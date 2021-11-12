Что такое "Мемориал" и почему российские власти уже не первый раз хотят его закрыть

Анастасия Голубева, Анна Пушкарская

Би-би-си

16 минут назад

Автор фото, AFP

Российские прокуроры 8 ноября обратились в суды с просьбой ликвидировать сразу две организации, признанные иностранными агентами: историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" (является членом "Международного мемориала", но имеет отдельное юрлицо). В обоих исках сказано, что организации нужно ликвидировать, так как они "грубо нарушают" законодательство об иностранных агентах.

Правозащитный центр "Мемориал" был признан иноагентом в 2014 году, а "Международный мемориал" - в 2016. Иск о ликвидации правозащитного центра подан прокуратурой Москвы в Мосгорсуд, а иск о ликвидации "Международного мемориала" генеральная прокуратура направила в Верховный суд России.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что такое "Мемориал", кому и чем он помогает, какие претензии предъявляют к нему российские власти и что российское общество потеряет в случае его ликвидации.

Маркировка иноагента и оправдание терроризма: какие нарушения усмотрела прокуратура?

В иске московской прокуратуры к правозащитному центру "Мемориал" (есть в распоряжении Би-би-си) говорится, что организация неоднократно привлекалась к административной ответственности за то, что публиковала материалы в своих соцсетях без маркировки о статусе "иностранного агента". В иске перечисляются восемь административных протоколов о таких нарушениях в 2019 году, общая сумма штрафов за них составляет 1,6 млн рублей.

"Организация демонстрирует устойчивое пренебрежение законом, не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, чем грубо нарушает права граждан, в том числе на достоверную информацию о его деятельности", - заявляет московская прокуратура в своем иске.

Также прокуроры провели лингвистическую экспертизу материалов правозащитного центра о религии свидетелей Иеговы (организация признана в России экстремистской и запрещена), движения "Артподготовка" (признано в России экстремистским и террористическим и запрещено) и таких исламских движений как "Хизб ут-Тахрир" (также признано в России террористическим и запрещено).

Члены этих движений неоднократно преследовались в России, и "Мемориал" заявлял о том, что уголовные дела на членов этих организаций носят неправовой и политический характер. Эксперты-лингвисты изучили материалы правозащитного центра на эти темы по просьбе прокуратуры и заявили, что в них содержатся "оправдания деятельности участников международных экстремистских и террористических организаций" и что они "формируют мнения о допустимости участия" в экстремистской и террористической деятельности.

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Прокуратура отнесла к таким материалам и "список лиц, признанных политзаключенными и преследуемых в связи с реализацией права на свободу вероисповедания или своей религиозной принадлежностью". Хотя этот список опубликован на сайте ПЦ "Мемориал" с указанием, что "признание лица политзаключённым не означает ни согласия ПЦ "Мемориал" с его взглядами и высказываниями, ни одобрения его высказываний или действий".

Таким образом прокуратура настаивает, что правозащитный центр грубо и неоднократно нарушал Конституцию России и ее федеральные законы. Прокуратура просит суд ликвидировать правозащитный "Мемориал" и всего его структурные подразделения.

В иске генпрокуратуры к "Международному Мемориалу" (есть у Би-би-си) также перечисляются нарушения при маркировке сообщений в соцсетях по закону об иноагентах. Всего перечислено 20 административных нарушений (в основном тоже за 2019 год), общая сумма штрафов за них составляет 4,5 млн рублей. Генпрокуратура также заявляет, что отсутствие маркировки в материалах "Международного мемориала" грубо нарушает российские законы и права граждан. В связи с этим ведомство просит ликвидировать организацию и все ее подразделения.

Кроме того, в иске генпрокуратуры говорится, что "Международный Мемориал" отсутствием маркировки своих публикаций нарушал Европейскую конвенцию по правам человека и конвенции ООН, в частности, статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.

При этом в Европейском суде по правам человека уже много лет ожидает рассмотрения иск "Мемориала" о том, что сам российский закон об иностранных агентах нарушает Европейскую конвенцию о правах человека. Ответчиком в этом споре выступает как раз генпрокуратура, которой Владимир Путин весной этого года передал функцию представлять Россию в международных судах (раньше этим занимался минюст).

