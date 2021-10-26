ЧП перед отопительным сезоном: сможет ли Молдова отказаться от российского газа?

Алексей Ильин

Би-би-си, Москва

31 минуту назад

Автор фото, Vadim Denisov/Tass

Молдова может остаться без российского газа накануне зимы: российский "Газпром" пригрозил Кишиневу остановить поставки, если страна не расплатится по долгам и не подпишет новый контракт с 1 декабря. Около 60% потребления газа в стране, по мнению аналитиков, приходится на жилой сектор. Власти страны решили впервые в истории закупить газ не у России и подписали пробный контракт с польским поставщиком. Русская служба Би-би-си разбиралась в причинах конфликта и в том, сможет ли Молдова отказаться от российского газа.

В октябре Молдова получила от "Газпрома" меньший объем газа по рыночной цене около 790 долларов за 1 тыс. кубометров. Кишинев такая цена не устраивает - в прошлом году страна покупала газ в пять раз дешевле. Однако осенью цены на газ в Европе достигли рекордных высот, перевалив за 1000 долларов за тысячу кубометров, что повлияло и на молдавские контракты.

Из-за недопоставок российского газа и неопределенности с дальнейшими контрактами правительство Молдовы ввело с 22 октября режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней. Из-за газового кризиса даже отключили подачу газа к Вечному огню на Мемориале воинской славы в Кишиневе, о чем сообщило минобороны страны.

Пострадать может и население, предупреждают эксперты. "Свыше 60% потребления газа в Молдове приходится на жилой сектор. Поэтому прекращение поставок газа в отопительный сезон означает огромные проблемы с обеспечением теплом в жилых домах, - говорит президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. - "Молдовагаз" имеет в настоящее время около 732 тысяч потребителей в жилом секторе. То есть около 81% домашних хозяйств Молдовы подключены к газу и зависят от его поставок".

Ситуация начала осложняться после резких заявлений пресс-службы "Газпрома" 23 октября. Как отмечал официальный представитель компании Сергей Куприянов, Москва готова продлить газовый контракт с Кишиневом только после уплаты Молдовой долга за предыдущие поставки, который с учетом просрочки платежей составляет 709 млн долларов.

Представители Молдовы, как утверждают в "Газпроме", "почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности". Кроме того, им "не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", заявили в российской компании.

Чтобы уладить ситуацию, в Москву отправились вице-премьеры правительства Молдовы Владислав Кульминский и Андрей Спыну. Однако, как сообщил в понедельник источник агентства РИА Новости, двухдневные российско-молдавские переговоры у вице-премьера России Дмитрия Козака закончились безрезультатно.

"Заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно, и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты", - отмечал он.

Как ожидается, новые переговоры правительства Молдавии с руководством "Газпрома" по вопросу поставок газа пройдут 27 октября в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле надеются на продолжение диалога с Молдовой по газовой тематике, а позицию "Газпрома" в этом вопросе назвал "предельно понятной" и "предельно простой".

"Исторический долг"

Как сообщал источник агентства Интерфакс, на переговорах российская сторона предложила "справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки" при условии возврата в течение трех лет накопившейся задолженности Молдовы за поставленный газ - без учета непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну назвал обозначенный "Газпромом" долг "историческим" и заявил, что его необходимо тщательно проверить.

"Этот "исторический долг" начинается в 1994 году. Мы готовы обсуждать эти вопросы, но принять на себя какие-либо обязательства мы можем только после проведения тщательного аудита в компании "Молдовагаз", чтобы выяснить происхождение этих долгов", - заявил Спыну на пресс-конференции в понедельник.

Автор фото, Peter Kovalev/Tass Подпись к фото, В "Газпроме" утверждают, что Молдова сама создала кризис с поставками газа

Аналитик центра WatchDog Moldova Валериу Паша считает, что речь идет о долге дочерней компании "Газпрома" перед поставщиком ("Газпром" является основным акционером АО "Молдовагаз" - прим. ред.), однако "Россия фактически настаивает на переводе коммерческого долга компании "Молдовагаз" в государственный долг Молдовы".

Паша называет этот долг "фейковым". По его словам, это бумаги, которые, как он утверждает, "Газпром" подписал со своим филиалом "Молдовагаз" и их достоверность якобы никто не проверял. Эксперт полагает, что из компании якобы "просто выкачали намного больше денег, чем поставила газ". "При этом "Газпром" осознанно поставляет бесплатный газ в Приднестровье, что указано в контрактах", - добавляет он.

Би-би-си отправила запрос главе "Молдовагаза" Вадиму Чебану, однако он отказался от комментариев. Би-би-си также направила запрос в "Газпром".

Одна из причин накопившихся долгов Молдовы состоит в том, что страна решила изменить ценовую ориентацию на газ, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"В момент заключения сделки с Молдовой цена на газ определялась исходя из нефтяной привязки, а на сегодняшний день в рамках евроустремлений Молдавии контракт, закончивший свое действие недавно, был пересмотрен с тем, чтобы цена начала определяться исходя из котировок на спотовом рынке - это соответствует европейской практике ценообразования", - объясняет он.

Сначала Молдавия выигрывала от этого, но ситуация изменилась.

"Если бы у Молдавии сохранилась нефтяная привязка, то газ для нее даже с учетом подорожавшей нефти стоил бы до 300 долларов с первого квартала 2022 года. Сейчас газ с учетом 25% скидки получается в районе 600 долларов", - подсчитал Фролов.

