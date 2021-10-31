Бой не ради славы: китайские патриотические блогеры в борьбе с Западом

Тесса Вонг

и Китайская служба Би-би-си

35 минут назад

Автор фото, Davies Surya Подпись к фото, Рост известности блогеров в китайских социальных сетях связан с подъемом китайского национализма

На фотографии в профиле Weibo - китайском аналоге "Твиттера" - блогер Гуянмучан выглядит вполне дружелюбно. На ее странице есть мечтательная фотография девушки, позирующей в лесу.

У молодой женщины - 6,4 миллиона подписчиков, она публикует видео и комментарии на злобу дня.

И тон ее комментариев явно не соответствует имиджу трепетного юного создания.

Вот некоторые тезисы из ее постов: Европейский союз "на поводке" у Америки; рост заболеваемости ковидом в Техасе - свидетельство гражданской войны, когда "американцы убивают друг друга с помощью биологического оружия" и так далее.

Гуянмучан принадлежит к новому поколению блогеров, которых называют "цзы гань у" (自干五). Рост их популярности в китайских социальных сетях неразрывно связан с подъемом китайского национализма.

В отличие от известной армии троллей "вумао", которым платят за распространение государственной пропаганды, "цзы гань у" делают это бесплатно.

В своих едких постах и видео, которые потом репостят десятки тысяч поклонников, они часто критикуют западные страны и СМИ. Мимо внимания "цзы гань у" не прошли и такие вопросы, как феминизм, права человека, мультикультурализм, демократия: они считаются дурным западным поветрием, растлевающим китайское общество.

В центре внимания часто оказываются те, кого считают пропагандистами "сепаратизма" - например, демократические активисты Тайваня и Гонконга, а также интеллектуалы и эксперты.

Среди мишеней "зиганву" оказалась писательница Фанг Фанг, описавшая начальный этап вспышки коронавируса в Ухане.

В посте, ставшем в прошлом году вирусным, "цзы гань у" по имени Шангдижийин обвинил ее в "нанесении глубочайшего удара нам в спину" и создании "одного из самых мощных орудий, используемых антикитайскими силами, чтобы очернить нас".

Совсем недавно ведущий медицинский эксперт Чжан Вэньхун попал на радары "цзы гань у" после того, как предположил, что Китаю следует научиться жить с ковидом - это противоречит официальной политике Пекина.

Несколько блогеров сразу откопали старую диссертацию и обвинили его в плагиате - его университет впоследствии это опроверг. То, что он предлагает детям пить молоко на завтрак, было трактовано как знак того, что он отвергает традиционный китайский завтрак - а следовательно, и ценности.

"Не слишком ли много поклонения Западу и подхалимажа перед иностранцами?" - писали "цзы гань у".

Такие посты, ежедневно появляющиеся десятками, обычно краткие и эмоциональные, что, как считают эксперты, служит одной из причин, по которым они становятся вирусными.

"Это такой фастфуд-национализм, - говорит китайский аналитик социальных сетей Манья Коэце. - Люди хватают, шерят, а потом забывают".

Взрывоопасная смесь

Многие считают рост патриотических настроений в Китае результатом усиления напряженности в отношениях между Китаем и Западом, но это только часть картины.

В глобализирующемся мире национализм растет во многих странах. Но в Китае он совпал с активным продвижением председателем Си Цзиньпином китайской идентичности и быстрым распространением социальных сетей.

"Многие "цзы гань у" молоды, получили образование, наполненное патриотизмом и гордостью за Китай и питающее это исторические воспоминания о национальном унижении, - говорит Коэце. - Таким образом, возникает взрывоопасная смесь анти-иностранных, прокитайских настроений с упором на китайскую культуру и самобытность".

Автор фото, Davies Surya

Рост популярности таких блогеров поражает, учитывая, что параллельно Китай постоянно вводит новые строгие правила в отношении онлайн-публикаций, что приводит к жесткой цензуре активистов и простых граждан. Неудобные для властей сообщения регулярно удаляются с таких платформ, как Weibo и WeChat.

Напротив, голоса, продвигающие официальную линию правительства Китая, по-видимому, пользуются большей свободой, говорят наблюдатели. В некоторых случаях их поддерживают и государственные СМИ, которые репостят их контент в социальных сетях или перепечатывают их эссе.