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 12 ноября заявила, что "Российская Федерация не отреагировала на неоднократные призывы Совета Европы отменить закон об иностранных агентах", а ликвидация международного "Мемориала" нанесет "разрушительный удар по гражданскому обществу".

Что говорят о прокурорском иске юристы-правозащитники

Старший юрист правозащитного центра "Мемориал" Татьяна Глушкова считает, что немаркировка нескольких страниц в интернете и нескольких книг не может считаться грубым нарушением закона. По ее словам, нарушения, вменяемые "Мемориалу", не были систематическими - организация не отказывалась маркировать свои публикации и после уплаты штрафов не продолжала вести соцсети без маркировки. Кроме того, отмечает она, в деле, инициированном прокуратурой, нет потерпевших: там не перечислены ни люди, ни организации, которым немаркировка причинила или могла причинить какой-либо вред.

Ликвидацию за такие формальные нарушения Глушкова сравнивает с 20-летним тюремным сроком за переход дороги в неположенном месте. Она напоминает, что и в постановлении пленума Верховного суда РФ, и в документах ПАСЕ и Комитетов ООН говорится, что ликвидация НКО должна применяться лишь в качестве последнего средства - когда допущенные организацией нарушения исправить невозможно.

Верховный суд РФ считает грубыми нарушениями "действия, направленные на отрицание фундаментальных демократических принципов, прав или свобод", а также "на пропаганду войны либо на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти, призывы к дискриминации, вражде или насилию". "Мемориал" же на протяжении 30 лет как раз боролся с такими нарушениями, отмечает юрист.

"Соблюдать Европейскую конвенцию и конвенции ООН обязано государство, а не общественные организации, которые по этим конвенциям имеют права", - сказал Би-би-си руководитель международной практики правозащитной группы "Международная Агора", бывший юридический директор ПЦ "Мемориал" Кирилл Коротеев. "Cоблюдение норм, которые цитирует генпрокуратура, как раз означает невозможность иска о ликвидации "Мемориала", поскольку еще в 2015 году Комитет по правам человека ООН признал, что российский закон об "иностранных агентах" нарушает статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах", - объясняет он. Иски прокуратуры Коротеев называет "очевидно абсурдными".

Чем известен и занимается "Международный мемориал"?

"Мемориал" появился в 1987 году как группа единомышленников, которая обсуждала возможные варианты увековечивания памяти жертвам политических репрессий Советского Союза. Члены движения занимались сбором подписей для создания памятника и мемориального комплекса жертвам репрессий, проводили уличные демонстрации, выставки и научные семинары по теме государственного террора.

Первым председателем совета "Мемориала" стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. Глава правления "Мемориала" Ян Рачинский называет занятным совпадением тот факт, что именно в год столетия Сахарова организацию, созданную при его большом участии, пытаются закрыть.

Автор фото, Vedomosti/TASS Подпись к фото, В "Международном мемориале" регулярно проходили выставки, посвященные советскому наследию

В 1990 году члены "Мемориала" отправились на одну из первых экспедиций на Соловецкие острова, откуда привезли "Соловецкий камень" - впоследствии он стал памятником жертвам политических репрессии на Лубянской площади в Москве. С 2007 года "Мемориал" организовывает у памятника акцию "Возвращение имен" - на акции зачитываются имена репрессированных в СССР. "В очереди для участия в этих акциях, когда они проходили очно, нужно было стоять часа по четыре, и это сделал Международный Мемориал", - отмечает Кирилл Коротеев.

"Мемориал" издает книги об истории репрессий. С начала своего существования движение создавало и наполняло архив с биографиями репрессированных в СССР и сотрудников КГБ и НКВД, которые заводили дела и выносили приговоры репрессированным. "Мемориал" давно добивается от ФСБ и Генпрокуратуры рассекречивания архивов, но правоохранительные органы неохотно раскрывают информацию о сотрудниках, участвовавших в советских репрессиях.

