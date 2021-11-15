Адель рассказала Опре о новом альбоме, разводе с мужем и о том, как сбросила 45 кг

Марк Сэведж

Музыкальный обозреватель Би-би-си

21 минуту назад

Автор фото, Cliff Lipson/CBS

Британская певица Адель впервые за несколько лет дала большое интервью телеведущей Опре Уинфри. За это время поп-звезда выпустила новый альбом, рассталась с мужем и похудела. Все эти события широко обсуждались в СМИ и соцсетях. Теперь Адель рассказала о них от первого лица.

33-летняя Адель поведала, что была потрясена разводом с лондонским бизнесменом Саймоном Конецки в 2019 году, и с тех пор испытывает разочарование в институте брака.

По словам певицы, приступы "дикой тоски" после развода подтолкнули ее заняться тренировками и за два года сбросить 45 кг.

Двухчасовое интервью, вышедшее на телеканале CBS, перемежалось новыми песнями и старыми хитами, которые Адель исполнила в живописном парке астрономической обсерватории Гриффит в Лос-Анджелесе на фоне знаменитого Знака Голливуда.

В концерте в лучах заката вместе с Адель участвовали американская рэперша Лиззо, актриса Мелисса Маккарти и британский комик и телеведущий Джеймс Корден. Девятилетний сын Адель и Саймона Конецки Анджело впервые увидел маму поющей вживую.

"Я ничем в жизни так не гордилась, как тем, что вижу тебя здесь, малыш!" - сказала Адель со сцены.

Во время концерта один из зрителей сделал предложение своей невесте. Та согласилась и заплакала. Адель исполнила в честь счастливой пары свой хит Make You Feel My Love.

"Слава Богу, что она ответила "да", а то я не знала бы, кому посвятить следующую песню", - сказала Адель.

Автор фото, CBS Подпись к фото, Квентин привел свою невесту Эшли на концерт с завязанными глазами, чтобы сделать ей сюрприз

Потрясение и разочарование

"Я всегда была помешана на мысли о семье, состоящей из двух супругов и детей, потому что у меня ее не было", - призналась Адель Опре Уинфри. Отец певицы ушел из дома, когда ей было два года.

"С самых ранних лет я обещала себе, что когда у меня появятся дети, мы все будем вместе. Я очень долго старалась", - добавила она.

Автор фото, Joe Pugliese/Harpo Productions/CBS

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46-летний Саймон Конецки - уроженец Нью-Йорка, в 10 лет переехавший с семьей в Британию и впоследствии создавший там фирму Drop4, специализирующуюся на строительстве водопроводов и станций по очистке воды.

Пара начала встречаться в 2011 году, поженилась в 2016-м и приобрела особняк в западном Сассексе на юге Англии.

Анонимный источник, близкий к поп-звезде, ранее сообщил интернет-изданию Hollywood Life, что основной причиной развода стали постоянные гастроли Адель Муж, вынужденный сидеть дома с ребенком, не смог с этим смириться, и брак дал трещину.

По словам Адель, она по-настоящему ощутила, что ее брак рушится, когда в компании знакомых заполняла психологический тест в глянцевом журнале.

Один из вопросов гласил: "Есть ли что-нибудь, чего о вас никто не знает?" Адель, по ее словам, повернулась к друзьям и выпалила: "Да, я несчастна, я не живу, а с трудом волочу ноги".

"Они так и ахнули, - вспоминает Адель. - А я с того момента не переставала спрашивать себя: "Что я делаю? Для чего все это?"

По ее словам, отношения фактически прекратились в 2018 году.

"Я относилась к браку очень серьезно, - говорит она. - Похоже, теперь это не так. Я продемонстрировала неуважение к институту брака, когда вышла замуж и почти сразу же развелась. Я была потрясена тем, как быстро все случилось".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Адель и Саймон Конецки на церемонии вручения "Грэмми" в 2013 году

Адель настаивает, что продолжает любить Саймона, хотя больше не влюблена в него. Дома бывших супругов в Лос-Анджелесе находятся недалеко друг от друга, и они вместе воспитывают сына.

Звезда говорит, что муж спас ее жизнь после того, как она прославилась.

"В то время я была так молода и хотела все перепробовать. Я вполне могла пойти по кривой дорожке к саморазрушению. И тут появился он - самый надежный человек, которого я встречала. Я бы и сегодня доверила ему свою жизнь".

