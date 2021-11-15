“Собираются у торгового центра, закупают мешки, выглядят растерянно”: что происходит с мигрантами в Минске

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

42 минуты назад

Подпись к фото, Минск стал перевалочным пунктом для беженцев, пытающихся попасть в Европу

В последнее время в Минске можно все чаще наблюдать большие группы людей, прибывших сюда из стран Ближнего Востока и Африки. Они собираются в центре столицы с рюкзаками и спальными мешками, закупаются зимними вещами и продовольствием и устраивают митинги прямо на улице. Мы расспросили жителей Минска о ситуации с беженцами и отношении к ним.

Все имена героев в материале изменены по их просьбе.

Ехать на границу или ждать?

"На выходных они собрались возле торгового центра "Галерея" и проводили там собрание. Было видно, что среди них нет единого мнения, они спорили, как будто не знали, как поступить: то ли ехать на границу, то ли ждать", - рассказывает Би-би-си жительница Минска Мария.

Мария работает в 10 минутах езды от Немиги - одного из центральных районов Минска. Именно здесь уже больше месяца регулярно собираются толпы мигрантов с Ближнего Востока. Как правило, они стоят вдоль проспекта Победителей с тяжелыми походными рюкзаками и сумками, переговариваются между собой и чего-то ждут.

Как рассказали Би-би-си местные жители, торговый центр "Галерея", расположенный на проспекте Победителей, в центре города, стал одной из главных достопримечательностей для прибывающих мигрантов. Здесь они закупаются белорусскими сим-картами и теплой одеждой, меняют валюту и пользуются бесплатным вайфаем.

"В районе "Галереи" их тьма тьмущая, - рассказала Би-би-си жительница Минска Надежда. - На входе в торговый центр даже повесили объявление: "С туристическими рюкзаками вход запрещен". У обменника стоит охрана, потому что они там постоянно толпятся. Они стоят и с обратной стороны торгового центра. Они какое-то время блуждают, затем садятся в такси и уезжают куда-то, знакомые видели, как их забирали автобусами прямо возле "Галереи".

Подпись к фото, Толпа людей у обменного пункта в ТЦ "Галерея"

Надежда живет в центре Минска в районе улицы Ленина. Она говорит, что часто видит беженцев на крыльце гостиницы недалеко от дома: "Те кто побогаче - сидят в номерах гостиницы, те кто победнее - ночуют в холле". Как нам рассказали, похожая ситуация в другой гостинице Минска: там, по словам очевидцев, в номерах ночуют по десять беженцев, многие сидят на полу в коридоре, местная администрация утверждает, что "поступило указание свыше предоставить им комфорт".

"У меня во дворе есть центр сестринского ухода - наподобие хосписа, куда кладут пожилых людей, - продолжает Надежда. - Недавно мы видели, как беженцы выходили оттуда и загружались в машину, видимо их заселяют теперь и туда".

По словам Надежды, мигрантов можно встретить и на Ждановичах (рынок одежды, расположенный в получасе езды от центра). "У меня там работает подруга, говорит, мужики с пачками денег закупаются теплой одеждой и мешками, тусуются во дворах Лебяжего (жилой район, расположенный недалеко от рынка). Родители боятся за своих детей, ходят встречать их после школы".

"Турпоездки" в Минск

Мигранты прилетают в Беларусь из стран Ближнего Востока в надежде попасть в ЕС через наземные пункты пропуска. В основном это граждане Ирака и Сирии. У себя на родине туристические агентства начали рекламировать им поездки в Беларусь, предлагая при этом жилье и трудоустройство в странах ЕС.

Подпись к фото, В основном группы мигрантов собираются на проспекте Победителей в центре города

Беженцы платят тысячи долларов на перелет, проживание в Минске и "трансфер" прямо до границы с ЕС (были случаи, когда мигрантов подвозили к границе таксисты). Евросоюз обвиняет Александра Лукашенко в организации подобных "турпоездок" чтобы расшатать ЕС, Минск систематически отрицает это и обвиняет Польшу в бесчеловечном отношении к мигрантам.

Только за прошедшую неделю на погранпереходе "Брузги-Кузница" собралось около четырех тысяч беженцев. В выходные среди мигрантов распространилась информация, что на польскую границу прибудут немецкие автобусы, которые доставят людей в Германию (позже МИД Германии опроверг эту информацию, а Лукашенко предложил отправлять мигрантов самолетами "Белавиа" в Мюнхен). Несмотря на нулевые температуры, антисанитарию и ночлег под открытым небом беженцы продолжают прибывать в стихийный лагерь.

"Совершенно простые люди"

"Это [наплыв мигрантов] стало заметным явлением уже несколько месяцев: местные жители шутят, что в Минске появился свой восточный или арабский квартал", - рассказал в эфире "Дождя" политолог и журналист Игорь Ильяш.

Ильяш говорит, что на мигрантов в Минске реагируют по-разному: одни сопереживают им и даже стараются чем-то помочь (на одной из видеозаписей видно, как местные жители раздают мигрантам еду), другие относятся с опаской.

Подпись к фото, Такое объявление висит на входе в торговый центр "Галерея"

"Один таксист рассказал мне, что старается не брать заказы, которые идут из этого района (Немига): он предполагает, что это могут быть мигранты и побаивается их, - рассказал Игорь Ильяш. - Ходят разные слухи, что они не платят за проезд, что с ними бывают конфликты".

"Многие белорусы видят в мигрантах ситуативных союзников Лукашенко, - продолжает Ильяш. - Он использует их как орудие в политическом противостоянии с Европой. Конечная цель такого противостояния - сохранение режима, сохранение всего того, с чем сегодня сталкиваются белорусы: беззаконие, репрессии. Часть людей проецирует свое отношение к режиму Лукашенко на мигрантов, они считают, что те помогают режиму и никакого сочувствия к ним быть не может".

Автор фото, Leonid SHCHEGLOV / BELTA / AFP) Подпись к фото, К польско-белорусской границе продолжают прибывать беженцы

У жительницы Минска Марии другое мнение. "Это совершенно обычные люди, которые продолжают приезжать сюда - их становится все больше с каждым днем, - говорит она. - Такое ощущение, что они как-будто в ловушке, их используют, как живой материал, чтобы создать конфронтацию. Мне жалко их, они пешки в этой игре".

Некоторые белорусы и вовсе винят в происходящем на границе Польшу и просят ЕС принять мигрантов.