Неизвестно, имеют ли "цзы гань у" прямые связи с государством, но некоторые из них были приглашены на мероприятия или удостоены почетных званий региональными властями.

Гуянмучан, настоящее имя которой - Шу Чанг, впервые произвела фурор в 2014 году своим эссе под названием "Ты китаец", которое широко разошлось в основных средствах массовой информации.

С тех пор она выступила на мероприятии для блогеров, организованном правительством города Яньтай, прочитала лекцию, организованную государственным информационным агентством Youth.cn, и стала одним из нескольких блогеров, названных в июле провинцией Гуандун своими "интернет-послами".

На запрос Би-би-си о комментариях она не ответила.

Симбиоз

"Цзы гань у" - лишь одна часть сложной экосистемы.

Значительная часть патриотического дискурса в китайских социальных сетях, особенно на Weibo, по-прежнему ведется государственными СМИ, которые могут формировать дискуссии, создавая и продвигая единый хэштег - как это было во время скандала с производством хлопка в Синьцзяне, когда ряд западных стран наложили на Пекин санкции за использование рабского труда уйгуров.

Но существуют и другие группы инфлюэнсеров, которые также подпитывают онлайн-возмущение, включая цифровых художников, небольшие медиакомпании, уважаемых университетских профессоров и даже иностранных влогеров.

Китайские правила регулирования интернета побуждают пользователей активно продвигать партийную пропаганду, поэтому многие из этих влиятельных лиц просто используют эту систему, отмечает Харпре Ке, специалист аналитического центра Doublethink Lab.

"Можно быть оппортунистом. Если я хочу стать влиятельной персоной в социальных сетях, именно так я могу получить известность в создаваемой токсичной националистической среде", - говорит он.

Несмотря на то, что государство не платит им напрямую, эти инфлюэнсеры все равно выигрывают от того, что их упоминают в национальных СМИ, и используют эту популярность для создания своих личных брендов, считают аналитики.

С увеличением числа читателей они могут зарабатывать значительные суммы на рекламе или платном контенте.

Академик журналистики и коммуникаций, доктор Фанг Кеченг полагает, что аккаунт в социальной сети с более чем миллионом подписчиков дает возможность зарабатывать несколько сотен тысяч долларов в год.

Государство тоже не остается внакладе. Например, давая "цзы гань у" трибуну, государство предлагает им выполнять идеологическую работу за него, чтобы эти блогеры стали знеменитостями и образцами для подражания, то есть дальнейшей пропаганды государственной идеологии, говорит Кэ.

По словам доктора Фанга, китайские социальные сети, такие как Weibo и Wechat, играют определенную роль, рекомендуя и продвигая посты, которые поощряют лояльность к Коммунистической партии, и при этом также могут получать коммерческую выгоду.

"Это увеличивает вовлеченность и активность пользователей, так что для них это очень хорошая стратегия", - говорит он.

Инфлюэнсеры, однако, ходят по тонкому льду и иногда заходят в своем рвении слишком далеко.

Автор фото, Weibo Подпись к фото, Гуйянмучан публикует почти ежедневный поток видеокомментариев

В последние месяцы некоторые посты "цзы гань у", в которых высказывались предположения о том, что коронавирус просочился из американской лаборатории, и посты с критикой Чжан Вэньхуна были удалены.

Страстное эссе, призывавшее к радикальным коммунистическим реформам, стало вирусным и даже попало в государственные СМИ, но затем ненадолго подверглось цензуре после жарких споров в сети.

"Иногда правила о том, что можно или нельзя говорить, очень нечеткие, - говорит Кётсе. - Достаточно одного поста в Weibo, чтобы эти инфлюэнсеры исчезли. Они могут быть полезны для официального дискурса, если их личные убеждения соответствуют официальной позиции, но в тот момент, когда их сочтут бесполезными или противоречащими позиции правительства, они попросту исчезнут".

Тем не менее, многие готовы играть в игру с такими высокими ставками.

В конце сентября Гуянмучан внезапно запретили публиковать новый контент на своей странице в Weibo на 15 дней, по официальной версии - "за нарушение принципов сообщества".

Она немедленно начала продвигать свою альтернативную страницу, где продолжала ежедневно публиковать резкие посты.