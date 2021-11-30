"Мятежного попа - к ногтю". Как российский священник поссорился с епархией из-за Майдана и Навального

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

час назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В монастырь за Навального: история священника Георгия Сухобокого

"Как будто крыса завелась в коллективе, прости Господи", - женщина в черной одежде, похожей на монашеское одеяние, вышла из храма в городе Димитровграде и увидела, как корреспондент Би-би-си разговаривал на улице со священником Георгием Сухобоким. После разговора она подошла и заговорила сама.

Женщина была явно недовольна тем, что журналисты интересуются священником, который был отстранен от исполнения своих обязанностей после того, как опубликовал в своем личном "Фейсбуке" пост в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Однако, по словам женщины, ее возмутило не столько то, что он публично поддержал оппозиционного политика, сколько то, что уже после этого поста он опубликовал запись телефонного разговора с епископом Диодором, главой Мелекесской епархии, которой принадлежит и отец Георгий - до недавнего времени он занимал должность пресс-секретаря главы епархии.

Владыка позвонил священнику. В разговоре он упоминает людей из неких компетентных органов в Москве, которые якобы с ним связались и сказали, что больше такого пресс-секретаря у епископа быть не должно. "Тобой заинтересовались, возрадуйся", - говорит на записи владыка.

"Навальный, Повальный, Украина, тебе это все зачем?" - спрашивает епископ и предупреждает, что священник вряд ли найдет себе работу в других епархиях. "Дурак ты, отец Георгий. В другое место пойдешь, и тебя выкинут из церкви. Выкинут. Ты этого добиваешься, это твое дело", - говорит епископ.

Сам отец Георгий рассказал Би-би-си, что записывает все телефонные разговоры - у него на смартфоне стоит специальное приложение.

Владыка Диодор отказался комментировать Би-би-си обстоятельства этой истории, однако свою позицию он высказал в соцсетях. Он фактически признал подлинность записи, но заявил, что она опубликована не полностью - по словам владыки, отец Григорий опубликовал только удобные ему фрагменты.

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Аутентичность этой записи подтверждается и самой епархией, которая поставила публикацию разговора отцу Георгию в вину.

12 ноября епископ Диодор выпустил указ, в котором священнику Георгию Сухобокому на шесть месяцев запрещалось в священнослужении "без права учительства (проповеди), без права возложения на себя иерейского креста и без права преподания людям благословения". Это означает запрет на деятельность священника, но не снятие с него сана и не лишение его должности клирика храма.

Кроме того, указом епископа отца Георгия направили на полгода в Свято-Богородице-Казанский Жадовский мужской монастырь "для духовной реабилитации" в связи с "постигшим собрата духовном кризисом".

23 ноября священника, по его собственным словам, перестали пускать в кафедральный собор Димитровграда, в котором он остается штатным клириком с сохранением жалованья. В ноябре он служил совсем немного, и жалованье составило всего 8750 рублей. Он говорит, что обычно зарплата клирика составляет 25 тысяч рублей и не зависит от того, насколько часто он служит, но ему выплатили именно такую небольшую сумму.

"Просто работа"

Отец Георгий Сухобокий родился в казахстанском городе Целинограде в 1987 году. Этот город после развала СССР переименовали в Астану, а теперь он называется Нур-Султан.

У священника - белорусские, польские, украинские, русские и казахские корни. Отец Георгий рассказывает, что ощущал свою причастность ко всей восточноевропейской культуре, и поэтому в последние годы очень близко воспринимал события, которые происходили на Украине в 2014 году и в Беларуси в последние годы.

Хотя он и был крещен в два года, сознательно в церковь впервые попал в 1999 году - ему было уже больше десяти. По его словам, чувства, которые охватили его в храме, были настолько сильными и светлыми, что он решил связать свою жизнь с церковью.

Спустя год Георгий стал алтарником в Свято-Екатерининском храме поселка Аршалы Акмолинской области. Алтарником он оставался более 10 лет - в 2010 году он поступил в Алматинскую православную духовную семинарию, которую закончил в 2015 году.

