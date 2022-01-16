Настоящая игра престолов, сезон III, часть 5. Уэльс: как валлийский воин и молодая вдова создали новую английскую династию

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

51 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тюдоровская роза и герса (опускная решетка, правая эмблема) стали символом английской монархии после войны Алой и Белой розы. Тюдоры сумели добраться до английкого престола только потому, что других, более очевидных претендентов, просто не осталось

Валлийцы могут гордиться тем, что, потеряв все свои короны, сумели заполучить взамен корону английскую, подарив истории одну из самых колоритных английских династий - Тюдоров.

Рассказ о том, как им это удалось, состоит из двух частей. О второй нам известно почти что все, временами по дням, а иногда и по часам.

О первой же - практически ничего. А между тем, если бы не она, то вся история туманного Альбиона пошла бы совсем иным путем.

Английский король

Автор фото, Gabomarin88 Подпись к фото, Сохранилось лишь одно прижизненное изображение Генриха V, да и то в профиль. Говорят, что это потому, что другая половина его лица была изуродована шрамом от удара копья в битве при Шрусбери, когда Генриху, тогда еще принцу Уэльскому, было всего 16 лет. Но благодаря Шекспиру актеров, исполнявших его роль, в театре было предостаточно. Это - португальский актер Габриэль Марин

Генрих V, впервые отличившийся в битве при Шрусбери в бытность еще принцем Уэльским, получил корону, как и положено, после своего отца Генриха IV, вот только держалась она на его голове не слишком прочно.

Дело было в том, что папа его был не вполне законным королем, а, назовем вещи своими именами, узурпатором. Да, корону и трон он получил, но некоторые аристократы считали, что им королевский титул подошел бы гораздо больше. Поэтому все его царствование прошло под двумя девизами: "Достиг я высшей власти", как сказал гений русской литературы, и "Нет мира венценосной голове", как сказал гений английский.

Генрих V заступил на королевскую вахту точно при таких же обстоятельствах.

К счастью, он был очень неглуп и понимал, что для получения полного признания ему надо каким-то образом сплотить и народ, и знать общей целью. Для этого прекрасно годилась война во Франции, которую англичане с переменным успехом вели со времен Эдуарда III. Это совершенно отдельный и весьма длинный рассказ, для нашей же истории достаточно сказать, что после битвы при Азенкуре в 1415 году ободренные победой англичане постепенно прибрали к рукам почти половину Франции.

Генрих V считал, что теперь он может вполне рассчитывать вдобавок к своей английской еще и на французскую корону, благо сложные династические связи между двумя странами давали ему на это некоторое право.

Безумец на троне

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, То, что с Карлом VI было что-то не в порядке, знали многие - одним из диагнозов была "одержимость дьяволом". Фрагмент картины французского художника Франсуа-Огюста Биара "Экзорцизм короля Карла VI"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В то время Франция пребывала в очень непростом положении, поскольку на троне сидел скорбный умом Карл VI.

Сейчас медики считают, что он страдал то ли от шизофрении, то ли от биполярного расстройства, то ли от энцефалопатии, то ли от всех этих болезней сразу. Впрочем, даже если бы его подданные и знали диагноз своего короля, легче бы им от этого не стало, поскольку, в отличие от англичан, свергнувших Ричарда II, французы почитали королевскую власть священной и терпели как могли.

Женой Карла была Изабо (Изабелла) Баварская. Управлять страной при безумном муже у нее не получалось никак, потому что, если верить одним источникам, была она дамой расточительной и не слишком умной, а если другим - страшной распутницей, эдакой Мессалиной французского двора, совершенно не интересовавшейся своими детьми, которых у нее было 12.

Автор фото, British Library Подпись к фото, Изабо и Карл подписывают договор в Труа. Ну, король просто присутствовал, поскольку реальность уже почти никак не воспринимал, а Изабо действительно приняла участие в его составлении. Историки до сих пор спорят, почему она на это пошла - от политической прозорливости или от полного эгоизма

Некоторые историки считают, что на нее возвели напраслину, но теперь уже не разобраться.

Французская принцесса и корона в придачу

Как бы то ни было, но в 1420 году она подписала с англичанами договор в Труа, согласно которому корона Франции после смерти Карла Безумного переходила не к его сыну (которого Изабо для порядка поспешила объявить сыном одного из своих любовников), а к Генриху и его наследникам мужского пола.

