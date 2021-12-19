Настоящая игра престолов, сезон III, часть 4. Уэльс: королевство, которое почти получилось

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

час назад

Автор фото, Llywelyn2000 Подпись к фото, Как на самом деле выглядел Оуайн Глиндур, никто не знает. Впрочем, это и не важно, потому что он уже давно превратился в символ

Уэльс, после того как по нему прошлась военная машина Эдуарда I, практически сразу оказался на положении колонии.

Все входы и выходы охраняли внушительные английские замки, которые, кроме военной цели, наглядно демонстрировали местному населению, кто в доме хозяин.

Королю Англии было мало того, что голова последнего признанного Лондоном принца Уэльского, Хлуэллина, была водружена на воротах Лондонского Тауэра. Никто не спорит с тем, что Эдуард был отчасти деспотом и стопроцентным средневековым колонизатором, но ни в уме, ни в политической прозорливости ему отказать было нельзя.

Он отлично сознавал, что для полного покорения народа его следует лишить национальной идентичности. Для этого он переплавил личные печати Хлуэллина, забрал в Лондон нагрудный крест, который считался символом власти принца Уэльского, и даже увез с собой череп, считавшийся черепом святого Давида, валлийского покровителя.

Все граждане равны, но некоторые равнее

Автор фото, Manfred Heyde Подпись к фото, Карнарвон - самый внушительный замок из построенных Эдуардом I. В нем до сих пор происходит церемония инвеституры (введения в должность) принцев Уэльских

В 1284 году Эдуард издал королевский эдикт, согласно которому Уэльс более не считался ни королевством, ни княжеством, поскольку был "аннексирован и объединен в корону вышеназванной державы (Англии), как ее часть".

Валлийцы лишились земель, прав, законов (частично кодекс Хивела Доброго действовал на некоторых территориях, но с ограничениями), возможности самим решать свои дела (местную аристократию никто не трогал до тех пор, пока она тихо сидела в своих замках) и большого процента молодых и здоровых мужчин, как бы мы сказали теперь, призывного возраста.

Автор фото, Bibliothèque nationale de France Подпись к фото, Битва при Креси, миниатюра из манускрипта "Хроники" Жана Фруассара, французского историка. Его работа до сих пор является главным источником по истории Столетней войны. Обратите внимание на лучников в английском войске. У французов были по большей части арбалетчики. Лучники сильно выигрывали в скорострельности

Правнук Эдуарда I по прозванию Черный принц активно набирал валлийских лучников и рыцарей в свое войско, с которым отправился завоевывать Францию. Они сыграли решающую роль в битвах при Креси и Пуатье. Английские короли, конечно, признавали военную доблесть валлийцев, но это вовсе не означало, что они с англичанами были равноправными подданными короны. Уроженцам Уэльса такая дискриминация, разумеется, не нравилась, и время от времени они устраивали безуспешные бунты.

И только в 1400 году, когда во главе очередного восстания встал потомок королевских семей Поуиса и Дехейбарта Оуайн Глиндур, валлийцам почти удалось обрести независимость.

Гром среди ясного неба

Автор фото, Edward Williams / Owain Glyndwrs Mount. / Подпись к фото, Этот холм - все, что осталось от родового замка Глиндура. Его разрушили не столько люди, сколько время, до Карнарвона ему было далеко

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

16 сентября 1400 года Оуайн Глиндур был провозглашен принцем Уэльским.

Вообще-то на тот момент такая "коронация" никакого смысла не имела. Всенародной поддержки у Глиндура не было, многочисленные толпы не стояли у его родового поместья Глиндарфадой и не умоляли его возложить на себя корону. Принцем Уэльским его признали только пара сотен ближайших сторонников. Однако всего через несколько недель ситуация кардинально поменялась.

"Для англичан, не готовых и занятых династическими спорами, восстание это было как гром среди ясного неба, и на протяжении более чем десятилетия оно представляло самую серьезную угрозу безопасности (владений) английской короны с 1282-83 годов", - говорит профессор истории Уэльса из Университета Абористуита Герейнт Дженкинс, имея в виду восстание Хлуэллина Последнего. Ссылка на материал предыдущий (часть 3)

Стечение обстоятельств

Подпись к фото, Ричард II в исполнении Бена Уишоу в сериале Би-би-си по историческим пьесам Шекспира "Напрасная корона". Шекспир, конечно, ему несколько польстил, но он действительно оказался первым, но далеко не последним королем Англии, лишившимся престола от руки родственников

На рубеже XIV и XV столетий в Уэльсе созрела та самая революционная ситуация, когда низы категорически не хотели жить по-старому, а верхи постепенно теряли рычаги управления.

