Научный дайджест: сапфир от похмелья и бомба для вулкана

Леонид Лунеев

Би-би-си

22 минуты назад

Среди научных новостей недели:

Мог ли спасти от похмелья перстень с аметистом, найденный при раскопках винзавода

Стоит ли бомбить вулкан, чтобы остановить поток лавы

Как очистить океан от пластика, превратив его в биотопливо

Волшебное кольцо от похмелья потеряли по пьяной лавочке?

Автор фото, Israel Antiquities Authority

Может ли золотой перстень с аметистом предотвратить опьянение или спасти от похмелья? Вопрос, конечно, спорный, однако археологи, обнаружившие его при раскопках крупнейшего в регионе винокуренного завода времен Византийской империи в районе израильского города Явне, полагают, что тысячу лет назад это украшение могло выполнять именно такую функцию. Ну или по крайней мере его владелец на это сильно рассчитывал.

"Аметист упоминается в библии как один из 12 драгоценных камней церемониального наперсника, который первосвященник Иерусалимского Храма носил на груди, - поясняет эксперт по древним украшениям Управления древностей Израиля (IAA) Амир Голани, который имел возможность изучить перстень. - Этому камню приписывают много полезных свойств, в том числе предохранение носителя от побочного эффекта неумеренных возлияний - похмелья, которое и тысячу лет назад было бичом пьющего человека".

Скорее всего, приписывать аметисту способность сглаживать симптомы похмелья начали древние греки (в переводе с древнегреческого αμέθυστος означает "не пьяный"). Ну да они напридумывали столько мифов, что мы до сих пор не можем разобраться, где вымысел, а где видоизмененные временем исторические факты.

Так или иначе, а аметисты до недавнего времени считались драгоценными камнями наряду с рубинами и изумрудами, и лишь открытие крупных залежей этого минерала в Бразилии в XIX веке понизило их статус и цену.

Автор фото, Israel Antiquities Authority Подпись к фото, Перстень был обнаружен при раскопках крупнейшей в регионе винокурни, где хранились сосуды с белым вином

Но вернемся к нашему перстню. Он был обнаружен на месте очень крупного винного завода - об этом свидетельствуют многочисленные разбитые и сохранившиеся целиком керамические емкости и характерное для винного производства оборудование. Если судить по масштабам производства, существовавшего на этом месте не одну сотню лет, завод производил в год до 2 млн литров белого вина, которое экспортировалось в страны Европы и Азии через порты Ашкелона и Газы.

Хотя слой, в котором был найден перстень, относится к VII веку н.э., такого рода золотые украшения с аметистами были популярны среди римской знати еще в III веке. Так что, по мнению археологов, кольцо могло быть сделано раньше, а потом передавалось из поколения в поколение, пока последний владелец не обронил его на винзаводе.

Кстати, ношение перстня в качестве превентивной меры от похмелья - лишь одна из гипотез. Вполне вероятно, говорит руководитель раскопок на месте древней винокурни Эли Хаддад, что владелец надевал кольцо, чтобы иметь возможность пить и не пьянеть (разумная мера предосторожности, когда имеешь доступ к неограниченным запасам вина). А может быть, перстень просто служил символом власти и богатства, говорит археолог, ведь несмотря на то, что сегодня мы накопили уже достаточно знаний о далеком прошлом, множество мелких деталей затерялось в веках.

"Бомбить к чертовой матери": как испанский политик предлагает расправиться с вулканом на Канарах

Автор фото, AFP

Продолжающееся уже более 40 дней извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма заставило около 7 тысяч жителей покинуть свои дома, и по данным европейской системы спутникового наблюдения Земли "Коперник", лава уничтожила уже свыше 2,5 тыс зданий и сейчас покрывает более 9 кв. км острова.

И хотя подавляющее большинство населения острова живет вдали от западной оконечности, где происходят основные катаклизмы, недавняя серия землетрясений, которая привела к новым разрушениям, побудила председателя муниципального совета соседнего острова Ла-Гомера Казимиро Курбело заявить, что пора переходить к более решительным действиям и бомбить вулкан с самолета, чтобы перенаправить поток лавы.

