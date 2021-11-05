Вакцинный бунт на Дальнем Востоке. "Скорая" готова уволиться, лишь бы не прививаться

час назад

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В Еврейской автономной области скандал с обязательной вакцинацией грозит массовыми увольнениями в скорой помощи. Почти три десятка сотрудников в двух подразделениях выразили готовность уволиться, если руководство будет настаивать на вакцинации от ковида. После того как новость о демарше медиков разлетелась, с недовольными пообщались представители прокуратуры и чиновники местного здравоохранения.

Иван Краснослободцев, один из сотрудников "скорой" и местный депутат от КПРФ, рассказал корреспонденту Би-би-си Олегу Болдыреву, почему его коллеги настроены так решительно и что будет со "скорой", если угроза уволиться будет реализована.

Русская служба Би-би-си не поддерживает противников вакцинации от ковида и не пропагандирует их идеи.

Би-би-си: Мы узнали, что к вам вчера проезжали представители прокуратуры и выясняли подробности вашего "восстания". И на сегодняшний момент число медиков, которые готовы увольняться, уже больше, чем было?

Иван Краснослободцев: Их и было изначально, как выяснилось, 27 человек. Просто почему-то главный врач скорой помощи заявил только об одном филиале. 15 человек это Облученский филиал. А про второй я не знаю - почему, по какой причине не объявлялось. А когда мы с прокуратурой встречались на следующий день, там стало известно, что, оказывается, еще и другой филиал тоже написал заявление. То есть сами медики заявили об этом.

Би-би-си: То есть это две полные команды в двух разных местах, но по соседству.

И.К.: Да, соседние. Мы друг друга прикрываем. Когда одни куда-то уезжают на выезд, другие их прикрывают, так как у нас соседние населенные пункты. Ну, грубо говоря, 40 километров друг от друга.

Би-би-си: Вы из Облучья, а они?

И.К.: Бабстовское сельское поселение.

Би-би-си: И что, действительно, если все эти люди уйдут, то эти два подразделения будут оголены совсем?

И.К.: Ну да. Я так понял, что полностью все - и водители, и уборщицы, и медперсонал написали заявления.

Би-би-си: Давайте немножко откатим назад. Обязательность прививок была обставлена чем? Каким-то региональным приказом или приказом пониже?

И.К.: Постановлением главного санитарного врача Еврейской автономной области Копылова от 11 октября, номер 125.

Би-би-си: И какое-то время, получается пару недель и даже больше, вы этому как-то просто глухо сопротивлялись. А потом что, кто-то решил давление увеличить на вас?

И.К.: Ну почему... Мы сразу об этом узнали. То есть допустим, я своим коллегам сразу сказал, что я не буду прививаться ни при каких обстоятельствах. Потом 25-го числа Коган (главный врач ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ЕАО), работодатель наш, приезжал сюда и проводил встречу с работниками скорой помощи, именно объяснял им это положение, доводил до них. Но меня на этой встрече не было, я в отпуске нахожусь с 12-го числа. Я не знал об этой встрече. Я уже после приехал и появился на связи.

Би-би-си: Почему сразу все не хотят прививаться? Мотивы у всех одинаковые или там есть какая-то разница в том, как люди для себя это понимают?

И.К.: У каждого свое мнение. Вчера было общее собрание, у нас как бы высказывали все свое мнение, я слышал. Сегодня приезжали и из Биробиджана - Коган, и из отдела здравоохранения - Лебедев, Жуков и Киселев, сегодня еще больше часа была встреча. И тоже работники высказывали свое мнение. Почему и чего, но основное это то, что боятся вакцины, которая не прошла еще стадии испытаний, и никто не дает гарантий, что будет дальше. Есть и другие моменты. У меня, например, это недоверие к власти.

Я - политик оппозиционного плана, член КПРФ, и мой кредит доверия к этой власти закончился давно. То есть я не верю в то, что вот они [власть] вдруг озаботились о людях. Это мое личное мнение, и скорее всего, такое мнение только у меня в нашем коллективе. Что именно по вакцинации для меня очень важно - она не прошла стадий испытания, никто не дает никаких гарантий [отсутствия] последствий этой вакцины.

(Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник" были рассмотрены в научном журнале Lancet в феврале этого года, побочные эффекты и их частота заявлены производителями и описаны после распространения вакцины в России, а также в Аргентине, которая массово применяет этот препарат. - Прим. Би-би-си).

Еще одна из причин тоже - и другие ее озвучивали - это то, что мы постоянно находимся в контакте с подтвержденными ковидными больными, осуществляем перевозку этих больных, каждый день, можно сказать, в контакте и до сих пор как бы мы все работаем, все живы, все здоровы безо всяких прививок.

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Би-би-си: Много ваших коллег болело?

И.К.: За одну точно знаю, что она летом болела, двое, которые с ней в контакте были, сидели на изоляции две недели. Ну точно не могу сказать, кто там еще болел или не болел и чем болели.

Би-би-си: У вас, значит, 27 человек в этих двух командах. И вот такого, чтобы переболели многие, вы не видели.

И.К.: Я лично об одной знаю только, что переболела коронавирусом.

Би-би-си: Кто для вас в принципе авторитет по медицинской части, кому бы вы поверили в смысле прививок?

И.К.: Ну вот... Редько. Академик Редько.

(Александр Редько, бывший руководитель комитета по здравоохранению в администрации Санкт-Петербурга, хирург по специальности, в прошлом главврач одной из петербургских больниц, часто выступает с обоснованиями нежелательности вакцинации от ковида и других болезней. Звание академика ему присвоила "Российская академия естественных наук" - общественная организация, не связанная с РАН и часто критикуемая за популяризацию антинаучных взглядов и то, что в ее рядах есть люди, не являющиеся учеными. - Прим. Би-би-си).

Би-би-си: Вот тот Редько, у которого отчетливо антивакцинные позиции, он для вас - авторитет, да?

И.К.: Для меня лично - да. Он доктор какой-то, ученые степени есть...

Би-би-си: Ну, скажем честно, ученая степень его не в иммунологии. (Тема докторской диссертации Редько в 2004 году - "Здоровье населения мегаполиса и качество окружающей среды на примере Санкт-Петербурга". - Прим. Би-би-си).

И.К.: Ну там и в интернете-то еще много кого, я просто их сейчас так сразу не помню, эти все фамилии. Просто он мне запомнился. Ну вот еще молодой там какой-то есть, тоже высказывается. Он, по-моему, именно по вирусологии и по этой, иммунологии, как она там называется. Я сейчас не могу назвать фамилию его.

Би-би-си: Я почитал комментарии к статьям о вашем выступлении, многие вас очень хвалят за то, чтобы вы решились выступить, но есть и критические голоса. А вот из того, что вы видите вокруг, кого больше?

И.К.: Особо некогда даже почитать комментарии - так, мельком иногда захожу. Я думаю, что больше все-таки отзывов в нашу поддержку в комментариях.

Би-би-си: Властям очень важно, чтобы медики поддержали вакцинацию, потому что если не поддержат, она не пойдет. И если она не пойдет, то люди будут продолжать болеть, и кроме нагрузки на медсистему, есть опасность возникновения нового штамма, который будет еще губительнее нынешнего. Эта логика в принципе вам близка или нет?

И.К.: Скорее всего, нет. Как раз сегодня на этой встрече у нас маленько противоречия возникли. Скорее - нет.

Би-би-си: Ну а как вам видится все это без вакцинации? Каким вам видится развитие ковида, эпидемии?

И.К.: Не знаю, я не медик, ничего не могу сказать, я могу только сказать, что мы работаем с этими ковидными и видим, что у тех, кого мы перевозим с подтвержденным ковидом, есть и привитые и непривитые, есть тяжелая и нетяжелая форма. У меня, допустим, есть одноклассник, который после прививки около месяца лежал в реанимации в тяжелом состоянии.

Би-би-си: Те привитые, которых вы перевозите, и ваш одноклассник тоже не упоминали случайно, что их сертификаты были липовые?