Альтернатива российскому газу

В понедельник вечером власти Молдовы сообщили о подписании контракта с польской нефтегазовой компанией PGNiG на пробную закупку 1 млн кубометров природного газа. Таким образом, Молдова впервые решила приобрести газ не у российского поставщика.

Премьер-министр страны Наталья Гаврилица отказалась озвучить точную цену на газ от Польши, назвав это "коммерческой тайной". Еще одну небольшую партию газа Молдова получила в октябре из Румынии по газопроводу Яссы-Кишинев, сообщила она.

На прошлой неделе помощь Молдове пообещала оказать и Украина: секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов обещал, что власти Молдовы могут рассчитывать на поставки газа в долг.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер Молдовы Наталья Гаврилица назвала стоимость газа по контракту с Польшей "коммерческой тайной"

В октябре Молдова получила от "Газпрома" газ по цене 790 долларов за 1 тыс. кубометров. По мнению Валериу Паша, в нынешних условиях Молдова могла бы покупать газ на открытом европейском рынке, что может быть даже выгоднее, чем закупки у "Газпрома".

В случае заключения контрактов с соседними европейскими странами Молдова вряд ли сможет обеспечить себя газом в прежних объемах, считает Александр Фролов.

"Украина является энергодефицитной страной, и она согласилась выделить лишь 15 млн кубометров газа - это очень маленький объем (для сравнения, "Газпром" поставлял в Молдавию порядка 3 млрд кубометров газа в год). Румыния также является энергодефицитной страной с точки зрения газовых поставок. Никто не может предложить газ по цене ниже "Газпрома", к тому же поставки в Молдову подорвут их собственную энергобезопасность в течение отопительного сезона", - считает он.

С этим соглашается и Марсель Салихов. По его мнению, Украина и Румыния пока сами не могут полностью обеспечить свою потребность в газе, да и Польша пока выделила слишком малый объем для своего соседа.

"Украина сама испытывает значительные трудности с покупкой газа и не имеет дополнительных объемов. Румыния также не имеет свободного газа для Молдовы. Еще в 2014 году был введен газопровод Яссы-Унгены-Кишинев, который дает техническую возможность поставки из Румынии в Молдову. Однако фактически он не используется и поставки не осуществляются", - говорит он.

Еще одна проблема заключается в том, что даже в случае покупки газа у соседних восточноевропейских стран Молдова не избавится от российского газа - она просто будет покупать его через других поставщиков и платить более крупные суммы, считает Александр Фролов.

"Газпром" в целом даже выиграет, если вдруг Молдова откажется от его газа, потому что этот же газ пойдет по более высоким ценам другим покупателям, и те по еще более высоким ценам перепродадут его Молдове. Так же произошло с Украиной, которая тоже формально отказалась от российского газа, но все равно покупает его, только по более высоким ценам. Кроме того, Молдове все равно так или иначе придется выплачивать свой долг", - объясняет эксперт.

Кроме того, Кишиневу сейчас нужно действовать быстро - если молдавским властям не удастся решить газовые проблемы в ближайшей перспективе, то жителей страны может ждать холодная зима.

Политика или экономика?

В "Газпроме" утверждают, что в разразившемся газовом кризисе нет политической подоплеки, а дело только в том, что российская компания не может работать себе в убыток, и "не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет России".

Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Владимир Путин пока не намерен встречаться с руководством Молдовы, чтобы обсуждать ситуацию на высшем политическом уровне.

Однако опрошенные Би-би-си эксперты сходятся во мнении, что газовые контракты с Молдовой важны для России не столько с экономической, сколько с политической точки зрения. Газовый кризис происходит на фоне того, что в августе парламент страны утвердил новое правительство, назначенное президентом Майей Санду. Правительство, как и сама Санду, выигравшая выборы в ноябре 2020 года, считаются прозападными, хотя в интервью Би-би-си после своего избрания Санду говорила, что хочет поддерживать хорошие отношения с Россией.

"Это часть стратегии Российской Федерации в отношении ближнего зарубежья и, в частности, Молдовы: повысить экономические затраты и понизить уровень экономического роста Молдовы, чтобы не дать ей плодотворно развиваться и укрепить уровень своей европейской интеграции, в том числе по вопросу диверсификации поставок энергоресурсов. То есть это обычный элемент гибридной войны", - утверждает молдавский эксперт Валериу Паша.

По его словам, главная вина властей Молдовы состоит в том, что они "за 30 лет не удосужились диверсифицировать источники энергоресурсов для страны и остались под фактическим постоянным "шантажом" "Газпрома" и России".

Как отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, переговоры по газовым вопросам, особенно с бывшими советскими республиками, часто политизированы: "Позиция Москвы и желание предоставлять дополнительные скидки в прошлом иногда зависели от того, насколько дружественным Москве было то или иное правительство".

Жесткий газовый конфликт не выгоден ни России, ни Молдове, уверен Марсель Салихов.

"У Молдовы нет реальных альтернатив российскому газу, а для "Газпрома" прекращение поставок в Молдову будет означать и прекращение поставок в Приднестровье, что, скорее всего, является неприемлемым сценарием по политическим причинам. Думаю, что наиболее вероятным сценарием является заключение долгосрочного контракта с привязкой к ценам на европейских хабах и предоставлением скидки к этой цене", - рассуждает он.

Валериу Паша также отмечает, что даже в случае заключения Молдовой успешных альтернативных контрактов проблема поставки газа в Приднестровье остается нерешенной, так как Кишинев не намерен поставлять туда бесплатные энергоресурсы, как это делает Россия.