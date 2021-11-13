Все выше и выше, или ближе к земле: есть ли будущее у небоскребов?

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Строитель Эмпайр-стейт-билдинг (справа - Крайслер-билдинг)

Правительство Китая ограничило строительство небоскребов, назвав их "проектами тщеславия". В офисах по всему миру полно незанятых столов, и многие сотрудники боятся закрытых помещений из-за Сovid-19. Есть ли будущее у гигантских зданий?

Ситуацию анализирует Джудит Дюпре, автор книги "Небоскребы: история самых выдающихся домов в мире".

90 лет назад, когда мир только что пережил другую глобальную пандемию [испанского гриппа] и находился в Великой депрессии, для небоскребов начался золотой век.

Его символы - 320-метровый Крайслер-билдинг и 443-метровый Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене - стали на тот момент самыми высокими сооружениями в мире и взбудоражили людское воображение.

Шпиль Крайслер-билдинг тайно монтировался внутри здания и неожиданно для всех вознесся над ним в 1930 году. Спустя год Эмпайр-стейт-билдинг отобрал желанный чемпионский титул.

Правда, офисные площади в нем расходились плохо, так что новостройку сперва прозвали "Пустой стейт-билдинг" (в английском языке слова "empire" и "empty" звучат похоже). Их заполнил вышедший в 1933 году голливудский блокбастер "Кинг-Конг", в ударной сцене которого гигантская горилла взбирается на верхушку разом сделавшегося популярным небоскреба, бережно неся красавицу Фэй Рэй.

Второй небоскребный бум пришелся на последние 20 лет. Но затем масштабы строительства стали повсюду снижаться, часть проектов была заморожена.

По данным международного Совета по высотным зданиям и городской среде, в 2020 году число завершенных строек уменьшилось в сравнении с предыдущим годом на 20%. Это снижение особенно явно видно в Китае, на который приходится больше половины небоскребов нового поколения, и где они еще недавно возводились головокружительными темпами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пудун - деловой центр Шанхая

Итак, продолжит ли мир после пандемии строить небоскребы?

Их уже пытались списать со счетов. После того, как самолеты, захваченные террористами, протаранили нью-йоркские башни-близнецы 11 сентября 2001 года, такие здания стали ассоциироваться в людских умах с опасностью, и дело строительства небоскребов провозгласили умершим - как выяснилось, преждевременно. За прошедшие с той поры годы их построили больше, чем во всем XX веке, а благодаря новым стандартам, принятым после 11 сентября, они стали более прочными, надежными и экологичными.

Титул обладателя "самого высокого" поднимает благосостояние и престиж нации. Башни Петронас сделали заметной на карте мира столицу Малайзии Куала-Лумпур, а крупнейший на сегодняшний день небоскреб Бурдж-Халифа превратил Дубай из просто города в пустыне в туристический центр, куда стремятся отовсюду.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Башня Бурдж-Халифа стала символом Дубая

Некоторые знаменитые башни подтолкнули развитие прилегающих территорий. "Планировалось, что вокруг Бурдж-Халифы вырастет целый комплекс зданий, и это сработало", - говорит Адриан Смит, основатель и совладелец архитектурного бюро Adrian Smith + Gordon Gill, спроектировавшего Бурдж-Халифу и строящуюся в экономической столице Саудовской Аравии Джидде Королевскую башню, которая по завершении станет первым в истории зданием высотой в километр.

Однако небоскребами восхищаются не все - в том числе, не все их создатели.

Экономика и эстетика

Камран Моузами, исполнительный директор компании WSP, спроектировавшей самое высокое здание в Лондоне - небоскреб "Осколок" (Shard), самое высокое здание в США - Башню Свободы на месте разрушенного Всемирного торгового центра, и самое высокое здание в Азии - Шанхайскую башню, в целом не против небоскребов, но не разделяет безоглядного энтузиазма.

Он ставит под сомнение породившую небоскребы формулу "высокая плотность населения + высокая цена на землю = высокие дома". Для возведения 500-метрового здания требуется причина, говорит Моузами.

"Надо еще посмотреть, что экономически выгоднее. Культовое сооружение способно прославить город, как Дубай, но места с устоявшейся репутацией, как Шанхай или Манхэттен, не так уж в них нуждаются. К тому же, в наши дни небоскребы оценивают не только по облику, но и по выбросам углекислоты", - замечает он.

Подпись к фото, Башни Петронас считались самым высоким зданием двадцатого века и тоже стали визитной карточкой своего города - малайзийского Куала-Лумпура

Архитектурный критик Дэвид Бруссат считает, что модернистские конструкции из стекла губят архитектуру как искусство, и называет их "эстетической отравой".

"Делаясь выше, здания порой становятся ниже в художественном смысле, - замечает он. - Идя на работу по узкому ущелью между небоскребами, человек чувствует угнетенность и отчуждение".

По мнению Бруссата, старые небоскребы с архитектурными украшениями на первых этажах поднимали прохожим настроение, придавали городам неповторимый облик и объединяли жителей.