Автор фото, Wikimedia Commons by the Archives Nationales Подпись к фото, А вот и сам договор с печатями и подписями, полностью ратифицированный. Но подписать его было мало, надо было еще, чтобы с ним все во Франции согласились

Текст, конечно, был впечатляющим: "Было решено, что оба королевства будут управляться этим нашим сыном (вообще-то зятем, то есть английским Генрихом) и его наследниками... и не будут поделены между различными королями, но будут под властью одного человека, кто будет королем и сюзереном обоих".

Плюс английский король получал руку принцессы Екатерины Валуа, хотя договор об этом браке был заключен годом ранее.

Недолгий брак

Автор фото, Rijksmuseum Подпись к фото, "Принцессу Екатерину Валуа представляют королю Генриху V", гравюра конца XVIII века

Свадьба Генриха и Екатерины состоялась в том же Труа, 2 июня 1420 года. Французская принцесса, которой долгие годы вообще никто не интересовался (она была десятым ребенком и самой младшей дочерью), неожиданно оказалась королевой Англии, а в перспективе маячила и родная французская корона. И тут, как водится, вмешалась судьба.

Генрих увез молодую жену в Англию, короновал ее, но очень скоро вернулся во Францию, где у него было полно дел: мало было подписать договор в Труа, надо было еще сделать так, чтобы его признали все, в том числе и сторонники отставленного дофина, будущего Карла VII. Екатерина же тоже не стала терять времени и быстро исполнила главный долг средневековой королевы: родила сына.

Автор фото, VCR Giulio19 Подпись к фото, Надгробие Генриха V в Вестминстерском аббатстве. Конечно, за свою жизнь он успел очень многое, например, полностью изменил военную стратегию после битвы при Азенкуре, но умер слишком рано, оставив на престоле сына, которому еще не исполнился год

Будущий Генрих VI (у него тоже были проблемы с психическим здоровьем, возможно, сказались гены французского дедушки) родился 6 декабря 1421 года, а 31 августа во французском замке Венсенн от дизентерии умер его отец, так и не став формальным королем Франции, потому что Карл Безумный пережил его всего на пару месяцев.

Екатерина оказалась коронованной вдовой с сыном, которому не было еще и года, но который уже был королем и Англии, и Франции.

Неизвестно, что именно думала она сама по этому поводу, но для английских лордов и пэров молодая вдова стала большой проблемой.

Что делать с королевой?

Автор фото, Bibliothèque nationale de France Подпись к фото, Генрих VI был единственным английским королем, который был коронован и во Франции. В дальнейшей перспективе толку от этого не было никакого, и к концу Столетней войны французы свое королевство у англичан отобрали, но интересно, как бы пошла история, если бы Генрих Карла пережил

Позиция королевы-матери была гораздо более прочной и удобной, нежели позиция собственно королевы: жену теоретически можно бросить и найти другую, мать же по определению всего одна. При этом молодая вдова была красива, очень богата, а ее сын, хотя по малолетству еще не обладал реальной властью, но занимал самое главное место в иерархии двух стран.

Любой потенциальный супруг вдовствующей королевы мог полностью смешать уже установившийся расклад во власти, вне зависимости от того, был бы он англичанином или каким-нибудь королем со стороны. Если бы Екатерина повторно вышла замуж за границей, то ее супруг и их дети могли бы теоретически иметь права на английский престол. В то же время местный муж привел бы к невероятному и опасному возвышению своей семьи, с совершенно непредсказуемыми последствиями.

Автор фото, Jwslubbock Подпись к фото, От средневекового Вестминстерского дворца не осталось почти ничего, кроме этого зала, который на протяжении многих веков был главным нервным узлом английской монархии

Королевский совет долго ломал голову и в конце концов постановил, что да, Екатерина может выходить замуж, но только с согласия короля. Учитывая, что Генрих VI был еще совсем ребенком, вдовствующая королева могла бы так вдовой и умереть.

А теперь вернемся в Уэльс.

Весьма скромное начало

Автор фото, Colin Smith / Henry Tudor, Cardiff City Hall / CC Подпись к фото, Генрих Тюдор, первый король одноименной династии, был валлийцем всего на четверть. На другую четверть - французом, наполовину - Плантагенетом. Если вдаваться в дальнейшие подробности, то еще найдутся и фламандцы, и испанцы, и французы из другой династии, но для нас важны его валлийские корни. Недаром его статуя торжественно помещена в зале "Героев Уэльса" в городской ратуше Кардиффа

Неизвестно, насколько часто (если вообще) Генрих VIII и Елизавета I вспоминали свое валлийское происхождение, но оно было очень и очень далеко от блеска и богатства их тюдоровского королевского антуража.

