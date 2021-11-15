Законопроекты о QR-кодах в России: в чем их суть и почему ими так недовольны

Елизавета Фохт

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Maxim Kiselev/TASS

Самой обсуждаемой темой последних дней стали законопроекты о введении в России системы QR-кодов на транспорте и в общественных местах из-за ситуации с коронавирусом. Несмотря на то, что фактически правительство предложило Госдуме закрепить уже частично существующую практику - ограничения для непривитых действуют в десятках регионов - инициативы вызвали шквал негодования. Голосовать против законопроектов планируют как минимум две думские фракции, а в соцсетях за последние три дня появились тысячи постов с призывами отклонить поправки.

Би-би-си объясняет, в чем суть инициатив правительства и почему законопроектами недовольны многие россияне.

Что предлагают законопроекты о QR-кодах

Вице-премьер Татьяна Голикова, представляя новые инициативы правительства, так описала их суть: "С учетом того, как развивается ситуация, мы пришли к выводу, что на федеральном уровне должно быть отфиксировано, что все руководители субъектов должны принять однозначные, понятные населению правила использования ограничительных мер".

Первый законопроект вносит поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". В нем прописаны правила ограничений, которые власти могут вводить для посещения общественных мест.

По словам Голиковой, эти правила должны закреплять законодательный статус документов, при наличии которых люди смогут посещать массовые мероприятия и общественные места - кафе и рестораны, культурные учреждения, магазины и так далее (аптеки и продуктовые в этот перечень не входят).

"Речь идет о выписке из сертификата вакцинированного гражданина. Он содержит три позиции - вакцинация или ревакцинация, перенесенная болезнь или медицинский отвод", - объяснила вице-премьер. Новую единую форму сертификата минздрав утвердил в конце октября.

Под "выпиской из сертификата", по сути, подразумевается QR-код, который содержится в документе. Его можно будет предъявлять и в бумажном виде. Судя по тексту законопроекта, сертификаты о вакцинации, которые выдаются непосредственно в поликлинике после того, как человек сделал прививку, принимать не будут. Получить код можно не только на сайте "Госуслуг", но и в МФЦ или поликлинике.

До 1 февраля объявлен переходный период, в течение которого для допуска в учреждения принимать будут и отрицательный ПЦР-тест.

Второй законопроект, который представил министр транспорта Виталий Савельев, дает возможность ввести требование предъявлять QR-код для перемещения на самолетах, поездах и междугородних автобусах - такие поправки хотят ввести в Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта.

Обе инициативы вступят в силу со дня подписания президентом Владимиром Путиным, срок их действия ограничен 1 июля 2022 года. По словам Голиковой, их разработка связана с высокой смертностью от коронавируса, которую, в свою очередь, она объясняет тем, что граждане не соблюдают ограничительные меры и отказываются от вакцинации.

Детей законопроекты не затронут.

Что реально изменят инициативы правительства

Судя по реакции СМИ и обсуждениям в соцсетях, многие сочли законопроекты признаком того, что в ближайшее время во всей стране заработает единая система QR-кодов, без которых нельзя будет ни посещать общественные места, ни пользоваться самолетами и поездами.

Но сами тексты инициатив содержат намного более расплывчатые формулировки. Из первого законопроекта следует, что губернаторы "при введении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения по решению президента" могут запрещать посещение общественных мест, перечень которых определяется решением руководства региона, людям без документов, подтверждающих вакцинацию, перенесенную болезнь или медотвод.

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Проще говоря, это значит, что губернаторы сами будут определять, вход в какие учреждения нужно ограничить и ограничивать ли его вообще - но теперь по общефедеральным правилам. В принципе такое право у них есть и сейчас: в большинстве регионов в последние месяцы вводились правила о посещении тех или иных общественных мест с QR-кодами или, например, обязательной вакцинации определенных категорий населения.

Еще законопроект предусматривает, что предлагать ограничительные меры смогут и санитарные врачи регионов. При несогласии губернатор должен будет письменно объяснить причины отказа, после чего санитарный врач "принимает соответствующие меры реагирования".

Единоросс Дмитрий Хубезов, глава профильного думского комитета по здоровью, в разговоре с ТАСС заметил, что с технической точки зрения законопроект ничего особенно не меняет: "Ограничения, связанные с сертификатами вакцинации либо перенесенной болезни, ПЦР-тестирования, которые дают право на посещение музеев, ресторанов, кафе и так далее, уже введены в подавляющем большинстве субъектов нашей страны".

Политолог Екатерина Шульман в разговоре с Би-би-си назвала первый из внесенных законопроектов "расплывчатым".

"Самое внятное в нем - это перенос на федеральный уровень финансирования антикоронавирусной вакцинации. В остальном правовой смысл законопроекта ровно в том, чтобы закрепить законодательно то, что уже стало общей практикой в регионах: распределение ответственности, в котором федеральный центр объявляет ситуацию эпидемически опасной, а руководители субъектов уже решают, что в связи с этим делать, - говорит Шульман. - Почему людей это пугает? Ровно по этой причине - то, что было вроде как чрезвычайным, временным и ситуативным, теперь закрепляется законодательно, и возникает ощущение, что теперь так будет всегда".

