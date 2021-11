Постхристианская страна. Почему в Великобритании не принято говорить о Боге и ходить в церковь

час назад

Англиканская церковь в Великобритании не отделена от государства. В палате Лордов британского парламента 26 епископов, а Королева считается высшим правителем церкви. Каждая государственная школа обязана ежедневно проводить "коллективное богослужение" (act of worship) - чтение молитвы. От него освобождаются только дети по просьбе родителей - атеистов или представителей других конфессий. При этом в Великобритании настоящий религиозный кризис - люди перестают ходить в церковь и обвиняют ее в неумении соответствовать сегодняшнему дню.

Вера в привидения

Спортзал его преосвященства

Уверовавшие онлайн

Футбол против церкви

Хороший человек - не религия

На свидание с неверующим

Утраченные ритуалы

Не упоминай имени Бога на выборах

"Мы c Богом не в ладах" ("We don't do God"), сказал однажды Алистер Кэмпбелл, пресс-секретарь бывшего премьера Британии Тони Блэра. Сам же Блэр обратился в католическую веру, и в интеллектуальных кругах его даже порой даже высмеивали за "религиозный пыл".