Валлийские короли, несомненно, уступали своим английским коллегам в богатстве и возможностях, но в своих относительно небольших вотчинах были полными хозяевами.

Хлуэллин Великий (в российской историографии его принято называть Лливелином), король Гвинеда, так же как и его сыновья, имел и советников, и дипломатов, и членов совета из местных аристократических семейств. Один из них, по имени Энид Фихан, был первым тюдоровским предком, занимавшим более-менее прочное положение при его королевском дворе, где выполнял функции дипломата и посла и даже принимал участие в переговорах с англичанами.

Автор фото, Dynamite16 Подпись к фото, Считается, что замок Долвиделан был построен Хлуэллином Великим в XIII веке. Впрочем, в ту пору замком его можно было назвать с большой натяжкой, потому что состоял он из одной-единственной двухэтажной башни. Для сравнения: в Англии в это время был возведен замок в Дувре

И он же первым из Тюдоров значительно улучшил семейный генофонд и социальный статус, женившись на дочери лорда Риса,Гвенлиан.

Неизвестно, насколько сильно они любили друг друга, но у них было по крайней мере шестеро сыновей, старший из которых унаследовал от своего отца пост сенешаля (одна из высших придворных должностей) у короля Гвинеда.

Ну а уже его сын, Тудур Хен (энглизированная версия - Тюдор), в критический момент поступил не патриотично, но мудро: не стал примыкать к борцам за валлийскую независимость, а признал королем английского Эдуарда I, принеся присягу и ему, и его сыну, за что был награжден землями в Англси.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Замок в Дувре. Нет ничего удивительного в том, что замки в Англии были гораздо больше и мощнее, нежели замки Уэльса. Изначально они были одинаково чужды и англосаксам, и валлийцам. Их принесли норманны вместе с Вильгельмом, полностью изменив, как мы видим, не только властные структуры, но и архитектуру

Внук Тудура Хена, Тудур Фихан, пошел еще дальше и выше, женившись на Маргарет из королевской династии Гвинеда, которая по материнской линии происходила от Хлуэллина Великого, а по отцовской - состояла в родстве с английскими королями из династии Плантагенетов - Джоном (Иоанном), Генрихом III и Эдуардом I.

Как видите, мужчины тюдоровского клана, хоть и не слишком быстро, но зато очень уверенно карабкались вверх по социальной лестнице, благодаря удачным бракам.

Но больше всех на этом поприще отличился Оуэн, он же Оуайн Тюдор, умудрившийся взять в жены принцессу из самой влиятельной королевской семьи средневековой Европы - Екатерину Валуа.

Любовь как социальный уравнитель

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Увы, портретов Оуэна Тюдора не сохранилось. Но надо думать, он обладал достаточным обаянием, чтобы вскружить голову вдовствующей королеве

Дальнейшая история больше всего походит на женский роман, недаром на этот сюжет написано 12 исторически-романтических произведений. Netflix уже осветил историю брака Екатерины и Генриха в фильме "Король", теперь следовало бы взяться и за брак королевы и Тюдора. Успех был бы гарантирован, потому что, если создателей сериала "Корона" упрекают в слишком вольной интерпретации реальности, то тут у сценаристов была бы полная свобода, потому что, как я уже говорила, нам практически ничего достоверно не известно.

Оуэн Тюдор, как и его предки, обладал достаточной практичностью. В ходе восстания Оуайна Глиндура он поддержал английскую сторону. Потом, вроде бы вместе с Генрихом V, он отправился воевать во Францию, после чего был, насколько нам известно, приближен ко двору.

Как именно познакомились Екатерина Валуа и Оуэн Тюдор, тайна сия велика есть. По одной версии, во время одного из придворных балов Оуэн, переборщив с вином, во время танца потерял равновесие и рухнул в аккурат на колени вдовствующей королевы. Глаза их встретились и...

