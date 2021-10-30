Прорыв или провал. Почему климатический саммит в Глазго рискует не оправдать надежд

Алексей Калмыков

Би-би-си

47 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Глазго в огне

Мир подошел к черте. Шесть лет назад он договорился бороться с изменением климата сокращением выбросов, и вот пришла пора подводить первые итоги. Они неутешительны, и действовать нужно решительно. Исторический шанс представится уже в ближайшие дни на двух масштабных слетах мировых лидеров в Европе. Но похоже, что они обречены на провал.

Репетицией и прелюдией этого провала может стать первая постковидная личная встреча руководителей 20 ведущих стран мира, на которые приходится 80% мировой экономики и примерно такой же объем выбросов парниковых газов в атмосферу. Эти выбросы единогласно признаны мировым сообществом причиной глобального потепления.

Они собираются в эти выходные на саммит "Большой двадцатки" в Риме, откуда улетят в Глазго на двухнедельную климатическую конференцию ООН (Cop26), которая начинается в понедельник.

Этих встреч с замиранием сердца ждали ученые, активисты и бизнес во всем мире. Они надеялись, что политики подпишутся под конкретными обязательствами ускорить зеленую революцию, чтобы оставить миру надежду достичь цели, записанной шесть лет назад в Парижском соглашении - сдержать нагревание планеты в рамках 2°С к доиндустриальному уровню, а в идеале не допустить и 1,5°С.

Для этого нужно обнулить выбросы к 2050 году, но нынешними темпами мир ни при каких обстоятельствах не добьется углеродной нейтральности в срок, следует из целой библиотеки исследований, опубликованных в преддверии саммита в Глазго.

Например, Международное энергетическое агентство (IEA) подсчитало, что даже если будут реализованы все данные на бумаге обещания стран сократить выбросы, температура к концу века поднимется на 2,1°. А если только те, под которыми есть конкретный план их достижения, - то и вовсе на 2,6°.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Старые привычки умирают с трудом. От угля не отказывается даже Европа

Чтобы прийти к заветным 1,5 процентам, нужны радикальные меры: прекратить вырубку леса на всей планете к 2025 году, перестать жечь уголь к 2035, пересесть на электромобили к 2040 и перейти на "чистую" энергетику к 2045-му, подсчитали в другом исследовании две сотни мобилизованных ООН экспертов и ученых.

Они признают, что для такой решительной зеленой революции нет ни денег, ни политической воли у властей, ни запаса терпения у граждан. Однако это не отменяет многократно доказанного факта - мир не выполнит целей Парижского соглашения, если не возьмет на себя повышенных обязательств сократить выбросы.

Чего и ждали от конференции в Глазго.

Однако вышло иначе. Потому что пришел ковид. А следом за ним - энергетический кризис.

У всех мировых лидеров куча домашних проблем, и они с готовностью подбирают причины на время забыть о проблеме общемировой, климатической. Причин этих много. Вот примерный список того, почему римские каникулы и шотландский климатический саммит не принесут желаемого результата.

Переговоров не получится

Исходные позиции известны, климатическая наука не оспаривается, не хватает только политической воли. Единого порыва и веры в то, что никто никого не обманет. Для этого и нужны личные встречи лидеров государств: свободных и тоталитарных, гигантских и островных.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Саммиты G20 и Cop26 рискуют превратиться в тусовку западных лидеров. Премьеры Канады и Нидерландов Джастин Трюдо и Марк Рутте встретились заранее

Однако на саммит не приедет ключевой игрок - Си Цзиньпин, председатель коммунистического Китая, крупнейшего потребителя ископаемого топлива и главного источника выбросов парниковых газов в атмосферу. За ним от поездок в Рим и Глазго отказался и президент Владимир Путин, при котором Россия стала важнейшим поставщиком сырья в Китай и усилила позиции на газовом рынке Европы, переживающем в эти дни невиданный кризис.

Их видеовключения будут посланиями, а не переговорами, а значит, убедить их изменить позицию не получится. А позиция далека от надежд, которые связывали с Глазго: Китай за несколько дней до саммита прислал в ООН бумажку с прежними целями.

Да и другие страны, включая союзника Австралию, отказались подписываться под новыми обязательствами не жечь уголь на электростанциях и сократить выбросы метана, которые продвигали ООН, Евросоюз и США.

Нет лидера. Байден не справился

Политические разногласия как никогда мешают миру выступить единым фронтом против климатических изменений. Причем, спорят не только Запад с Китаем или Россией. Внутри западного лагеря тоже раздрай.

Их лидер - США подошли к этому саммиту в лучшей форме, чем при Дональде Трампе, который вообще вывел их из Парижского соглашения. Однако Джо Байдену еще далеко до заявленного им восстановления лидерства США в мире: ему не удалось сплотить не только противников, но даже союзников и своих избирателей - шахтеров, нефтяников и ковбоев - под флагами агрессивного сокращения выбросов.

Байдену удалось перехватить инициативу у Евросоюза, мирового лидера в деле борьбы с изменением климата, на саммите "Большой семерки" минувшим летом, однако "Двадцатка" и тем более почти 200 стран на конференции ООН в Глазго - совсем другое дело.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На недавний климатический саммит Си явился в таком виде. Поговорить с ним по душам не получится

Байден большую часть времени проводит во внутренних американских баталиях и в роли мирового лидера пока не утвердился. К тому же он открыто продолжает враждебную политику Трампа по отношению к Китаю, что должно подавить в душе Си Цзиньпина любое желание подписываться под инициативами Байдена и помогать ему снискать славу спасителя мира от климатического катаклизма.

