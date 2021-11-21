Achtung Baby: как Берлин спас группу U2 от распада

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

41 минуту назад

Автор фото, WireImage Подпись к фото, U2 выступают возле Бранденбургских ворот в Берлине, ноябрь 2009 года

На этой неделе исполнилось 30 лет альбому Achtung Baby ирландской группы U2. Рассказываем, как пластинка, записанная в разгар объединения Европы, спасла группу от распада и позволила ей переродиться.

Пару недель назад группа U2 выпустила новый сингл - первый за два года с момента выпуска песни Ahimsa, записанной совместно с оскаровским лауреатом А. Р. Рахманом в преддверии первого концерта ирландцев в Индии.

Новая композиция называется Your Song Saved My Life - и это едва ли не худшее, на что способна группа, которую многие по-прежнему считают лучшей в мире.

Нейтрально духоподъемный текст, нарочито умудренный вокал, простенькая мелодия и аранжировка, будто бы сделанная не в студии, а на домашнем ноутбуке, причем в явной спешке.

Объяснить недостатки, вероятно, может тот факт, что Your Song Saved My Life записана для саундтрека второй части мультипликационного мюзикла Sing (в российском прокате - "Зверопой 2"), в котором Боно озвучил льва Клэя Кэллоуэя.

Тем не менее, в самой песне в контексте истории U2 все же есть некоторый смысл - как и в предшествовавших ей сольных выходках Боно и Эджа для чемпионата Европы по футболу, а также документалках про друга ансамбля Шона Пенна.

История никогда не повторяется, но столь же редко брезгует рифмой. Положение, в котором оказались четверо разменявших седьмой десяток дублинцев, очень похоже на то, в котором они уже были в конце восьмидесятых.

Тогда они вдруг оказались в творческом тупике, покорили весь мир, но не знали, кого и что покорять дальше. Так 30 лет назад на свет появились песни, спасшие жизни не каждого музыканта по отдельности, но квартета целиком и объединенные заглавием Achtung Baby.

"Мы заново изобретем рок-н-ролл"

Этими словами заканчивалось интервью, которое участник U2 Эдж дал в 1989 году журналу Rolling Stone.

В разгаре тогда был тур под названием Lovetown в поддержку альбома Rattle And Hum, посвящения ирландцев американской музыке, записанного во время предыдущих триумфальных гастролей по США.

В штаты U2 впервые поехали в самом начале 80-х, здраво рассудив, что потомки ирландских эмигрантов из числа американцев будут более благодарной публикой, чем жители соседнего Соединенного Королевства.

Расчет оказался верен: у U2 и США случился искренний и яркий роман, а еще не достигшие тридцатилетия юноши получили возможность поиграть с титанами вроде Би Би Кинга.

Автор фото, Rob Verhorst/Redferns Подпись к фото, Боно и Би Би Кинг на концерте в Нидерландах, 1990 год

Предварительно покорив Европу, U2, по признанию критиков, стали самой значимой группой в мире со времен Led Zeppelin, но испытать счастье мешало разнообразное давление. Это и неготовность к стадионным концертам, и груз ответственности, легший на плечи Боно, который вдруг обнаружил, что не вполне готов становиться новым рок-н-ролльным мессией.

После выхода снятого в рамках тура в поддержку альбома Joshua Tree фильма Rattle and Hum на группу посыпались обвинения в мегаломании. И U2 действительно были уже "не те", что наглядно продемонстрировал финальный концерт тура 30 декабря 1989-го в Дублине.

На сцену вышли не скромные дублинцы, а пафосные рок-герои, больше напоминающие Guns N'Roses. В завершение концерта Боно сказал: "Это конец чего-то для U2. Мы должны уйти и найти себе новую мечту".

Смена обстановки

"Мы были крупнейшей группой в мире, но не были лучшей", - так описывал позднее суть кризиса, в котором оказались U2 обычно немногословный барабанщик Ларри Маллен-младший.

Сразу после окончания гастролей музыканты начали творческие поиски, но никак не могли определиться с единым направлением. Маллен осваивал сбивки Джинджера Бейкера и других ударников классического рока. Боно и Эдж, напротив, увлеклись новой электронный музыкой и индастриалом - от Happy Mondays до The Young Gods и KMFDM.

Басист Адам Клейтон и вовсе не мог понять, что не так с существующим эпическим пост-панком, который кроме U2 и так никто больше в мире играть не научился. Свои тоску и одиночество он топил в разнообразных злачных заведениях.

Автор фото, Michael Ochs Archives/Getty Images Подпись к фото, Боно в 1991 году

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Наработав, тем не менее, какой-то демо-материал, музыканты стали думать, где его лучше записать - нужна была смена обстановки. В какой-то момент в их головы пришла мысль о Берлине. Озабоченные объединением Европы юноши поняли, что падение стены может дать необходимый энергетический импульс и стимулировать застоявшуюся творческую энергию.

В Берлин они прибыли последним самолетом ровно накануне торжественного сноса - пилот даже дал над городом дополнительный круг. Однако, германская столица оказалась тем еще местом: грязным, опасным, колючим, полным не только и не столько надежд, сколько тревог.