Как раз в 1399 году Генрих Болингброк из Ланкастерской ветви правящей династии Плантагенетов согнал с трона законного короля Ричарда II, надел корону на свою голову и стал называться Генрихом IV.

Эта узурпация власти имела как далекоидущие, так и сиюминутные последствия. К первым относится то, что с божественностью и неприкосновенностью королевской власти было покончено раз и навсегда, и на протяжении нескольких столетий битвы за корону стали любимым развлечением английской аристократии.

Подпись к фото, Джереми Айронс, он же Генрих IV, узурпатор. Действительно, "мира венценосной голове" не было никакого

Ну а ко вторым - то, что далеко не все важные люди того времени считали, что Болингброк - безальтернативный претендент на трон и корону.

В самом Уэльсе английские магнаты Пограничья (Welsh Marches)ссылка на материал второй перестали обращать внимание на то, что происходило у стен их замков, следя только за событиями в Лондоне. "Этот угнетенный и униженный народ (валлийцы) мог восстать в любую минуту. Ему только не хватало лидера", - говорит историк Питер Сноу.

Все началось с пустяка

Автор фото, Llywelyn2000 Подпись к фото, Как раз на этом месте и пролегала спорная граница между владениями Глиндура и Грея, из-за нее и началось восстание, которого запросто могло бы и не быть

Сейчас Оуайн Глиндур считается национальным героем и главным борцом за валлийскую независимость. При этом первые 40 лет своей жизни он к англичанам особой ненависти не питал, служил в английской армии и изучал законы в Лондоне.

Поэтому, когда у него возник небольшой земельный спор с соседним англичанином по имени Реджинальд Грей, он, как и положено законопослушному гражданину, обратился с жалобой к новому королю.

Как именно развивались события, сейчас сказать уже сложно: то ли свежекоронованный Генрих вообще не стал вмешиваться и велел парламенту решить, кто прав, кто виноват, то ли у него была личная обида на Глиндура, который не ответил на приказ явиться в королевское войско. Как бы то ни было, но жалоба Глиндура осталась без ответа, а его самого - или всех валлийцев чохом - назвали"босоногими мерзавцами".

Вот тут-то все и началось.

Местная месть...

Автор фото, Christine Johnstone Подпись к фото, Ритин в наши дни, дома на Замковой улице. Трудно представить, что в этом мирном городке начались события, последствия которых ощущались несколько столетий

Прежде всего, Глиндур с парой сотен соратников напали на небольшой город Ритин, располагавшийся у подножия одноименного замка, в котором проживал тот самый коварный английский Грей.

До освободительной войны и национальной идеи этот разбойничий набег никак не дотягивал. Оуайн со товарищи разгромил все, что попало в поле зрения, забрал все, что имело хоть какую-то ценность, и поджег все остальное, нанеся многомиллионный по современным меркам ущерб.

Первый успех оказался превосходным катализатором, и вскоре к Глиндуру стали стекаться недовольные и отчаявшиеся, которых, благодаря крайне недальновидной английской политике, было в Уэльсе предостаточно.

... и всенародное восстание

Подпись к фото, В XV веке передвижение армий было делом долгим, длинным (иногда они растягивались на несколько километров) и потенциально очень опасным, если войска шли по вражеской территории, а местные жители были народом отчаянным и не чуждались партизанских вылазок

Не подумайте, что Генрих смотрел на это безобразие сквозь пальцы. Ему и так было непросто, а проявление слабости в борьбе с валлийскими повстанцами могло обернуться потерей и короны, и, почти наверняка, головы.

Он собрал войско и отправился в Уэльс, но и тут удачи ему не было. Как это часто бывает в истории, регулярная армия плохо приспособлена к борьбе с партизанскими отрядами, которые к тому же прекрасно знали свою местность и использовали особенности рельефа на полную катушку.