Пока Георгий Сухобокий учился в семинарии, с 2012 года он служил клириком в разных церквях Алма-Аты, но еще раньше - с 2011-го стал работать сначала в информационном отделе казахстанской митрополии Русской православной церкви, а с 2014 года возглавил информационный отдел Усть-Каменогорской епархии.

В январе 2013 года он от имени Казахстанской митрополии комментировал для Би-би-си историю с публикацией карикатуры с изображением Иисуса.

В августе 2016 года отец Георгий перешел сначала в Уржумскую епархию Русской Православной Церкви, а затем в феврале 2017-го - в Мелекесскую епархию в городе Димитровграде в Ульяновской области. Поскольку он раньше работал в информационных отделах в Казахстане, его взяли на должность пресс-секретаря епархии.

Сам отец Георгий говорит, что хоть он и возглавлял важный информационный отдел в епархии, но не был близок к епископу: "Это просто работа. Ты вроде бы как в его окружении, но я никогда не был его приближенным, и даже если я мог с ним общаться по рабочим вопросам в Whatsapp, между нами всегда была очень большая дистанция".

"Найти себя в России"

Карьера отца Георгия выглядит довольно логичной и последовательной для молодого священника, однако гладкой церковную биографию отца Георгия назвать трудно. События, которые развиваются вокруг него в Мелекесской епархии, по словам самого священника, - продолжение предыдущих подобных историй.

"Я помню свои разговоры как человека, который поддерживал идеи евроинтеграции, со священниками там, в Казахстане [...] Они готовы были меня просто побить. Некоторые просто вот так подходили: "А ну-ка замолчи! Ты что, майданутый?" Хотя отношения были нормальными и даже дружескими, но когда спор возникал, такое было", - рассказывает он.

Когда эти разговоры дошли до церковного начальства, отца Георгия, по его словам, в начале 2016 года "сослали в монастырь в город Астану".

"Дожил я там до лета 2016 года. Позвонил потом самому митрополиту, потому что он как глава Православной церкви Казахстана в кураторском, а не административном смысле, может беседовать в епископами, пытаться урегулировать конфликты. Я сказал ему, что я уезжаю, поеду в другую страну, в Россию, и попытаюсь себя найти там", - объясняет священник.

Отец Георгий в начале января 2017 года стал служить в Уржумской епархии, но уже в феврале перешел в Мелекесскую.

В автобиографии - резюме, которое написал отец Георгий для рассылки в различные епархии - ничего не говорится о том, что он находился в монастыре в Астане, а также о том, что он некоторое время в 2015 и 2016 годах провел в Киеве на стажировке в духовной академии. "Это как магистратура", - объяснил он.

Он три или четыре раза ездил в Киев, пока ему не запретили это делать в Уржумской епархии.

"Помню, как я прогуливался по Крещатику в один из выходных дней, когда он становится пешеходной улицей, и сделал фотографии, опубликовал их "Фейсбуке" и написал: "Здесь я впервые почувствовал дух свободы". Я почувствовал атмосферу украинского и других народов, которые там живут", - рассказал он.

Этот пост, как рассказал отец Георгий, разгневал его тогдашнего начальника, который потребовал, чтобы он удалил запись - и это пришлось сделать.

Однако, как говорит отец Георгий, он продолжал симпатизировать Украине и даже самостоятельно выучил украинский язык. На память об учебе в Киеве у него остался голубой подрясник, который он очень любит и в котором часто записывает видео.

В "Фейсбуке" священника немало публикаций на политические и социальные темы, еще больше - в его тик-токе. Некоторые посты он действительно записывает на украинском языке.

Но большинство публикаций и видео в соцсетях, которые ведет отец Георгий, посвящены духовным вопросам, церковной жизни. В частности, короткое видео о том, как быть счастливым, или поздравление с праздником Рождества Богородицы.

Политические темы он тоже часто обсуждает вполне нейтрально. Например, он записал ролик с благословением идти на выборы в Государственную Думу, а в другом, цитируя житие апостола Павла, рассказывал о ценности российского гражданства и важности его для каждого жителя России.

Однако есть и более острые публикации, которые довольно трудно представить себе на видеоканале обычного священника РПЦ. Отец Георгий позволяет себе критически комментировать высказывания Патриарха Кирилла о свободе, или записывает ролик, в котором с пониманием и уважением высказывается об известном своими резко антиклерикальными высказываниями журналисте Александре Невзорове.

