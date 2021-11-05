ABBA вернулась с новым альбомом "Voyage". Он первый за 40 лет!
- Александр Кан
- обозреватель по вопросам культуры
5 ноября в свет выходит новый альбом ABBA "Voyage". Это первый новый релиз легендарной шведской группы с момента выхода предыдущего 40 лет назад, в ноябре 1981 года. Наш обозреватель Александр Кан рассказывает о том, как случилось долгожданное воссоединение, о новом альбоме и о предстоящих уникальных концертах.
Это как если бы вдруг обнаружилось, что Элвис жив, все эти годы скрывается на каком-то уединенном острове и вдруг решил выпустить новый альбом - такого рода аналогии проводят в последние месяцы газеты в предвкушении нового релиза, девятого по счету студийного альбома ABBA под названием "Voyage".
История конца
Конец знаменитого квартета был провозглашен в 1982 году, через год после выхода в ноябре 1981-го их предыдущего альбома "Visitors". Конец этот не был неожиданностью. На пике успеха партнерство четырех обаятельных шведов было не только музыкальным, но и личным. Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус были парой с 1969 года, а мужем и женой с 1971-го. Анни Фрид Лингстад и Бенни Андерсон были помолвлены в 1970 году, хотя брак их был заключен только в 1978-м. Так или иначе тесный музыкальный и человеческий союз объединил четверку задолго до прославившего их на весь мир триумфа на "Евровидении" 1974 года с песней "Waterloo".
В январе 1979 года Ульвеус и Фельтског объявили о разводе. Год спустя расстались и в январе 1981-го официально развелись Бенни и Анни Фрид. И хотя сами артисты заверяли прессу и своих поклонников, что совместная работа будет продолжена, и разрыв личных отношений на музыку не повлияет, было очевидно, что бесследно этот разрыв пройти не сможет, тем более, что в том же 1981 году и Ульвеус, и Андерсон вступили в повторные браки.
Тема разрыва и неизбежного грядущего расставания пронизывала лучшие песни "Visitors": "When All Is Said and Done" и "The Winner Takes It All". Несмотря на высокое качество музыкального и поэтического материала, коммерчески альбом просел - во всяком случае по сравнению с предыдущими хитами. 11 декабря 1982 года квартет в последний раз выступил вместе.
История реюниона
Конец совместных выступлений и записей, пришедшийся на зенит всемирной славы группы, никоим образом не снизил интерес к их музыке. Тем более, что интерес этот умело подогревался - если не самими музыкантами, то рекорд-, шоу- и кино-бизнесом. Вышедший в 1992 год сборник хитов Abba Gold побил все рекорды пребывания в альбомных чартах. Он держится там уже более тысячи (!) недель и в 2021 году, спустя почти два десятилетия после издания находится там на 14 месте.
Мюзикл "Mamma Mia!" после премьеры 6 апреля 1999 года в театре Принца Эдварда в Лондоне выдержал тысячи постановок по многих странах мира, в том числе и на Бродвее, и в России. Снятая в 2008 году его экранная версия собрала полмиллиарда долларов кассовых сборов и еще через десять лет, в 2018 последовал сиквел "Mamma Mia! 2"
Все эти годы не утихали попытки менеджеров и продюсеров уговорить музыкантов на воссоединение, пусть даже и временное, даже однократное. В 2000 году, как сообщалось, они отвергли предложение астрономического гонорара в размере 1 млрд долларов (да!) за новый тур. В 2008 году в интервью британской Sunday Telegraph Ульвеус категорически заявил: "Мы больше никогда не выйдем на сцену вместе. У нас для этого нет никакой мотивации". Примерно то же самое он повторил и в 2014 году при издании роскошного "ABBA: Официальный фотоальбом".
Однако уже через два года, 6 июня 2016-го, на частной вечеринке в Стокгольме Агнета, Анни Фрид, Бьорн и Бенни спели вместе старую песню "The Way Old Friends Do". Очевидно, что за прошедшие десятилетия взаимное раздражение и ревность уступили место ностальгии и желанию вновь поработать вместе, и через два года, в апреле 2018-го, было объявлено о завершенной работе над двумя новыми песнями: "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down".
"Нам всем очень понравилось, и я говорю Агнете и Анни Фрид: "Девочки, а почему бы нам не записать целый альбом?" - рассказывает Бенни Андерсон.