Рачинский объясняет, что организация пытается добиться постоянного доступа к архивам. В частности, она судится с генпрокуратурой по поводу имен прокуроров, которые в сталинские времена входили в состав "троек" - то есть практически без суда выносили смертные приговоры. Прокуратура категорически отказывается предоставлять такие данные. По мнению Рачинского, это вряд ли это связано с нынешними событиями, но хорошо иллюстрирует позицию прокуратуры по отношению к беззаконию в прошлом.

В марте 2021 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу "Мемориала" по иску к генпрокуратуре о предоставлении архивной информации в отношении 11 прокурорских работников. Суд сослался на отсутствие доказательств того, что они признаны виновными в фальсификации дел, применении незаконных методов расследования и преступлениях против правосудия. Доводы "Мемориала", настаивавшего, что установленный федеральным законом 75-летний срок ограничения на доступ к архивам истек, суд счел "выборочным и избирательным" толкованием норм права.

Чем занимается правозащитный центр "Мемориал"

Параллельно с работой над сбором информации о репрессированных "Мемориал" стал заниматься правозащитной деятельностью. "Благодаря именно "Мемориалу" мы знаем, как нарушались права человека и в ходе советской истории 20 века, и в современной России, прежде всего на Северном Кавказе, где ПЦ "Мемориал" расследовал нарушения прав человека, спасал жизни и помогал многим нашим согражданам восстанавливать справедливость", - говорит Коротеев.

В 1990 году несколько членов движения отправились в зону боевых действий в Нагорном Карабахе, где собирали информацию о преступлениях против мирного населения. В 1991 году был создан правозащитный центр "Мемориал", который стал одним из ключевых членов "Международного мемориала". В 2001 году "Мемориал" запустил интернет-СМИ "Кавказский узел" (сейчас внесен в России в реестр СМИ-иностранных агентов), который стал одним из главных независимых ресурсов о политических и социальных проблемах Кавказа.

Правозащитный центр занимается пересчетом и поддержкой политических заключенных в России (сейчас, по данным центра, в России насчитывается 420 политических заключенных - в пять раз больше, чем пять лет назад). Кроме того, центр занимается поддержкой беженцев и мигрантов, составляет отчеты о нарушениях прав человека в Средней Азии и российских кавказских республиках.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Сотрудницу "Мемориала" и журналистку "Новой газеты" Наталью Эстемирову убили в 2009 году в Чечне

Правозащитный центр "Мемориал" также сопровождает в ЕСПЧ громкие дела о нарушениях прав человека в России - например, дело об убийстве в 2009 году в Чечне сотрудницы "Мемориала" и журналистки "Новой газеты" Натальи Эстемировой, которая занималась расследованиями, затрагивающими нынешние власти Чечни. Среди других громких исков к России, поданных в Страсбургский суд и сопровождаемых юристами "Мемориала", можно выделить дело о гибели людей во время освобождения школы в Беслане и оспаривание закона об иностранных агентах.

По словам Рачинского, память о репрессиях - не только память. Он считает, что методы прошлого не ушли - и об этом постоянно напоминает как раз историческая и правозащитная работа "Мемориала". Рачинский говорит, что и в нынешних случаях нарушения прав человека прокуратура не всегда становится на сторону жертв, а часто прикрывает преступников в погонах, а права все чаще ограничиваются без всякого контроля - и это тоже наследие прошлого.

На данный момент в ЕСПЧ находятся около 1500 жалоб против России, поданных правозащитным центром "Мемориал", примерно 1250 из них - "митинговые дела", отмечает в разговоре с Би-би-си Татьяна Глушкова. По ее словам, центр сделает все возможное для того, чтобы довести дела заявителей до конца или, если это окажется совершенно невозможным, передать их коллегам из других организаций.

Как власти пытались ликвидировать "Мемориал"

Московская прокуратура ранее уже преследовала "Мемориал" из-за материалов, касающихся запрещенного в России исламского движения "Хизб-ут-Тахрир". В 2006 году ведомство вынесло "Международному Мемориалу" предупреждение из-за в связи с публикацией на его сайте www.memo.ru (где тогда публиковались и материалы правозащитного центра) статьи, в которой анализировалась идеология этого движения.