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вполне адекватная иллюстрация к женскому роману. Тут дело уже явно зашло дальше "встретившихся глаз". Как бы то ни было, но эта парочка наделала в английской истории столько шума, что, как минимум, заслуживает памятника

По другой - Екатерина прогуливалась то ли в парке, то ли по берегу реки, то ли по части дворца, отведенной мужчинам-аристократам (бог весть, что ей там понадобилось), и случайно наткнулась на Оуэна, который в аккурат в это время принимал ванну (или плавал). Что именно она там увидела, это пусть решает ваше воображение, но глаза их встретились и... цитируя Булгакова: "Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца... и поразила сразу обоих!" ("Мастер и Маргарита", глава 13).

Тайный и очень неравный брак

Автор фото, Gallica Digital Library Подпись к фото, Эдмунд Бофорт (слева) во время переговоров в Руане в ходе Столетней войны. Трудно сказать, насколько он тут похож на самого себя, но почти наверняка был он мужчиной видным, раз произвел на королеву серьезное впечатление

Наверное, для всех было бы удобнее, если бы Екатерина оставалась вдовой до конца дней своих. Но, согласитесь, трудно ожидать от молодой женщины, которая прожила со своим мужем менее двух лет (из которых была в его обществе несколько месяцев), что она погрузится в печаль и одиночество на несколько десятилетий и будет каждую ночь засыпать в слезах, прижимая к груди его портрет.

Такая судьба Екатерину явно не прельщала. Более того, Оуэн был не первым мужчиной, на которого обратился ее благосклонный взор, первым был Эдмунд Бофорт, граф Сомерсетский. Для герцога Глостерского, брата покойного короля Генриха V и дяди короля текущего, малолетнего Генриха VI, это был полный кошмар.

Автор фото, Wikimedia commons Подпись к фото, Брат Генриха V и дядя Генриха VI, герцог Глостерский. В дальнейшем последние Плантагенеты с легкостью убивали близких родственников (история Ричара III, якобы уморившего племянников, известна всем), но герцог был человеком слова, и раз обещал старшему брату заботиться о его сыне, так и заботился

Бофорт был одним из внуков Джона Гонта, третьего сына многодетного Эдуарда III, и, следовательно, вполне реальным претендентом на престол, особенно если бы он женился на дочери французского короля.

Именно после этого романа (опять же, у нас нет стопроцентной уверенности, была ли эта связь чисто платонической) Глостер убедил парламент принять закон, согласно которому королева могла вторично выйти замуж только с согласия короля и королевского совета.

Итак, с Бофортом ничего не вышло, но королева, надо думать, усвоила полученный урок, решив, видимо, что вместо того, чтобы испрашивать разрешения, гораздо лучше постфактум просить прощения, и тайно вышла за Оуэна замуж.

Колесо Фортуны

Автор фото, JKMMX Подпись к фото, Замок Пембрук, в котором родился будущий король Генрих VII, внук Екатерины и Оуэна. Вообще-то его права на английский престол в основном пришли со стороны его матери, но бабушка-королева тоже, конечно, не помешала

Самое удивительное в дальнейшей истории даже не то, что королева стала женой далеко не самого титулованного аристократа, да еще и валлийца, а то, что один из их сыновей женился на племяннице того самого Эдмунда Бофорта, с которым Екатерину вынудили расстаться. Как говорится, от судьбы не убежишь.

Сказать, что брак этот был совсем тайным, сложно, точнее, о нем знали лишь очень немногие представители самого высокого общества.

Это был не просто мезальянс по социальному положению, но и еще более крупный мезальянс по этническому принципу. Согласно антиваллийскому закону, принятому в 1402 году, валлийцы не могли владеть землями в Англии и замками в Уэльсе, им не разрешалось носить оружие, собираться относительно большими группами (чтобы не устраивали заговоров) и занимать должности, сопряженные с властью и правосудием.

Автор фото, Zefrog at English Wikipedia. Подпись к фото, Археологические раскопки на месте монастыря в Бермондси (Лондон). Екатерина умерла в нем в возрасте всего 35 лет после очередных родов

Представьте себе, что Скарлетт О'Хара из "Унесенных ветром" вышла бы замуж за одного из чернокожих рабов своего отца. Брак Екатерины с Оуэном был примерно такой же степени неправдоподобия.

Чтобы хоть как-то поправить положение, Оуэна в 1432 году сделали "почетным англичанином". Разумеется, в официальных документах это называлось иначе, но формально он получал все те же права, что и коренные жители Англии.

