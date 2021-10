Возвращение Декстера и "Битлз"; Джереми Реннер и Том Хэнкс: что смотреть в Сети в ноябре

The Beatles; Get Back

Нет никаких сомнений в том, что Питер Джексон - один из главных волшебников современного кинематографа. Тем приятнее, что его магические способности распространяются не только на игровое, но и на документальное кино. Три года назад он оживил хронику Первой мировой войны ("Они никогда не станут старше"), а теперь взялся за признанный неудачным фильм о записи альбома "Let It Be". Результатом стал трехсерийный фильм, пропускать который не стоит ни одному битломану. Впрочем, лучше его вообще никому не пропускать.