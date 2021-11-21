Смертельный марафон: как в Китае во время забега погиб 21 бегун

Софи Уильямс

Би-би-си

21 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чжу Кэмин в пещере, где он укрыл спасенных им марафонцев

Очнувшись, Чжан Сяотао обнаружил себя в пещере. Кто-то развел рядом огонь, чтобы согревать его. Он не имел ни малейшего понятия о том, как там очутился.

Лежавшего без сознания Чжана обнаружил проходивший мимо пастух Чжу Кэмин. Он завернул промерзшее тело в одеяло и оттащил на своих плечах в безопасное место. Чжан оказался одним из тех, кому повезло.

В мае этого года погиб 21 участник супермарафона на севере Китая. Причиной стали внезапно обрушившийся ураган с ледяным дождем и тяжелым градом и резкое падение температуры. Никто не был готов к такому.

Утром в субботу 22 мая в точке старта, городе Байинь в провинции Ганьсу, в прошлом крупном центре угледобычи, ярко светило солнце.

172 спортсменам предстояло преодолеть 100 километров сквозь знаменитый своими карстовыми пещерами национальный парк Yellow River Stone Forest ("Каменный лес Хуанхэ"). Маршрут пролегал по пересеченной местности на средней высоте в две тысячи метров над уровнем моря. На участке между 20 и 30 км разразилась катастрофа.

Сверхдлинный забег проводился четвертый год подряд, и прежде все было благополучно. И на этот раз метеорологический прогноз благоприятствовал. Теплую одежду организаторы разместили впереди по трассе марафона, чтобы участники смогли воспользоваться ею, если понадобится.

Но когда спортсмены прибыли на стартовую линию, задул холодный ветер. Бегуны в шортах и теннисках с коротким рукавом заежились и укрылись в находившемся рядом магазине сувениров.

Смртельный маршрут

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Чжан Сяотао начал дистанцию хорошо. Путь по горным тропам давался ему легко, и на первый контрольный пункт он прибыл одним из первых. Ситуация начала ухудшаться, когда он миновал второй контрольный пункт в 20 километрах от старта.

"Я был на полпути к вершине холма, когда вдруг ударил град, - написал он позднее в китайских социальных сетях. - Мое лицо покрылось льдом, видимость понизилась, так что стало трудно различать тропу".

Тем не менее, Чжан продолжил забег. Он помнит, что обогнал слабослышащего атлета Хуан Гуаньцзюня, чемпиона китайской национальной параолимпиады 2019 года, который держался с трудом. Потом увидел У Паньжуна, с которым после старта какое-то время бежал голова к голове.

У Паньжун весь дрожал от холода и усталости и еле говорил. Чжан обхватил его рукой, какое-то время они продвигались вместе, но потом ветер стал таким сильным, а земля такой скользкой, что пришлось расстаться.

Чжан упрямо продолжал подъем на холм, но ураган, скорость которого достигала 94 километров в час, оказался сильнее. Чжан падал и вставал, пока не почувствовал, что ноги и руки немеют от холода и отказываются служить. Температура упала до -5 градусов. В конце концов бегун упал и не смог подняться.

Из последних сил Чжан накрылся теплоизоляционной накидкой, нажал сигнал SOS на GPS-трекере и лишился чувств.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Выяснилось, что организаторы состязания пренебрегли предупреждением синоптиков

Неподалеку боролся со стихией Люло Наньфан (имя изменено). Ледяной дождь сек лицо так, что ему казалось, будто его обстреливают дробью.

Он встретил человека, который, пошатываясь, спускался с холма. Тот сказал, что не выдержал и решил вернуться.

Люло, так же как Чжан, был упрям. Но чем выше он поднимался, тем становилось холоднее, а ветер усиливался. Еще несколько бегунов прошли ему навстречу. Люло насквозь промок, в кроссовках хлюпала холодная вода.

Наконец он остановился и попытался закутаться в теплоизоляционную накидку, но руки так задубели, что, пока он возился с накидкой, ее унесло ветром. Люло попытался отогреть хотя бы один из негнущихся пальцев, держа его во рту, но это не помогло.

Он начал спускаться, но уже почти ничего не видел. Люло был в отчаянии, но знал, что надо сопротивляться до последнего.

На полпути к подножию холма он встретил одного из спасателей, экстренно высланных на трассу. Тот отвел его в бревенчатую хижину, где уже находились не меньше десяти спортсменов. Скоро из число увеличилось до 50. Некоторые рассказывали, что видели товарищей, лежавших без сознания по бокам трассы с пеной у рта.

