Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
Стив Лидьярд был объявлен победителем конкурса "Лучшая историческая фотография-2021" за снимок Уайтфордского маяка на полуострове Гауэр в Уэльсе.
"Этот маяк был построен в 1865 году по проекту Джона Боуэна из Лланелли, чтобы обозначить отмели у мыса Уайтфорд Пойнт, - поясняет фотограф. - Это единственная чугунная конструкция такого размера в Британии, омываемая волнами".
Поданные на конкурс фотографии оценивались в точки зрения оригинальности, композиции, технического исполнения, а также исторической значимости самого объекта.
"Призы отражают ту целеустремленность, которую проявили конкурсанты в попытке получить идеальный снимок, будь то необходимость подняться среди ночи, чтобы запечатлеть идеальный рассвет, или совершить восхождение или длительный поход, чтобы разведать наше дальнее прошлое", - подчеркнул главный судья конкурса, историк Дэн Сноу.
Победу в категории "Историческая Англия" одержал Сэм Байндинг, сумевший застать туманный рассвет на знаменитом Клифтонском подвесном мосту в Бристоле.
"Мост - это ворота в город, на рассвете я всегда выгуливаю там собаку, - рассказывает Байндинг, - и туман неизменно придает этому и без того потрясающему месту дополнительное очарование".
Приз в категории "Там, где вершилась история" достался Иэну Маккаллуму за сделанный с помощью дрона снимок кораблекрушения на реке Северн, где в октябре 1960 года столкнулись два судна.
И еще несколько фотографий, отобранных на конкурс в этом году:
Старинная рыночная улица Шэмблс в Йорке, фото Дэвида Окстаби
Херефордский собор, фотограф Джо Борзони
Каменный круг Санкенкирк возрастом 5 тыс. лет в Озерном Крае, Англия. Фотограф Мэтью Тернер
Руины Коммагенского царства на горе Немрут в Турции, фотограф Мехмет Масум Суэр
Замок Нойшванштайн в Баварии, фото Майкла Уэлча
Здание бывшей электростанции "Баттерси" на берегу Темзы в Лондоне, фото Пита Эдмундса
Руины замка Корф на юге Англии, фото Сэма Байндинга
Замок Бамборо (или Бамбург) на севере Англии, фото Скотта Антклиффа
Заброшенная шахта в Камбрии, Англия. Фото Тома Макналли
"Атомный купол" - Мемориал мира в Хиросиме, фото Уэйна Баджа
Обломки американского военного самолета C-117D в Исландии, фото Евгения Самученко
Римское оборонительное сооружение Адрианов Вал, Англия, фото Кайли Блэр
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