Пост об Алексее Навальном действительно не так уж выделяется на фоне других публикаций отца Георгия. Вот его полный текст: "Раньше я его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку".

Священник говорит, что раньше негативно относился к оппозиционному политику, который выступал против того, чтобы в российской конституции упоминался бог, но после того как Алексей Навальный прилетел в Россию и оказался в тюрьме, он изменил своё отношение к нему. Он говорит, что увидел, как оппозиционер готов идти на жертвы ради своих идей. "Он критиковал власть, он делал разные расследования, но у меня всегда возникал вопрос: "Брат, а ты готов пострадать за свои убеждения? Ты готов не убежать? Ты готов не уйти?" - объясняет священник.

Отец Георгий убежден, что этот небольшой пост не был бы замечен широкой публикой, если бы на него не отреагировали те самые "органы" и епископ. Он говорит, что из-за этой реакции, увольнения его с поста пресс-секретаря, запрета на служение и требования отправиться в монастырь произошел так называемый "эффект Стрейзанд", когда малоизвестная публикация становится громким событием только из-за желания кого-то заставить скрыть или удалить её.

"Перчатка по размеру"

Владыка Диодор в своем телефонном разговоре назвал публичные высказывания отца Георгия "хайпом".

"Мне очень жаль, отец Георгий, ты очень талантливый человек, но у меня выбора не остается, мне просто сказали, что у меня такого пресс-секретаря быть не должно", - заканчивает он телефонный разговор.

В открытом письме к священнику, которое владыка Диодор опубликовал впоследствии в своем "Фейсбуке", он упрекнул отца Георгия в том, что тот старается поддерживать только известных политзаключенных.

"Признаюсь, очень рад, что через десяток лет служения у Вас наконец проснулось сочувствие к заключённым. Весьма похвально для Вас, как для священнослужителя... Жаль, правда, что оно не коснулось заключённых из пенитенциарных учреждений нашего города Димитровграда... Хотя понимаю, что статус "поп-звезды" обязывает держать планку и не опускаться ниже уровня. Вы поставили себя наряду с видными церковными деятелями современности и видимо считаете, что Ваш удел - это элитные политзаключённые.... Ваш громкий голос может звучать только с высоких трибун", - пишет епископ.

По словам владыки Диодора, он уволил отца Георгия не из-за его взглядов, а потому, что тот позволял себе высказывать их публично, будучи официальным представителем епархии. Он считает это профессиональной непригодностью.

"Я всего лишь освободил Вас от должности пресс-секретаря и главы епархиального информационного отдела. И не за Ваши личные убеждения, а за то, что Вы просто по факту не соответствовали занимаемым Вам в епархии обозначенным выше должностям. Нагло используя свое положение в статусе моего пресс-секретаря, многократно позволяли себе политические, порой провокационные заявления, в том числе и на общецерковных площадках", - пишет владыка Диодор.

Эту позицию разделяют многие комментаторы. Протодиакон Андрей Кураев, к которому Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием, сказал, что, по его мнению, епископ имел полное право уволить священника с должности пресс-секретаря даже не объясняя, чем он недоволен, не говоря уже о таком поступке.

"Если ты мое второе лицо, мое альтер эго публичное, естественно, я имею право подбирать под свой размер эту перчатку. Здесь никаких канонов нету, и его увольнение с этого поста, которое не сопровождалось запретом священнослужения, он оставался священником кафедрального собора и так далее, это трудно расценить как какое-то очень страшное наказание", - сказал протодиакон.

Отец Георгий в свою очередь утверждает, что никакой инструкции с перечислением своих должностных обязанностей он не получал, и, соответственно, никаких ограничений для публичных выступлений у него как у пресс-секретаря епархии не было.

"Пенитенциарное учреждение для духовенства"

По словам протодиакона Кураева, после поста священника в "Фейсбуке" та сумма наказаний, которая была описана в указе епископа, был более чем мягкой.

Это касается не только снятия с должности - отцу Георгию, как отметил протодиакон, оставили денежное содержание, он продолжал оставаться штатным клириком кафедрального собора в Димитровграде, и даже направление в монастырь, как считает Андрей Кураев, нельзя рассматривать как особенно тяжелое прещение.

