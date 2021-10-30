Чисто "нечистое" меню, или чем кормить гостей в Хэллоуин

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

32 минуты назад

Автор фото, C. Schlichter Подпись к фото, Главным атрибутом Хэллоуина, безусловно, является тыква. Это очень удачно, потому что ее можно есть, следовательно хоть какие-то блюда есть из чего готовить

Сначала был Самайн, он же Самхейн, древний кельтский праздник, который знаменовал собой, во-первых, окончание уборки урожая, во-вторых, начало "темной" половины года.

Ничего хорошего от темноты ждать не приходилось: в ней скрывались всякие сомнительные персонажи потустороннего происхождения, которые в силу своей природы норовили напакостить всем, кому только получалось.

К тому же как раз на Самайн граница между миром человеческим и - человеческому противоположным, истончалась, и обитатели обоих могли общаться друг с другом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самхейн, он же Самайн, ритуальная битва добра со злом. Честно говоря, не совсем понятно, кто тут хороший, а кто плохой, но кельты, видимо, разбирались

Наши с вами предки к такому общению особо не стремились, потому как ничего путного от потусторонних посетителей не ожидали. Поэтому за пределами деревень для них раскладывали еду, чтобы нечисти не было надобности идти дальше, а сами переодевались в костюмы всяческих монстров и зверей, на тот случай, чтобы встречным феям не захотелось их похитить.

Кельтские феи (которых правильнее называть сидами) обоего пола не порхали с цветка на цветок, а вели гораздо более конкретную жизнь и, если им того хотелось, с удовольствием утаскивали мужчин и женщин в свой мир для далеко не невинных целей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Скорее всего, это - колдунья, а не фея, но хрен, как говорится, редьки не слаще. Тем более, что колдуньи могли запросто принести пленника в жертву, а феи чаще всего похищали людей для плотских утех

Кроме того, в Самайн можно было встретить, например, пуку - оборотня,, который мог принимать любые формы, хоть симпатичные, хоть страшные. Чаще всего пука обращался в черную лошадь, глаза которой светились нехорошим красным огнем.

Все, что к Самайну оставалось неубранным на полях, собирать категорически не рекомендовалось, потому что в аккурат после него все неубранные злаки поступали в единоличное пукино распоряжение.

В самом скверном варианте в это время можно было столкнуться с безголовой дамой в сопровождении черной свиньи, или безголовым же всадником. И в первом, и во втором случае, ничего хорошего в таких встречах не было, потому что они являлись предзнаменованиями скорой смерти.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фонарь из репы. Выглядит двольно зловеще, да и долбить репу сложнее, чем тыкву, у которой внутри пустота. По английски этот фонарь называется Jack-o-Lantern. Относительно происхождения этого атрибута есть две версии. Первая, что он представлял огоньки на болотах, которые заманивали путников в трясину, вторая - это ирландская легенда о скупом Джеке, который что-то не поделил с чертом, и в реультате был обречен на вечные скитания, а путь ему освещал только небольшой фонарь, сделанный из овоща и вставленной в него свечи

Для отпугивания всей этой нечисти кроме переодеваний применялись еще и выдолбленные большие репы, в нутро которых вставлялись свечки. Вырезанные на репах зверские рожи служили дополнительной охраной, отпугивая нежелательных гостей. Если вам интересно, как вырезать репу, то посмотрите здесь.

Потом репы превратились в тыквы, Самайн стал Хэллоуином, ну а дальше вы и без меня все знаете.

А посему, заканчиваю предисловие и перехожу, наконец-то, к еде.

Одни сплошные тыквы

Автор фото, Scott Stevens Подпись к фото, Раньше на британских островах специальные тыквы для вырезания никто не выращивал. Но вот уже лет 30 как фермеры взялись за новую культуру, а супермаркеты каждый год делают им миллионные заказы. Благодаря английской погоде тыквам до положенного оранжевого цвета приходится вызревать в специальных теплицах

Прежде всего надо сказать, что конкретных обязательных блюд, связанных с Хэллоуином, просто нет. Это - не русская Пасха, не британское Рождество и не американский День Благодарения.

