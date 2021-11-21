Научный дайджест: корабли-призраки в Тихом океане и борода как насмешка эволюции

Леонид Лунеев

Би-би-си

22 минуты назад

Среди научных новостей недели:

Вулкан вытолкнул на поверхность "корабли-призраки" времен Второй мировой

Борода - дань моде, а не признак мужественности

Первый йодный двигатель успешно испытан на орбите

Эхо Второй мировой: как японский вулкан поднял со дна корабли-призраки Иводзимы

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Более двух десятков кораблей-призраков поднялись со дна Тихого океана в западной части острова Иводзима, однако не ищите в этом никакой загадки. Все дело в сейсмической активности подводного вулкана Фукутоку-Оканоба, который вытолкнул на поверхность корабли и транспортные суда, затонувшие в ходе одной из самых грандиозных битв в самом конце Второй мировой войны.

Битва за Иводзиму, длившаяся 36 дней, была одним из самых кровавых сражений в Тихоокеанском регионе. В ней приняли участие около 70 тысяч американских морских пехотинцев, которые буквально выкуривали из-под земли окопавшихся в бункерах и пещерах японских солдат. Американцы потеряли там около 20 тысяч ранеными и еще 7 тысяч - убитыми, а японский гарнизон погиб практически полностью - все 20 тысяч, за исключением около 200 пленных.

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Что же касается кораблей-призраков, то они не погибли в бою, а были сначала захвачены американцами у японцев, а потом специально затоплены вдоль береговой линии, образовав искусственные волнорезы (на Иводзиме не было собственного порта или даже пристани), чтобы облегчить высадку американских войск и военной техники.

И хотя та война давно закончилась, неугомонный вулкан Фукутоку-Оканоба продолжает воевать, а с августа и вовсе перешел в наступление. Он не только поднял со дна ржавые остовы судов, но и сам показался над поверхностью в виде небольшого серповидного островка.

Правда, по словам директора японского государственного Центра по изучению вулканов Сецуи Накады, этот островок, сформировавшийся из пемзы и вулканического пепла, вскоре исчезнет вследствие эрозии.

Между тем сама гора Сурибати на острове Иводзима - это неактивное жерло действующего вулкана, который некоторые специалисты причисляют к десятку самых опасных вулканов в мире. Собственно, его нынешняя сейсмическая активность может быть преддверием готовящегося крупного извержения.

"Зона обесцвеченной морской воды расширяется, что свидетельствует о непрекращающейся вулканической активности, - заметил Накада в интервью телеканалу All Nippon News, - так что на Иводзиме возможно сильное извержение".

Что касается кораблей-призраков, то они, скорее всего, останутся там надолго: остров считается необитаемым, да и посетителей туда не пускают из соображений безопасности, причем дело вовсе не в вулкане, а в огромном количестве неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся там со времен Второй мировой войны.

Борода: манифест эволюции или дань моде?

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Когда ученые хотят привести самый яркий пример полового диморфизма (внешнего отличия мужских и женских особей одного биологического вида), они, как правило, вспоминают павлина с его роскошным хвостом, который он раскрывает, словно веер, чтобы показать себя во всей красе и величии самкам (сереньким и невзрачным) и конкурентам.

Казалось бы, сам здравый смысл подсказывает нам, что пышная растительность на лице мужчины - это тоже откровенный сигнал потенциальным сексуальным партнерам, а заодно и соперникам, что они имеют дело с самим олицетворением мужественности, у которого повышен уровень тестостерона, и он претендует на доминирующую роль.

Однако авторы недавнего исследования, результаты которого опубликованы в издании Archives of Sexual Behavior, не нашли никакой взаимосвязи между бородой и уровнем тестостерона, равно как и доминантной ролью таких бородатых индивидуумов.

Эксперимент, в котором приняли участие 97 молодых, физически активных людей, включал как опросы, так и контрольные замеры.

Добровольцам предлагалось ответить на ряд вопросов, касающихся их возраста, роста, веса и бородатости, то есть того, как они сами оценивают свои бороды, после чего были произведены замеры электронным оборудованием с точностью до 0,01 миллиметра. При этом ученые с интересом обнаружили, что обладатели бороды весьма точно оценивают ее длину.

Затем у участников брали анализ слюны на тестостерон (предварительно им было запрещено пить алкоголь, курить и даже чистить зубы, чтобы не нарушить чистоту эксперимента). Анализам предшествовали 12 минут активных физических упражнений, во время которых испытуемым задавали вопросы, чтобы определить, ощущают ли они чувство превосходства над другими мужчинами.

В итоге выяснилось, что борода никак не служит надежным показателем того, что ее носитель видит себя в доминирующей роли или что у него повышен уровень тестостерона. Впрочем, не наблюдалось и обратной зависимости, хотя, как отмечают ученые, теоретически вполне можно было бы предположить, что наличие бороды призвано замаскировать низкий уровень тестостерона.

Скорее всего, делают вывод авторы исследования, борода - это лишь эстетический способ самоподачи, полностью основанный на сложившихся (или модных в данный момент) культурных нормах, и она не имеет ничего общего с сигналами, которые мы научились подавать в ходе эволюции.

В космос - на йодном двигателе

Автор фото, ThrustMe

В ближайшее десятилетие на орбиту Земли, как ожидается, будут запущены даже не тысячи, а десятки тысяч спутников, и поиск путей эффективного и экономичного управления ими становится приоритетом.

На орбите спутники не висят безжизненными консервными банками, а активно маневрируют, для этого у них имеются ксеноновые двигатели, которые с помощью электричества ионизируют и ускоряют атомы ксенона и тем самым создают нужную тягу. Увы, ксенон - редкий и потому дорогой газ, который к тому же сложно хранить.

И вот теперь французская компания ThrustMe, судя по всему, нашла альтернативу ксенону. И альтернативу весьма неожиданную - это йод. Нет, это не шутка, французы вовсе не собираются смазывать йодом филейную часть спутника, чтобы он мчался в космосе, как наскипидаренный.

В ходе испытаний йодного двигателя, установленного на спутнике NPT30-I2 весом в 20 килограммов, маневрирование было выполнено успешно, а йод показал даже более высокую эффективность ионизации, нежели ксенон.

"Йод куда доступнее и дешевле ксенона, и у него есть еще одно важное преимущество: его можно хранить в твердом виде", - поясняет главный инженер и один из основателей ThrustMe Дмитрий Рафальский.

Действительно, двигатели на основе йода могут быть проще по конструкции и миниатюрнее ксеноновых, что для условий космоса очень немаловажно. К тому же йод, прежде чем будет переведен в газообразное состояние, необходимое для ионизации, не требует, как ксенон, специальных баллонов под высоким давлением.