"Глаза у всех были красные от ветра", - вспоминал Люло пережитый ужас в социальных сетях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Национальный парк Yellow River Stone Forest

Чжана Сяотао, как уже говорилось, выручил пастух. Он доставил обессилевшего спортсмена в пещеру, стащил с него мокрую одежду и укутал теплым одеялом.

Оказалось, что в пещере Чжан был не один. Там находились еще несколько человек, часть из которых спас тот же пастух. Они ждали около часа, пока товарищ придет в себя, чтобы возвращаться вместе.

У подножия холма их встретили врачи и полицейские. По данным китайских СМИ, в операции участвовали 1200 спасателей с дронами, оснащенными тепловыми датчиками и радарами.

В тот день вдоль трассы нашли двадцать мертвых тел, включая 31-летнего победителя трех предыдущих забегов Лян Цзина, Хуан Гуаньцзюня и У Паньжуна. Еще одного окоченевшего насмерть марафонца обнаружили на следующее утро. Восемь человек попали в больницы с обморожениями и травмами.

Выяснилось, что организаторы мероприятия в последний момент получили тревожный сигнал от синоптиков, но не стали отменять забег.

Крупное ЧП во время спортивного состязания случилось в Китае впервые после 1986 года, когда при заплыве на плотах по реке Янцзы погибли 10 человек.

Сидите тихо и не выступайте!

Трагическая новость всколыхнула страну. Множество людей задавалось вопросом: как такое могло случиться.

Некоторые марафонцы, в том числе Чжан Сяотао и Люло Наньфан, подробно описали случившееся с ними в социальных сетях. Но пост Чжана за подписью "Брат Тао бежит" вскоре пропал.

Пекинский вебсайт Caixin переопубликовал исповедь Чжана. Спустя неделю на его аккаунте появился пост, в котором она умолял оставить его и его семью в покое.

Оказалось, что Чжан удалил первый пост после того, как некоторые пользователи поставили под сомнение его историю. Одни писали, что он рисуется и красуется, другие обвиняли в том, что он выжил, когда другие погибли, третьи вообще грозились убить.

"Мы не хотим становиться интернет-знаменитостями, - написал после этого Чжан. - Нам нужен покой. Прошу всех, особенно уважаемых журналистов, не беспокоить меня и не задавать вопросов".

Он добавил, что спасший его пастух также подвергся давлению масс-медиа и "с иных сторон".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спасатели за работой

Дочь одного из погибших написала в социальной сети Weibo: "Почему моему отцу позволили умереть?" - и также подверглась оскорблениям. Некоторые пользователи заявили, что она "сеет сплетни" и "помогает иностранным силам, распространяющим плохие истории про Китай".

По словам сестры другого погибшего, Хуан Иньчжэнь, местные начальники встретились с ней и посоветовали помалкивать.

"Они не хотят, чтобы родственники обсуждали это друг с другом и с журналистами, они все время следят за нами", - заявила женщина New York Times.

Давление на родственников погибших в несчастных случаях, в которых можно обвинить государство - типичная практика в Китае. Для правительства внимание социальных сетей к подобным историям нежелательно.

Меры властей

Спустя месяц после трагедии во время марафона были наказаны 27 местных чиновников. Первый секретарь партийного комитета округа Цзинтай, Ли Цзоби, накануне отстраненный от должности, был найден выпавшим из окна его квартиры. Полиция отвергает версию самоубийства.

Байиньский супермарафон - лишь одно из множества подобных мероприятий в Китае, где бег все больше входит в моду. Майская трагедия поставила их будущее под вопрос.

По данным Китайской спортивной ассоциации, в 2018 году в стране было проведено в 40 раз больше марафонов, чем в 2014-м. В 2019 году состоялись в общей сложности около 1900 различных соревнований по бегу.

До начала пандемии Covid-19 многие небольшие города и местности извлекали из них экономическую выгоду, завлекая к себе спортсменов и туристов.

После случившегося в Байине Центральная комиссия по проверке дисциплины при ЦК компартии Китая обвинила их организаторов в "концентрации внимания на материальной выгоде" в ущерб безопасности.

Накануне Зимней олимпиады 2022 года в Пекине власти КНР приостановили до выработки новых правил проведение соревнований по экстремальным видам спорта, таким как забеги по пересеченной местности, супермарафоны и полеты в костюмах с крыльями. Когда они возобновятся, неизвестно. Согласно сообщениям, под раздачу угодил даже шахматный турнир.

Потенциальные участники, среди которых могут оказаться будущие звезды спорта, огорчены запретом на соревнования. Как пишет американский журнал о спорте и природе Outside Magazine, иногда они берутся за дело сами и отправляются в горы на собственный страх и риск.