Больше пространства и воздуха

Covid-19 обесценил все, что составляло прелесть городской жизни - бурлящие активностью общественные места, поездки на транспорте, доступность ресторанов, музеев и клубов. Но сейчас города, одни быстрее, другие медленнее, возвращаются к прежнему состоянию. Вероятно, вернутся и небоскребы, хотя, как полагают те, кто их строит, в несколько измененном виде.

"Пандемия показала, что кварталы, в которых перемежаются жилые и офисные здания, легче перенесли локдаун", - говорит Скотт Рехлер, глава RXR, одной из крупнейших нью-йоркских компаний, занимающихся застройкой и управлением недвижимостью.

"Она вызвала структурные изменения на рынке офисной недвижимости. Все больше фирм хочет иметь офисы нового типа, а прежние устаревают и реконструируются под новые задачи, например, превращаются в жилье. В нашей отрасли это называется "побег за качеством", - говорит он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На месте разрушенных башен-близнецов в Нью-Йорке выросла еще более гигантская Башня Свободы

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"Рынок офисов ни в коем случае не умирает, - продолжает Рехлер. - Способные люди возвращаются в Нью-Йорк. Они хотят жить и работать здесь. Спрос на офисы XXI века с дополнительными удобствами и сопутствующей инфраструктурой высок как никогда".

Удовлетворению этого спроса содействует энергичная политика городских властей по борьбе с пандемией, благодаря которой уже вакцинировалось 87% жителей Нью-Йорка и 90% членов профсоюзов строителей. В соответствии с новыми требованиями меняются и сами офисы, в них становится больше простора, свежего воздуха и солнечного света, говорит Рехлер.

Сплошные ряды рабочих столов уходят в прошлое, соглашается Камран Моузами. "Спрос не снижается, но все сотрудники вряд ли уже когда-нибудь будут сидеть в офисах с понедельника по пятницу, теперь нужно больше пространства для меньшего количества людей". Офисы превращаются скорее в место для общения, нежели для каждодневной рутинной работы.

В городах резко увеличился спрос на места на открытом воздухе.

Для любителей экстремального времяпрепровождения в ноябре на Манхэттене откроется уникальный аттракцион City Climb ("Городское восхождение"): бесстрашные любители смогут (разумеется, пристегнувшись) вскарабкаться по 387-метровой стене небоскреба.

Автор фото, Climb Images Подпись к фото, В Нью-Йорке любителям экстрима предложат обследовать небоскреб снаружи снизу доверху

Небоскребы - обитатели больших городов, и их будущее зависит от того, насколько интенсивно горожане станут возвращаться на рабочие места. Кое-кто не торопится, оценив преимущества работы в пижаме, но ряд фундаментальных факторов делает возвращение неизбежным.

Человек - социальное существо. Исследования, проведенные еще до пандемии, показали, что одиночество и эмоциональная изоляция вредят здоровью наравне с курением. Сообща творческие люди способны творить чудеса.

"Мы убедились, что работа из дома может быть продуктивной, но иногда нужно собираться вместе, - говорит Камран Моузами. - Каждый приходит в движение, впитывает идеи других, чему-то учится. За удаленную работу приходится чем-то расплачиваться, особенно в отраслях, где продукт является видимым и имеет пространственное измерение, как у нас, архитекторов".

"Общаться при помощи компьютера не всегда удобно в плане руководства и контроля за ходом работы, а клиенты плохо понимают проект здания на экране", - уточняет Адриан Смит.

Исторически, кризисы всегда служили толчком для инноваций.

Гигант замедлил шаг

Автор фото, Getty Creative Подпись к фото, Пекин. В Китае небоскребы стали называть "проектами тщеславия"

85 из 115 зданий выше 300 метров, созданных в мире за последние двадцать лет, возведены в Китае. Там же находятся восемь из десяти самых высоких строящихся объектов в мире.

Сейчас Поднебесная сдает назад, делая упор на рациональном использовании уже имеющихся помещений и восстановлении экономики.

В 2020 году правительство запретило архитекторам и застройщикам копировать знаменитые заграничные сооружения, такие как Эйфелева башня или московский Кремль, что раньше было довольно распространенной практикой.

В июле этого года правила ужесточились, на сей раз в отношении высоты: возведение объектов выше 500 метров запрещено, в диапазоне 250-500 метров ограничено, а в городах с населением меньше трех миллионов человек теперь не разрешается строить что-либо выше 150 метров.

Это ударило по интересам западных фирм - исполнителей проектов.

"В Китае наблюдается избыток новостроек, как офисных, так и жилых. Они затевались не в силу необходимости, а чтобы создать рабочие места. Но небоскребы сами по себе не поднимают экономику, если на них нет спроса", - говорит Адриан Смит, чья компания спроектировала для Китая пять крупных небоскребов.

Теперь правительство заявляет, что строить надо только то, что оправдано экономически и может быть сдано - иными словами, начало мыслить, как американские девелоперы.