ABBA вернулась с новым альбомом "Voyage". Он первый за 40 лет!

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

час назад

Автор фото, JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images Подпись к фото, АBBA давно уже превратились в национальное достояние. Бьорн Ульвеус на открытии музея группы в Стокгольме 6 мая 2013 г.

5 ноября в свет выходит новый альбом ABBA "Voyage". Это первый новый релиз легендарной шведской группы с момента выхода предыдущего 40 лет назад, в ноябре 1981 года. Наш обозреватель Александр Кан рассказывает о том, как случилось долгожданное воссоединение, о новом альбоме и о предстоящих уникальных концертах.

Это как если бы вдруг обнаружилось, что Элвис жив, все эти годы скрывается на каком-то уединенном острове и вдруг решил выпустить новый альбом - такого рода аналогии проводят в последние месяцы газеты в предвкушении нового релиза, девятого по счету студийного альбома ABBA под названием "Voyage".

История конца

Конец знаменитого квартета был провозглашен в 1982 году, через год после выхода в ноябре 1981-го их предыдущего альбома "Visitors". Конец этот не был неожиданностью. На пике успеха партнерство четырех обаятельных шведов было не только музыкальным, но и личным. Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус были парой с 1969 года, а мужем и женой с 1971-го. Анни Фрид Лингстад и Бенни Андерсон были помолвлены в 1970 году, хотя брак их был заключен только в 1978-м. Так или иначе тесный музыкальный и человеческий союз объединил четверку задолго до прославившего их на весь мир триумфа на "Евровидении" 1974 года с песней "Waterloo".

В январе 1979 года Ульвеус и Фельтског объявили о разводе. Год спустя расстались и в январе 1981-го официально развелись Бенни и Анни Фрид. И хотя сами артисты заверяли прессу и своих поклонников, что совместная работа будет продолжена, и разрыв личных отношений на музыку не повлияет, было очевидно, что бесследно этот разрыв пройти не сможет, тем более, что в том же 1981 году и Ульвеус, и Андерсон вступили в повторные браки.

Тема разрыва и неизбежного грядущего расставания пронизывала лучшие песни "Visitors": "When All Is Said and Done" и "The Winner Takes It All". Несмотря на высокое качество музыкального и поэтического материала, коммерчески альбом просел - во всяком случае по сравнению с предыдущими хитами. 11 декабря 1982 года квартет в последний раз выступил вместе.

История реюниона

Конец совместных выступлений и записей, пришедшийся на зенит всемирной славы группы, никоим образом не снизил интерес к их музыке. Тем более, что интерес этот умело подогревался - если не самими музыкантами, то рекорд-, шоу- и кино-бизнесом. Вышедший в 1992 год сборник хитов Abba Gold побил все рекорды пребывания в альбомных чартах. Он держится там уже более тысячи (!) недель и в 2021 году, спустя почти два десятилетия после издания находится там на 14 месте.

Мюзикл "Mamma Mia!" после премьеры 6 апреля 1999 года в театре Принца Эдварда в Лондоне выдержал тысячи постановок по многих странах мира, в том числе и на Бродвее, и в России. Снятая в 2008 году его экранная версия собрала полмиллиарда долларов кассовых сборов и еще через десять лет, в 2018 последовал сиквел "Mamma Mia! 2"

Все эти годы не утихали попытки менеджеров и продюсеров уговорить музыкантов на воссоединение, пусть даже и временное, даже однократное. В 2000 году, как сообщалось, они отвергли предложение астрономического гонорара в размере 1 млрд долларов (да!) за новый тур. В 2008 году в интервью британской Sunday Telegraph Ульвеус категорически заявил: "Мы больше никогда не выйдем на сцену вместе. У нас для этого нет никакой мотивации". Примерно то же самое он повторил и в 2014 году при издании роскошного "ABBA: Официальный фотоальбом".

Однако уже через два года, 6 июня 2016-го, на частной вечеринке в Стокгольме Агнета, Анни Фрид, Бьорн и Бенни спели вместе старую песню "The Way Old Friends Do". Очевидно, что за прошедшие десятилетия взаимное раздражение и ревность уступили место ностальгии и желанию вновь поработать вместе, и через два года, в апреле 2018-го, было объявлено о завершенной работе над двумя новыми песнями: "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down".

"Нам всем очень понравилось, и я говорю Агнете и Анни Фрид: "Девочки, а почему бы нам не записать целый альбом?" - рассказывает Бенни Андерсон.

"С первой же песни "I Still Have Faith in You" ("Я все еще в тебя верю"), как только Бенни напел мелодию, я понял, что это о нас, - продолжает рассказ Бьорн Ульвеус. - Мы поняли, что, как бы ни невероятно казалось, что мы можем выпустить новый альбом через сорок лет, мы все же остаемся лучшими друзьями, мы по-прежнему получаем удовольствие от совместного общения и работы и сохранили верность и преданность друг другу".

