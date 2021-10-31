Возвращение Декстера и "Битлз"; Джереми Реннер и Том Хэнкс: что смотреть в Сети в ноябре

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

час назад

Автор фото, Seacia Pavao

Декстер возвращается, Евгений Стычкин оказывается вне себя, Идрис Эльба играет в вестерне нового поколения, а Том Хэнкс учит робота добру. И это далеко не все фильмы и сериалы, которые ждут зрителей в ноябре.

"Тем больнее падать" (The Harder They Fall)

3 ноября, Netflix

Бандит Нэт Лав (Джонатан Мейджерс) узнает, что из тюрьмы выходит его заклятый враг Руфус Бак (Идрис Эльба). Оба собирают команды сочувствующих головорезов и отправляются навстречу судьбе и последней схватке. Сюжет вроде бы типичный для вестерна и более того - основанный на реальных событиях и персоналиях. Однако все роли здесь сыграли артисты афроамериканского происхождения, а одним из продюсеров ленты значится Джей-Зи. Netflix уже называет картину "вестерном нового поколения" - посмотрим, похвалит ли сервис кто-нибудь еще.

"Красное уведомление" (Red Notice)

5 ноября, Neflix

Агент Интерпола Джон Хартли кидает все силы и готов положить жизнь, только бы выследить самого дерзкого и неуловимого похитителя произведений искусства. Сюжет вроде бы типичный и не обещает ни интриги, ни особого веселья. Однако все меняет состав участников предприятия: в роли суперагента Интерпола - Дуэйн "Скала" Джонсон, вора - вернее воровку - играет Галь Гадот. И наконец, в этой истории есть третий игрок - аферист в исполнении Райана Рейнольдса. За постановку в ответе Роусон Маршалл Тёрбер, режиссер фильма "Мы - Миллеры".

"Финч" (Finch)

5 ноября, Apple TV+

В постапокалиптическом мире смертельно больной ученый (Том Хэнкс) беспокоится, что после его кончины некому будет позаботиться о собаке. Чтобы помочь питомцу, Финч собирает андроида и отправляется с ним в путешествие, призванное обучить машину основам гуманизма. Полнометражный проект Apple TV+ может смутить своей елейной фабулой, но всерьез интригует составом участников. Дело в том, что постановщиком "Финча" стал кровожадный Мигель Сапочник ("Потрошители"), а продюсером - автор, возможно, лучших фильмов на свете Роберт Земекис.

"Декстер: Новая кровь" (Dexter: New Blood)

7 ноября, Showtime (в России - Амедиатека)

Надо признать, что восемь лет назад "Декстер" завершился так нелепо, что чуть не перечеркнул все прошлые достижения. Тем не менее, точка была поставлена, и в возвращение благородного убийцы не верили даже самые смелые мечтатели. Тем поразительнее, что камбэк все же состоится - Майк С. Холл еще раз (возможно, в последний) возьмет в руки нож, чтобы разобраться с убийцей, терроризирующим маленький вымышленный городок Айрон Лейк.

"Один дома" (Home Sweet Home Alone)

12 ноября, Disney+

Иногда на экраны возвращаются франшизы, которым хорошо бы остаться в прошлом. Но продюсерский соблазн слишком велик. "Один дома" - именно тот самый случай. Тем не менее, Disney+ решили, что у них получится. Маленький мальчик снова остался один, родители уехали в Токио, грабители уже на пороге. За режиссуру в перезапуске "Одного дома" отвечает Дэн Мазер - соавтор сценариев к "Борату" и "Бруно", а также постановщик "Дедушки легкого поведения".

"Психиатр по соседству" (The Shrink Next Door)

12 ноября, Apple TV+

Эта черная комедия основана не просто на реальных событиях, а, как это часто сейчас бывает, на одноименном подкасте, который в прошлом году получил престижную премию Webby Award. Речь здесь идет о психоаналитике Айзеке Хершкопфе (Пол Радд), который полностью завладевает разумом своего пациента Мартина Марковитца (Уилл Феррелл). Сценарий этой чернейшей комедии написала Джорджия Притчетт, ответственная, в частности, за сериал "Вице-президент".

