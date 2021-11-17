"Отрицаем все!": конспирологи переключаются с Covid-19 на климат

Марианна Спринг

Специальный корреспондент по дезинформации

41 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Я думаю, это часть чего-то большего! - Я думаю, что вы параноик!"

Участники сетевого движения, торгующего вразнос теориями заговора касательно причин глобальной пандемии и вакцинации, в последнее время меняют фокус и сосредотачиваются на отрицании климатических изменений.

Уроженец Британии Мэтью убежден, что за двумя самыми актуальными темами в мировой повестке кроются теневые силы, и что ему не говорят правды.

"Все эти кампании запугивания и пропаганды есть не что иное, как чья-то попытка навязать определенную повестку дня, - говорит он. - Климат, коронавирус или что-то еще - им не важно".

Британец Мэтью последние 20 лет живет в Новой Зеландии. Эта страна - одна из немногих, поставивших целью полностью искоренить Covid-19 путем строгих карантинных мер.

Обеспокоенный таким подходом новозеландского правительства, Мэтью обратился к социальным сетям, в которых ищет информации и общения с теми, кто думает так же, как он.

Он присоединился к группе пользователей, борющихся против вакцинации и ношения масок, и заодно в изобилии снабжающих его домыслами о зловещих всемирных заговорах.

Подпись к фото, Члены сообществ в Telegram призывают распространять стикеры с протестами против вакцинации. Надпись гласит: "Ваши дети будут следующими"

Погружение в мир конспирологии повлияло на его видение жизни и отношения с близкими людьми. Разговаривая со мной по видеосвязи, он прятался в глубине сада, поскольку не хотел, чтобы партнерша, не разделяющая его взглядов, нас услышала.

Мэтью и члены его интернет-сообщества не отделяют "ковидную пропаганду" от "климатической" и считают их частью единого заговора.

Сеть "Белая Роза"

Группы в Telegram, протестующие против локдаунов и вакцинации, все шире включаются в дискуссию по поводу глобального потепления, прибегая к тем же конспирологическим объяснениям.

Их посты выходят далеко за рамки политической критики и честного спора. Они полны недостоверной информации, выдуманных историй и псевдонаучных выкладок.

По данным лондонского Института стратегического диалога, анализирующего дезинформационные тренды в интернете, сообщества противников локдауна все чаще обращаются к теме "раздутой" или даже вовсе, по их мнению, "сочиненной" климатической угрозы. Они считают, что все это кому-то нужно, чтобы установить над людьми свой контроль.

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"Для разжигания страха и мобилизации против действий по борьбе с изменением климата используется та же риторика, что по отношению к антиковидным мерам", - говорит исследователь Института стратегического диалога Дженни Кинг.

Дело не столько в климате, сколько в политике, замечает эксперт.

"Климат подается в связке с другими вопросами, волнующими намного более широкую аудиторию - о свободе и власти, взаимоотношениях между гражданином и государством, утрате традиционного образа жизни", - считает эксперт.

Одна из специализирующихся на этом групп, "Белая Роза", охватила своими ячейками Британию, США, Германию, а также Новую Зеландию, где ее открыл для себя Мэтью.

"Она не управляется одним или двумя людьми, - объясняет Мэтью. - Это децентрализованное горизонтальное сообщество. Берешь оттуда стикеры, распечатываешь, клеишь на фонарные столбы, и все такое".

Упомянутые моим собеседником стикеры содержат лозунги наподобие "Сопротивляйся Новой Норме", "Настоящие люди не носят маски" или даже "Никакой пандемии нет".

Мэтью вступил в местное отделение "Белой Розы", увидев на одном из стикеров ее рекламу, и сейчас развешивает их вокруг своего дома в пригороде Окленда.

Подпись к фото, Одно из распространенных мнений - будто за всем неприятным в мире стоят анонимные влиятельные силы. Надпись на стикере: "Мой выбор"

Мэтью признает, что часть распространяемых в интернете теорий не подтверждены фактами и выглядят не слишком правдоподобно, но стоит на своем в главном: есть "совпадение интересов правительств и крупных корпораций", которые, по его мнению, под прикрытием борьбы с пандемией и климатическими изменениями проводят свою линию.

Все это сильно повлияло на его жизнь. По словам Мэтью, недавно он расстроился из-за того, что его девятилетняя дочь сделала в школе презентацию по проблеме климата.

Иногда он жалеет, что оказался втянутым в мир конспирологии.

"Последние три-четыре месяца я испытываю постоянную тревогу, каждый день просыпаюсь с мыслью: куда катится мир? Порой мне хочется, чтобы этого не было".

'Она с катушек съехала!"

Кристин смотрит на ситуацию под иным углом. Она работает медсестрой в Белфасте и лечит заболевших Covid-19.

Ее подруга уверовала в конспирологические теории вокруг пандемии и вакцин и решила, что Кристин тоже состоит в заговоре.

Как и Мэтью, она присоединилась к местной ячейке "Белой Розы". Би-би-си обратилась к каналу Telegram за комментарием.

"Это какое-то безумие, это страшно", - сказала мне Кристин по пути на ночную смену в больнице.

Потом ее знакомая увлеклась и конспирологией вокруг климата, регулярно размещая соответствующие посты в "Инстаграме". Кончилось тем, что две женщины порвали отношения друг с другом.

Автор фото, Facebook Подпись к фото, В интернет-посте, размещенном группой противников вакцинации, заодно говорится, что мировая элита хочет ввести новые налоги, чтобы бороться с повышением уровня океана, а сама покупает частные острова и дома на уровне моря

"Она теперь верит, что никакого изменения климата нет, и что его придумали с целью сократить население Земли и уничтожить гуманизм", - сокрушенно качает головой Кристин.

Новый фронт конспирологии

По мере того, как вакцинация начинает приносить эффект, и ряд стран, прежде всего богатых, шаг за шагом потихоньку возвращаются к обычной жизни, аналитики замечают в интернет-пространстве признаки переключения с ковида на климат.

В частности, Институт стратегического диалога зафиксировал вирусное распространение выражения "климатический локдаун". Имеется в виду, что в будущем человечеству якобы навяжут какие-то жесткие ограничения во имя климата. Излишне говорить, что такое предположение совершенно беспочвенно.

Автор фото, Instagram Подпись к фото, В посте в "Инстаграме" от имени группы Covid-19 Information Centre for Vaccine Resources говорится: "Ради усиления их коммунистической власти они хотят держать мир в локдауне, чтобы "очистить планету"

Термин особенно широко распространился в YouTube. При этом климатологи говорят, что локдауны в связи с пандемией почти не сказались на выбросах парниковых газов, и подобная стратегия всерьез не рассматривается.