Поэтому, можете готовить что угодно, но постарайтесь придать этому "чему-то" несколько неаппетитно-несъедобный вид.

Цветовая гамма стола должна быть выдержана в оранжево-черных, грязно-зеленых или ядовито-зеленых тонах.

Если пауки из шоколада и черепа из марципана вызывают у вас нервную дрожь, то вам остается тыква. К тому же ее сама природа создала оранжевой, поэтому результат будет вполне хэллоуинский, что бы вы с ней ни делали..

Тыквенный суп

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тыквенный суп и (игрушечный) паук впридачу. Делать на поверхности паутину из сливок не обязательно, но не слишком сложно

Первое: я, конечно, приведу вам пропорции, но можете не обращать на них никакого внимания.

Второе: исходите из того, что все продукты одного цвета тяготеют друг к другу. Не спрашивайте почему, я и сама этого не понимаю, но работает. С тыквой отлично сочетаются морковь, апельсины и ярко-оранжевые (впрочем, как и красные) сладкие перцы. Особо храбрые могут добавить перец чили (любого цвета). Если у гостей из глаз польются слезы, то это даже хорошо!

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из вариантов набора продуктов для тыквенного супа. Планшет, честное слово, излишен, в супах главное - это что у вас есть, а не пропорции

Итак:

1 большая луковица, или две палки лука-порея, или даже лук зеленый (порежьте как угодно, все равно потом все это сотрется в кашу)

2 морковки (почистить и порезать. Можно и 3, и 4. Главное, чтобы результат был не слишком сладким, поскольку и у тыквы, и у моркови хватает природной сладости. Пробуйте и подправляйте солью, если что)

2-3 зубка чеснока (порубите на относительно мелкие кусочки)

По классике положено еще класть лавровый лист. Дело хозяйское, но как по мне, так тимьян или обожаемый мною укроп лучше

Сливочное масло, либо масло оливковое, либо и то, и другое

Автор фото, Bernie DeChant Подпись к фото, Для такой композиции одних тыкв мало, нужен еще и забор с кольями. В любом случае, если вы выдолбите такое количество тыкв, то сырья для супа у вас будет предостаточно

Тыква. Одна. Среднего размера (можете использовать все, что осталось после вырезания страшных тыквенных физиономий. В Англии вам скажут, что тыквы для вырезания в пищу не годятся, но это, на самом деле, вранье и обман трудящихся. Главное, не забудьте тыкву почистить, ее шкура - не для человеческих зубов)

1-1,5 литра куриного или овощного бульона (кубик, кубик и еще раз кубик. От любой матери семейства Хэллоуин требует столько усилий по украшению дома паутиной с привидениями, что отдельно варить бульон - это точно слишком)

1-2 картофелины, тоже почистить и порезать

Порядка полстакана сливок (любой жирности)

Поджаренные тыквенные семечки, сушеные водоросли, сухарики (можно их покрасить черной пищевой краской, но она в супе, скорее всего, начнет расползаться)

А вот дальше все проще простого:

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тыква - каннибал! Это уже высший пилотаж тыквенной скульптуры. Я за такое даже и не возьмусь, но завидно

Растопите прямо в суповой кастрюле масло сливочное или разогрейте оливковое. Слегка обжарьте лук с чесноком.

Забросьте морковь, тыкву, картошку (цедру апельсина, перец), спассируйте где-то минут пять, активно мешая ложкой, залейте бульоном (если в качестве дополнительной травы вы возьмете тимьян, то это - его время. Укроп же добавляйте в самом конце: сразу же после того, как вы суп выключите).

Доведите до кипения и варите, пока все овощи не станут мягкими. Не исключено, что они поспеют в разное время, но это не трагедия, все равно потом все придется гомогенизировать в пюре.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тыква нашего времени. Отрадно видеть, что даже в пандемию народ не теряет чувства юмора

Взбейте полученное варево специальным суповым миксером (или миксером обычным, можете и картофельной толокушкой растереть, если сил не жалко), залейте сливками, быстро доведите до кипения, выключайте, посыпайте чем угодно и подавайте на стол.

