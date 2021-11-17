По Британии на трехколесной микролитражке с волынкой: как британец устроил марафон на самой маленькой в мире машине

51 минуту назад

Алекс Орчин из Восточного Сассекса едет на трёхколёсной микролитражке Peel P50 из Джон-о'Гротса на самом севере Шотландии на западную оконечность Корнуолла, Лэндс Энд.

Это один из самых популярных туристических маршрутов, пролегающих между двумя крайними точками острова Великобритания.

P50 - самые маленькие автомобили в мире: их длина составляет всего 137 см, ширина 104 см, а высота - 120 см. Их первые партии собирались на острове Мэн в 1960-х годах: машины развивали максимальную скорость в 56 км/ч.

С 2010 года их снова производят ограниченными партиями - теперь P50 доступен и как электромобиль.

Автор фото, Alex Orchin Подпись к фото, Алекс Орчин со своей микролитражкой

Орчин рассчитывает, что на преодоление 1350-километрового пути у него уйдет до трёх недель. Он собирает деньги для благотворительного проекта Би-би-си Children in Need.