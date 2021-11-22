Бывший главком Северного флота опять заявил об иностранном следе в гибели "Курска", но Кремль это не заинтересовало

25 минут назад

Автор фото, Semen Maisterman/TASS Подпись к фото, Подводная лодка "Орел", однотипная "Курску", на которой тренировались водолазы спасательных групп в 2000 году

"Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", - бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, уволенный в ходе расследования, и спустя два десятка лет продолжает настаивать на том, что российская подлодка погибла от столкновения с натовской.

Эту версию, озвученную сразу после трагедии, тогда разделяли его коллеги из командования ВМФ и офицеры Северного флота.

Такое заявление Попова, который к тому же утверждает, что может почти безошибочно сообщить название иностранной субмарины, и сегодня охотно обсуждает пресса, но Кремль в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова отказывается это даже обсуждать или как-либо комментировать.

Атомная подводная лодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года. Не выжил никто из 118 человек, которые находились на ее борту.

По официальной версии следствия, основной причиной гибели "Курска" стал производственный дефект торпеды 65-76 ПВ "Кит". Доказательств присутствия иностранной субмарины следователи не нашли.

Версия адмирала Попова

Вячеслав Попов утверждает, что знает даже название иностранной субмарины, но не может опубликовать доказательства, подтверждающие его слова.

"Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", - сказал адмирал.

По его словам, "подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта".

Адмирал Вячеслав Попов командовал Северным флотом России до начала декабря 2001 года, когда его вместе с группой других офицеров ВМФ отправили в отставку. Его тогда назначили начальником управления экологии и снятия с эксплуатации ядерных объектов, так что он впоследствии занимался и утилизацией подлодки.

Автор фото, Semen Maisteman/TASS Подпись к фото, Командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в 2001 году

Попов и ранее высказывал эту точку зрения. В документальном фильме Аркадия Мамонтова "Август", который вышел в 2000 году, адмирал заявил, что версия о столкновении является для него главной.

"Я думаю, что произошло столкновение с подводным объектом, как сейчас говорят. Но чего там, какой подводный объект? Подводная лодка. С неустановленной пока подводной лодкой. Причем этот объект ударил нашу подводную лодку в самое уязвимое место".

По мнению Попова, высказанному в 2000 году в интервью Мамонтову, "столкновение привело к катастрофическому положению лодки по плавучести и остойчивости, и лодка приблизительно за две минуты оказалась на грунте".

Согласно версии адмирала, АПЛ погружалась на большой скорости, ударилась о грунт носовой частью, что привело к взрыву торпед в этой самой носовой части.

Попов тогда сказал, что не считает столкновение результатом умышленных действий и что подводных столкновений такого рода, но не с такими масштабными последствиями "у нас было достаточное количество".

Что было после "столкновения"?

Версию о гибели "Курска" в результате столкновения с другой субмариной в 2000 году высказывал и бывший член государственной комиссии по приемке АПЛ капитан первого ранга Михаил Волженский.

В интервью телеканалу НТВ, которое 24 ноября 2000 года цитировало издание Лента.Ру, он сказал, что, по его мнению, сами по себе повреждения в результате столкновения не были фатальными для "Курска" - подлодка затонула после того, как из деформированного торпедного аппарата не смогла выйти торпеда.

"Струя от работающего реактивного двигателя торпеды способна нанести такие разрушения", - цитирует его словам Лента.Ру.

Курск. Хронология катастрофы Два взрыва торпед на "Курске". Лодка легла на дно, разрушена носовая часть Подводная лодка "Курск" Getty Images Первое официальное сообщение об аварии. Начало российской спасательной операции. Вертолет летит над местом катастрофы подводной лодки "Курск" Getty Images Москва официально запросила помощи у Лондона и Осло. Владимир Путин вернулся из отпуска в Москву. Иностранные спасатели приступили к операции. Гибель экипажа официально подтверждена. Ведущий CNN Ларри Кинг спрашивает президента России: "Что случилось с российской подводной лодкой?". Владимир Путин отвечает: "Она утонула". Началась операция по подъему лодки. Воздух выходит из лодки "Курск" во время ее подъема Getty Images Подъем лодки со дна, 22 октября ее установили в док в Росляково. Подъем подлодки "Курск" /Semyon Maisterman/ITAR-TASS У следствия осталась одна версия о взрыве торпеды. Дело о гибели "Курска" закрыто. Виновных нет. Показать больше

В интервью РИА Новости, как и в 2000 году, адмирал Попов также говорит о взрыве боекомплекта, который привел к разрушению носовых отсеков подлодки.

