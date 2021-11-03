Год войны в Эфиопии. Как в стране рухнули мечты и вернулся голод

Григор Атанесян

Би-би-си

27 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Пленные солдаты эфиопской армии в Мекеле

После прихода к власти в апреле 2018 года молодого реформатора Абия Ахмеда Али казалось, что Эфиопия встала на путь развития и демократии. Многолетний конфликт с соседней Эритреей был улажен, а внутри страны освобождены тысячи политзаключенных.

Экономика второй по населению африканской страны (118 млн человек, по данным ООН) росла рекордными темпами, и в столице Аддис-Абебе появились небоскребы и скоростные поезда. Миротворческие усилия Абия были отмечены Нобелевской премией мира.

“Я искренне верю, что мир - это образ жизни. А война - форма смерти и разрушения”, - говорил он в своей нобелевской речи.

Но в прошлом году федеральному центру бросили вызов представители прежнего режима - повстанцы из региона Тыграй. На силу премьер-министр ответил силой.

Абий обещал подавить мятеж за несколько недель, но просчитался. Война длится уже больше года, и стороны не готовы мириться. Недавно авиация начала бомбить столицу мятежного северного региона.

В результате гражданской войны уже погибли тысячи мирных жителей, а миллионы человек стали беженцами.

США и Евросоюз, поддержавшие Абия в начале его правления, готовят санкции. Эксперты ООН говорят, что север страны оказался на грани массового голода.

Правозащитники обвиняют обе стороны в военных преступлениях, в том числе использовании сексуального насилия как орудия войны.

Би-би-си рассказывает, что предшествовало войне и как она развивается сейчас.

Абий Ахмед: из разведчиков в реформаторы

Автор фото, AFP Подпись к фото, Абий Ахмед принадлежит к секте евангельских христиан-пятидесятников

Война идет между повстанцами в провинции Тыграй и федеральным правительством Абия Ахмеда. Но они не всегда враждовали - Абий сделал блестящую карьеру в силовых структурах правящей коалиции, в которой доминировали представители Тыграя.

Эта коалиция пришла к власти в 1991 году, победив в гражданской войне против марксистского режима. За ней в свою очередь стояла военная хунта, двумя десятилетиями ранее свергнувшая последнего эфиопского императора Хайле Селассие I.

13-й ребенок в семье фермера из далекой провинции Оромия, Абий успел поучаствовать в этой войне, 14-летним подростком вступив в полевые отряды коалиции.

Он остался в войсках и позже принял участие в кровавом конфликте с соседней Эритреей, в котором погибли десятки тысяч солдат с обеих сторон.

Карьере в разведке Абий обязан отчасти обязан знанию нескольких языков, в том числе тигринья, на котором говорило командование.

Хотя новая конституция сделала Эфиопию федеративной республикой, в ней доминировали представители народа тиграи - при этом они составляли около 6% населения страны.

Следующие 27 лет Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ) и его партнеры по коалиции правили страной, порой прибегая к репрессиям и даже пыткам для подавления протестов и беспорядков.

Несмотря на это, внутри режима существовала некоторая свобода, и Абий успешно ей воспользовался.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Немотря на войну, сторонники Абия отмечали его победу на выборах как праздник

Уйдя в отставку в звании подполковника, он получил магистерскую степень в Гринвичском университете в Лондоне и позже занимал должность министра науки. Благодаря разрешению религиозных конфликтов и борьбе с нелегальным захватом земли он становился все более популярным политиком.

В 2018 году массовые протесты и противоречия внутри страны потребовали перемен - или по крайней мере смены лиц внутри режима. Выбор пал на Абия: он стал председателям правящей коалиции, и через несколько дней парламент утвердил его на посту премьер-министра.

Новый премьер обещал борьбу с коррупцией, честные выборы, демократические реформы и экономический рост. Он начал с помилования тысяч политических заключенных и отмены закона об экстремизме, который использовался для борьбы с оппозицией. Тюрьмы, где пытали диссидентов, были закрыты.

“Я давно освещаю Эфиопию. Она была одной из тех стран, где трудно быть журналистом, потому что люди никому не доверяют и бояться говорить”, - вспоминает Рейчел Акиди Оквир, глава службы восточноафриканских языков Би-би-си.

Она помнит, как резко все изменилось после смены власти: “Все были рады, настроение изменилось, повальную депрессию сменили большие ожидания”.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Примирение с Эритреей принесло Абию нобелевскую премию мира

Первым большим достижением Абия стало урегулирование конфликта с Эритреей. Он продолжался около 20 лет, унес жизни десятков тысяч человек и затрагивал приграничные теории, на которые претендовали обе страны после провозглашения Эритреей независимости от Эфиопии в 1993 году.

Уже через три месяца после прихода к власти Абий подписал декларацию о мире и дружбе с президентом соседней республики Исайясом Афеворки. Между странами были восстановлены дипломатические отношения, и люди из тысяч разделенных войной семей отправились на встречу друг другу.

Война и голод

Но внутри страны премьера ожидало столкновение с элитами Тыграя. Те увидели угрозу своим интересам в антикоррупционных реформах новой власти - уволенными за хищения чиновниками и главами госкорпораций часто оказывались их земляки.