Не были ничего проще, чем спрятаться в высоких зарослях каких-нибудь папоротников, выпустить по колонне английских войск десяток-другой стрел и быстро раствориться в пейзаже.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дождь, ветер, туман, и за каждым камнем сидит валлиец с дальнобойным луком. Английской армии приходилось очень скверно

Плюс на стороне Глиндура была погода: она была такой скверной, что особо суеверные считали, что Глиндур каким-то образом может на нее влиять.

Английский парламент настолько отчаялся, что принял закон, согласно которому жителям Уэльса запретили собираться даже небольшими группами, занимать официальные посты, носить оружие и проживать в укрепленных городах. На всякий случай все те же ограничения налагались и на англичан, женатых на валлийках.

Парламентарии, наверное, и сами понимали, что бессильные угрозы и размахивание кулаками за сотни километров от места событий выглядят довольно жалко, но ничего поделать не могли.

Битва при Бринглассе, она же битва при Пиллете

Автор фото, Ian Paterson Подпись к фото, Поле битвы при Бринглассе, или при Пиллете. Первое название - валлийское, второе - английское. Обратите внимание на крутизну холма, она сыграла в этом сражении решающую роль

К середине 1402 года в распоряжении Глиндура были уже не партизанские силы, а почти профессиональная армия. Все шло к тому, что между противостоящими силами должно было состояться настоящее сражение в чистом поле.

Английскими силами командовал Эдмунд Мортимер, 3-й лорд Марч, один из знатнейших английских вельмож и родственник нового короля.

У него были собственные уважительные причины воевать с самопровозглашенным принцем Уэльским. Мортимер был одним из лордов Пограничья, и восстание означало, что подведомственные местные жители перестали платить налоги и наносили ущерб движимому и недвижимому имуществу, приводя к значительным убыткам.

22 июня английские и валлийские силы сошлись у деревни Пиллет.

Не числом, а умением

Подпись к фото, Выглядело это поле боя примерно так. Мортимер возрадовался, увидев, что сил у Глиндура совсем мало. Он же не знал, что солидная часть его сил спрятана в небольшой долине справа

Сил у Глиндура было меньше, но не настолько меньше, чтобы эта разница сама по себе была решающим фактором: 1500 против 2000.

Однако место сражения он выбрал на редкость удачное - довольно крутой и совершенно свободный от растительности холм. Часть своей армии он разместил почти на его вершине, а другую отправил в соседнюю, поросшую лесом долину, где она была совершенно скрыта от вражеских глаз.

Мортимер, прикинув численность противника, возрадовался - как оказалось, совершенно напрасно.

Средневековое оружие массового поражения

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Еще одно средневековое изображение битвы при Креси. Как видите, у лучников все в порядке, чего нельзя сказать про арбалетчиков

В начале XV века с дальнобойными вооружениями было не слишком хорошо. Пушки еще были в диковинку (считается, что первые английские пушки были использованы в битве при Креси в 1346 году), арбалеты были тяжелыми и неудобными, а баллисты прекрасно подходили для штурма укрепленных городов и замков, но были бесполезны на поле боя.

Подпись к фото, Это спортивный клуб лучников продемонстрировал, что получается, если стоять кучно и стрелять метко. Перед вами результат стрельбы, которая продолжалась всего минуту

Оставался длинный лук, обращаться с которым и англичане, и валлийцы прекрасно умели. Тренироваться лучники начинали с самого нежного возраста: бедных детей заставляли часами стоять с увесистым камнем в вытянутой левой руке, чтобы она не уставала держать лук в боевом положении. Профессиональный лучник мог выпустить до 12 стрел в минуту, а летели они на расстояние от 200 до 300 ярдов (от 180 до 270 метров).

Если они стояли кучно и стреляли без перерыва, то у противоположной стороны шансов остаться невредимыми было не слишком много.

Для повышения скорострельности солдаты втыкали стрелы в землю прямо перед собой, чтобы не тратить драгоценные секунды на рысканье в колчане.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, О микробах в XV веке еще не знали, а вот что происходит с грязной раной, видели неоднократно. Хотя вполне допускаю, что лучники, втыкая стрелы в землю, главным образом руководствовались удобством, а не идеей инфицировать раненого противника

В земле и так полным-полно потенциально неприятных микробов. А теперь представьте, что вы стоите в строю, битва должна вот-вот начаться, кони уже копытами землю роют, командующие с обеих сторон почти дали сигнал к атаке, а тут вам понадобилось в туалет, причем срочно. Быстренько сбегать в кусты никак не получится, следовательно, где стоим, там и... вы поняли. И прямо туда же втыкаются стрелы. В этой ситуации даже легкое ранение, скорее всего, завершится инфекцией, что приведет к очень неприятной смерти.