Автор фото, Plucas58 Подпись к фото, Надгробие Эдмунда Тюдора, старшего сына Екатерины и Оуэна, отца будущего короля Генриха VII. Он умер очень молодым, всего в 26 лет. Можно сказать, что главным делом его жизни был брак с Маргарет Бофорт. Его сын родился уже после его смерти

Впрочем, результаты этого классического мезальянса появились еще до того, как Оуэн стал чуть более приемлемой для мужа вдовствующей королевы фигурой: старший сын, Эдмунд, родился где-то в 1430 году, а его брат Джаспер - в 1431. Тут есть и еще один, скажем так, деликатный момент: мы думаем, что Екатерина и Оуэн сочетались законным браком, но мы не знаем ни точную дату, ни место.

Однако, если принимать во внимание правила поведения в XV веке, то почти наверняка брак этот был освящен, как положено.

Единоутробные братья короля

Автор фото, Wolfgang Sauber Подпись к фото, Джаспер Тюдор (второй сын Екатерины и Оуэна) и его жена, Кэтрин Вудвилл. Можно сказать, что Джаспер посвятил всю свою жизнь племяннику, сумев уберечь его от многих опасностей, включая смерть от руки правящей в ту пору Йоркской ветви Плантагенетов

С определенной долей вероятности можно сказать, что, хотя брак принцессы Валуа с потомком валлийского королевского дома (по женской линии) был с точки зрения современников огромной оплошностью, для сторонников и опекунов малолетнего английского короля он был не так уж плох.

Низкое иерархическое положение мужа вдовствующей королевы практически гарантировало, что их дети на английский престол претендовать не смогут. Так бы оно и было, если бы не вмешался сам Генрих VI.

Смерть матери в 1437 году его глубоко опечалила, он похоронил ее в Вестминстерском аббатстве, а сам решил позаботиться о ее второй семье: Оуэну назначили пожизненную пенсию в 40 фунтов в год (более 37 тысяч фунтов в год в наше время, и это не считая доходов, которые приносили ему земли, подаренные женой), а своим братьям по матери даровал титулы: Эдмунд стал графом Ричмондским, а Джаспер - графом Пембрукским.

Автор фото, City Museums and Art Gallery Birmingham Подпись к фото, Генриха VI можно одновременно упрекнуть в политической слепоте и похвалить за политико-историческую прозорливость. Узаконив единоутробных братьев, он расширил список потенциальных претендентов на корону. Он бы в любом случае был убит Эдуардом IV, а вот с Ричардом III сражаться уже было бы некому. Картина Генри Пейна к шекспировской версии начала Войны роз: Йорки с белыми розами слева, Ланкастеры с красными - справа

В общем-то, он вполне мог бы на этом и остановиться, но Генрих VI пошел дальше и в 1453 году официально признал, что они были рождены в законном браке, а также организовал брак Эдмунда с той самой Маргарет Бофорт, принадлежащей к одной из ветвей королевской семьи Плантагенетов.

Дальше как раз и наступает вторая часть этой истории, о которой нам известно практически все. Она была подробно изложена в первом сезоне "Настоящей игры престолов", если интересно, то посмотрите здесь.

Сын Маргарет и Эдмунда как раз и стал первым королем династии Тюдоров, Генрихом VII.

Зигзаг удачи

Автор фото, Karen Hearn, Dynasties, London: Tate, 1995, Подпись к фото, Аллегория престолонаследия Тюдоров. В центре - Генрих VIII, слева - старшая дочь, католичка Мэри с испанским мужем, Филиппом, справа - Эдуард VI, и на переднем плане - Елизавета в окружении античных богов, чтобы показать, каков был финальный, наиболее блестящий и последний продукт Тюдоровской династии

Тюдоры, безусловно, являются самой известной английской королевской династией, но и одной из самых недолговечных. В этом они разделяют судьбу шотландских Стюартов, пришедших им на смену.

Интересно, что удачные браки помогли им добраться до английского престола, после чего фортуна в семейной жизни им окончательно изменила. Генрих VIII был женат шесть раз, но произвел только троих детей.

Его сын, Эдуард VI, умер слишком молодым, так и не успев вступить в брак.

Его старшая дочь, Мария I, замуж вышла, но детей у нее не было, а ее младшая сводная сестра Елизавета известна истории как королева-девственница.

Удача, приведшая Тюдоров к короне, исчерпалась всего за три поколения, и дальнейшая борьба за корону уже не имела к ним никакого отношения.