Будет точно вкусно и гарантированно оранжево!

Ризотто и вообще

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Все-таки даже у неаппетитности должны быть пределы. Все понятно: спагетти, окрашенные чернилами осьминога, сосиски и томатный соус, но, вообще-то кошмарный ужас!

Об изготовлении ризотто я уже рассказывала. Особых премудростей в нем нет, и хэллоуиновская версия ничем не отличается от нормальной.

Для достижения несъедобного зрительного эффекта можете подбросить в готовое блюдо парочку пластмассовых черных паучков, только предупредите гостей, что их есть не надо.

Я видела фотографию одного хэллоуинского блюда (сама не пробовала, но эффект впечатляющ), где в ризотто зеленого цвета (за счет соуса песто) были положены куски печеной тыквы и воткнуты сосиски, которые изображали отрубленные пальцы. В качестве ногтя работал небольшой кусочек рисовой бумаги!

Да, сосиски должны быть дешевыми и интенсивно розовыми, так получается еще интереснее.

Все дело в форме

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А можно и так: пальцы из песочного теста (надрезы делайте сразу после того, как достанете из духовки), неочищенные миндалины в качестве ногтей, посаженные на растопленный шоколад. Есть рекомендуется либо закрыв глаза, либо отвернувшись

Совершенно верно, главное в хэллоуинской трапезе это не содержание (развлекайтесь, как можете), а форма.

И одним из самых полезных компонентов является готовое слоеное тесто.

Допустим, у вас в хозяйстве есть те же самые сосиски. Приготовьте их в томатном соусе (можно брать уже готовый, или сделать самим из банок помидоров в собственном соку). Добавьте в это красное месиво картошку, или еще лучше, тыкву, положите что-нибудь неожиданное, например, маслины, и отправьте результат в любую, годящуюся для духовки посуду.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это, правда, яблочный пирог, но идея понятна. Главное, не забудьте сфотографировать перед поеданием

Теперь берите слоеное тесто и включайте креативность на полную катушку. Из теста можно художественно вырезать тыквенный оскал, или много-много мелкий привидений.

Хорошо, если у вас есть специальные хэллоуинские формочки для печенья. В Англии самый традиционный набор - это коты, могильные камни, ведьмины шляпы и стилизованные призраки.

Лучше всего в этом случае выглядит большой тыквенные оскал, потому что тесто работает как крышка, а через отверстия будет просвечивать очень уместный для этого праздника красный соус.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сосиско-мумии: делать просто, а глаза - либо из оливок, либо из небольших кусочков яичного белка, или маленьких кусочков черного хлеба

Мне также очень понравился вариант нарезания полосок из тонко раскатанного теста, которыми можно обернуть, например, кусок ветчины, или готового мяса, спеленав оный, как мумию. Глаза делаются из зеленых оливок, нарезанных поперек.

Общий принцип таков: что чем противнее будет форма, тем с большим удовольствием ваше произведение будет съедено разукрашенными под вампиров и зомби гостями.

Несколько соображений по поводу десерта

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Содержание хэлоуинского тортика может быть каким угодно, главное - это не то, что внутри, а что сверху

Пару лет назад у меня каким-то образом обнаружилась масса свободного времени, и, очень кстати, проснулось вдохновение. Оба условия были совершенно необходимы для изготовления хэллоуинского торта.

Уверена, что у вас есть свои собственные наработки, но, может быть, что-нибудь из моего опыта вам и пригодится.

Прежде всего надо было решить, из чего делать сам торт. Я пришла к выводу, что тут идеально подойдет бисквит с цукини, благо зеленая шкура этого овоща придала тесту нужный цветовой оттенок. В интернете полно рецептов, я приведу вам один, но можете делать любой по своему усмотрению.

