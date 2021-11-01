Красиво, но вредно: авиационный парад на климатическом саммите в Глазго

11 минут назад

Автор фото, David Russell

Когда мировые лидеры и делегаты собираются на такого рода масштабные мероприятия, как саммит COP26 в Глазго, они, как правило, пользуются самолетами.

По словам плейнспоттеров (любителей наблюдать за самолетами), климатический саммит предоставил им уникальную возможность полюбоваться воздушными судами, которые редко, а то и вовсе никогда не появляются в Шотландии.

Подпись к фото, Для шотландских плейнспоттеров саммит стал настоящим праздником

Более 50 частных самолетов приземлились в воскресенье в аэропорту Глазго, доставив на климатическую конференцию VIP-гостей - от Джеффа Безоса до князя Монако Альберта.

В общей сложности в Шотландию было совершено около 400 авиарейсов, по самым скромным подсчетам выбросивших в атмосферу 13 тыс. тонн двуокиси углерода, того самого, что несет главную ответственность за глобальное потепление.

Автор фото, Jamie Williamson Подпись к фото, Частный турбореактивный самолет Джеффа Безоса Gulfstream стоит, по некоторым оценкам, около 65 млн долларов

Bank of America, ведущий активную пиар-кампанию, чтобы продемонстрировать свою приверженность возобновляемым источникам энергии, заказал сразу два частных самолета, чтобы доставить своих руководителей в Глазго.

Основатель Amazon Джефф Безос прилетел в Шотландию с празднования дня рожденния Билла Гейтса (оба они часто рассуждают о борьбе с климатическими изменениями) на частном самолете, а до этого на суперяхту к основателю компании Microsoft его доставили вертолетом.

Так что пока одни активисты по защите планеты от глобального потепления готовились убеждать всех в необходимости по возможности отказываться от авиаперелетов, другие не менее активно фрахтовали частные самолеты, чтобы прибыть в Шотландию, куда в принципе можно добраться и коммерческими рейсами.

Подпись к фото, Boeing 787 Dreamliner преодолел 8 тыс. километров, чтобы доставить в Глазго делегацию из Бангладеш

Подпись к фото, Делегации Вьетнама и Катара тоже проделали немалый путь, чтобы добраться до аэропорта Прествик

Автор фото, Lee Donaldson Подпись к фото, "Боинг" японского правительства

В понедельник свой вклад в загрязнение атмосферы внесли делегации Эстонии, Болгарии, Бахрейна, Иордании, Ганы и Хорватии. Первые лица Германии, Франции, Японии, Индии и Израиля также прибыли в аэропорт Глазго на самолетах.

Автор фото, George Mutch Подпись к фото, Делегация Украины прибыла в Эдинбург на борту самолета Антонов-148-100B

Автор фото, Tommy Donachie Подпись к фото, Самолет Airbus A319, на котором прилетели из Ларнаки члены кипрской делегации, также редкий гость в небе Шотландии

Автор фото, George Mutch Подпись к фото, Российская делегация прилетела из Москвы в Эдинбург на самолете Dassault Falcon 7X

Больше всего от критиков, пожалуй, досталось президенту США Джо Байдену, которого обвиняют в том, что за время поездки в Европу, где он рассказывает о тяжких последствиях климатических изменений, его самолеты, вертолеты и автомобильный кортеж выбросят в атмосферу около 10 тыс. тонн двуокиси углерода.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Джо Байден с супругой прибыл в Эдинбург, а оттуда его кортеж выехал в Глазго

Авиапарк американского президента состоит из сильно модифицированного Boeing-747, известного как Air Force One, точно такого же второго самолета, который летает в качестве отвлекающего маневра, так что никто точно не знает, на каком борту находится президент, и двух грузовых "Боингов" C-17 Globemaster, которые перевозят автомобили и вертолеты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Boeing C-17 Globemaster способен перевозить целый президентский вертолет

Эти гиганты выбрасывают по 25 кило двуокиси углерода на каждую милю полета. Для сравнения, на долю простого американца, который летит коммерческим рейсом, приходится по 200 граммов СО2 на милю.

Автор фото, AFP

Многие активисты-экологи еще до начала саммита указывали на то, что за время пандемии мир прекрасно научился обходиться видеосвязью, и нынешнюю конференцию вполне можно было бы провести в Zoom.

Однако министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс постаралась оправдать те вредные выбросы в атмосферу, которые пришлось сделать, чтобы доставить в Глазго мировых лидеров, в том числе и президента США, чтобы они могли лично принять участие с саммите.

"Думаю, что все, кто когда-либо пользовался Zoom, знают, что это приложение может быть очень полезным, но когда дело доходит до трудных переговоров, когда нужно смотреть в глаза собеседнику, необходимо личное присутствие, и это очень важно", - отметила она.

Между тем простые делегаты, участники кампаний по борьбе с климатическими измененями, решившие на практике внести вклад в спасение планеты и отправиться в Глазго на поезде, стали жертвами той самой погоды, за которую они сражаются.