Как писал журнал "Коммерсант-Власть", "Мемориал" получил предостережение о недопустимости нарушения закона "О противодействии экстремистской деятельности". Правозащитники статью удалили.

Первый иск о ликвидации поступил в Верховный суд в сентябре 2014 года и касался еще одного члена "Международного Мемориала" - общероссийского общества "Мемориал", которое возглавлял правозащитник и советский диссидент Сергей Ковалев (также входил в правление "Международного Мемориала").

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Член совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов на прощании с советским дисстидентом и правозащитником, бывшим главой общероссийского общества "Мемориал" Сергеем Ковалевым

Тогда минюст, как и сейчас прокуратура, жаловался на "неоднократные и грубые" нарушения организацией Конституции и законодательства РФ. Однако суть претензий сводилась к необходимости внести изменения в устав НКО: российский "Мемориал" объединил созданные в разное время региональные организации, но не имел общероссийского статуса.

Иск о закрытии "Мемориала" вызвал мощный общественный резонанс: в поддержку НКО выступили зарубежные и российские ученые и политики, а тогдашний омбудсмен Элла Памфилова обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться и защитить организацию. В итоге "Мемориалу" дали время на изменение устава - и Верховный суд отказался его ликвидировать

Самый громкий скандал разгорелся в 2015 году, когда минюст прямо обвинил правозащитный центр "Мемориал" в подрыве конституционного строя. Об этом говорилось в акте плановой проверки организации, которую чиновники провели спустя чуть более года после ее внесения в реестр "иностранных агентов". Главное управление минюста заявило, что в публикациях с критикой действий России против Украины и приговора фигурантам "болотного дела" члены ПЦ "Мемориал" "подрывали основы конституционного строя РФ, призывая к свержению действующей власти и смене политического режима в стране". Акт был направлен в генпрокуратуру, в поддержку "Мемориала" тогда выступили около ста общественных и культурных деятелей.

В ответ "Мемориал" заявил, что в акте минюста "содержатся признаки распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию", а также обвинения "в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления", и предложил чиновникам его отозвать. Последствий для "Мемориала" тогда не наступило.

Как преследовали сотрудников "Мемориала"

В августе 2021 года ЕСПЧ признал нарушение Россией статьи Европейской конвенции о праве на жизнь в деле об убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году. Суд признал отсутствие эффективного расследования, но счел недоказанной вину государства в преступлении. Россия должна выплатить сестре убитой 20 тысяч евро.

В 2017 году ЕСПЧ признал ответственность российских властей за похищение в 2007 году в Ингушетии главы "Мемориала" Олега Орлова и трех журналистов телеканала РЕН ТВ, прибывших в Назрань для освещения протестных акций против действий силовиков. ЕСПЧ присудил заявителям компенсацию более 82 тысяч евро за бесчеловечное обращение и отсутствие расследования преступления, незаконное лишение свободы и нарушение права на защиту собственности.

В 2018 году в Чечне судили главу грозненского отделения ПЦ "Мемориал" Оюба Титиева по обвинению в хранении наркотиков. Титиев вину не признает и утверждает, что наркотики ему подбросили силовики. 18 марта 2019 года Шалинский городской суд Чечни приговорил его к четырём годам лишения свободы, в июне 2019 года он был условно-досрочно освобожден.

В 2018 году в здании правозащитного центра "Мемориал" в Назрани произошел пожар. Правозащитники считают, что их офис был подожжен, и связывали произошедшее с задержанием Титиева.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Мемориал" в Чечне: о чем мы узнали благодаря правозащитникам?

В 2020 году Верховный суд Карелии приговорил главу карельского "Мемориала" историка Юрия Дмитриева к 13 годам колонии строго режима. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Дмитриев вину не признает, его защита продолжает обжаловать приговор. Дело Дмитриева по другим статьям вернули на новое рассмотрение, которое сейчас продолжается в Петрозаводске.

