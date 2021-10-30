"Наши соседи - мумии": живые и мертвые обитатели города на севере Чили мирно сосуществуют друг с другом
- Джейн Чемберс
- BBC World Service
"Кому-то покажется странным жить поверх кладбища, но мы привыкли", - говорит Анна-Мария Ньето из чилийского города Арика.
Порт Арика, основанный испанцами в XVI веке близ границы Чили с Перу, построен на прибрежных песчаных дюнах пустыни Атакама, самого безводного места в мире. Но за много столетий до этого там обитал народ чинчорро.
Кроме специалистов, о нем мало кто и слышал, но в июле этого года он попал в заголовки новостей, когда ЮНЕСКО включила в свой список Всемирного наследия оставшееся после него захоронение нескольких сотен мумий.
Культура чинчорро существовала на севере современного Чили и юге Перу в 7000-1500 годах до нашей эры.
Они жили оседло, занимались охотой, собирательством и рыбной ловлей, не умели обжигать глину и, как все жители доколумбовой Америки, не знали колеса. Зато они раньше древних египтян овладели искусством мумифицирования покойников - как предполагают ученые, чтобы сохранить о них память и чувствовать их присутствие среди живых.
Мумии чинчорро были обнаружены в 1917 году немецким исследователем Максом Улем при раскопках песчаного пляжа, но понадобилось еще несколько десятилетий, чтобы определить их возраст.
По данным радиоуглеродного анализа, им свыше 7 тысяч лет, то есть они на две тысячи лет древнее, чем знаменитые древнеегипетские мумии.
Специализирующийся на культуре чинчорро антрополог Бернардо Арриаза говорит, что на мысль о мумификации далеких предков мог натолкнуть местный климат.
В сухом и горячем воздухе некоторые тела превращались в мумии сами по себе, и такие в окрестностях Арики тоже есть. Потом чинчорро занялись мумифицированием сознательно, делая это сложным и выразительным образом.
С мертвого тела снимали кожу, через небольшие разрезы вынимали внутренности и засушивали остальное, поясняет Бернардо Арриаза. Затем мумию набивали растительными волокнами, закрепляли в вертикальном положении деревянными палками и "надевали" на нее кожу обратно, пришивая ее нитками.
После этого к голове мумии крепили парик из толстого черного волоса, покрывали лицо глиной и накладывали маску с прорезями для глаз и рта.
Наконец, всю мумию красили в ярко-красный и черный цвета, используя добываемые из минералов лаки с содержанием охры, марганца и окиси железа.
И техника, и сам подход к мумифицированию у чинчорро отличались от древнеегипетских, рассказал Бернардо Арриаза.
Чинчорро не применяли растительные масла и тканевые повязки, а главное, мумифицировали тела мужчин, женщин, детей и даже не родившиеся эмбрионы независимо от социального положения, тогда как в Египте такой чести удостаивалась только высшая знать.
Бок о бок с покойниками
В XX веке в Арике и некоторых других местах были найдены несколько сот полностью или частично сохранившихся мумий. Жители привыкли к тому, что останки рядом с ними, а порой у них под ногами.
Обнаружить очередную мумию при строительстве или благодаря нюхастой собаке здесь обычное дело. Но долгое время обитатели этих мест не сознавали, с каким сокровищем имеют дело.
"Раньше дети играли черепами в футбол и сдирали с мумий их одеяния, но теперь все знают, что о каждой находке надо сообщать специалистам и не трогать ее до нашего прибытия", - говорит археолог Ханна Кампос Фуэнтес.
Местные жительницы Анна-Мария Ньето и Паола Пиментель в восторге от того, что ЮНЕСКО признала "их" мумии частью Всемирного наследия.
Женщины возглавляют две соседские ассоциации вблизи от мест раскопок и в тесном взаимодействии с учеными из университета Тарапака разъясняют всем, как ценна и важна культура чинчорро и как нужно беречь ее памятники.
Пока лишь малая часть из примерно 300 найденных мумий выставлена в университетском музее в городке Сан-Мигуэль-де Азарпа в получасе езды от Арики. Мумии лежат там рядами под пуленепробиваемыми стеклами. Часть экспозиции наглядно демонстрирует процесс мумифицирования.
Исследователи и общественники мечтают создать более крупный музей непосредственно на месте раскопок, оснастить его интерактивными технологиями, подготовить из местных жителей гидов - но на все это требуются деньги.
Бернардо Арриаза и Ханна Кампос не сомневаются, что археологов ждет еще много находок. На раскопки и сохранение найденных мумий тоже нужны средства.
Мэр Арики Херардо Эспиндола Рохас надеется, что включение некрополя в список ЮНЕСКО привлечет к нему внимание властей и спонсоров и увеличит приток туристов. Но, по его словам, все надо делать с умом и при широком участии местных жителей.
"В отличие от Рима, который стоит на мраморных памятниках, мы в Арике стоим на людских останках, к которым надо относиться особенно бережно", - говорит он.
В городе принят закон об обязательном присутствии археологов на месте любого строительства.
Мэр настаивает, что уникальный памятник должен остаться городской собственностью и приносить доход его жителям, в отличие от других мест Чили, где привлекательные участки территории проданы туроператорам и международным компаниям.
Президент соседской ассоциации Анна-Мария Ньето рада вновь обретенной известности своего города и уверена, что в итоге выиграют все.
"Город у нас небольшой, но дружелюбный. Мы хотим, чтобы ученые и туристы со всего мира приезжали к нам и узнавали о невероятной культуре чинчорро, рядом с которой протекает вся наша жизнь", - говорит она.
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