Второй законопроект действительно предполагает, что россиянам придется предъявлять QR-коды для перемещения на самолетах, поездах и междугородних автобусов - возможно, уже на стадии покупки билетов. Но дата, с которой заработает такая система, в законопроекте не прописана. Определять ее будет правительство.

Автор фото, Maxim Kiselev/TASS

"Эти поправки гораздо более определенные и имеют больше шансов на реализацию", - говорит Шульман. По ее словам, такое регулирование действительно может заработать в ближайшее время, и опасения тех, кто выступает против этой меры, не безосновательны.

"И РЖД, и "Аэрофлот" - общероссийские структуры. Если и когда они вводят такую норму, то она становится всеобщей. Это уже не уровень компетенции регионов", - объясняет политолог. - В отличие от всего остального, введение QR-кодов на транспорте вполне реализуемо: сейчас вожатый на перроне стоит и проверяет по паспорту наличие билета, а будет еще проверять и QR-код".

"Сегрегация общества" или необходимая мера: мнения депутатов о QR-кодах разошлись

Совет Госдумы провел заседание, на которым обсудил судьбу законопроектов, уже в понедельник, 15 ноября. До него газета"Ведомости" со ссылкой на источники писала, что их первое чтение может состояться уже на этой неделе, а окончательное принятие - до конца декабря.

Но, судя по всему, эти прогнозы не сбылись. Как следует из повестки заседания Совета Думы, обе иницативы предложили включить в программу законопроектной на декабрь.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после заседания объявил, что в течение месяца ответственные комитеты будут принимать замечания к законопроектам.

"Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно - в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации, - сказал Володин. - У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения".

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Россиян особенно беспокоит возможность введения обязательных QR-кодов в транспорте

Это значит, что законопроект, скорее всего, начнут рассматривать в декабре и могут принять еще до конца года.

КПРФ еще на выходных объявила, что будет голосовать против инициатив правительства.

"Однозначно это сегрегация общества. Однозначно это нарушение конституционных прав граждан, - сказал Би-би-си член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов. - Конституция говорит о том, что даже ради общественного блага нельзя умалять гарантированные конституционные права и свободы".

Кроме того, по словам Обухова, эффективность практики "кьюаркодизации" не доказана. "По сути, это принудительная форма якобы добровольной вакцинации. Власть не вступает в диалог с обществом. На данной стадии надо однозначно этому противиться", - считает депутат.

Обухов не спорит с тем, что система QR-кодов по сути уже действует во многих регионах. Но коммунисты считают эту практику неправовой, а законопроекты рассматривают как раз как попытку узаконить такие меры.

Против законопроекта и "Справедливая Россия" - об этом заявил ее председатель Сергей Миронов. "Это не поможет победить пандемию, а только разделит людей на "белых" и "чёрных". Остановить пандемию [может] только массовое бесплатное экспресс-тестирование, его нужно было ввести уже давно!" - написал он в "Твиттере".

Замруководителя фракции Валерий Гартунг сказал Би-би-си, что сам пока подробно не изучил законопроект, а партии только предстоит его детальное обсуждение. "Тогда мы и дадим развернутый ответ. Но вопросы есть, - полагает Гартунг. - Мы понимаем, что нужно бороться с коронавирусом, что нужно принимать меры - и тут выбор небольшой: либо локдаун, либо работа, но с определенными ограничениями. Но при обсуждении проблемы все забывают, что ключевым моментом является недофинансирование системы здравоохранения".

"Единая Россия" обсудит правительственные инициативы в понедельник, но в последние два дня депутаты партии говорили, что поддерживают законопроект. Голосов единороссов хватит для его принятия.

"Сегодняшняя действительность не оставляет вариантов. Ежедневно от ковида в стране умирают более тысячи человек. Любая мера, которая может снизить нагрузку на врачей и обезопасить нас от болезни, будет оправдана", - написал на своей странице в Facebook замруководителя фракции ЕР Игорь Кастюкевич.

Телеведущий Евгений Попов, депутат ЕР, в свое телеграм-канале заявил, что любая эпидемия - это ограничение прав граждан: "И хватит слушать бред про фашизм и QR-Гулаг. Гулаг у некоторых в голове". Он отметил, что некоторые детали законопроекта требуют проработки - например, можно обсудить проезд на транспорте с отрицательным ПЦР. "Но в целом моя позиция прежняя - за вакцинацию и ужесточение эпидрежима", - сказал Попов.

Депутат обратил внимание и на то, что президент России Владимир Путин пока не высказал свое мнение об инициативах правительства.

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, Уже сейчас на многие мероприятия в некоторых городах можно пройти только с кодом

ЛПДР будет подробно обсуждать законопроект вечером в понедельник, сказал Би-би-си замруководителя фракции, глава комитета по труду Ярослав Нилов. Только после этого партия объявит, поддержит ли инициативы, но уже сейчас у депутатов есть к ней вопросы, говорит депутат.