И.К.: Какие сертификаты? О прививках?

Би-би-си: Ну да. Есть сейчас рассуждения о том, что в числе привитых, которые в больницах и болеют тяжело, много тех, кто имитировал вакцинацию, а на самом деле не прививался.

И.К.: Я насчет этого не знаю, но мы недели две назад ездили в дом престарелых, и до сих пор оттуда увозят. А это - соцобъект и там 100% привиты. На этой встрече главврач нашей больницы об этом сказал, что они все 100% привиты. А их потом начали проверять, и был подтвержден у них ковид. И вот сейчас перевозят там в госпиталь, кого-то в тяжелой форме, двое уже умерли, по-моему. Опять же сегодня об этом главврач Маркин сказал. Правда, сослался, что они умерли от старости. Но мы также и тяжелых из этого дома престарелых увозили. В Биробиджан тяжелых, легких к нам в госпиталь.

Би-би-си: А какой из вакцин они были привиты, вы не знаете?

И.К.: Нет, я об этом не знаю.

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Би-би-си: В какой точке ситуация находится сейчас? Был разговор с представителями прокуратуры, и на чем собственно он закончился?

И.К.: С прокуратурой вчера у нас была встреча, а закончилась она тем, что с нас взяли объяснительную. То есть нам дали листочек, на нем было пять вопросов. Прокуратура больше выясняла, не оказывалось ли на нас какое-то давление со стороны работодателя. Ну и в конечном итоге взяли с нас только объяснительную. Чем дальше эта ситуация обернется, они нам ничего не сказали и не порекомендовали нам никаких действий, хотя мы просили помощи юридической, как нам себя вести дальше. А сегодня у нас еще была встреча, приехало много представителей администрации от здравоохранения. Вот тот же наш работодатель приезжал, Коган. Жуков из здравоохранения, еще какие то люди.

Би-би-си: Ну и что говорят?

И.К.: Ну вот они нас убеждали, что медики должны быть примером, для всех обязательна вакцинация. То есть они давали понять, что на уступки все-таки, скорее всего, не пойдут. И убеждали, что нам нужно прививаться.

Би-би-си: Вы сказали, что вы не медик. Вы водитель?

И.К.: Они знают об этом прекрасно, однако мы все равно относимся к медперсоналу.

Би-би-си: Я хочу спросить, много ли поддержки у вас среди тех, кто собственно работает в палатах с ковидными больными?

И.К.: Нет, именно с ними мы не общаемся, у нас отдельный коллектив. Я с ними этот вопрос еще не обсуждал.

Би-би-си: Ну и как вы отвечали на вопрос о том, оказывается ли давление на вас?

И.К.: Я ответил, что именно на меня оказывается давление. То, что я написал заявление на увольнение, было связано с постановлением главврача. В нем прописано, что с 15-го числа меня, если не привьюсь, отстраняют от работы. Именно поэтому я 1-го числа написал заявление и подал, чтобы у работодателя было две недели на решение этих проблем. А иначе вопрос затянулся бы до 15-го числа, и тогда могла возникнуть ситуация, что нас надо отстранять, а работать некому. И времени на решение вопросов нету.

А увольняться никто не хочет из нас. Мы об этом всегда и говорим, мы хотим все работать, даже за эту небольшую зарплату работать. Коллектив у нас такой, что большинству эта работа по душе.

Би-би-си: А если никого они не найдут за оставшиеся там уже неполные теперь две недели?

И.К.: Мне тоже часто этот вопрос задают, а я как могу ответить? Во-первых, я не знаю резервов нашей скорой помощи, которые в области у нас есть. Может, у них есть какие то резервы. Не могу ответить на этот вопрос. Сейчас у нас и так не хватает медперсонала. Они друг друга подменяют, с переработкой, сверх нормочасов работают. А если еще и они уволятся...

Би-би-си: А ваша позиция, ваш голос более солидные потому, что вы не только водитель но и депутат?