"Что, разве нет таких самолетов, которые смогли бы сбросить туда бомбу? Прилетел, сбросил - и пожалуйста, лава потекла в другом направлении, - заявил в ходе оживленной дискуссии на местном радио дон Курбело. - Может это, конечно, и безумие, но мне кажется, что с чисто технической точки зрения это стоило бы попробовать".

Что тут началось! Как только не издевались над бедным политиком, какие только карикатуры на него не рисовали, даже с Брюсом Уиллисом из "Армагеддона", который подрывал ядерной бомбой мчавшийся к Земле астероид, сравнивали.

Однако несмотря на все насмешки в его адрес, неординарное предложение Курбело при ближайшем рассмотрении не лишено смысла.

Автор фото, Europa Press via Getty Images

В 1935 году, когда потоки лавы с извергающегося на Гавайях вулкана Мауна-Лоа опасно приблизились к городку Хило, по приказу командующего Джорджа Паттона на гору было сброшено 20 бомб.

После бомбардировки поток лавы в самом деле остановился, однако успех миссии был поставлен под сомнение, поскольку, как показали пилоты бомбардировщиков и находившиеся с ними геологи, да и выкладки Геологической службы США (USGS), которая позже получила подтверждение, течение лавы к тому моменту и так замедлялось и его остановка просто совпала по времени с бомбовым ударом.

Позже, уже в 1983 году, при извержении Этны с помощью динамита была предпринята более успешная попытка перенаправить поток лавы, на пути которого находилась деревня.

Саперы заложили вдоль потока лавы охлаждаемые водой трубы с 400 кг взрывчатки и смогли перенаправить поток в специально отрытое для него русло. К сожалению, при взрыве изменил течение и другой поток, так что местным жителям пришлось срочно карабкаться на гору с лопатами, чтобы предотвратить новую беду.

Что же касается предложения Курбело, то испанские военные пока молчат, а премьер-министр Педро Санчес планирует другую операцию - гуманитарную, по доставке необходимых грузов пострадавшему населению.

По морям, по волнам, на одном лишь мусоре

Автор фото, Rosemary Calvert

Пластик, сброшенный в океаны, с одной стороны представляет нешуточную угрозу для экологии, но с другой - имеет и большой энергетический потенциал. Попытки собирать пластик в местах его повышенной концентрации делались уже не раз, однако до сих пор его возили на мусороперерабатывающие заводы за тысячи километров, и назвать такой метод очистки эффективным можно с большой натяжкой.

Другое дело, если перерабатывать его прямо в море. Методом гидротермального сжижения (HTL) пластик можно превращать в биотопливо, и при этом побочных продуктов будет значительно меньше, чем при обычном сжигании.

Именно таким способом ученые из Вустерского политехнического института в Массачусетсе и нескольких других американских учреждений предлагают расчистить крупнейшую океанскую свалку мусора, получившую название Большое тихоокеанское мусорное пятно (БТМП), куда течениями сносится весь пластик.

Часть пластика уже сейчас извлекается из океанов и перерабатывается в потребительские товары, которые продаются с наценкой, позволяющей продолжать такие очистные операции. Однако о том, чтобы таким образом утилизировать все те миллионы тонн пластика, что накопились и продолжают копиться в мировых океанах, не идет и речи. Совсем другое дело, если преобразовывать этот пластик в топливо, которое нужно всем.

Авторы проекта подсчитали, что даже по самым пессимистическим прогнозам судно, оснащенное HTL-конвертером, могло бы находиться в вечном плавании, не нуждаясь в дозаправке. С одним лишь "но" (у ученых почему-то всегда есть это "но"): судно-мусорщик должно быть оснащено специальным тралом для улавливания пластика, подобно тому, как это делается с минными тральщиками.

Казалось бы, трал вам в руки и вперед, на очистку мирового океана от пластика, но… Опять это ученое "но".

Аналитики указывают на то, что все предыдущие попытки расчистить БТМП существенно вредили зоопланктону, а вот гора пластика так и не уменьшилась. И в самом деле, разве можно расчистить свалку, если все время добавлять туда новый мусор?

К тому же получаемое в процессе переработки биотопливо все равно сжигается в топках, выбрасывая в атмосферу те же вредные вещества, что и обычное, добытое из нефти топливо.