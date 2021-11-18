QR-курьер и QR-няня: в России появились новые ковидные профессии

Алексей Ильин

Би-би-си

39 минут назад

Автор фото, Semyon Antonov/TASS

Во многих регионах России после резкого всплеска заболеваемости Covid-19 власти осенью ввели ограничительные меры. Би-би-си изучила, какие профессии трансформировались на фоне новых ограничений и каких специалистов набирают активнее всего.

Переболевшие или привитые граждане предлагают свои услуги по доставке одежды из магазинов, они могут сводить детей в кино или театр, а также придумывают брелоки или другие удобные способы всегда носить с собой QR-коды.

QR-курьеры

8 ноября курьер Владислав из Омска опубликовал необычное объявление на сервисе "Авито": он указал свой рост и предложил клиентам померять для них одежду, отослать фотографии и, если все подойдет, приобрести выбранную одежду и доставить на дом заказчику.

В Омской области с 4 ноября действует система QR-кодов, непривитые граждане не могут попасть в торговые центры, бары, рестораны и салоны красоты, поэтому Владислав подумал, что такая услуга может быть востребована - среди тех, кто не может или не хочет делать прививку.

Находчивый курьер говорит, что его объявление уже набрало много просмотров, однако заказать ему примерку и доставку одежды пока мало кто решается.

"Думаю, что просто еще не время, - рассуждает он. - Скорее всего, спрос пойдет чуть-чуть позже, с приближением праздников, когда нужны будут подарки людям".

Владислав называет себя QR-курьером - такая профессия появилась на фоне очередной волны пандемии и новых ограничительных мер в регионах.

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С начала ноября на сервисе "Авито" начали появляться десятки объявлений об услугах QR-курьеров. Сегодня в разделе "Услуги" на портале можно найти более 350 таких объявлений, хотя всего несколько недель назад их не было вовсе.

"Впервые подобные предложения появились еще в преддверии ноябрьских нерабочих дней. Тогда спрос на курьеров с QR-кодами вырос в 17 раз по всей стране", - говорит управляющий директор сервиса "Авито Работа" Артем Кумпель.

Курьеры с QR-кодом предлагают гражданам, не желающим или не имеющим возможности сделать прививку, сходить в магазин за продуктами или заказами, отвезти документы в банк или другое учреждение, куда запрещен вход непривитым. Цена за одну доставку - от 300 рублей до 1 тысячи.

QR-курьер Виктор из Екатеринбурга рассказывает, что пока заказов у него немного, хотя спрос все равно есть: "Например, был заказ забрать покупки из "Зары" в ТЦ, по второму [заказу] нужно было купить на деньги клиента кальян. В этих случаях клиенты уже ждали у дверей ТЦ - и стоило им это 350 рублей".

Люди часто вспоминают о QR-кодах, уже подходя к торговому центру, и пытаются просить охрану пропустить их со словами: "Есть, но забыли взять", рассказывает курьер Александр из Самары.

"Таким людям я иногда могу помочь и бесплатно, если это не хамы, которым плевать на проверки и которые лезут, как будто "по блату", - говорит он.

Автор фото, Maxim Kiselev/TASS Подпись к фото, Во многих российских регионах без QR-кода нельзя попасть в торговый центр или ресторан

Иногда подобные объявление дают несовершеннолетние пользователи, которым не нужно получать QR-коды.

"Схожу в магазин за вас, мне 17 [лет], то есть мне не нужен QR-код, продадут вещи без него. Также могу померить обувь 43-го размера и верхнюю одежду. Оплата договорная. Проезд оплачиваете мне вы", - цитирует одно из таких объявлений хабаровский портал DVhab.ru.

Некоторые клиенты просят привитых курьеров одолжить им QR-код для прохода в торговый центр или банк, рассказывает Антон из Перми. "Но я на такое не иду, это ответственность", - говорит он.

В Свердловской и Самарской областях, Пермском и Хабаровском краях система QR-кодов действует с начала ноября - непривитые граждане не могут попасть в ТЦ, рестораны и другие заведения.

QR-няни

Помимо QR-курьеров растет популярность и сопровождающих с QR-кодом - в основном это няни, предлагающие сводить детей в кино, театр, музей, цирк или другие заведение, где необходимо предъявлять код о вакцинации.

Две няни с QR-кодами из Петербурга и Екатеринбурга рассказали Би-би-си, что пока на их услуги спрос небольшой, однако они ожидают роста обращений к новогодним праздникам, когда будут проходить детские праздничные мероприятия.

В Петербурге с 15 ноября QR-код нужен, чтобы посещать бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки и церемонии бракосочетания, а с 1 декабря на коды перейдет и городской общепит.