"Я только что вернулся из Калининградской области, там уже без QR-кодов нельзя никуда - ни в кафе, ни в гостиницу, ни в здание администрации. У регионов уже есть возможность вводить ограничения - зачем это нужно на федеральном уровне?" - задается вопросом он.

Кроме того, по словам Нилова, в ЛДПР озабочены положением тех, кто переболел ковидом неофициально или привился незарегистрированными в России вакцинами.

"Да, мы можем побороться с пандемией только тогда, когда достигнем коллективного иммунитета. Но это не только привитые, - объясняет Нилов. - Это те, кто болел неофициально, те, кто привился за границей - у них тоже есть антитела и они тоже участвуют в выработке коллективного иммунитета на равных. Сейчас эта ситуация не продумана".

По мнению депутата, обсуждение законопроекта в Думе будет бурным.

"Новые люди" свою позицию по поводу законопроектов о QR-кодах еще не высказали. Хотя глава фракции Алексей Нечаев неоднократно выступал против обязательной вакцинации.

#ПутинУслышьНас: в соцсетях запустили кампании против законопроектов

В четверг 11 ноября, еще до того, как правительство официально внесло законопроекты в Думу, государственное агентство РИА Новости устроило для читателей опрос о том, как они относятся к введению QR-кодов в магазинах и транспорте.

В субботу, 13 ноября, опрос пропал с сайта (копия страницы сохранилась в архиве). Судя по скриншотам из соцсетей, к моменту удаления поучаствовать в нем успело около 200 тысяч человек. Более 80% заявили, что выступают против введения QR-кодов.

Больше 90 тысяч комментариев, в основном негативных, появились под постом официального инстаграм-аккаунта Думы, в котором рассказывалось о внесении законопроекта. При этом для всех, кроме подписчиков страницы, возможность комментирования ограничена.

Параллельно в российских социальных сетях начали продвигать хештеги с требованием отказаться от законопроектов о QR-кодах. Один из них, #ПутинУслышьНас, запустила лидер движения "Иммунный ответ" Александра Машкова-Благих. У ее страницы в "Инстаграме" более 230 тысяч подписчиков.

"СМИ сообщают, что "компетентные структуры" убеждают Владимира Путина в необходимости введения обязательной вакцинации или ограничений для невакцинированных. Правительство готовится внести законопроекты, ограничивающие наши права и свободы. Мы должны помешать их планам и остановить беспредел!" - говорится в ее посте.

Сейчас у записи более 300 тысяч лайков. За три дня во флэшмобе приняли участие тысячи инстаграм-пользователей.

В своих телеграм-канале "Оставьте нас в покое" и "Иммунный ответ" (у обоих более 50 тысяч подписчиков) Машкова-Благих опубликовала файл с соцсетями и другими контактами депутатов Думы, призвав отправлять им обращения.

Местом работы Машковой-Благих во "ВКонтакте" указана платформа для публикации петиций CitizenGO Россия. CitizenGO была основана в Испании и известна как ультраконсервативная площадка. Работа сообщества построена "на традиционном христианском понимании подлинной свободы, прав человека и достоинства личности", говорится на его российской странице.

В попечительский совет площадки входит в том числе Алексей Комов, глава Фонда семьи поддержки и демографии во имя святых Петра и Февроньи, которого считают близким к предпринимателю Константину Малофееву. И Машкова-Благих, и Комов регулярно цитируются принадлежащим Малофееву каналом "Царьград", который с начала пандемии стал одним из главных источников информации для противников обязательной вакцинации в России.

Еще одна кампания против законопроектов о QR-кодах - #ГородаГоворят, которую, судя по всему, тоже запустили активисты "Иммунного ответа". Под этим хештегом в соцсетях выкладывают видеообращения жителей из разных городов страны к Владимиру Путину.

Например, в Петербурге около 80 человек, в том числе дети, поучаствовали в видео, снятом на фоне небоскреба "Лахта центр". "Нам представляется недопустимой ситуация, когда внутри страны людей искусственным образом натравливают друг на друга, когда культивируется чувство превосходства одной части населения над другой по признаку наличия или отсутствия той или иной медицинской процедуры", - говорится в их обращении к президенту.

В нескольких городах за последние дни прошли митинги против QR-кодов. На Камчатке в такой акции поучаствовали больше 100 человек. В Екатернибурге на массовый пикет против внедрения системы вышли около 300 человек.

По словам политолога Екатерины Шульман, если власти рассчитывают, что законопроекты "напугают" непривитых россиян и они все-таки решать вакцинироваться, то здесь "важно не перехитрить самих себя".

"Можно напугать народ - и он побежит прививаться, а можно напугать - и он побежит протестовать, - говорит Шульман. По ее словам, видно, что многие россияне восприняли законопроекты как попытку государству влезть не на свою территорию и считают их "перебором". Самая естественная реакция на такое не одобряемое обществом государственное вмешательство - саботаж, считает она.