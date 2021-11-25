Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса

час назад

Стив Лидьярд был объявлен победителем конкурса "Лучшая историческая фотография-2021" за снимок Уайтфордского маяка на полуострове Гауэр в Уэльсе.

Автор фото, Steve Liddiard

"Этот маяк был построен в 1865 году по проекту Джона Боуэна из Лланелли, чтобы обозначить отмели у мыса Уайтфорд Пойнт, - поясняет фотограф. - Это единственная чугунная конструкция такого размера в Британии, омываемая волнами".

Поданные на конкурс фотографии оценивались в точки зрения оригинальности, композиции, технического исполнения, а также исторической значимости самого объекта.

"Призы отражают ту целеустремленность, которую проявили конкурсанты в попытке получить идеальный снимок, будь то необходимость подняться среди ночи, чтобы запечатлеть идеальный рассвет, или совершить восхождение или длительный поход, чтобы разведать наше дальнее прошлое", - подчеркнул главный судья конкурса, историк Дэн Сноу.

Победу в категории "Историческая Англия" одержал Сэм Байндинг, сумевший застать туманный рассвет на знаменитом Клифтонском подвесном мосту в Бристоле.

Автор фото, Sam Binding

"Мост - это ворота в город, на рассвете я всегда выгуливаю там собаку, - рассказывает Байндинг, - и туман неизменно придает этому и без того потрясающему месту дополнительное очарование".

Приз в категории "Там, где вершилась история" достался Иэну Маккаллуму за сделанный с помощью дрона снимок кораблекрушения на реке Северн, где в октябре 1960 года столкнулись два судна.

Автор фото, Iain McCallum

И еще несколько фотографий, отобранных на конкурс в этом году:

Старинная рыночная улица Шэмблс в Йорке, фото Дэвида Окстаби

Автор фото, David Oxtaby

Херефордский собор, фотограф Джо Борзони

Автор фото, Jo Borzsony

Каменный круг Санкенкирк возрастом 5 тыс. лет в Озерном Крае, Англия. Фотограф Мэтью Тернер

Автор фото, Matthew James Turner

Руины Коммагенского царства на горе Немрут в Турции, фотограф Мехмет Масум Суэр

Автор фото, Mehmet Masum Suer

Замок Нойшванштайн в Баварии, фото Майкла Уэлча

Автор фото, Michael Welch

Здание бывшей электростанции "Баттерси" на берегу Темзы в Лондоне, фото Пита Эдмундса

Автор фото, Pete Edmunds

Руины замка Корф на юге Англии, фото Сэма Байндинга

Автор фото, Sam Binding

Замок Бамборо (или Бамбург) на севере Англии, фото Скотта Антклиффа

Автор фото, Scott Antcliffe

Заброшенная шахта в Камбрии, Англия. Фото Тома Макналли

Автор фото, Tom McNally

"Атомный купол" - Мемориал мира в Хиросиме, фото Уэйна Баджа

Автор фото, Wayne Budge

Обломки американского военного самолета C-117D в Исландии, фото Евгения Самученко

Автор фото, Yevhen Samuchenko

Римское оборонительное сооружение Адрианов Вал, Англия, фото Кайли Блэр

Автор фото, Kayleigh Blair