"Ловец выстрелов": насколько эффективно новая технология помогает копам реагировать на ЧП?

Джеймс Клейтон

Би-би-си

час назад

Подпись к фото, Аналитик компании за работой

Американский стартап ShotSpotter (можно перевести как "улавливатель" или "определитель выстрелов") создал аппаратуру, которая, будучи установлена на улицах, фиксирует выстрелы и немедленно извещает о них полицейские патрули.

Не все довольны: критики утверждают, что приборы несовершенны, заваливают стражей порядка ложными вызовами, доставляют неприятности случайным прохожим и способствуют расовой дискриминации.

Оперативный зал фирмы ShotSpotter напоминает колл-центр: люди в наушниках сидят перед экранами мониторов и сосредоточенно вслушиваются.

Это аналитики, на которых лежит главная ответственность. Они решают, прав ли компьютерный алгоритм, и действительно ли произошел инцидент, заслуживающий внимания.

Ошибка чревата неприятными последствиями. Фирма и ее технология и так собрали за последний год ворох отрицательных откликов в СМИ.

В качестве ответа на критику компания предоставила Би-би-си доступ в свой оперативный зал.

ShotSpotter пытается решить реальную и важную проблему: "Наша система выглядит заманчиво, потому что в 80-95 процентах случаев о выстрелах не сообщают", - говорит глава фирмы Ральф Кларк.

Автор фото, BBC Sport Подпись к фото, Босс ShopSpotter Ральф Кларк

Люди не набирают "911" по разным причинам: надеются, что это сделают другие, не уверены, что слышали именно выстрел, а кто-то не любит полицию и не доверяет ей.

Основателям ShotSpotter пришла в голову идея: а нельзя ли обойтись без звонков граждан?

Микрофоны устанавливаются на любом сооружении. Когда раздается громкий звук, компьютерная программа определяет, выстрел это или что-то еще. Окончательное решение за людьми.

Бывшая учительница, а ныне аналитик в оперативном зале ShotSpotter Джинджер Эммон приглашает меня сесть рядом и поглядеть, как она это делает.

Когда от аппаратуры поступает сигнал, звучит звонок. Джинджер Эммон прослушивает аудиозапись и проверяет волнообразную линию на экране.

Подпись к фото, Джинджер Эммон, по ее словам, внимательно фильтрует все данные

"Моя задача - посмотреть, сколько сенсоров зафиксировали хлопок, и был ли он направленным, поскольку звук выстрела сильнее распространяется в сторону, куда он был произведен", - объяснила Джинджер Эммон.

Если результат положительный, она нажимает кнопку и информация немедленно поступает ближайшему патрулю. Все занимает в среднем 60 секунд.

"Похоже на компьютерную игру", - сказал я.

"Именно это мы часто слышим", - ответила моя собеседница.

Свидетельства успеха

Имеются бесспорные доказательства эффективности новой технологии.

В апреле 2017 года сторонник идеи превосходства черной расы Кори Али Мухаммед совершил серию нападений в городе Фресно, штат Калифорния.

Стремясь убить как можно больше людей, он двигался по жилому предместью, стреляя в случайные жертвы.

Полиция получила звонки на номер 911, но с опозданием и без каких-либо деталей.

Устройства ShotSpotter смогли определить маршрут, которым шел преступник. Через три минуты - и после трех убийств - он был задержан.

Полиция Фресно не сомневается, что в ином случае погибших оказалось бы больше. "ShotSpotter дал нам верную наводку", -говорит лейтенант Билл Дули.

Подпись к фото, Компания не демонстрирует свои устройства. На снимке предположительно одно из них

Аргументы компании в пользу новой технологии кажутся правоохранителям убедительными. Ее микрофоны стоят в ста с лишним городах Америки. Возражений она ни у кого не вызывала.

Возражения правозащитников

Все изменилось после смерти Джорджа Флойда [46-летнего афроамериканца, погибшего при аресте в Миннеаполисе 25 мая 2020 года]. У активистов движения Black Lives Matter пробудился сугубый интерес ко всем аспектам деятельности полиции, в том числе к техническим средствам, которые она использует.

Фирма ShotSpotter и ее устройства тоже очутились в центре внимания.

Микрофоны слишком дороги, чтобы полностью покрыть ими города. Полиция размещает их в криминогенных зонах, каковыми являются в основном районы с высокой долей чернокожего населения. В этом усматривают расовую дискриминацию.

Сомнения в точности

Компания заявляет, что ее аппаратура верна в 97% случаев, и полицейские, явившись по сигналу, могут быть уверены, что стрельба действительно имела место.

Но это утверждение сложно проверить - во всяком случае, исходя из той информации, которую фирма предоставляет общественности.

Если число ошибок достаточно велико, то стражи порядка, прибыв на место, начинают подозревать и беспокоить невиновных людей, случайно оказавшихся не в том месте.

По данным проверки, проведенной ведомством генерального инспектора общественной безопасности города Чикаго, лишь в 9% выездов по сигналам ShotSpotter на месте оказывались материальные следы перестрелки [убитые, раненые, пятна крови, брошенное оружие и гильзы].

"Это очень мало", - констатирует заместитель генерального инспектора Дебора Вицбург.