При этом, как и 21 год назад, он говорит, что иностранная подлодка якобы тоже была повреждена взрывом боекомплекта "Курска" и некоторое время лежала на грунте, прежде чем смогла восстановить способность передвигаться.

Адмирал Попов утверждает, что сигналы SOS в тот день подавал не "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения иностранная подлодка.

А была ли иностранная субмарина?

Версия о присутствии иностранной подлодки, появившаяся сразу после гибели "Курска", была не основной, но одной из нескольких. Другие версии в прессе рассматривались экспертами, как минимум, с не меньшим интересом.

Выдвигались предположения о взрыве боекомплекта на борту в результате разных причин, о пожаре, обстреле по ошибке ракетой с атомного ракетного крейсера "Петр Великий", столкновении с подводным объектом, о теракте и о мине времен Второй мировой войны.

Автор фото, Semen Maisterman/TASS Подпись к фото, Атомный крейсер "Петр Великий" в районе гибели "Курска" в 2001 году

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Михаил Волженский, который поддерживал версию об иностранной подлодке, при этом однако удивлялся, что "Петр Великий", обнаруживший гидролокатором "Курск" на грунте, почему-то не заметил иностранную субмарину.

"Если там было несколько подводных лодок, то, соответственно, он и обнаружил бы их несколько", - цитирует его Лента.Ру. Эти сомнения разделяют и другие эксперты - на месте трагедии не была найдена вторая подлодка.

Сигналы SOS, о которых говорит Попов, и по мнению официального следствия, и по словам независимых экспертов и расследователей, исходили с борта терпящей бедствие подлодки.

"Правда же заключается в том, что подводники просили о помощи и отчаянно стучали кувалдой или другим металлическим предметом больше двух суток - с 2 часов ночи 13 августа до вечера 14 августа. В гидроакустических журналах кораблей и судов последние стуки зафиксированы в 11 часов 14 августа, а по показаниям свидетелей стуки продолжались до вечера того же дня", - писал в книге "Она утонула. Вся правда о "Курске" адвокат родственников погибших моряков Борис Кузнецов, который выступал в Страсбургском суде.

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По официальной версии, источником стука стало специальное аварийное устройство, которое таким образом помогало акустикам спасательных кораблей обнаружить субмарину, а выжившие прожили всего несколько часов - спасти бы их не удалось, даже если бы не было ни одной задержки.

На альтернативной версии об иностранной подлодке настаивает не только бывший командующий Северным флотом. В 2001 году в интервью "Новой газете" ее поддержал и бывший командующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Куроедов, который, правда, отметил, что хоть и является сторонником этой версии, "но это не значит, что она - истинная".

Согласился с ней и занимавший в то время пост начальника главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко. "Существует такая версия, верить ей или не верить? Косвенные признаки говорят о том, что да, то, что сказал командующий Северным флотом в тот период времени Вячеслав Алексеевич Попов. Я тоже склонен верить этой версии", - сказал Кравченко РИА Новости.

Версия следствия

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в понедельник отказался комментировать слова Попова: "Было следствие, оно пришло к окончательному выводу, поэтому появление здесь каких-то других гипотез мы не хотим комментировать".

Уголовное дело о гибели "Курска" было возбуждено главной военной прокуратурой по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта". Расследование аварии шло два года, но в конце концов было закрыто за отсутствием состава преступления без предъявления обвинений.

Генеральный прокурор Владимир Устинов в феврале 2002 года сказал, что в ходе расследования были выявлены серьезные нарушения со стороны командования Северного Флота и экипажа погибшей субмарины.

Автор фото, Getty Images

Согласно выводам следствия, основной причиной гибели АПЛ "Курск" стал производственный дефект торпеды 65-76 ПВ "Кит". Срок ее службы к 2000 году подходил к концу, в прокладке ее бака с окислителем образовались микротрещины.

Пероксид водорода из бака попал в торпедный аппарат, где началась химическая реакция с выделением кислорода и тепла. Торпеда сначала загорелась, а потом взорвалась в узкой трубе торпедного аппарата..

Этим взрывом выбило его заднюю крышку, это вместе со взрывной волной и частями торпеды привело к детонации других торпед и второму, гораздо более мощному взрыву нескольких торпед на стеллажах в первом отсеке.

Как раз этот взрыв разрушил носовую часть лодки - первый, второй и третий отсеки, после чего она быстро опустилась на дно.

Между тем, разные эксперты писали, что к гибели подлодки привела целая цепочка ошибок и нарушений.