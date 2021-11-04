Марш, который не прошел. Как День народного единства отметили русские националисты

Анастасия Лотарева

Би-би-си

час назад

Подпись к фото, Полиция задерживает одного из участников "Русского марша"-2021

"Русский марш" в Москве проводится с 2005 года и довольно долго был самой крупной ежегодной акцией русских националистов. Но в этом году марш состоял в основном из десятка задержаний. Русская служба Би-би-си рассказывает, как прошла традиционная акция русских националистов - и как из тысячных маршей она превратилась в беготню по метро.

В этом году - как и в прошлом - московская мэрия "Русский марш" не согласовала. За день до проведения несогласованной акции в Москве задержали и арестовали на десять суток одного из организаторов марша Никиту Зайцева. Фотографии машущего из автозака бритого наголо молодого человека в строгом костюме распространялись по чатам националистов.

Организаторы - ими в этом году выступило "Движение националистов", в числе лидеров которого называют Владимира Басманова (экс-"Движение против нелегальной иммиграции", признано экстремистским и запрещено в России) - придумали хитроумную схему, согласно которой всех идущих на мероприятие поделили по "бригадам", сообщив, что они получат инструкции по объединению 4 ноября в 14 часов.

Мой собеседник, Владимир, студент из подмосковного Раменского, жалуется, что все эти инструкции ему непонятны, он просто "наденет имперку, приедет на Театральную и будет ждать, пока менты не загребут". "Имперка" - это шарф в черно-желто-белых цветах Российской империи, который часто как свою символику используют националисты. Владимир говорит, что ходит и на другие несогласованные акции - к примеру, он участвовал в акциях в поддержку Алексея Навального, и, хотя политику этому не симпатизирует, ему сочувствует: "Добьют Лешу-то, как Тесака добили" (националисты считают, что их соратника Максима Марцинкевича пытали и убили в тюрьме - прим.ред.)

Владимиру двадцать лет. Когда в Москве прошел первый "Русский марш", ему было четыре года. Он слабо представляет историю этого движения и в целом ею не интересуется, говорит, что главное, "чтобы был вообще какой-то движ".

Евразийцы и иконы

Автор фото, Artur Novocilcev/TASS Подпись к фото, Россия, Москва, 4 ноября 2016-го. Участники шествия националистов на улице Перерва в районе Люблино

"Русский марш" появился в 2005 году как ответ на акцию левых оппозиционных сил "Антикап" - шествие "Национал-большевистской партии" (запрещена в России), Авангарда Красной молодежи, анархистов и антиглобалистов. По воспоминаниям Юрия Горского, одного из руководителей Евразийского союза молодежи (ЕСМ), они сидели в "Союзе Православных Хоругвеносцев" и обсуждали, что левые "маршируют, и надо самим марши проводить". К ЕСМ присоединилось "Движение против нелегальной миграции" (признано экстремистским и запрещено), тогда довольно популярное в России. Марш приурочили ко Дню народного единства, на тот момент совершенно новому государственному празднику в Российской Федерации.

К моменту самого марша организаторы переругались между собой, но тем не менее прошли по Покровскому бульвару. На митинге выступал националист Егор Холмогоров с иконой Казанской Божьей Матери. Холмогоров сказал, что в этом году на мероприятие не пойдет, потому что "с 2014 года "Русский марш" перестал иметь отношение к насущным проблемам русской нации, приобретя неонацистское по преимуществу лицо". Он считает "Русский марш" 2005 года "высшей точкой в истории мероприятия". По мнению организаторов, в нем участвовало 5 тысяч человек, ГУВД насчитало 2 тысячи.

Каждый год "Русский марш" проводили в новых местах - в нем принимали участие депутаты Госдумы Николай Курьянович и Сергей Бабурин (последний даже одно время выступал его организатором), ругал власть за нерешительность протоиерей Всеволод Чаплин, говорил "я не хочу жить на улице Ахмада Кадырова" нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В 2009 году марш переехал на юго-восток Москвы, в район Люблино.

Марш, на который никто не пришел

Подпись к фото, Полицейские патрулируют улицу Перерва, где ожидалось одно из мероприятий "Русского марша"-2021

4 ноября 2021 года Иван Белецкий, националист, бывший активист партии ПАРНАС, находящийся под уголовным преследованием в России и бежавший на Украину, призвал "не поддаваться на провокации с обещанным маршем в метро" и выходить на "привычное место в Люблино" в 12 часов дня.

В 12 часов дня около дома 61 по улице Перерва абсолютно пусто. Дворник подметает листву напротив магазина "Халяль", вокруг бродит съемочная группа телеканала НТВ и неторопливо ездит полицейская машина. Район живет своей жизнью: собачники гуляют в сквере с питомцами, дети играют на площадке с видом на автозак и несколько полицейских машин, двое приятелей выпивают на лавочке в сквере.

Через некоторое время удается обнаружить двоих националистов, откликнувшихся на призыв Белецкого: они тоже сидят на лавочке и нервно обсуждают, стоит ли им идти на второй "метромарш", который начнется в 14.00. Один из них, представившийся Сергеем, говорит, что был на всех "Русских маршах", начиная с 2008 года, в том числе на тех, где выступал Алексей Навальный - это произошло именно в Люблино, родном районе политика.

Автор фото, YOUTUBE Подпись к фото, Алексей Навальный на "Русском марше" в 2011 году

Политика Алексея Навального часто упрекали за участие в "Русском марше", последний раз это делала партия "Яблоко", призывая не давать ему премию имени Сахарова.