Собственно торт:

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Даю побольше картинок: может быть, они дадут вам новые идеи. Все, что сверху, вроде бы, слеплено из разноцветного марципана, торт, скорее всего, шоколадный, глазурь - сахарная пудра, лимонный сок, зеленый пищевой краситель, а паук - пластмассовый

250 г размягченного масла (конечно, с размягченным маслом бороться легче. Но если вы заранее не подсуетились, то возьмите его прямо из холодильника, но отправьте в кухонный комбайн вместе с сахаром, который работает как абразив и прекрасно растирает в мягкую массу даже самый затвердевший кусок)

200 г сахара

3 больших яйца

250 г самоподнимающейся муки (дешевле и проще взять обычную и добавить в нее 4 чайных ложки пекарского порошка)

1 чайная ложка соды (я предпочитаю класть вместо нее еще 2 чайных ложки пекарского порошка, но действуйте, как хотите)

Натертая цедра 2 апельсинов

1 (очищенная) морковка, натертая на крупной терке

2 средних цуккини (кожуру оставить), тоже натертых на крупной терке

Ваши действия

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Смерть шоколадом! Так и написано, не от шоколада, а именно шоколадом. Кондитерский вариант, но можно испечь брауни и утвердить сверху надгробие из тонкой шоколадной плитки

Как следует разбейте в комбайне в однородную массу масло, яйца, сахар, муку, цедру и, по желанию, неплохо добавить, например, немного мускатного ореха или корицы. Вместо апельсиновой цедры можно взять три чайных ложки апельсинового экстракта, впрочем, лимонный тоже подойдет.

Выгребите массу из комбайна и вмешайте в нее овощи, распределите по двум круглым формам и пеките на 180 градусах где-то 20-25 минут.

Я, как правило, увеличиваю подобные количества сразу раза в полтора, потому что семейство прожорливо, и жалко, когда красота исчезает в момент.

Достаньте лепешки и охладите.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это - самый простой вариант. Делайте абсолютно любой торт, а на поверхность в любой комбинации устанавливайте печенья, вырезанные специальными формочками. В крайнем случае их можно купить и готовыми

Промажьте середину любым кремом по вашему выбору, но сделайте его, например, зеленым. Почему-то в прошлый раз мне не пришло в голову сделать его черным, попробую наверстать в этом году.

А вот дальше стало гораздо интереснее:

Автор фото, Юлиан Пригожин Подпись к фото, Технология изготовления пирожного "картошка" оказалась идеальной для художественных тыкв

Я долго ломала голову, из чего бы мне соорудить съедобные тыквы, которые можно было бы использовать в качестве украшения. Решение, на самом деле, было очевидным, и я до сих пор не понимаю, почему оно шло ко мне таким окольным путем: пирожное "картошка"!

Ведь что делает "картошку" именно картошкой, а не ананасом, например? Цвет (какао) и форма. Замените какао на оранжевый пищевой краситель, и получите тыквы, морковь или апельсины.

Сырьем для картошки-тыквы может быть испеченный дома бисквит, готовый сладкий кекс, купленный в магазине, или любое сладкое печенье.

У меня есть дежурный рецепт, который сам по себе не то чтобы шедевр, но для картофельных целей годится:

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Идеальной красоты бисквит, испеченный по всем правилам. Нам такие излишества тут не нужны

2-3 яйца

200-250 г муки

½ стакана сметаны

Полбанки сгущенки (обычной, не вареной)

4 чайных ложки пекарского порошка

175 г сахара

Можно добавить пару чайных ложек апельсинового экстракта, но это на любителя.

Дальше смешивайте это все как бог на душу положит (проще всего - в кухонном комбайне или с помощью ручного миксера), вылейте тесто в форму (оно должно быть по консистенции как густая сметана; в случае, если результат покажется вам слишком жидким, добавьте еще муки) и отправляйте в духовку на 180 градусов минут на 35-45.

Степень готовности определяется традиционным втыканием тонкой спицы или спички: если на нее ничего не липнет, то можно вытаскивать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Заварной крем с маслом хорош тем, что на вкус кажется легким. Это, конечно, иллюзия, но все равно приятно

К счастью, в этом случае морочить себе голову совершенством бисквитной формы нужды нет. Будет кривой, косой, и местами подгорелый - все равно не страшно, хотя обугленную часть лучше обрезать.