"С первой же песни "I Still Have Faith in You" ("Я все еще в тебя верю"), как только Бенни напел мелодию, я понял, что это о нас, - продолжает рассказ Бьорн Ульвеус. - Мы поняли, что, как бы ни невероятно казалось, что мы можем выпустить новый альбом через сорок лет, мы все же остаемся лучшими друзьями, мы по-прежнему получаем удовольствие от совместного общения и работы и сохранили верность и преданность друг другу".
Альбом
Девять новых песен на альбоме блестяще подтверждают, что несмотря на прошедшие десятилетия сонграйтерский талант Андерсона и Ульвеуса совершенно не поблек. Десятая - "Just a Notion" была написана и записана в 1979 году во время работы над Voulez Vous, но в конечную версию альбома не вошла. И так же, как и "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down", издана в качестве сингла в преддверии выхода "Voyage".
Новые песни, как говорит Ульвеус, писались, абсолютно невзирая на все смены моды и стиля, которые произошли в популярной музыке последних десятилетий. Отчасти потому, что в "Voyage" музыкантам хотелось вновь воссоздать первозданный дух ABBA, отчасти, как говорит Андерсон, "потому что в современной музыке нет ничего, что меня бы захватывало, ничего, чему хотелось бы подражать".
Впрочем, миллионы поклонников группы по всему миру именно этого - возвращения доброй старой ABBA - и ждут от нового альбома.
По поэтическому содержанию песни нового альбома тяготеют скорее к вдумчивым, меланхоличным песням поздней ABBA - элегии расставания "The Winner Takes It All" или медитативному описанию радости материнства в "Slipping Through My Fingers", чем к беззаботно-бодрым ранним хитам.
Концерты "Аббатаров"
Как и полагается каждой уважающей себя группе, после выхода альбома ABBA намерена провести серию живых концертов "ABBA Voyage".
Пройдут они с 27 мая по 2 декабря следующего 2022 года в специально для этого построенного в лондонском Олимпийском парке имени Елизаветы Второй зале "ABBA Arena" вместимостью три тысячи человек.
Но если неувядающий сонграйтерский талант Бенни и Бьорна и нестареющие звонкие голоса Агнеты и Анни Фрид смогли практически без ущерба возродить прелесть молодой ABBA, то на внешний облик музыкантов неумолимое время наложило свой неизгладимый отпечаток. Ведь Бьорну - 76, Анни Фрид вот-вот исполнятся те же 76, Бенни - 75, а Агнете - 70.
Для живого представления 850 (!) инженеров и специалистов из легендарной студии Джорджа Лукаса Industrial Magic and Light в течение нескольких месяцев работали над созданием цифровых версий четырех артистов, которые появятся на сцене в сопровождении группы из десяти живых музыкантов.
По аналогии с общепринятым в виртуальной реальности термином "аватар" эти цифровые имиджи Бенни, Бьорна, Анни Фрид и Агнеты получили название "Аббатаров".
Для их создания сами музыканты в своем нынешнем обличье исполнили - со всеми необходимой мимикой и движениями - все песни альбома. Облачены они были при этом в плотно облегающие специальные костюмы, каждый из которых был оборудован тысячами датчиков, улавливающих и фиксирующих каждое движение. Снимали все это 160 камер.
Таким образом с помощью технологии motion capture ("захват движения"), прославленной еще Энди Серкисом в его работе над ролью Голлума в киноэпопее "Властелин колец" фигуры артистов оживут, а лица - с помощью тех же компьютерных технологий будут лицами музыкантов ABBA образца 1979 года.
Это не голограмма их старых обликов, это не кто-то другой изображающий молодых артистов, это сами музыканты ABBA, только омоложенные.
"На этих концертах вы увидите нас, нас самих", - с гордостью говорит Бенни Андерсон.
Именно гигантская, беспрецедентная техническая сложность проекта заставила продюсеров пойти на строительство специального, предназначенного для этого уникального шоу зала.
"Проблема состояла в сочетании цифровых и физических обликов артистов, - говорит продюсер проекта Свана Гисла. - Сделать так, чтобы цифровая ABBA вошла в физический мир, и чтобы границы между этими двумя мирами стерлись".
На первый взгляд может показаться, что написанный и записанный в оригинальном стиле духе новый альбом старой группы - все лишь дань ностальгии, возвращение в прошлое.
Созданное с помощью новейших технологий уникальное шоу обещает, что старая ABBA делает шаг в будущее.
Хотя для самих музыкантов - и это, кажется, уже окончательно - и новый альбом, и предстоящие концерты будут последним шагом в их славной карьере.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды