Восемь вещей о "Вагнергейте", которые мы узнали из расследования Bellingcat

26 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинская разведка, которая создала подставную ЧВК, позвала заработать в Венесуэлу несколько десятков участников конфликта на Донбассе, но доставить их в Киев не удалось, констатирует отчет Bellingcat

Исследовательская группа Bellingcat (в России включенa в список "иностранных агентов") рассказала об операции украинских спецслужб, планировавших выманить из России и арестовать более 30 бойцов частной военной компании "Вагнер". Однако арестовали их в итоге в Беларуси - и вернули в Россию.

Отчет базируется на десятках интервью - в том числе, с наемниками, которые были уверены, что летят в "командировку" в Венесуэлу, не зная, что их самолет собираются незапланированно посадить в Киеве, и с бывшими сотрудниками украинских спецслужб, принимавшими участие в подготовке этой операции. Кроме того, в отчете упоминается, что одним из собеседником расследователей был бывший президент Украины Петр Порошенко.

Документ, в подробностях описывающий детали этой операции, не дает ответа на главный вопрос украинской политической жизни последнего года: был ли срыв операции результатом целенаправленного "слива" секретной информации руководством страны, президентом Владимиром Зеленским или главой его администрации Андреем Ермаком.

Украинская власть сначала отрицала сам факт подготовки такой операции, затем - устами президента Зеленского - называла ее "не нашей операцией", намекая на причастность к этим событиям России. Последняя версия официального Киева относительно этой операции была озвучена накануне: теперь здесь утверждают, что "спецмероприятие" по перемещению 33 "вагнеровцев" на Украину все же готовилось, но не состоялось. Причину срыва парламентская следственная комиссия установить до сих пор не смогла, говорилось в ее промежуточном отчете от 15 ноября.

Би-би-си выбрала восемь моментов из расследования Bellingcat, которые позволяют лучше понять, что именно произошли и могло произойти в июле 2020 года с тремя десятками "вагнеровцев" из России.

Вымышленная ЧВК

Корни операции, сегодня известной как "Вагнергейт", уходят еще во времена президентства Петра Порошенко, утверждается в отчете.

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Тогда аналитики украинских спецслужб в ходе оперативных разработок участников конфликта на Донбассе, воюющих со стороны сепаратистов, изучили специфику работы российских частных военных компаний, выполняющих боевые задачи на востоке Украины.

В частности, они выяснили, что многие наемники в период между командировками остаются без дела в своих родных городах и селах, а также, что рынок частных военных компаний в России неоднороден и децентрализован.

Исходя из этих наблюдений, уже в середине 2019 года украинские спецслужбисты создали эскиз плана, согласно которому небольшое количество - от двух до пятерых - российских наемников, причастных к совершению тяжких преступлений на Донбассе, а после ротации ищущих себе подработку, должны были быть выманены в третью страну, там арестованы и затем переданы Украине. Поводом для выезда бойцов за границу должно было стать участие в тренировочном лагере, якобы организованном в Венгрии или в одной из стран Балтии, - после прохождения вымышленного тренинга они якобы могли претендовать на большую зарплату во время настоящих миссий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Масштабную операцию спецслужб совместно готовили военная разведка и Служба безопасности Украины

Однако, утверждает отчет, удачная спецоперация украинской разведки по захвату и транспортировке из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию Владимира Цемаха, которого обвиняют в причастности к крушению "боинга" МН-17, заставила спецслужбы пересмотреть свои первоначальные планы. Теперь в Киеве задумались о том, чтобы захватить десятки, а то и сотни бойцов ЧВК, причастных к боевым действиям на Донбассе.

Для этой цели украинская разведка создала "виртуальную" подставную частную военную компанию под названием МАР. Это название совпадало с названием ЧВК, реально существовавшей в прошлом и даже присутствовавшей на Донбассе, но позже прекратившей свою деятельность. Затем разведчики начали от имени МАР набирать сотрудников для "командировки" в Сирию. Позже отобранным бойцам сообщили, что планы меняются и работать придется в Венесуэле.

Детали операции, получившей кодовое название "Авеню", говорится в отчете, разрабатывались в строгой секретности - ответственность за это была возложена на шестерых сотрудников разведки, работавших в условиях изоляции.

"Кроты" в России

В нескольких местах отчета Bellingcat упоминаются агенты украинских спецслужб, действующие на территории России.

Один из них - некий офицер ГРУ среднего звена, арестованный и завербованный украинской военной разведкой во время конфликта на Донбассе. Он вернулся в Россию, вышел на пенсию, но затем, по просьбе украинских разведчиков снова устроился на работу в российское минобороны. Этот офицер мог быть полезен украинским спецслужбам для того, чтобы подтвердить надежность созданной ими ЧВК, если бы такие сомнения возникли у претендентов на работу в ней, следует из отчета.

В другом месте документа следует, что непосредственно перед выездом из России бойцы, которых собирались арестовать украинские спецслужбы, получили на руки бюджет на поездку и командировочные.

В отчете сказано, что эти средства были переправлены в Россию при помощи сети агентов украинской разведки, в том числе граждан чеченского происхождения.

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Из отчета Bellingcat следует, что несмотря на фактический срыв операции, в ее ходе украинским спецслужбам удалось накопить огромный массив информации об участниках боевых действий на Донбассе.

По сути, они предлагали скучающим без дела бойцам хорошо оплачиваемую работу - речь шла о зарплате примерно в три тысячи долларов в месяц. А когда в ответ на это предложение получили сотни ответов от ветеранов боевых действий, просто просили как можно подробнее рассказать о своем опыте.

Автор фото, Bellingcat Подпись к фото, Авторы отчета утверждают, что сотни соискателей места в вымышленной частной военной компании прислали украинским спецслужбистам огромное количество информации и своей деятельности на Донбассе - например, снятые на телефон кадры сбитого украинского вертолета

К началу июля на два адреса электронной почты, контролируемые украинской разведкой, пришли сотни страниц подробных рукописных свидетельств о деятельности соискателей на востоке Украины, на Ближнем Востоке и в Центральной Африке - в том числе фамилии их непосредственных начальников или данные о том, как регулярные части российской армии заходили на Донбасс под видом "ополченцев".

Россия последовательно отрицает участие ее вооруженных сил в конфликте на востоке Украины, в то же время признавая, что в Донбассе российские граждане воюют в качестве добровольцев.

Зеленский был в курсе

Расследователи констатируют: если бы операция украинских спецслужб закончилась успехом, это усилило бы напряжение в отношениях между Киевом и Москвой, поэтому разведчикам было необходимо получить "добро" на нее от высшего политического руководства своей страны.

Ссылаясь на данные из разговора с бывшими сотрудниками украинской военной разведки, Bellingcat утверждает, что президенту Владимиру Зеленскому доложили о подготовке к операции 15 июня 2020 года во время его еженедельного совещания с главами разведывательных органов Украины.

Автор фото, President of Ukraine Подпись к фото, Авторы отчета утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский был в курсе запланированной операции и регулярно проводил совещания на предмет ее подготовки

Собеседники Bellingcat говорят, что 26 июня Зеленский принципиально одобрил проведение операции и попросил ее конкретный план, который был подготовлен и впоследствии утвержден тогдашним министром обороны Украины Андреем Тараном 1 июля того же года.

Начиная с этого момента, утверждается в отчете, президент Зеленский получал информацию о подготовке к проведению операции "Авеню" на регулярной основе. Документ даже называет двух высших функционеров спецслужб, которые информировали украинского лидера на эту тему - бывшего главу военной разведки Василия Бурбу и бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Руслана Баранецкого.

Василия Бурбу уволили с должности 5 августа 2020 года, сразу после провала спецоперации. Украинские СМИ писали, что его отставка произошла после того, как он потребовал разобраться в причинах срыва "Вагнергейта" и, в частности, проверить чиновников из президентской администрации на детекторе лжи.

Баранецкий был снят 26 июля этого года.

Подслушанный разговор

Общие контуры операции "Авеню" были очерчены еще на начальном этапе ее планирования: бойцы, которых планировалось захватить, должны были выехать из Москвы в Минск (коммерческие авиарейсы из России в ту пору не выполнялись по причине коронавирусных ограничений), а оттуда вылететь в Стамбул.

28 минут, которые самолет должен был провести в воздушном пространстве Украины, должны были стать решающими: именно в это время самолет по замыслу спецслужбистов нужно было посадить в аэропорту "Борисполь".

Изначально, утверждает отчет Bellingcat, разрабатывались два сценария того, как заставить лайнер пойти на посадку именно там: по одному из них кому-то из пассажиров на борту должно было стать плохо, по другому - экстренную посадку нужно было объяснить угрозой взрыва на борту самолета.

Отчет утверждает, что в силу различных причин украинские спецслужбы решили следовать по второму сценарию: некто находящийся в минском аэропорту должен был позвонить в украинский центр контроля воздушного движения и сообщить о подслушанном им разговоре, в котором какие-то мужчины, враждебно относившиеся на Украине, говорили о теракте на борту самолета, следовавшего над ее территорией.

"Нет" сказал Ермак

Именно Баранецкий и Бурба, утверждается в отчете, прибыли в Офис президента накануне самой операции, запланированной на 25 июля, для последнего отчета по этому поводу.

Со ссылкой на слова Василия Бурбы в документе говорится, что президент не смог принять сотрудников спецслужб, поскольку был занят.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Человеком, который попросил перенести операцию, написано в отчете Bellingcat, был глава офиса президента Украины, правая рука Владимира Зеленского, Андрей Ермак

Тот же Бурба рассказал Bellingcat, что глава президентской администрации и права рука Зеленского Андрей Ермак предложил им отложить проведение спецоперации на неделю. Накануне Владимир Зеленский достиг договоренности о начале "большого перемирия" на Донбассе - оно должно было начаться 27 июля. Захват "вагнеровцев" в Киеве сорвет перемирие еще до его начала, - звучала аргументация президентского офиса.

Бурба якобы ответил, что такая задержка неизбежно насторожит как "вагнеровцев", так и спецслужбы России и Беларуси. Тогда, по словам Бурбы, не названные в отчете представители офиса президента, которые встречались со спецслужбистами, пытаясь пойти им навстречу, предложили отложить операцию хотя бы на четыре дня, чтобы перемирие на Донбассе хотя бы формально началось.

Руководители спецслужб предположили, что найти новые билеты (из Минска в Стамбул) может оказаться непросто, "но пообещали посмотреть, что можно сделать", говорится в отчете.

Уже на следующее утро, когда "вагнеровцы" выезжали из Москвы, украинским разведчикам все же удалось забронировать 33 новых билета на 30 июля, и Василий Бурба якобы доложил офису президента, что все идет по плану, хоть и с пятидневной задержкой.

Авторы расследования отмечают, что они не могли перепроверить по альтернативным источникам подробности разговоров, которые вели спецслужбисты в офисе президента Украины. Bellingcat добавляет, что офис президента оставил без ответа многочисленные просьбы расследователей прокомментировать описанные ими события.

Задержание в Беларуси

Однако, как известно, план все-таки был сорван. Bellingcat констатирует: утром 29 июля 2020 года всех "вагнеровцев", которые ждали своего отложенного отлета на венесуэльские прииски, арестовали белорусские силовики.

Документ не указывает, было ли вторжение белорусов в санаторий "Белорусочка" под Минском следствием "слива" информации об украинской спецоперации, или речь идет о "профилактической" акции белорусских спецслужб в преддверие запланированных на 9 августа президентских выборов и общей нервозной атмосферы в те дни.

