Achtung Baby: как Берлин спас группу U2 от распада

41 минуту назад

Новая композиция называется Your Song Saved My Life - и это едва ли не худшее, на что способна группа, которую многие по-прежнему считают лучшей в мире.

Объяснить недостатки, вероятно, может тот факт, что Your Song Saved My Life записана для саундтрека второй части мультипликационного мюзикла Sing (в российском прокате - "Зверопой 2"), в котором Боно озвучил льва Клэя Кэллоуэя.

"Мы заново изобретем рок-н-ролл"

В разгаре тогда был тур под названием Lovetown в поддержку альбома Rattle And Hum, посвящения ирландцев американской музыке, записанного во время предыдущих триумфальных гастролей по США.

После выхода снятого в рамках тура в поддержку альбома Joshua Tree фильма Rattle and Hum на группу посыпались обвинения в мегаломании. И U2 действительно были уже "не те", что наглядно продемонстрировал финальный концерт тура 30 декабря 1989-го в Дублине.

Смена обстановки

Сразу после окончания гастролей музыканты начали творческие поиски, но никак не могли определиться с единым направлением. Маллен осваивал сбивки Джинджера Бейкера и других ударников классического рока. Боно и Эдж, напротив, увлеклись новой электронный музыкой и индастриалом - от Happy Mondays до The Young Gods и KMFDM.

Во время казавшейся уже безнадежной работы над одной из песен Эдж по наводке Лануа поменял местами аккорды, и случилось что-то вроде чуда. В фильме "С небес на землю" воспроизведен фрагмент этой сессии, и слышно, как из явно недоделанной композиции рождается знаменитая One.

Именно благодаря им на свет появилось альтер-эго вокалиста - Флай (и одноименная песня The Fly), которого сам Боно называл "призраком рок-звезды". Его образ, как и звуковой ряд альбома, был собран по принципу чудовища Франкенштейна: очки Лу Рида, штаны Джима Моррисона, набриолиненная шевелюра в духе Элвиса.

"Я учусь врать"

Его образу было бесполезно всерьез подражать - он сам был создан из артефактов, оставшихся от героев прошлого. Его поведение также оставляло желать лучшего: во время съемок клипа на The Fly певец так вжился в образ сумасшедшей рок-звезды, что чуть не загремел в полицию за нарушение общественного порядка.

"Искусство принадлежит народу"

Стала она спасением и для самих ирландцев. Все 90-е они провели в экспериментах нарастающей смелости, увенчавшихся альбомом Pop. Вслед за этим они решили вернуться к своей ранней стилистике, но матрица Achtung Baby оставалась для U2 методом выхода из творческого тупика, как произошло на повторяющем структуру этого альбома диске 2009 года No Line On The Horizon.