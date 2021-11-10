Проблемы окружающей среды в объективе: лучшие фотографии 2021 года

час назад

Автор фото, Antonio Aragon Renuncio

Испанский фотограф Антонио Арагон Ренунсио стал победителем конкурса "Лучший фотограф окружающей среды 2021 года". Его фотография мальчика, спящего в разрушенном доме на побережье Ганы снискала единодушное одобрение жюри.

Работа называется "Сыновья усиливающихся приливов". Это сооружение на одном из ганийских пляжей разрушено береговой эрозией. Автор фотографии пытается привлечь внимание к проблеме повышения уровня моря в странах Западной Африки, которая заставляет тысячи людей покидать свои дома.

За победу в конкурсе Антонио Арагон Ренунсио получил 10 тыс. фунтов стерлингов.

Конкурс "Лучший фотограф окружающей среды" проходит уже 14-й год подряд. Он посвящен не только проблемам изменения климата, но и способности человечества выживать в сложных условиях и находить решения проблем.

Еще одна цель конкурса - поддержать работу ООН в области политики устойчивого развития и защиты окружающей среды.

Победители этого года были объявлены в рамках климатического саммита ООН COP26, проходящего в эти дни в Глазго.

Предлагаем вашему вниманию работы, победившие в ряде номинаций, а также другие впечатляющие фотографии 2021 года.

"Молодой фотограф года": "Инферно", Амаан Али, Дели, Индия

Автор фото, Amaan Ali

Мальчик борется с лесным пожаром недалеко от своего дома в районе Ямуна Гат в пригороде индийской столицы Дели.

Победитель в номинации "Сопротивление": "Борьба за выживание". Ашрафул Ислам, Бангладеш

Автор фото, Ashraful Islam

Стадо овец ищет траву в растрескавшейся земле. Небывалые засухи в Бангладеш угрожают жизни многих животных.

Победитель в номинации "Экологичные города": "Реактор биофотосинтеза" в Рейкьявике, Исландия. Симоне Трамонте

Автор фото, Simone Tramonte

Реактор фотобиосинтеза исландской компании Algalif производит вещество астаксантин, используя чистую геотермальную энергию. Астаксантин - природное органическое вещество, необходимое для жизнедеятельности многих частей организма человека.

Исландия почти полностью отказалась от использования ископаемого топлива и перешла к энергии из возобновляемых источников.

Победитель в номинации "Природа в действии": "Последний вдох". Кевин Очиенг Оньянго, Найроби, Кения

Автор фото, Kevin Ochieng Onyango

Эта постановочная фотография призвана показать роль природы в жизни человека. Мальчик вдыхает кислород из растения посреди песчаной бури.

Победитель в номинации "Вода и безопасность": "Зеленый барьер". Фото сделано на реке Дамодар в Индии, автор - Сандипани Чаттопадхай

Автор фото, Sandipani Chattopadhyay

Ставшие нерегулярными сезоны муссонов и засухи вызывают цветение водорослей на реке Дамодар в Индии. Растения препятствуют проникновению света на поверхность и затрудняют поглощение кислорода живыми организмами, что отрицательно сказывается на всей среде обитания в этом районе и на здоровье человека.

Победитель в номинации "Будущее": "Наводнение". Фото сделано на реке Панаро в Италии, автор - Майкл Лапини

Автор фото, Michele Lapini

Дом оказался посреди затопления, вызванного проливными дождями на реке Панаро и таянием снегов в соседней долине.

А вот несколько работ, не взявших призов конкурса, но вошедших в финальный шортлист.

"Рыболовство на реке". Ашрафул Ислам, Бангладеш

Автор фото, Ashraful Islam

Обилие водорослей и особых видов мха в реках Бангладеш притягивает сюда множество рыб, и в некоторых районах страны рыболовство является основным источником дохода и жизнеобеспечения.

"Просушка ароматических палочек", Ханой, Вьетнам. Азим Хан Ронни

Автор фото, Azim Khan Ronnie

Местечко Куан Фу Кау недалеко от Ханоя неофициально называют деревней благовоний. Здесь на протяжении столетий вьетнамцы изготавливают ароматические палочки. Благовония - важная часть духовных традиций Вьетнама, на производстве палочек задействованы сотни человек.

"Детеныш на крючке". Фото сделано у острова Коронадо на юге Калифорнии, автор - Селия Кухала

Автор фото, Celia Kujala

"Во время одного из погружений я увидела этого детеныша морского льва с крючком во рту. Все время, что я находилась в воде, он плыл рядом - как будто просил о помощи", - вспоминает фотограф.

"Сад Немо". Джакомо Д'Орландо, побережье Ноли, Италия

Автор фото, Giacomo d`Orlando

Сад Немо - проект по развитию подводного земледелия. Его авторы надеются найти альтернативный способ ведения сельского хозяйства в регионах, где условия окружающей среды чрезвычайно затрудняют рост растений.

"Окружающая среда в обрамлении пластика".Субрата Дей, Читтагонг, Бангладеш

Автор фото, Subrata Dey

"Эта фотография сделана на пластикоперерабатывающем заводе в провинции Читтагонг. Переработка необходима для сокращения загрязнений и выбросов парниковых газов", - говорит автор.

"Чистая энергия". Педро де Оливейра Симош Эстевеш, Португалия

Автор фото, Pedro de Oliveira Simões Esteves

Ветряные электрогенераторы на закате дня, ознаменовавшегося большой облачностью.