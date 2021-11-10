Проблемы окружающей среды в объективе: лучшие фотографии 2021 года
Испанский фотограф Антонио Арагон Ренунсио стал победителем конкурса "Лучший фотограф окружающей среды 2021 года". Его фотография мальчика, спящего в разрушенном доме на побережье Ганы снискала единодушное одобрение жюри.
Работа называется "Сыновья усиливающихся приливов". Это сооружение на одном из ганийских пляжей разрушено береговой эрозией. Автор фотографии пытается привлечь внимание к проблеме повышения уровня моря в странах Западной Африки, которая заставляет тысячи людей покидать свои дома.
За победу в конкурсе Антонио Арагон Ренунсио получил 10 тыс. фунтов стерлингов.
Конкурс "Лучший фотограф окружающей среды" проходит уже 14-й год подряд. Он посвящен не только проблемам изменения климата, но и способности человечества выживать в сложных условиях и находить решения проблем.
Еще одна цель конкурса - поддержать работу ООН в области политики устойчивого развития и защиты окружающей среды.
Победители этого года были объявлены в рамках климатического саммита ООН COP26, проходящего в эти дни в Глазго.
Предлагаем вашему вниманию работы, победившие в ряде номинаций, а также другие впечатляющие фотографии 2021 года.
"Молодой фотограф года": "Инферно", Амаан Али, Дели, Индия
Мальчик борется с лесным пожаром недалеко от своего дома в районе Ямуна Гат в пригороде индийской столицы Дели.
Победитель в номинации "Сопротивление": "Борьба за выживание". Ашрафул Ислам, Бангладеш
Стадо овец ищет траву в растрескавшейся земле. Небывалые засухи в Бангладеш угрожают жизни многих животных.
Победитель в номинации "Экологичные города": "Реактор биофотосинтеза" в Рейкьявике, Исландия. Симоне Трамонте
Реактор фотобиосинтеза исландской компании Algalif производит вещество астаксантин, используя чистую геотермальную энергию. Астаксантин - природное органическое вещество, необходимое для жизнедеятельности многих частей организма человека.
Исландия почти полностью отказалась от использования ископаемого топлива и перешла к энергии из возобновляемых источников.
Победитель в номинации "Природа в действии": "Последний вдох". Кевин Очиенг Оньянго, Найроби, Кения
Эта постановочная фотография призвана показать роль природы в жизни человека. Мальчик вдыхает кислород из растения посреди песчаной бури.
Победитель в номинации "Вода и безопасность": "Зеленый барьер". Фото сделано на реке Дамодар в Индии, автор - Сандипани Чаттопадхай
Ставшие нерегулярными сезоны муссонов и засухи вызывают цветение водорослей на реке Дамодар в Индии. Растения препятствуют проникновению света на поверхность и затрудняют поглощение кислорода живыми организмами, что отрицательно сказывается на всей среде обитания в этом районе и на здоровье человека.
Победитель в номинации "Будущее": "Наводнение". Фото сделано на реке Панаро в Италии, автор - Майкл Лапини
Дом оказался посреди затопления, вызванного проливными дождями на реке Панаро и таянием снегов в соседней долине.
А вот несколько работ, не взявших призов конкурса, но вошедших в финальный шортлист.
"Рыболовство на реке". Ашрафул Ислам, Бангладеш
Обилие водорослей и особых видов мха в реках Бангладеш притягивает сюда множество рыб, и в некоторых районах страны рыболовство является основным источником дохода и жизнеобеспечения.
"Просушка ароматических палочек", Ханой, Вьетнам. Азим Хан Ронни
Местечко Куан Фу Кау недалеко от Ханоя неофициально называют деревней благовоний. Здесь на протяжении столетий вьетнамцы изготавливают ароматические палочки. Благовония - важная часть духовных традиций Вьетнама, на производстве палочек задействованы сотни человек.
"Детеныш на крючке". Фото сделано у острова Коронадо на юге Калифорнии, автор - Селия Кухала
"Во время одного из погружений я увидела этого детеныша морского льва с крючком во рту. Все время, что я находилась в воде, он плыл рядом - как будто просил о помощи", - вспоминает фотограф.
"Сад Немо". Джакомо Д'Орландо, побережье Ноли, Италия
Сад Немо - проект по развитию подводного земледелия. Его авторы надеются найти альтернативный способ ведения сельского хозяйства в регионах, где условия окружающей среды чрезвычайно затрудняют рост растений.
"Окружающая среда в обрамлении пластика".Субрата Дей, Читтагонг, Бангладеш
"Эта фотография сделана на пластикоперерабатывающем заводе в провинции Читтагонг. Переработка необходима для сокращения загрязнений и выбросов парниковых газов", - говорит автор.
"Чистая энергия". Педро де Оливейра Симош Эстевеш, Португалия
Ветряные электрогенераторы на закате дня, ознаменовавшегося большой облачностью.
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