В 2019 году Абий распустил правившую с 1991 года коалицию, образовав на ее основе новую “Партию процветания”. Он хотел создать подлинно национальные партии, которые представляли бы всех граждан, а не федеративные регионы и народности. Народный фронт освобождения Тыграй в новую партию входить отказался.

Объединительные устремления Абия встречали сопротивления и в других частях федерации. В его родном регионе Оромия эти меры стали непопулярными. Председатель регионального парламента обвинил премьера в предательстве интересов своего этноса.

Противоречия выплеснулись в открытый конфликт прошлой осенью. Из-за пандемии коронавируса Абий решил перенести парламентские и региональные выборы, которые должны были стать самым честным и открытым голосованием в истории страны.

Лидеры Тыграя с этим решением не согласились и провели местные выборы, на котором большинство вновь получил Народный фронт освобождения. Федеральное правительство объявило эти выборы незаконными и прекратило финансирование региона.

Элиты Тыграя “были у власти с 1991 года, и они не могли просто принять новый порядок вещей, - объясняет журналист Всемирной службы Би-би-си Роб Уилсон, специализирующийся на Африке. - Люди в шутку говорили, что может начаться война, но никто не верил, что они действительно бросят вызов государству”.

В начале ноября 2020 года региональные силы Тыграя атаковали федеральную военную базу и захватили ее боеприпасы. В ответ 4 ноября премьер-министр объявил операцию по восстановлению законности и отправил против повстанцев армию.

Как оказалось позже, параллельно с севера в Тыграй вошли войска соседней Эритреи и приняли участия в военных действиях на стороне федерального правительства. Абий отрицал это, но журналисты опубликовали неопровержимые доказательства присутствия эритрейской армии - и, важнее всего, свидетельства ее участия в зверствах против мирного населения.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Глава ВОЗ говорит, что около 7 млн человек в Эфиопии остро нуждаются в продовольствии

29 ноября федеральные войска взяли Мэкэле, административный центр Тыграя. Премьер-министр объявил, что операция по подавлению мятежа закончена.

Но Абий недооценил своего противника. Тыграйские повстанцы не сдались и не признали поражения. Они ушли в леса и горы, дожидаясь своего момента - и в июне 2021 года провели неожиданную атаку, вернув себе контроль над Мэкэле.

Правительство объявило гуманитарное перемирие, однако вскоре бои продолжились.

“Полгода назад казалось, что Народный фронт освобождения Тыграя разгромлен. Но они сделали то же самое, что и 30 лет назад - ушли в горы и ждали подходящего момента, чтобы вернуть территории”, - говорит Роб Уилсон.

Отбив региональную столицу, тыграйские повстанцы начали наступление и перешли границы двух других регионов Эфиопии - Амхары и Афара.

Застигнутый врасплох Абий призвал своих граждан записываться в ополчение. Его правительство также усилило блокаду мятежной северной провинции. Цель этой блокады - лишить повстанцев ресурсов, но правозащитники и докладчики ООН говорят, что она приводит к катастрофической нехватке продовольствия и угрожает голодом.

С регионом полностью отрезано транспортное сообщение, остановлена подача электричества и воды, заблокирован интернет и перерезаны телефонные линии, рассказывает Оквир из службы восточноафриканских языков Би-би-си.

Мировое сообщество уже который месяц требует от Абия открыть гуманитарные коридоры для поставок продовольствия в Тыграй. Это требование озвучивал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, а также Саманта Пауэр, глава Агентства по международному развитию в администрации президента США.

Но Абий настаивает, что не блокирует гумпомощь, и обвиняет ООН во вмешательстве во внутренние дела страны. Его правительство депортировало семь представителей ООН.

Вашингтон угрожает Эфиопии санкциями - в сентябре президент Джо Байден подписал указ о создании особого режима санкций за насилие и блокировку гуманитарной помощи в стране. Пока что они не были применены.

Байден также призвал все стороны к перемирию и переговорам. “У этого кризиса нет военного решения”, - заявил американский лидер.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Около двух млн человек стали беженцами за год войны

Тедрос Аданом Гебреисус, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявлял, что острый дефицит продовольствия затрагивает до семи миллионов человек, а около 400 тыс. уже испытывают на себе голод.

Но официальная Аддис-Абеба обвиняет его в предвзятости - глава ВОЗ является высокопоставленным членом Народного фронта освобождения Тыграй и служил министром при прежнем режиме.

Гебресиус отрицает эти обвинения и говорит, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта, а находится на стороне мира.

Зверства и массовые изнасилования

По меньшей мере два миллиона человек стали беженцами из-за войны в Тыграе. Но у этого конфликта есть и другая мрачная черта - регулярные сообщения о массовых изнасилованиях и убийствах мирных жителей.

Абий Ахмед утверждал в своей победной речи в парламенте 30 ноября прошлого года, что ни один мирный житель не погиб. Но правозащитники и журналисты, работавшие в поле и изучавшие спутниковые снимки, нашли свидетельства сотен военных преступлений - их было как минимум 230, по подсчетам исследователей Гентского университета в Бельгии.