"Мэр Кингстауна" (Mayor of Kingstown)

14 ноября, Paramount+

Градообразующим предприятием Кингстауна является тюрьма. Благодаря контролю над пенитенциарной системой, городом благополучно управляет семейство Макласки во главе с Мириам (Дайан Уинст). Мэром Кингстауна служит ее сын Майк (Джереми Реннер), который однажды решает выйти из-под контроля. Создателями нового криминального сериала стали сценарист Тайлер Шеридан ("Йеллоустоун", "Любой ценой") и продюсер Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Левша"). По словам авторов, в центре их внимания были темы системного расизма и коррупции. А исполнитель главной роли Джереми Реннер говорил, что всегда интересовался моральными принципами, присущими неоднозначным с нравственных позиций героям.

"Шершни" (Yellowjackets)

14 ноября, Showtime (в России - Амедиатека)

Самолет терпит крушение в лесах Онтарио. На борту - женская футбольная команда. Естественным образом спортсменки, пытаясь выжить, разыгрывают шоу в духе "Повелителя мух" Уильяма Голдинга с элементами каннибализма. Постановкой первого сезона шоу занималась Карин Кусама - режиссер, ответственная, в частности, за "Тело Дженнифер" - фильм, с годами приобретший культовый статус. В роли одной из выживших (действие развивается параллельно в наше время и в прошлом) - Джульетт Льюис.

"Вне себя"

18 ноября, Premier

Финансовый аферист (Евгений Стычкин) ежедневно не только обманывает людей, но и видит живущих исключительно в его сознании фантомов. В какой-то момент он решает изменить свою жизнь: обращается в психиатру и начинает расследование смерти жены, в котором воображаемые друзья не только мешают, но и помогают. Очевидно безумный проект в качестве шоураннера осуществил Александр Дулерайн - человек, ответственный за перезагрузку канала ТНТ в прошлом десятилетии.

"Тик-так, бум!" (Tick, tick… Boom)

19 ноября, Netflix

Официант Джон (Эндрю Гарфилд) работает в закусочной, но непрерывно трудится над песнями и мечтает о бродвейской карьере. А пока - превращает в мюзикл свою собственную жизнь. Фильм стал адаптацией одноименной бродвейской постановки, сделанной по мотивам автобиографического рок-монолога скончавшегося в 1996-м Джонатана Ларсона - автора, среди прочего, мюзикла "Богема".

"Колесо времени" (The Wheel of Time)

19 ноября, Amazon Prime

Эпическое фэнтези по мотивам одноименного цикла романов Роберта Джордана, а говоря проще - очередная попытка занять место "новой "Игры престолов". В центре сюжета - трое подростков, за которыми охотятся силы тьмы, поскольку один из них выступает инкарнацией некой могущественной личности из прошлого. Защищать парней берется волшебница в исполнении Розамунд Пайк. Проекты Amazon отличаются от прочих сервисов не то, чтобы тщательностью, но во всяком случае эффектностью исполнения. Так что вполне возможно, что вскоре "Ведьмаку" придется потесниться.

"Соколиный глаз" (Hawkeye)

24 ноября, Disney+

Очередной сериал из вселенной Marvel посвящен преемственности поколений между Клинтом Бертоном (Джереми Реннер) и Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд), которой предстоит стать следующим Соколиным глазом. Вернувшийся в Нью-Йорк после событий фильма "Мстители: Финал" Бертон учит девушку быть супергероем без сверхспособностей и параллельно выясняет отношения с некими врагами из своего прошлого. Сериал позиционируется как рождественский, а в остальных ролях заняты Вера Фармига и Флоренс Пью, которая вернется к роли Елены Беловой из "Черной вдовы".

"Удары" (Bruised)

24 ноября, Netflix

Уборщица Джеки (Холли Берри) получает на руки шестилетнего ребенка: отец мальчика скончался, так что пришло время матери внести свою лепту в воспитание. В свое время Джеки предпочла ребенку спортивную карьеру на ринге боев без правил. Теперь, чтобы прокормить наследника, ей придется вернуться к опасной профессии. Холли Берри не только сыграла главную роль, но и поставила картину, ставшую ее режиссерским дебютом.

"Правдивая история" (True Story)

24 ноября, Netflix

Два брата после долгой разлуки встречаются в родном городе в Филадельфии. Один (Кевин Харт) стал известным комиком, второй (Уэсли Снайпс) - преступным авторитетом. Роли в этом тандеме, разумеется, постепенно начинают размываться. Об этом проекте Netflix известно немного, но интерес внушает имя шоураннера Эрика Ньюмана, на счету которого "Наркос" и "Наркос: Мексика".

The Beatles; Get Back

25 ноября, Disney+