор символом всей музыкальной и контркультурной альтернативы.

Подгнивший банан Энди Уорхола на обложке первого альбома Velvet Underground стал символом не только группы, но и всей альтернативной культуры. На снимке приуроченная к 50-летию альбома выставка "The Velvet Underground" в Парижской филармонии. Март 2016 г.

Что есть в фильме

Первое, что захватывает внимание, когда загорается экран - даже не изображение, а звук. Резкий, скрежещущий, потусторонний звук альта Кейла, тяжелый погребальный ритм барабанов Такер, колючие выпады гитары Моррисона и монотонный, бесстрастный голос Рида, описывающий немыслимую по меркам поп-музыки середины 60-х декадентскую романтику сексуальных перверсий Venus in Furs:

Чего нет в фильме

Невероятный разброс карьеры Лу Рида - от продюсированного Боуи и сделавшего Рида поп-звездой великолепного сольного дебюта Transformer до радикально вызывающего альбома белого шума Metal Machine Music; от проникновенного лиризма и выворачивающей душу откровенности Berlin и Magic and Loss до записанного в сотрудничестве с группой Metallica альбома Lulu - музыкальной интерпретации одноименной пьесы немецкого драматурга-экспрессиониста Франка Видекинда.

Ну и, наконец, особенно мне жаль, что Хейнс лишь мельком упомянул вышедший в 1990 году альбом Лу Рида и Джона Кейла Songs for Drella - невероятно важный для ретроспективного осознания того, что творилось внутри Velvet Underground. Дрелла было дружеским прозвищем Энди Уорхола, и после его смерти в 1987 году Рид и Кейл, преодолев давний разрыв, собрались вместе, чтобы отдать должное памяти Дреллы, который и вывел их в большой мир.

Завершается альбом песней Hello It's Me - элегическим прощанием и просьбой о прощении.