В октябре 2021 года группа людей в масках ворвалась в помещение "Мемориала" в центре Москвы и попыталась сорвать закрытый показ фильма о Голодоморе "Гарет Джонс", снятого в 2019 году знаменитым польским кинорежиссером Агнешкой Холланд и номинированного на приз "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля. Прибывшая по вызову полиция заблокировала офис и устроила опрос зрителей и сотрудников центра, людей продержали в здании несколько часов.

Ян Рачинский говорил Би-би-си, что у полиции куда больше интереса вызвали правозащитники, чем провокаторы.

Реакция на иски прокуратуры

Рачинский обещает, что вне зависимости от исхода процесса работа "Мемориала" ни в России, ни за рубежом не прекратится. Он напоминает, что на заре существования "Мемориала" у организации не было юридического лица - и это не мешало ей работать с широким размахом.

"У КГБ зуб на "Мемориал" с 1987-88 годов. "Мемориал" мог стать точкой сборки демократического движения. Он мог потребовать суда над авторами и исполнителями преступлений советских времён. "Мемориал" был в нескольких шагах от этого, но гигантской работой КГБ и компартия сумели это предотвратить. После транзита-1991 участники "Мемориала" стали главной движущей силой в раскрытии правды о преступлениях СССР (судить не будем, но оставьте нам хотя бы право знать - такая была логика). Борьба за открытие архивов. Теперь даже это - слишком. "Мемориал"-1989 - это главное, что отличало ситуацию конца режима от "режима-в-силе". Поэтому его ликвидация имеет для КГБ символическое значение. Это месть за страхи и нервотрепку, пережитую спецслужбами в 1990-92, мытарства середины-конца 1990-х, за которые наконец теперь, когда сила к ним вернулась, можно отплатить по полной. Платить придётся нам", - написал в своем телеграм-канале философ Борис Грозовский.

"Прокуратура обвинила "Мемориал" в нарушении Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Этот сюрреализм из разряда силовой логики. В ее рамках войну разжигают пацифисты, потому что ослабляют моральный дух нации и делают страну беззащитной перед супостатами. А права человека нарушают правозащитники, ибо посягают на зону комфорта патриотично настроенных граждан своей информацией о преступлениях. <...> Социальная ненависть в отношении группы "бывшие сотрудники НКВД". Моральное принуждение к отказу от любви к товарищу Сталину посредством приведения многочисленных фактов совершенных преступлений. И так далее до бесконечности", - написал политолог Алексей Макаркин.

"Уничтожить самую известную в России и в мире просветительскую, правозащитную организацию, организацию, которая открыла и открывает стране и миру правду о сталинских репрессиях, о репрессиях советского времени, означает только одно - Россия и ее власть больше не хочет имитировать демократию и т.д. Она признается в том, что возвращается в тоталитаризм со всеми вытекающими последствиями. Мы знали, что такое возможно и что мы на пороге.... Но ликвидация "Мемориала", признанного иностранным агентом , это такое символическое событие, после которого все позволено. Для тех, кто не понимает, почему именно этот жест подводит черту, хочу напомнить, что Международное общество "Мемориал" - это народное достояние. Но власти мало объявить его иностранным агентом, его надо уничтожить", - заявила правозащитница и публицистка Зоя Светова.

"Опасность "Мемориала" для нынешней власти заключается, видимо, и в том, что он содействовал историческому просвещению широких слоёв населения, причём даже тех, кто о существовании этого общества никогда не слышал. Речь идёт о деятельности "Мемориала" по открытию до того запечатанных советскими грифами секретности архивных фондов, по введению в оборот новых исторических источников. Ведь единожды открытые архивы доступны для всех, а не только для инициатора раскрытия. Они открываются для частных исследователей, которые хотят, например, лучше узнать своё семейное прошлое. А копая глубже то, что происходило с семьёй, невольно отчётливо узнаёшь и историю Отечества. Понимаешь особенности того или иного исторического периода и истинную роль исторических персонажей. Благодаря этому вольно или невольно происходит историческое просвещение самого высокого качества для всего общества.