Автор фото, Belarus 1 Подпись к фото, Вылететь из Беларуси "вагнеровцам" не удалось

Тем не менее, отчет констатирует, что у задержанных "вагнеровцев" на допросах спрашивали, знакомы ли они с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем - деятелями белорусской оппозиции. Более того, утверждает отчет, проводившие допрос силовики казались искренними в своей убежденности в том, что они имеют дело именно с людьми, приехавшими в Беларусь с целью свергнуть местную власть.

В принципе, в ту же канву вкладываются и тогдашние заявления Александра Лукашенко: похоже, белорусский лидер был убежден, что "вагнеровцы" не собирались ни в какую Венесуэлу, а приехали свергать именно его.

Назад в Россию

Из расследования можно сделать вывод: первая реакция Москвы на задержание "вагнеровцев" указывала скорее на то, что в столице России не понимали, что все эти люди делали в Минске.

Похоже, утверждают расследователи, в Москве осознали, что имеют дело со спецоперацией Киева только неделей позже: именно тогда российские спецслужбы могли отследить украинские IP-адреса, из-под которых размещалось объявление о поиске желающих поработать в ЧВК на сайте "Авито", или украинское турагентство, через которое приобретались билеты из Минска в Стамбул.

Именно тогда первые сведения о том, что арест "вагнеровцев" был именно финалом операции украинских спецслужб, были опубликованы "прокремлевской газетой "Комсомольская правда", говорится в отчете.

"Неизвестно, какая челночная дипломатия и переговоры между Москвой и Минском проходили на протяжении следующих нескольких дней, а также предлагала ли Россия помощь Лукашенко в подавлении массовых протестов. Тем не менее, как минимум три самолета российских вооруженных сил и/или ФСБ совершили ранее необъявленные полеты в Минск в течение недели после выборов, в том числе два рейса 12 августа", - говорится в отчете.

Как бы там ни было, имея на руках украинскую и российскую просьбы о выдаче арестованных "вагнеровцев", Лукашенко ответил согласием именно на запрос из Москвы.

14 августа Генпрокуратура России объявила, что Беларусь освободила 32 задержанных российских граждан (один из "вагнеровцев" имел белорусское гражданство и, видимо, остался на территории своей страны), и они пребывают на территории России. Отчет Bellingcat корректирует эту информацию: сами "вагнеровцы" сообщили им, что их освободили двумя днями позже.

Далее на протяжении двух недель карантина их регулярно допрашивали сотрудники ФСБ, стремившиеся во всех деталях воссоздать, что же произошло после того, как один из "вагнеровцев" ответил на увиденное им объявление на сайте вакансий, резюмирует отчет.

Чего не оказалось в отчете

В расследовании Bellingcat не упоминается участие в операции любых спецслужб третьих стран: из текста следует, что ее разработали и реализовывали исключительно сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны и департамент контрразведки Службы безопасности Украины.

Ранее украинские и российские СМИ писали о возможной причастности к этой операции американских и турецких спецслужб, а главный редактор киевского издания "Цензор" Юрий Бутусов со ссылкой на источник в спецслужбах сообщал, что турецкий лайнер, который должен был перевезти "вагнеровцев" из Минска в Стамбул, имел доработки в конструкции - в частности, бронированную кабину пилотов, которая могла полностью изолировать их от любых происшествий в салоне самолета.

Точно так же в этом документе отсутствует ответ на главный вопрос, который предъявляли к этому расследованию в Киеве. Дело в том, что еще с лета прошлого года в здешних политических кругах популярной является версия о том, что провал этой спецоперации объясняется тем, что кто-то из высшего политического руководства Украины накануне решающего этапа операции "слил" информацию о ней не то белорусским, не то российским спецслужбам. Главными "обвиняемыми" в таких обвинениях выступали глава офиса президента Андрей Ермак, заместитель секретаря совбеза Руслан Демченко или даже сам Владимир Зеленский.

Сторонники версии о "сливе" "Вагнергейта" - в основном представители оппозиции - обвиняют вероятных причастных к недоказанной утечке информации в государственной измене и ждали от расследования Bellingcat подтверждения своим обвинениям.