В самом начале войны, в прошлом ноябре, появились сообщения о зверствах эритрейской армии, которая перешла границу Тыграя с севера, действуя в согласии с федеральными властями Эфиопии, хотя Абий в начале это отрицал.

Вдоль этой границы многие годы стояли лагеря беженцев, покинувших Эритрею из-за преследований и репрессий. Правозащитники установили, что с ноября по январь 2021 года в эти лагеря входили как эритрейские войска, так и повстанцы Тыграя. Обе стороны убивали, насиловали и грабили беженцев, утверждается в докладе Human Rights Watch.

Эритрейские войска также убили сотни мирных жителей в священном для эфиопских православных христиан городе Аксум, установила организация Amnesty International. Эти данные подтверждали собеседники Би-би-си.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эфиопы верят, что в Аксуме был дворец библейской царицы Савской

В Эритрее отрицают все обвинения в зверствах, но США наложили санкции на главу ее генерального штаба.

Правозащитники задокументировали убийства мирных жителей и на территориях под контролем повстанцев из Тыграя.

Но особенной чертой этого конфликта стала использование сексуального насилия как орудия войны. Журналисты, правозащитники и эксперты ООН собрали сведения о массовых изнасилованиях жителей Тыграя со стороны эритрейских и эфиопских военных.

Одна из сотен таких историй - трагедия, которую пережила 18-летняя эфиопская школьница. Она рассказала в интервью Би-би-си, что человек в форме федеральных войск пытался заставить ее дедушку изнасиловать ее, а когда тот отказался, вытащил его во двор и выстрелил в него. После этого солдат напал на девушку и стрелял ей по рукам и ногам. Школьницу и ее дедушку спасли выстрелы на улице, которые отвлекли нападавшего. Позже врачи ампутировали ей правую руку.

“Ясно, что изнасилования и сексуальное насилие используется как орудие ведения войны, чтобы нанести глубокие физические и психологические травмы женщинам и девочкам в Тыграе", - заявила Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International. По ее словам, масштаб и жестокость зверств таковы, что они могут быть квалифицированы как военные преступления и преступления против человечности.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Башле также заявляла: эфиопские войска и их союзники убивают, насилуют, грабят, незаконно депортируют и задерживают мирных жителей.

Комиссар также обвинила тыграйских повстанцев в использовании детей-солдат, нападениях на гражданское население и выселении мирных жителей.

Представители американских гуманитарных миссий сообщали, что повстанцы грабят грузовики с гуманитарной помощью.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Предстоятель Эфиопской церкви патриарх Абуна Матфий предупреждал об опасности геноцида в Тыграе

Попытки дипломатии и новый виток войны

Примирить правительство c повстанцами Тыграя стремились не только западные лидеры и дипломаты ООН, но и Африканский Союз - международная организация, уходящая корнями в идею ливийского авторитарного лидера Муаммара Каддафи о "Соединенных Штатах Африки".

Она отчасти опирается на опыт Евросоюза, но не имеет за собой реальной власти и влияния, которые есть у Брюсселя. Организация недавно назначила своим представителем по региону бывшего президента Нигерии Олусегуна Обассанджо.

Но Абий много раз с начала войны отвергал призывы к примирению с повстанцами. Народной фронт освобождения Тыграй был признан террористической организацией, и премьер говорит, что не может вести переговоры с незаконными формированиями.

“Африканский Союз, кажется, не может ничего сделать. Иронично, что его штаб-квартира находится в Эфиопии, в Аддис-Абебе, и это буквально конфликт на его заднем дворе”, - говорит Рейчел Акиди Оквир, глава службы восточноафриканских языков Би-би-си.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Штаб-квартира Африканского Союза стоила 200 млн долларов. Их выделил Китай

Повстанцы Тыграя на словах выражают готовность к переговорам, но выставляют предварительные условия, которые, как считают эксперты, Абий не сможет принять - например, отмену всех федеральных решений, касающихся региона, принятых с октября 2020 года.

В отсутствии мирного процесса продолжается война. В октябре федеральные силы начали регулярно наносить авиаудары по Мэкэле и другим частям Тыграя. Они утверждают, что поражают лишь военные цели повстанцев, но местные врачи говорят о жертвах среди мирного населения. Эксперты ООН сообщают о трех погибших в авиаударах детях.

Повстанцы говорят, что в новом наступление федеральных войск задействованы танки, истребители, дроны и тяжелая артиллерия. Правительство Абия вооружается - после визита премьера в Турцию агентство Рейтер сообщило о поставках турецких ударных беспилотников “Байрактар ТБ2” в Эфиопию.

Тыграйские лидеры, в свою очередь, заключили военный союз с повстанцами из региона Оромия, которые также воюют с федеральным центром.

В понедельник 1 ноября тыграйские повстанцы объявили о захвате города Комбольча и его аэропорта в провинции Амхара. Этот город лежит на полпути от Мекеле до эфиопской столицы Аддис-Абебы.

В ответ Абий в очередной раз призвал страну к мобилизации и обороне.