Подпись к фото, Дебора Вицбург работает в надзорном органе, контролирующем полицию Чикаго

Это, разумеется, не значит, что 91% вызовов был ложным, но также не факт, что стрельба имела место, и тогда вступать в неприятные объяснения приходится невиновным людям.

Звук выстрела легко спутать со взрывом петарды или автомобильным выхлопом.

Спрашиваю Ральфа Кларка, на каком основании он уверен в почти стопроцентной надежности его технологии.

"Мы основываемся на информации от правоохранительных органов, которые ставят нас в известность всякий раз, когда наши сенсоры пропускают выстрел или, наоборот, подают ошибочный сигнал", - отвечает он.

Критики указывают на несовершенство данной методики. Если полиция остается в неуверенности, была стрельба или нет, она ничего не сообщает. Таким образом, компания засчитывает в точные результаты все "мы не знаем", "вероятно" и "может быть".

Чикагский адвокат Брендон Макс называет данные ShotSpotter "рекламной чепухой".

"Отзывы клиентов хороши, когда требуется узнать, что людям нравится больше, "пепси" или "кола". Это не основание судить о научности метода", - говорит он.

Конор Хили, аналитик исследовательской группы IPVM, занимающейся оценкой эффективности камер видеонаблюдения, также сомневается в цифре "97%".

"Возлагать на полицейских всю ответственность за информирование об ошибках значит ожидать, что они будут составлять рапорты о каждой мелочи, когда вообще ничего не произошло. Вряд ли сотрудники станут этим заниматься", - говорит она.

"Справедливо полагать, что если бы они [ShotSpotter] провели основательное тестирование, то были бы крайне заинтересованы опубликовать результаты ко всеобщему сведению", - считает эксперт.

Преступность растет

Вернувшись во Фресно, я присоединился к офицеру Нейту Паломино в ночном патруле на полицейской машине.

У города один из худших в Калифорнии показателей по числу преступлений с использованием огнестрельного оружия. Как во многих местах Америки, ситуация там за последние два года только ухудшилась.

Вот приходит сигнал от ShotSpotter. Приехав на место, мы не находим гильз или иных улик. Нейт Паломино говорит, что зафиксированный звук походил на выстрел, и скорее всего, так и было, но доказать сложно.

По его словам, это типичный случай.

Подпись к фото, Нейт Паломино ищет стреляные гильзы

Спор продолжается

В принципе, надежность системы ShotSpotter сомнений не вызывает. По всей Америке полученные с ее помощью данные использовались в судах в качестве доказательства как обвинением, так и защитой.

Противники говорят, что она вызывает у полицейских априорную настроенность на применение оружия.

Суть опасений выразил чикагский активист кампании за отказ от ShotSpotter Александр Годвин.

"Представьте себе, что полицейские едут на вызов, будучи заранее уверены, что столкнутся с вооруженным человеком, который, с учетом места предполагаемого происшествия, скорее всего афроамериканец или латиноамериканец", - говорит он.

"Вы описываете ситуацию, когда офицеры приезжают и стреляют в невооруженных людей. Это чистейшая инсинуация!" - возражает глава фирмы ShotSpotter Ральф Кларк.

По его словам, такие предположения не подтверждены фактами.

При этом Кларк допускает, что данные компании о количестве ошибок, возможно, не всеобъемлющи.

"Если нам скажут: "Эй, посмотрите же, у вас просто нет достаточного количества фидбека на все, что вы делаете" - такая критика может быть обоснованной", - говорит он.

Адвокат Брендан Макс считает, что данные системы ShotSpotter не должны рассматриваться судами, пока компания не представит более убедительных доказательств их надежности.

Подпись к фото, Брендан Макс - известный противник ShotSpotter

"За последние четыре-пять месяцев несколько десятков жителей Чикаго были задержаны на основании информации от ShotSpotter, и я уверен, что так же обстоит дело по всей Америке", - говорит он.

Юрист требует от компании дополнительных сведений: например, как и по каким критериям она набирает своих аналитиков, и как часто данные компьютера не совпадают с выводом человека.

Насколько я могу судить по моему короткому пребыванию в операционном зале, люди не соглашаются с машиной довольно часто.

"Мы фильтруем то, что видим", - говорит Джинджер Эммон.

Любопытное признание. Выходит, система не является такой уж всеслышащей и всезнающей, и роль человека в принятии решений выше, чем я думал.

Спасенные жизни

ShotSpotter за последний год много критиковали - и не всегда заслуженно. Скептики начисто игнорируют восторженные отзывы полицейских в ее адрес.

Компания намерена больше информировать публику о случаях, когда стражи порядка, вовремя прибыв на место по сигналам ShotSpotter, спасали тяжелораненых.

В ряде городов активисты пытаются убедить местные власти разорвать контракты с фирмой, но применение системы расширяется.

Шеф полиции Фресно Пако Балдеррама думает о том, чтобы расширить покрытие улиц микрофонами, дополнительно потратив на это миллион долларов в год.

"Даже если ShotSpotter спасет в год одну-единственную жизнь - стоит ли она миллиона долларов? Я полагаю, стоит!" - говорит он.

Споры о ShotSpotter непросты, и они будут иметь важные последствия для организации полицейской службы в американских городах.