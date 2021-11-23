Рухнувшая экономика и повальный голод: Афганистан на грани катастрофы

час назад

Подпись к фото, Ялда Хаким уехала из Афганистана еще в годы советской оккупации

Телеведущая Би-би-си Ялда Хаким родилась в Афганистане. Ее семья бежала из страны в 1980-х, во время советской оккупации, но потом она не раз приезжала в Афганистан как журналистка. Этот ее визит на родину - первый после того, как власть в стране взяли талибы ("Талибан" - организация, признанная террористической и запрещенная в России и других странах).

Я знала, что когда я приеду в свою родную страну - впервые после возвращения к власти талибов, - мне придется искать ответы на многие вопросы.

Насколько изменилась страна после свержения прозападного правительства? Дождутся ли афганцы мирной жизни, о которой они так мечтали? Что ждет женщин и девочек, которые уже вытолкнуты из общественной жизни новыми правителями?

Но один вопрос, который мне пришлось задавать себе, я предугадать не могла. Сколько нужно сил, чтобы день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем ходить на работу, не получая за это ничего?

А увидела я именно это.

Никто из работников системы здравоохранения в Афганистане - от медиков в Кандагаре до уборщиц в больнице в Кабуле - не получает зарплату с того момента, как пало предыдущее правительство и прекратилась иностранная помощь.

Они сами уже на грани, но, несмотря ни на что, ходят на работу и как могут помогают людям, оказавшимся в отчаянном положении.

Подпись к фото, Медики в Афганистане не получают зарплату после прихода талибов

Насрин работает уборщицей в больнице имени Индиры Ганди в столице Афганистана Кабуле.

"Если мы не выйдем на работу, эти детишки умрут. Как мы можем их бросить?" - говорит она.

Большинство маленьких пациентов очень слабы от недоедания, и палаты должны быть чистыми, чтобы они не подхватили какую-нибудь инфекцию.

По словам Насрин, у нее нет денег на транспорт, и она ходит на работу пешком. Вниз по склону горы и потом обратно, в гору, после 12-часовой смены.

Подпись к фото, Некоторые дети страдают от сильного недоедания

Как бы тяжело ни было работникам здравоохранения, их пациенты находятся в еще более тяжелом положении.

По оценке ООН, 23 миллионам афганцев грозит голодная смерть. 95% населения недоедают.

В палатах, которые убирает Насрин, лежат самые юные жертвы этого кризиса.

Трехлетняя Гульнара так слаба, что едва может открыть ввалившиеся глаза. У нее выпадают волосы. Когда она просыпается, она плачет от боли. Таковы последствия голода для афганских детей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В больнице имени Индиры Ганди в Кабуле, где побывала Ялда Хаким, лежат дети, страдающие от недоедания

Официальный представитель "Талибана" Сухейль Шахин обвиняет во всем международное сообщество. Афганский народ, говорит он, страдает из-за Запада.

"Они говорят, что страна катится к катастрофе, голоду, гуманитарному кризису - так пусть сделают что-нибудь, чтобы предотвратить эту трагедию. Международное сообщество, страны, которые говорят о правах человека, должны прекратить делать шаги, которые ведут к гуманитарному кризису в Афганистане", - говорит Шахин.

Для большинства в Афганистане очевидно одно: что решить проблему может только помощь из-за рубежа.

Особенно ясно это становится, если посмотреть на состояние экономики страны. Когда прекратилась международная помощь, она просто рухнула.

"Я работал на обжиге кирпича, - говорит афганец средних лет на уличной бирже труда, ожидая, не будет ли какой-нибудь подработки. - Я тогда зарабатывал 25 тысяч афгани (270 долларов) в месяц. Сейчас не могу заработать даже две тысячи (22 доллара) в месяц".

У него четверо детей, все, по его словам, болеют, а денег на лекарства нет.