Музыка из ниоткуда

Такие песни как Hello и Someone Like You трогают миллионы людей, но Адель признается, что их сила - тайна для нее самой.

"Я не думаю, что я как личность обладаю всем тем, что заложено в моих песнях. Я беру это откуда-то со стороны, сама не знаю как. Это странно, потому что я не так уж хорошо знаю жизнь", - призналась она со смехом.

Отвечая на вопрос, почему в стихах ее песен так много личного и сокровенного, Адель сказала, что хочет помочь людям, переживающим такой же опыт.

"Музыка помогает мне во многих случаях, и я стремлюсь так же помогать другим, напомнить им, что они не одиноки. Порой, когда я записываю или потом прослушиваю песню, я говорю себе: "Вот это, пожалуй, слишком личное". Но нет ничего страшнее пережитого мной в последние два или три года за закрытыми дверями. Так что я ничего не боюсь".

Примирение с отцом

Певица призналась, что самую тяжелую травму в жизни нанес ей в детстве ее отец Марк Ивэнс своим отсутствием и равнодушием к дочери.

"Это из-за папочки я не научилась быть любимой и никогда не ждала от людей хорошего", - сказала она во время интервью.

Отец и дочь не общались много лет, но помирились в последние три года, после того как Ивэнс тяжело заболел.

Однажды он сказал, что не слышал ни одной ее песни, кроме единственной, Hometown Glory, потому что это было "слишком больно".

"Это потрясло нас обоих, - говорит Адель. - Мне кажется, я смогла бы спеть об этом, но не говорить. Мы в этом смысле похожи".

Незадолго до смерти отца в апреле этого года она спела ему через Zoom весь свой новый альбом.

"Удивительно, но ему больше всех понравились те песни, которые особенно по душе и мне. Он сказал, что гордится мной. После этого я почувствовала, что старая рана зарубцевалась".

Лишний вес

Автор фото, CBS Подпись к фото, Адель спела в Лос-Анджелесе старые и новые песни

Внешность Адель послужила пищей для многочисленных слухов и гаданий после того, как она избавилась от 45 килограммов лишнего веса благодаря усиленным тренировкам.

"После развода на меня периодически накатывали ужасные приступы тоски, - рассказала певица. - Они буквально парализовали меня, я не могла контролировать собственное тело".

Заметив, что в спортзале ей становится легче, Адель принялась ходить туда каждый день. "Это вправило мне мозги". - говорит она.

Опра вспомнила собственный опыт похудания и то, как некоторые люди отвернулись от нее, когда она впервые решила сесть на диету. По их мнению, забота о внешности унижает женщину.

Адель в ответ призналась, что тоже сталкивалась с подобными комментариями, но они ее не волнуют.

"Меня это не шокирует и не огорчает, - сказала она. - На протяжении всей карьеры я всегда была для кого-то слишком толстой или слишком худой, слишком страстной или слишком холодной. Я не пытаюсь оценивать то, что чувствуют другие по поводу их тел. Жаль, если кто-то страдает из-за собственных комплексов, но это не мое дело. Я устраиваю свою жизнь".

Гимн борющихся

Во время недавнего концерта в Лос-Анджелесе Адель исполнила три песни из ее нового альбома под названием 30 - I Drink Wine, Love Is A Game и Hold On.

Автор фото, Joe Pugliese/Harpo Productions/CBS Подпись к фото, Интервью состоялось в том же розовом саду, где Опра Уинфри в марте этого года беседовала с Меган Маркл и принцем Гарри

Опра Уинфри особенно выделила последнюю, процитировав: "Я в растерянности. Чем больше я стараюсь, тем сильнее прихожу в упадок. Я - мой злейший враг. Я ненавижу себя".

Адель сказала, что именно так чувствовала себя после развода, и тогда друзья говорили ей: "Держись".

"Было так трудно справляться со всем этим: развестись, стать родителем-одиночкой не видеть своего ребенка каждый день. Это не то, о чем я мечтала, когда становилась матерью".

Выступая на канале CBS перед показом интервью, Опра Уинфри сказала, что эта "прекрасная и проникновенная песня достойна стать гимном всех людей в мире, кто страдает и борется".

Адель выступает с 2006 года и является одним из самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. Певица известна сильным контральто, ее основной жанр - берущие за душу баллады.

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