"Пикассо на педалях". Как британский велосипедист рисует на картах лица

час назад

Автор фото, STRAVA/ANTHONY HOYTE

Велосипедист Энтони Хойт, называющий себя "Пикассо на педалях", проложил маршрут через Лондон, изобразив им на карте усатого мужчину.

Хойт проехал на своем велосипеде 121 км, чтобы нарисовать лицо на карте с помощью GPS-трекера.

Ему пришлось импровизировать в пути, поскольку некоторые улицы, по которым Хойт заранее проложил маршрут, оказались перекрыты.

53-летний велосипедист из Челтенхема уже нарисовал на карте велосипедом Санту, путешествуя по по графству Уэст-Мидленд, голову оленя и снеговика на карте Лондона.

Автор фото, STRAVA/ANTHONY HOYTE

Его последняя работа - сбор средств для благотворительной акции "Усабрь", запущенной для поддержки психического здоровья мужчин и предотвращения самоубийств.

Ему потребовалось чуть менее восьми с половиной часов кручения педалей по столице Великобритании, чтобы нарисовать лицо с помощью геолокационного велоприложения Strava.