Во время первой волны коронавируса в прошлом году многие специалисты были вынуждены перейти в онлайн-формат, чтобы не потерять работу и подстроиться под карантинные условия.

Большой популярностью пользовались, в частности, дистанционные няни, зум-тренеры или цифровые бизнес-консультанты, помогающие людям безболезненно перевести свою работу в онлайн-формат.

С лета прошлого года локдаун в России больше не вводился, поэтому взрывная популярность онлайн-специалистов постепенно сошла на нет. Тем не менее, во время новых волн коронавируса российские власти продолжают вводить различные ограничения. Большинство из них теперь направлено на стимулирование вакцинации.

QR-брелоки

В конце октября на фоне резкого роста числа зараженных и рекордной смертности от коронавируса власти ввели общефедеральный режим нерабочих дней, во время которого многие регионы решили вернуться к практике QR-кодов. А 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта на общефедеральном уровне.

Цифровой код о прохождении вакцинации приходит пользователю на портал "Госуслуги". Оттуда можно сделать скриншот и сохранить его на мобильный телефон. Однако поиск кода в смартфоне отнимает определенное время, поэтому в интернете все чаще можно найти предложения по изготовлению брелоков с QR-кодами, которые были бы всегда под рукой.

Объявления о заказе QR-брелоков можно найти, в частности, на сервисах "Авито" и AliExpress (этот маркетплейс тоже позволяет россиянам выставлять свои товары на продажу, если они индивидуальные предприниматели или самозанятые).

Некоторые изготовители предлагают простые пластиковые чехлы для распечатанных на бумаге кодов за 100-200 рублей, в то время как более изобретательные умельцы готовы изготовить металлические брелоки с гравировкой, цена на которые может превышать 1 тысячу рублей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Умельцы предлагают оформить QR-код в виде брелока для ключей

Вероника из Костромы рассказывает, что начала делать и продавать на "Авито" такие брелоки за 200 рублей несколько дней назад - и у нее сразу же появилось несколько заказов.

"Пока заказывают в основном молодые люди, - говорит она. - Я сейчас пытаюсь донести информацию о брелоках до категории граждан, у которых нет смартфонов - им, по-моему, было бы очень актуально и удобно приобрести такой брелок".

"Спрос, конечно, есть, но пока не очень большой. А вообще вещь очень удобная!" - говорит Мария из Благовещенска, которая делает пластиковые брелоки с лазерной гравировкой QR-кода и продает их за 1 тысячу рублей. Она уверяет, что такой код читается всеми устройствами - и при этом представляет собой "практически ювелирную работу".

В Амурской области система кодов действует с конца октября - это общепит, фитнес-клубы и другие учреждения. Мария рассказывает, что идея сделать такой брелок пришла ей в голову после того, как у нее внезапно сел аккумулятор в телефоне - она не смогла показать код на входе в торговый центр. "Тогда сразу и подумала, что неплохо было бы иметь еще где-то вариант пропуска к миру шопинга", - вспоминает она.

QR-контролеры

В последние недели в рекрутинговых агентствах появляется десятки новых вакансий контролеров QR-кодов в торговых центрах, ведомствах и на транспорте.

Раньше эти функции как правило выполняли вахтеры и охранники, однако сейчас для контроля кодов и сверки их с паспортными данными стали набирать отдельных сотрудников.

На рекрутинговом портале HH.ru с 28 октября по 16 ноября было опубликовано 90 вакансий контролеров QR-кодов. Большую часть (40%) составляют предложения работы по проверке QR-кодов в торговых центрах и на стройках. На портале "Авито" к середине ноября размещено более 100 вакансий для контролеров QR-кодов.

Автор фото, Semyon Antonov/TASS Подпись к фото, Вакансия контролера QR-кодов становится все более востребованной

По данным "Авито", за полмесяца в ноябре число вакансий для работников, проверяющих QR-коды, по всей стране увеличилось на 191% по сравнению с аналогичным периодом октября.

Чаще всего такие вакансии сейчас можно встретить в Алтайском крае, Петербурге, Свердловской области и Пермском крае. "Основной массив предложений по зарплате - от 15 до 30 тысяч рублей. Если речь идет о совмещении функции охранника, то зарплата от 55 тысяч рублей", - сообщили Би-би-си в пресс-службе HH.ru.

Во вторник казанское предприятие МУП "Метроэлектротранс" сообщило о срочном наборе контролеров для проверки QR-кодов на станциях казанского метрополитена - с зарплатой в 20 тысяч рублей. Это связано с тем, что с 22 ноября в Татарстане вводят систему QR-кодов для проезда в общественном транспорте, и непривитые граждане не смогут ездить на метро и автобусах.

Как ожидается, проверять QR-коды на станциях метро контролеры будут совместно с полицией.