Работа в студии Hansa, где полтора десятилетия назад записывал свои шедевры Low и Heroes Дэвид Боуи, тоже не клеилась. Музыканты так и не могли договориться о стиле будущей записи, да еще и обнаружили, что созданные в Дублине в обстановке полной разобщенности наработки никуда не годятся. Это мнение разделяли и приглашенные продюсеры Даниэль Лануа и Брайан Ино. Группа оказалась на грани распада.

В посвященном 20-летию Achtung Baby фильме Би-би-си "С небес на землю" Боно говорил, что в какой-то момент осознал, что группа находится в той точке, которую так и не смогли пройти их герои от Beatles до Clash.

Во время казавшейся уже безнадежной работы над одной из песен Эдж по наводке Лануа поменял местами аккорды, и случилось что-то вроде чуда. В фильме "С небес на землю" воспроизведен фрагмент этой сессии, и слышно, как из явно недоделанной композиции рождается знаменитая One.

Это была песня, написанная буквально о том, что происходило в тот момент в студии. О том, что слова любви далеко не всегда означают это чувство, как бы ни верил в них говорящий. Или, проще говоря, о моменте, когда юность болезненно уступает зрелости.

Назад в Дублин

Для дальнейшей работы U2 вернулись в Дублин. Работа там тоже была непростой, но в Берлине группа прошла то, что Клейтон позднее высокопарно назвал "крещением огнем", и удержалась от распада.

Музыка изменилась с учетом пожеланий всех участников. Естественная привычка ирландцев к сочинению гимнов была уравновешена хип-хоп битом и фанк-гитарами. Боно стал экспериментировать с вокальной подачей, а в студии веселил всех огромными темными очками.

Именно благодаря им на свет появилось альтер-эго вокалиста - Флай (и одноименная песня The Fly), которого сам Боно называл "призраком рок-звезды". Его образ, как и звуковой ряд альбома, был собран по принципу чудовища Франкенштейна: очки Лу Рида, штаны Джима Моррисона, набриолиненная шевелюра в духе Элвиса.

Эта игра позволила Боно освободиться от сковывающего движения героического образа, созданного в предыдущее десятилетие существования U2. Изменились и тексты. Место истошных баллад и политизированных прокламаций заняли более интроспективные, темные и попросту взрослые темы.

Вокалист говорил, что, размышляя о собственном поведении на сцене, задумался, так ли его действительно бесят проблемы стран третьего мира и лицемерие власть имущих, или ему просто нравится, как он выглядит, говоря обо всем этом? Ответ был парадоксален: полыхающий внутри гнев нужно направить на собственное лицемерие и косность. Так появилась самая пронзительная песня альбома Acrobat.

"Я учусь врать"

"Я учусь врать. Если я решил открыть свое сердце, мне понадобится надежная защита", - этими словами Боно была продиктована концепция обновленных U2. Альбом Achtung Baby звучал совершенно цельно и в то же время был собран из множества вроде бы малосовместимых деталей. На дворе начинались 90-е, и пока за океаном гранжеры драли глотки, U2 предлагали как следует повеселиться.

Автор фото, Island Records/UMG Подпись к фото, Обложка винила Achtung Baby, переизданного в 2018 году

Эффект был усилен грандиозным туром ZOO TV - самым на тот момент технологичным шоу в истории. Группа выходила на сцену, вырядившись в карикатурных рок-звезд, выступала на фоне множества экранов, которыми Боно управлял при помощи телевизионного пульта.

За грохотом машинерии и эффектностью сценических и музыкальных решений была надежно спрятана революция, незаметно изменившая современную музыку. U2 уничтожили противоречия между рок- и поп-музыкой, а Боно стал главным рок-героем, уничтожившим саму суть этого явления.

Его образу было бесполезно всерьез подражать - он сам был создан из артефактов, оставшихся от героев прошлого. Его поведение также оставляло желать лучшего: во время съемок клипа на The Fly певец так вжился в образ сумасшедшей рок-звезды, что чуть не загремел в полицию за нарушение общественного порядка.

"Искусство принадлежит народу"

Фактически U2 следовали знаменитому ленинскому тезису, причем прочитанному без расхожей ошибки: "Искусство принадлежит народу […] И должно быть понято им".

На Achtung Baby сложность и разнообразие музыкальных приемов ни в коем случае не принесено в жертву замечательной, тем не менее, доходчивости. Однако личности музыкантов, несмотря на яркость образов (и даже благодаря ей) будто бы растворены в музыке.

Собственно слова и эта самая музыка здесь оказываются важнее тех, кто ее исполняет. Все обычные рок-н-ролльные комплексы - нарциссизм, эгоцентризм, мегаломания - здесь выкручены до карикатурного предела, превращены в вериги и таким образом окончательно обезврежены. Эта сторона работы ирландцев обычно остается для исследователей в тени, хотя именно эти свойства и делают Achtung Baby по-настоящему великой работой, которая до сих пор не устарела.

Стала она спасением и для самих ирландцев. Все 90-е они провели в экспериментах нарастающей смелости, увенчавшихся альбомом Pop. Вслед за этим они решили вернуться к своей ранней стилистике, но матрица Achtung Baby оставалась для U2 методом выхода из творческого тупика, как произошло на повторяющем структуру этого альбома диске 2009 года No Line On The Horizon.