Альбом

Автор фото, Polar-Universal Подпись к фото, Так выглядит обложка нового альбома

Девять новых песен на альбоме блестяще подтверждают, что несмотря на прошедшие десятилетия сонграйтерский талант Андерсона и Ульвеуса совершенно не поблек. Десятая - "Just a Notion" была написана и записана в 1979 году во время работы над Voulez Vous, но в конечную версию альбома не вошла. И так же, как и "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down", издана в качестве сингла в преддверии выхода "Voyage".

Новые песни, как говорит Ульвеус, писались, абсолютно невзирая на все смены моды и стиля, которые произошли в популярной музыке последних десятилетий. Отчасти потому, что в "Voyage" музыкантам хотелось вновь воссоздать первозданный дух ABBA, отчасти, как говорит Андерсон, "потому что в современной музыке нет ничего, что меня бы захватывало, ничего, чему хотелось бы подражать".

Впрочем, миллионы поклонников группы по всему миру именно этого - возвращения доброй старой ABBA - и ждут от нового альбома.

Автор фото, Jeff Spicer/Getty Images Подпись к фото, Авторская пара Бьорн Ульвеус и Бенни Андерсон сохранила свой сонграйтерский талант

По поэтическому содержанию песни нового альбома тяготеют скорее к вдумчивым, меланхоличным песням поздней ABBA - элегии расставания "The Winner Takes It All" или медитативному описанию радости материнства в "Slipping Through My Fingers", чем к беззаботно-бодрым ранним хитам.

Концерты "Аббатаров"

Как и полагается каждой уважающей себя группе, после выхода альбома ABBA намерена провести серию живых концертов "ABBA Voyage".

Пройдут они с 27 мая по 2 декабря следующего 2022 года в специально для этого построенного в лондонском Олимпийском парке имени Елизаветы Второй зале "ABBA Arena" вместимостью три тысячи человек.

Автор фото, ABBA Подпись к фото, Так будет выглядеть строящаяся в Олимпийском парке в Лондоне "ABBA Arena"

Но если неувядающий сонграйтерский талант Бенни и Бьорна и нестареющие звонкие голоса Агнеты и Анни Фрид смогли практически без ущерба возродить прелесть молодой ABBA, то на внешний облик музыкантов неумолимое время наложило свой неизгладимый отпечаток. Ведь Бьорну - 76, Анни Фрид вот-вот исполнятся те же 76, Бенни - 75, а Агнете - 70.

Для живого представления 850 (!) инженеров и специалистов из легендарной студии Джорджа Лукаса Industrial Magic and Light в течение нескольких месяцев работали над созданием цифровых версий четырех артистов, которые появятся на сцене в сопровождении группы из десяти живых музыкантов.

По аналогии с общепринятым в виртуальной реальности термином "аватар" эти цифровые имиджи Бенни, Бьорна, Анни Фрид и Агнеты получили название "Аббатаров".

Для их создания сами музыканты в своем нынешнем обличье исполнили - со всеми необходимой мимикой и движениями - все песни альбома. Облачены они были при этом в плотно облегающие специальные костюмы, каждый из которых был оборудован тысячами датчиков, улавливающих и фиксирующих каждое движение. Снимали все это 160 камер.

Таким образом с помощью технологии motion capture ("захват движения"), прославленной еще Энди Серкисом в его работе над ролью Голлума в киноэпопее "Властелин колец" фигуры артистов оживут, а лица - с помощью тех же компьютерных технологий будут лицами музыкантов ABBA образца 1979 года.

Это не голограмма их старых обликов, это не кто-то другой изображающий молодых артистов, это сами музыканты ABBA, только омоложенные.

"На этих концертах вы увидите нас, нас самих", - с гордостью говорит Бенни Андерсон.

Автор фото, ABBA Подпись к фото, Так выглядят сконструированные инженерами Industrial Light and Magic цифровые "аббатары" четырех музыкантов

Именно гигантская, беспрецедентная техническая сложность проекта заставила продюсеров пойти на строительство специального, предназначенного для этого уникального шоу зала.

"Проблема состояла в сочетании цифровых и физических обликов артистов, - говорит продюсер проекта Свана Гисла. - Сделать так, чтобы цифровая ABBA вошла в физический мир, и чтобы границы между этими двумя мирами стерлись".

На первый взгляд может показаться, что написанный и записанный в оригинальном стиле духе новый альбом старой группы - все лишь дань ностальгии, возвращение в прошлое.

Созданное с помощью новейших технологий уникальное шоу обещает, что старая ABBA делает шаг в будущее.