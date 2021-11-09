Дэйв Ньюман фотографирует зверей и птиц в обеденный перерыв. Они получаются у него хорошо

час назад

Автор фото, Dave Newman Подпись к фото, Многие великолепные снимки были сделаны фотографом-любителем во время обеденных перерывов

Дэйв Ньюман работает в офисе в центре городка Слифорд в графстве Линкольншир и во время обеденного перерыва регулярно совершает вылазки с фотоаппаратом к протекающей неподалеку реке, чтобы понаблюдать за животными и птицами.

Началось все с простого желания как-то скрасить этот скучный час, однако со временем это хобби настолько захватило его, что фотографии Дэйва завоевали тысячи поклонников во всем мире.

По его собственному признанию, он был ошеломлен таким вниманием к своей персоне и настоятельно советует всем начинающим фотографам не стесняться, а просто брать в руки фотоаппарат и идти снимать.

Автор фото, Dave Newman Подпись к фото, Этого яркого зимородка Ньюман подловил прямо на реке Сли, недалеко от центра города

Автор фото, Dave Newman Подпись к фото, "Чем больше фотографируешь - тем больше учишься", - утверждает фотограф-самоучка

Как рассказывает сам Дэйв, в какой-то момент ему надоело бесцельно бродить по городу во время обеденного перерыва, и он отправился на реку, которая протекает совсем рядом.

Иногда он выезжает на машине чуть дальше. Его излюбленное место - городок Когглсфорд Милл с населением всего в 18 тыс. человек, который стоит на реке Сли, воды которой "чисты как хрусталь", что вообще-то можно сказать не обо всех английских реках.

"На днях мне удалось сделать отличный снимок утки-мандаринки прямо рядом с развлекательным центром, где было полно народу", - рассказывает он.

Автор фото, Dave Newman Подпись к фото, Многие фотографии Дэйва появляюся потом в календарях

Автор фото, Dave Newman Подпись к фото, Вечер - отличное время не только для фотографий, но и для их сортировки

"Иногда мне нужно побыть одному, чтобы отвлечься от проблем, очистить голову и подышать свежим воздухом, - продолжает Дэйв. - А тут каждый день тебя поджидает какая-то неожиданность, ведь если бы природу можно было предугадать, то было бы ужасно скучно, не так ли?"

При это фотограф охотно признается, что порой все было бы куда проще, если бы герои его фотографий смирно сидели на месте.

Автор фото, Dave Newman Подпись к фото, Фотографии Ньюмана покупают многие издания и агентства, что, согласитесь, не удивительно. И кому какое дело, что он - не профессиональный фотограф

Ньюман, который сам начал заниматься фотографией всего три года назад, убеждает всех новичков и даже тех, кто никогда не держал в руках фотоаппарат, попробовать и просто начать фотографировать.

"Почему бы вам не начать с птиц в вашем саду, или можно отправиться к реке, где утки и лебеди почти ручные и близко подплывают к людям", - советует он.

Подпись к фото, По мере того, как увлечение Дэйва Ньюмана фотографией росло, приходилось приобретать и все более сложную технику

В будущем году Ньюман планирует совершить поездку в Шотландию. Там он хотел бы сделать снимки диких оленей и беркутов, которых здесь гордо именуют золотыми орлами.