Сергей ностальгически вспоминает концерт группы "Коловрат" (крайне правая националистическая рок-группа - прим. ред.) и многотысячные собрания. Сейчас, по его словам, ни на что хорошее он не надеется, да и лозунги, которые предлагают организаторы, ему не близки.

Он показывает в телеграм-канале список из десятка лозунгов, среди которых "Жизни русских - имеют значение!", "Ходят слухи по стране! Нацпредатели в Кремле!" и "Русским - Майдан! Путина - в Магадан!". В конце концов они с другом снимаются с лавочки и спускаются в метро "Братиславская".

Метромарш

Мы встречаемся с националистом Владимиром на станции метро "Театральная" после нескольких мер предосторожности с его стороны - он требует сфотографировать и переслать ему аккредитацию и подходит ко мне только после этого. Шарф-"имперка" спрятан под черное пальто, ботинки аккуратно начищены, лицо скрывает черная маска. Владимир не особенно готов говорить о своих взглядах, а когда все-таки начинает - они мало отличаются от тех, что звучат на оппозиционных коммунистических митингах или митингах сторонников Навального: Владимир выступает за смену власти, свободу политическим заключенным, мигранты, по его словам, "особо не парят сейчас, пока живут по правилам - пусть живут".

Подпись к фото, Участники "Русского марша"-2021 собираются на станции метро "Пушкинская"

Тем временем в телеграм-чат одной из националистических бригад приходит инструкция, состоящая из десяти пунктов. По ней участники "Русского марша" должны доехать до станции "Пушкинская", отписаться координаторам, получить следующие указания, "не вступать в разговоры с полицией", "делать вид, что ждешь поезд", "запрещается выходить на улицу курить". На "Пушкинской" многолюдно от прессы в желтых жилетах. Владимир находит группу молодых людей в милитаризированной одежде и присоединяется к ней.

Полицейских сначала немного - и несколько из них, как и пресса, читают, сгрудившись вокруг смартфона, чаты, в которых идет координация. Они вызывают подкрепление - и на станцию приезжает несколько десятков человек в уже более тяжелом обмундировании; впрочем, шлемы висят на лямках бронежилетов, их не надевают. Когда ожидающих указаний становится несколько десятков, полицейские приступают к проверке документов, "выдергивая" людей по одному и препровождая их наверх "буквально на пять минут, стандартная проверка документов". Обратно никто из них не возвращается.

Подпись к фото, Проверка документов у участников "Русского марша"-2021 на станции "Пушкинская"

За происходящим наблюдает Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра "Сова", занимающийся изучением движения националистов в постсоветской России. "Этот марш примечателен в основном тем, что он не состоялся, - замечает он. - В 2020-м они все-таки вышли из метро "Цветной бульвар", и, хотя их сразу задерживали, людей было больше. Сейчас просто не о чем говорить. Когда-то это было мейнстримовым мероприятием, но учитывая, как инфильтровано движение провокаторами, насколько пронизано конфликтами и разногласиями, шансов на какое-то централизованное мероприятие попросту нет".

Автор фото, EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС Подпись к фото, Сотрудники полиции во время задержания в Москве участников несогласованного шествия националистов "Русский марш"-2020 в День народного единства. Русские националисты вышли с требованиями свободы для политзаключенных и справедливого расследования смертей представителей радикальных движений при задержаниях, на допросах и в тюрьмах

Полицейские продолжают уводить по одному прибывающих на станцию. Один из задержанных, на вид совсем подросток, просит не уводить его в отдел, в глазах стоят слезы, он убеждает полицейских, что не имеет никакого отношения к мероприятию. Тем не менее, на нем куртка Thor Steinar, популярного у националистов бренда, и высокие армейские ботинки с белыми шнурками - так часто одеваются ультраправые.

"Третья точка"

Последняя, третья точка, обозначенная координирующими телеграм-каналами - станция метро "Октябрьское поле". По задумке, на нее националисты должны были приехать уже группой, громко сказав на всю станцию "Пушкинская" - "Русские едут на "Октябрьское поле". Эту фразу говорит только одна девушка в пушистой шапке с кошачьими ушками, она же поднимает правую руку, как это предлагается сделать координаторами, но, заметив пристальный взгляд полицейского, делает вид, что машет подруге.

Подпись к фото, Станция метро "Октябрьское поле". Слева - участники "Русского марша"-2021

На "Октябрьское поле" представители прессы и полицейские приезжают одновременно на метро, на улице уже выстроились полицейские машины и автозаки. Подготовились все, кроме националистов - до третьей, финальной точки не доехал практически никто. Пресса и полиция снимают друг друга, несколько человек встают в круг и фотографируют свои ботинки - организаторы предложили участникам сделать "совместное селфи", но после коллективного обсуждения они решают "не палиться".

Координатор одной из групп присылает релиз, в котором написано, что "организаторы "Русского марша" тестировали многоуровневый сбор в метро, который во многом себя оправдал". На мой вопрос "Как вы оцениваете мероприятие?" координатор отвечает "Режим лютует. В таких условиях очень трудно придумать что-то более удачное".

ОВД-инфо (издание признано в России иностранным агентом) сообщает, что по итогам "Русского марша" задержали 25 человек, среди них есть несовершеннолетние, в том числе юноша 13 лет. Ими занимаются адвокаты этой организации.