"Очень многие корпорации считают, что они могут по своему усмотрению посылать, командировать своего сотрудника куда-то, на какие-то трудные участки, удаленные и так далее. Иногда это прописано в контракте, иногда нет. Ну у церковников нет, конечно, но такая практика действительно есть. Я не знаю такой практики в зарубежных церквах, в русской - да. Это достаточно старая вещь, монастыри как пенитенциарное учреждение для духовенства. Меня тоже в свое время патриарх Кирилл посылал в Новоспасский монастырь в Москве", - сказал он.

Однако отец Георгий говорит, что в монастырь он не поедет. Он считает, что те, кто хотел бы отправить его в монастырь, хотят, чтобы он прекратил свои публичные выступления.

"По сути [требуется] просто замолчать. А потом, если я буду смиренно там сидеть, закончатся эти полгода, я должен буду прийти, напишут они мне бумагу покаянную, я должен буду ее на камеру как-то прочесть, они ее опубликуют и будут довольны собой и будут говорить: "Ну вот, еще одного, так сказать, мятежного попа прижали к ногтю и довольны собой". Да не будет [этого]!" - сказал священник.

"Иногда лучше игнорировать"

Отец Георгий снимает квартиру на окраине Димитровграда. Это, с одной стороны, второй по величине населенный пункт в Ульяновской области, но с другой - довольно тихий городок, застроенный преимущественно старыми панельными трех- или пятиэтажными домами, с многочисленными микрокредитными конторами, магазинами недорогой одежды и кафе.

Город и дома в нем окружены высокими соснами. Сосны там повсюду - на улицах, во дворах, даже на городском флаге их три.

Спасо-Преображенский кафедральный собор на главной площади, в котором служит клириком отец Георгий, был построен в 2007 году. И как Димитровград похож на многие российские небольшие городки, так и собор внешне напоминает сразу все новопостроенные российские храмы.

Внутри него запах ладана, кажется, немного смешан с запахом лака, которым покрыты деревянные части иконостаса, а пол еще свеж и не вытерт ногами прихожан.

Собор выделяется на фоне старых административных зданий по соседству и размером, и новизной. На противоположной стороне площади - традиционный памятник Ленину, который выглядит особенно черным, то ли потому что его так покрасили, то ли из-за контраста с ярким собором напротив.

Отец Георгий живет довольно далеко от собора - в потертом постоянными ветрами панельном доме на окраине Димитровграда.

Назначая встречу журналистам Би-би-си в своей квартире, отец Георгий не стал указывать время - после публичных и личных дискуссий с руководством священник в основном сидит дома и ждет развития событий. Его съемная квартира и сама чем-то похожа на кафедральный собор - чистая и с новой мебелью.

События, в которые он оказался вовлечен, кажется, и правда развиваются вне его квартиры, храма и Димитровграда, и он просто ждет, когда кто-то где-то примет решение о том, что должно с ним произойти.

По словам священника, после того, как о нем стали говорить в прессе, его не принимают другие епархии и он не может просто переехать в другой российский город.

"Я не знаю. Я нахожусь в растерянности. Я пытаюсь вести переговоры с людьми, которые могли бы сделать возможным для меня священническое служение мое. Но как это будет, как это реализуется, я не знаю. Но я прилагаю для этого усилия. Но я всего лишь один человек в один момент времени, и возможности мои ограничены", - говорит отец Георгий.

По его словам, он боится, что его могут лишить сана, отлучить от церкви и даже отправить под следствие.

После того как отца Георгия перестали пускать в храм, в котором он формально служит, он написал два письма - патриарху Кириллу и митрополиту Воскресенскому Дионисию, управляющему делами Московской патриархии - с просьбой "дать оценку действиям епископа Диодора". Ответа на эти письма он пока не получил.

Андрей Кураев, впрочем, считает, что именно отец Георгий обостряет ситуацию, делая все более сложным снижение накала конфликта. "Возгонка идет с его стороны", - сказал он. Вместе с тем, считает протодиакон, судьба священника сейчас решается в Москве. И, по его мнению, есть вероятность, что отец Георгий избежит больших проблем.