Надежда на чудо

К саммиту в Глазго государства наперебой объявляли о целях сокращения выбросов, но никто кроме Евросоюза не рискнул подписаться под конкретным планом, что именно и когда надо делать.

Многие добросовестно рассчитывают на чудо. Чудо технологическое, научно-технический прорыв, который упростит достижение этих целей в будущем, поскольку пока они не по карману людям и потому политически самоубийственны для властей.

А вот к 2025 году, когда придет пора снова оценивать прогресс и второй раз пересматривать цели, может быть, изобретут ультраэффективные уловители выхлопов, дешевые емкие батареи и еще какие-нибудь пока не известные чудеса. И все решится, рассосется само собой. Главное, есть желание, а глядишь, и возможности появятся.

Однако вера в светлое будущее и надежда на авось, даже самая искренняя, не может служить полноценной заменой государственной политике, указывают ученые, бизнес и граждане, и требуют ясности. Кто, что и когда будет делать, какие двигатели, топливо и виды деятельности запрещать, какие субсидировать.

И главное - кто будет за это платить.

Бедные обиделись на богатых

Стоимость электрификации всей планеты - несколько триллионов долларов в год. Кто заплатит за зеленое будущее - ключевой вопрос саммита.

В деньгах же и корень разногласий между богатыми постиндустриальными странами, где экономика растет за счет потребления, технологий и сферы услуг, и развивающимися, где прощание с бедностью требует огромной энергии - не только человеческой, но и электрической.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Электрификация транспорта невозможна без господдержки. Нужны не только запреты, но и зарядки, субсидии, технологии

Богатые могут себе позволить сменить еще не старый BMW на Tesla ради потомков. Для бедных же древний дизельный фургон зачастую - единственный способ выжить в настоящем, и они не могут себе позволить сдать его в утиль ради будущего своего и детей, поскольку без дымящего фургона у них не будет ни того, ни другого.

Поэтому небогатые страны упрекают развитые в том, что "зеленая революция" грозит углубить неравенство в мире. Если общему дому нужен ремонт, говорят они, владельцы пентхаусов должны раскошелиться куда щедрее жителей полуподвальных коммуналок.

На чем и порешили - еще в 2009 году. Богатые страны пообещали бедным по 100 млрд долларов компенсации в год.

Сумма смехотворна для Запада с учетом масштаба угрозы, однако обещание ни разу не было выполнено полностью. Что не способствует успеху переговоров и попыток убедить бедные страны взять на себя новые повышенные обязательства в Глазго. Выполните сначала старые свои, говорят они.

Кризис. Денег нет

Ковидный кризис дал миру неожиданный шанс ускорить зеленую революцию. Он парализовал мировую экономику на полтора года, и странам пришлось тратить триллионы долларов на ее восстановление. А раз грядет ремонт, можно не воссоздавать грязное прошлое, а построить зеленое будущее, обрадовались экологи. Но не тут-то было.

Мир оказался не готов к бурному восстановлению и столкнулся с дефицитом всего, включая "чистые" энергоносители.

Оказавшись перед выбором - притормозить на пути к восстановлению ради снижения выбросов или снова жечь уголь, раз не хватает газа, ради возвращения к нормальной жизни, - многие страны сделали выбор в пользу нормальной жизни сейчас, а не предотвращения катастрофы в будущем.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, С потеплением участились катаклизмы: лесные пожары, наводнения

Между тем ученые утверждают, что это ошибка, и призывают не откладывать затратную перестройку энергетики. Ведь на нее приходится 2/3 всех выбросов парниковых газов в атмосферу, а следовательно именно в области производства электроэнергии заложен основной потенциал очищения атмосферы.

Для этого потребуется 4 трлн долларов в ближайшие 8 лет, подсчитало IEA, и 70% из них придется потратить развивающимся странам.

Зато через эти 8 лет вероятность ценовых потрясений, подобных нынешнему пятикратному росту цен на газ, уменьшится, а убытки от них сократятся примерно на треть, согласно моделям IEA.

К аналогичному выводу пришли ученые в свежем исследовании Оксфордского университета. Их эмпирическая модель показала, что если внедрение возобновляемых источников энергии продолжится нынешними взрывными темпами в ближайшее десятилетие, то уже через 25 лет энергетика будет фактически углеродно нейтральной.

Более того, это позволит сэкономить триллионы долларов, тогда как торможение на этом пути обойдется дороже, а ставка на атомную энергетику - намного дороже, заключают авторы исследования.

О чем-то все же договорятся

Римский саммит "Большой двадцатки" завершится к воскресенью, а в Глазго лидеры пробудут до вторника, хотя сама конференция ООН продлится аж две недели. Так что пусть условий для прорыва не создано, время для приятных сюрпризов есть.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В Глазго делегатов Cop26 ждут скверная погода и забастовка мусорщиков

В традициях подобных мероприятий - громкий отчет об успехе. Помноженная на безудержный оптимизм британского премьера Бориса Джонсона, принимающего саммит, она обещает бурные и продолжительные аплодисменты под занавес конференции.

И определенные успехи гарантированы. Часть стран подпишется под обещанием сократить выбросы метана, и все наверняка согласятся больше не инвестировать в строительство угольных электростанций за рубежом. Однако не откажутся строить у себя дома, чем разрушат надежды на исторические похороны угольной энергетики в Глазго.

Станет ли саммит Cop26 историческим прорывом или упущенной возможностью, зависит от того, смогут ли лидеры двух сотен государств сократить дистанцию между тем, что обещано, и тем, что нужно сделать для предотвращения климатической катастрофы. Пока что между этими двумя позициями зияющая пропасть. Еще ее называют - провал.