И.К.: Да я поэтому и даю все интервью, что пытаюсь отстоять позицию. Я понимаю, что я иду на жертвы, что, возможно, зуб имеют на меня и все равно уволят в конечном итоге как-нибудь. Но я хотел отстаивать позицию граждан.

Би-би-си: А вы до этого как депутат высказывались об этом?

И.К.: Еще летом был такой момент, прислали нам листы согласия, что мы согласны вакцинироваться. Я сразу написал, что не согласен, и насколько я знаю, весь коллектив написал, что не согласны. И тогда от нас отстали. Я тогда размещал это на своей ютьюб-платформе, что я против принудительной вакцинации, были у меня такие лозунги.

Би-би-си: Пока вакцинация все-таки идет, может такое быть, что люди посмотрят на свой ближний круг, увидят, что тяжелых последствий прививка не принесла, а последствия от самого ковида в больнице как раз тяжелые. Это может поменять ваше мнение? Ну или наоборот - жалобы на серьезные последствия от вакцин, но так, чтобы действительно из первых рук, а не кто-то, кто знает кого-то...

И.К.: Как я уже говорил, мой одноклассник, я знаю точно, что он в реанимации лежал, я потом у него спрашивал. Он говорил, что поставил прививку и попал в реанимацию. И он считает, что именно из-за этой прививки.

Би-би-си: А какая именно это вакцина была, вы знаете?

И. К.: Я не уточнял эти тонкости. Ну "Спутник" или чего там обычно колют. Я даже не вникаю, что там за прививки. Хотя я не тот... как они нас там называют, антиваксер? Я себе ставлю прививки всегда от энцефалита, проверенные. Я не против прививок проверенных, я знаю, что некоторые прививки нужны и помогают. Но в данном случае производитель не отрицает, что это эксперимент, который еще не закончен. И причем это вакцина нового поколения, правильно? Мы не знаем последствий и никто не знает, как это отразится на будущих поколениях.

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Би-би-си: Это вакцина на довольно традиционном "движке", не такая новаторская, как американская или немецкая, мРНК-типа. Вакцина "Спутник" вполне традиционная.

И.К.: Пока что наша сегодняшняя встреча меня ни на долю не убедила, чтобы я сделал какой-то шаг за вакцинацию.

Би-би-си: Вы говорите, что вы не доверяете властям российским. Они мало сделали для того, чтобы объяснить людям необходимость вакцинации?

И.К.: А я не доверяю им вообще в том плане, что считаю это вообще каким-то бизнесом. И не верю, что наши власти озаботились здоровьем граждан. Я думаю, что это просто чистый бизнес проталкивают.

Би-би-си: А если бы к вам пришли власти Германии или Швеции и дали вам американскую вакцину?

И.К.: Ни в коем случае, нет.

Би-би-си: Вы бы не поверили в нее точно так же, как и в российскую?

И.К.: Нет, а что, есть официальные какие-то заключения, что она прошла все экспертизы и что она помогает?

Би-би-си: Ну в общем да, есть клинические испытания по западным вакцинам. (Опубликованы результаты 3-й фазы клинических испытаний по вакцинам "Модерна", "Пфайзер", "АстраЗенека", сами испытания продлятся до 2022 года. - прим. Би-би-си).

И.К.: Не знаю, не анализировал эту ситуацию, так сразу не могу сказать.

Би-би-си: Пока что благоприятным исходом для вас было бы, если бы чиновники здравоохранения отступились и оставили вас работать без вакцинации?

И.К.: Я сегодня даже им как бы намекал. Они говорили: "Нам надо процентов 80% достичь массовой вакцинации по медицинскому сектору". Я говорю: "А сколько в Облученском районе на данный момент?" Говорят, что в районе на данный момент 80% еще нет. Я говорю: "А если на 15-е число уже будет достигнут этот уровень, вы отстанете от нас?" Говорят: "Нет, мол, вы должны быть флагманом, вы должны быть примером для всех". Нам все равно дали понять, что нет, все равно нас будут отстранять.

Би-би-си: Пока что вы в отпуске, а потом из него выйдете и - либо на работу, либо в увольнение?