Историк Дэн Сноу назвал длинный лук "первым в истории человечества биологическим оружием".

О важности рельефа

Подпись к фото, Вот так выглядела эта битва при наложении компьютерной графики на вполне реальный ландшафт. Летящие стрелы разглядеть не слишком просто, но можно. В общем, вряд ли Мортимера учили в детстве геометрии...

Лучники стояли в первых рядах у обеих сторон. Но войско Глиндура было наверху. Простая геометрия показывает, что стрелы верхней группы будут лететь дальше, чем стрелы нижней.

Валлийцы серьезно проредили ряды англичан, а сами при этом почти не пострадали. Мортимер, сообразив, что победа над войском Глиндура вовсе не так очевидна, как ему казалось, дал приказ атаковать. Но бежать вверх по склону, да еще и с тяжелым средневековым оружием, вовсе не просто. К тому моменту, как его пехота приблизилась на расстояние, годящееся для рукопашной, сил у нее существенно поубавилось.

Подпись к фото, Тут все прекрасно видно. В середине - все, что осталось от сил Мортимера, часть его солдат уже убита стрелами, слева - валлийские лучники, начавшие стрелять по своим же, сверху - часть армии Глиндура, а вторая ее часть скоро прибежит из лощины справа. В общем, шансов у Мортимера не было

Мортимер совершил еще одну ошибку, набрав в свое войско тех же самых лучников из Уэльса и поставив их всех вместе на левом фланге. Никто не знает, что именно произошло, собирались ли они с самого начала перейти на сторону врага, или же вовремя сообразили, что битва склоняется не в их пользу, но в самый ответственный момент они развернулись на 90 градусов и принялись с близкого расстояния поливать стрелами недавних собратьев по оружию.

И как раз в этот момент Глиндур дал команду скрывавшемуся в низине резерву вступить в битву.

Автор фото, MJB Подпись к фото, Церковь в Пиллете. Здесь похоронены многие погибшие с обеих сторон

После этого сомнений в исходе сражения уже ни у кого не было: англичане потеряли 800 человек, валлийцы - около 200, а сам Мортимер попал в плен.

Тройственный союз

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Замок Долбадарн. Он в этой серии уже фигурирует не в первый раз, видимо, в нем было очень удобно кого-нибудь держать под стражей

Глиндур отправил плененного Мортимера в замок Долбадарн и стал ждать выкупа от английского короля. Генрих IV, однако, платить не собирался. У него на то были две причины, и обе весьма уважительные: теоретически у Мортимера было больше прав на английскую корону, чем у него, к тому же в казне просто не было денег.

Мортимер обиделся - в общем, на его месте так поступил бы каждый, и сказал, что король ему больше не сюзерен, а враг, перешел на сторону Глиндура и даже женился на его дочери.

Чуть позже между этими двумя и графом Нортумберлендским Генри Перси был заключен тройственный союз. Они обязались вместе разбить Генриха, а потом поделить его владения между собой.

Автор фото, Llywelyn2000 Подпись к фото, Вот так они и собирались все делить

В случае победы Глиндур получал весь Уэльс, к которому были бы присоединены Чешир, Шропшир и Херефордшир. Мортимер - всю южную и западную Англию, а Перси - все, что от Англии бы осталось.

У графа к королю были свои претензии: Генрих, по его мнению, недостаточно наградил его за поддержку в деле захвата короны и не возместил расходы Перси на войну с тем же Глиндуром.

Начало конца

Автор фото, Mike White Подпись к фото, Небольшой дракон на средневековом здании в Шрусбери вполне мог быть свидетелем тех событий, или их последствий

Оскорбленный в лучших чувствах Нортумберленд собрал 15-тысячное войско и пошел завоевывать город Шрусбери, где как раз в это время с небольшим гарнизоном находился английский принц Уэльский, будущий Генрих V, которому в ту пору было всего 16 лет.

Конечно, если бы Генри Перси удалось захватить в плен или убить юного принца, то с Ланкастерами на троне было бы покончено, и история Англии и Европы пошла бы совсем иным путем.

Автор фото, Row17 / Beside Bear Steps / Подпись к фото, Старая улица в Шрусбери. Она сохранилась не в такой целостности, как Шэмблс в Йорке, но атмосферу передает

И у Генри Перси были реальные шансы победить. Но он неосторожно вступил в битву, не дождавшись подкреплений от Глиндура, которые уже были в пути, плюс ему крупно не повезло, потому что король Генрих IV успел подойти к сыну на подмогу с немаленьким войском.

Граф Нортумберлендский был убит. Король приказал разрубить его тело на несколько частей и выставить их в разных концах страны, чтобы никаких сомнений в его смерти не было, и другим неповадно было.

После этого поражения у Глиндура практически не осталось шансов добиться полной и окончательной независимости для Уэльса, но до полного поражения было еще далеко.

Прекрасные невоплотившиеся планы

Автор фото, idris / Owain Glyndwr's parliament / Подпись к фото, Здание парламента Глиндура неподалеку от города Махинллет в Поуисе

Несмотря на победу у Шрусбери, у англичан в тот момент просто не было сил для окончательного подавления восстания, тем более что Глиндур обустроился в Уэльсе с удобствами.

В 1406 году он созвал уже второй парламент, продвигал создание университетов, чтобы валлийцы не зависели в получении образования от Англии, и объявил, что отныне церковь в Уэльсе не будет подчиняться архиепископу в Кентербери.

Но к этому времени его единственным шансом на долговременный успех была поддержка Франции. Французы пользовались любой возможностью, чтобы напакостить англичанам, вступая в союзы или помогая и шотландцам, и валлийцам.

Автор фото, http://expositions.bnf.fr/flamands/grand/fr_2646_2 Подпись к фото, На самом деле не совсем понятно, почему французы не довели свою помощь до логического конца, то есть до независимости Уэльса. Да и повод у них был прекрасный: второй женой свергнутого Ричарда II была французская принцесса Изабелла. Можно было бы и отомстить узурпатору, отобрав у его короны Уэльс

Однако рассчитывать на них всерьез не приходилось, потому что при изменении политического ветра они быстренько делали вид, что совершенно тут ни при чем.

Справедливости ради должна сказать, что и англичане вели себя таким же образом. Достаточно вспомнить обещания, данные Эдуардом IV шотландским Макдональдам, которые только ускорили их падение.

Франция какое-то время с Глиндуром заигрывала и даже посылала послов к его не слишком законному двору, но в критический момент отступила. Англия же, наоборот, никуда отступать не собиралась.

И сам конец

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сноудония, замок Харлех, который Глиндур сделал своей резиденцией. Его потеря означала, что он действително все потерял, и восстание окончательно провалилось

Принц Генри с младых ногтей показал себя талантливым и, что не менее важно, удачливым полководцем. Он стал постепенно отвоевывать у Глиндура валлийские территории, захватывая один замок за другим. В 1407 году в необычайно суровую зиму скончался Эдмунд Мортимер. В 1409 году англичане захватили главную резиденцию валлийского "правителя", замок Харлех.

Силы Глиндура стремительно сокращались, но еще несколько лет он продолжал вести партизанскую войну, скрываясь со своими немногочисленными сторонниками в гористой и неприступной Сноудонии.

Подпись к фото, Генрих V при Азенкуре в исполнении Тома Хиддлстона. Один из наиболее удачливых в военном отношении королей Англии. Фактически забрал у французов Францию. Интересно, как бы пошла история, если бы он не умер совсем молодым

В 1413 году на английский престол вступил Генрих V. У него были планы во Франции, и все еще неспокойный Уэльс был ему ни к чему. Он даже предложил Глиндуру и его соратникам амнистию, если они покорятся, но они отказались. Дважды.

Это действительно был конец самого успешного восстания валлийцев против английской власти. Что после этого стало с самим Оуайном Глиндуром, до сих пор покрыто тайной. Никто по сей день не знает, ни где он умер, ни где покоятся его бренные останки.

Ухмылка истории

Автор фото, Michael Garlick Подпись к фото, Памятник Глиндуру в Корвене. Дата смерти чисто предположительная, о его последних годах никто не знает

Уэльс после восстания Оуайна Глиндура был в плачевном положении. Должно было смениться целое поколение, прежде чем экономика его восстановилась. Многие валлийцы посчитали, что кооперация с англичанами гораздо более полезна, нежели ни к чему не приводящие восстания.