Дайте бисквиту остыть. Тем временем приготовьте крем. Вариантов, опять же, полно, но я предпочитаю заварной-масляный.

Если у вас нет в наличии банки готового заварного крема, то сварите густой молочный кисель. Теперь в том же комбайне смешайте масло со сгущенкой, в пропорции примерно полбанки на 200 грамм. А дальше потихоньку начинайте добавлять заварной крем. Результат должен быть не слишком киселеобразным, но в данном случае и излишняя тягучесть - не помеха.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Всего лишь глазированный пончик, но пищевые красители превратили его во что-то уникальное и слегка странное. У меня такое ощущение, что авторы с краской слегка переборщили

Не забудьте добавить в крем оранжевой краски для тыквенного правдоподобия.

Раздробите остывший бисквит в комбайне в мелкие дребезги (крошки), пересыпьте в миску и начинайте потихоньку добавлять крем, все это размешивая. У вас должна получиться вязкая масса наподобие мокрого песка, годящаяся для лепки.

Форма тыкв вам и без меня прекрасно известна. Одно замечание: не пытайтесь сделать их полностью шарообразными, потому что бисквитно-кремовая масса будет оползать. Исходите из того, что результат будет полусферическим. Скатав полусферу, аккуратно выдавите на ней углубления, чтобы больше походило на требуемый овощ. Оказалось, что лучше всего для этого подходит пластмассовый нож, не помню каким образом оказавшийся у меня в закромах..

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Профессионально изготовленная марципановая тыква. У меня такой шедевр не получится никогда, но, не исключаю, что вы в этом плане гораздо талантливее и умелее

Зеленые листочки (честно говоря, получившаяся у меня форма на тыквенную зелень не походила даже отдаленно) сделайте из марципана и покрасьте зеленой пищевой краской. Я ее развела сахарным сиропом и мазала листочки старой косметической кисточкой для раскрашивания глаз. У меня просто другой не нашлось, но при наличии в доме ребенка что-то подобное наверняка есть в детском наборе красок.

Готовые тыквы поместите в холодильник, чтобы они не расползлись до торжественного момента.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дом с гробами, кажется, сделан из имбирного теста, как для пряников. Про все остальное ничего не скажу, потому что не понимаю. Но зрительно смотрится неплохо

Затем мне понадобился могильный камень. Мне почему-то захотелось, чтобы он был как кусок полуобработанной скалы, а не обычной плитой. Для этого идеально подошло песочное тесто.

Вот тут точно не надо никаких выкрутасов, сделайте самый простой вариант - мука-масло-сахар. Лепите, что хотите. Но в любом случае готовому надгробию дайте остыть, после чего покрасьте его в любой цвет. У меня он был черным.

Последний аккорд: как это все водрузить на тортик?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вот есть же талантливые люди! Надеюсь только, что они могильную зелень сделали не из петрушки. Наверное, это опять какая-нибудь стружка из белого шоколада, "выкупанная" в зеленой краске. Или свежая мята, хотя у нее не такой интенсивный цвет

Сделайте глазурь из сахарной пудры и лимонного сока. В какой цвет вы будете ее красить - сами решайте, но с оранжевыми тыквами лучше всего работает зеленый.

Устанавливайте надгробия и сажайте тыквы пока глазурь еще не застыла, так они будут лучше держаться.

Я еще соорудила и череп из марципана, но, честно говоря, хотя и можно было догадаться, что именно имелось в виду, череп вышел так себе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глазные яблоки - это специальные керамические штучки, которые работают вместо кубиков льда. Жевать и глотать не рекомендуется

Поить народ в Хэллоуин можно чем угодно. Стоит, например, разжиться специальными формочками и заморозить лед для коктейлей в виде глазных яблок, или тех же черепов. Ну, в этом вы и без меня разберетесь.

В любом случае, Хэллоуин служит прекрасной возможностью напялить на себя что-то невообразимое, раскрасить физиономию до полного неузнавания и пригласить гостей. Совсем неплохой вариант.