Научный дайджест: Пентагон верит в НЛО и смертоносная морковь - убийца ковида

Леонид Лунеев

Би-би-си

час назад

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Вытяжка из ядовитого растения, которая может остановить ковид

Красный свет по утрам (отчасти) восстанавливает зрение

Почему американские военные снова поверили в НЛО?

Автор фото, Tommaso Boddi/WireImage

Пентагон решил вновь заняться исследованием феномена НЛО, и создал для этого особый следственный отдел. Соответствующий приказ подписала замститель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Этот приказ (а приказы, как известно, не обсуждаются) поступил через пять месяцев после того, как авторы секретного отчета американской разведки не смогли сделать однозначный вывод о возможности существования инопланетных НЛО. Им удалось дать правдоподобное объяснение подавляющему большинству из примерно 120 случаев наблюдения таких объектов за последние 20 лет, но при этом другие феномены, в том числе заснятые военными летчиками вблизи полигонов, оставили вопрос открытым.

Так, еще в прошлом году Пентагон опубликовал снятое пилотами морской авиации и до сих пор не объясненное видео объектов, двигавшихся с невероятной скоростью, а потом непостижимым образом исчезнувших из вида.

Новый отдел (очень хотелось бы знать, по какому принципу туда будут набирать сотрудников) в первую очередь и займется расследованием инцидентов в строго контролируемых или вовсе запретных для полетов из соображений государственной безопасности или военной тайны зонах.

Дело в том, что у военных есть подозрения, что дело может быть вовсе не в инопланетных лазутчиках, а очень даже земных противниках, разработавших или заполучивших технологии, неизвестные американцам.

В самом деле, не далее как в июне этого года Китай испытал гиперзвуковой аппарат, способный запускать ракеты на скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука. Это навело Вашингтон на мысль о том, что у Пекина появились технологии, которые в США еще не успели разработать.

Недаром в заявлении Пентагона говорится, что "вторжение любых летающих объектов в наши запретные для полетов зоны угрожает не только безопасности полетов, но и национальной безопасности", а потому минобороны "очень серьезно относится к вторжению любых летающих объектов, опознанных или нет, и тщательно расследует каждый такой случай".

Как и положено всему секретному, у нового отдела будет невыговариваемая аббревиатура AOIMSG (Группа по идентификации и синхронизации отслеживания летающих объектов), за деятельностью которой будет следить группа экспертов из числа военных и разведчиков.

Смертоносная морковь, которая убивает ковид

Автор фото, Valter Jacinto/Getty images Подпись к фото, Смертноносная ворсинчатая морковь Thapsia villosa

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Не всякая морковь полезна. А когда речь заходит о смертноносной ворсинчатой моркови Thapsia villosa, то, как можно догадаться по названию, она и вовсе опасна для жизни. Но, как выяснили исследователи из Ноттингемского университета, нет худа без добра: антивирусный препарат на растительной основе таписгаргин (ТГ) в лабораторных условиях эффективно убивает все разновидности SARS-CoV-2, включая самый быстрораспространяющийся вариант Дельта.

Еще в феврале ученые наглядно продемонстрировали, что ТГ можно успешно применять против многих вирусов.

Как показали лабораторные эксперименты со специально выращенными клеточными культурами, доза ТГ, введенная до инфицирования или во время его активной фазы, блокировала разные варианты SARS-CoV-2 и запускала мощную защитную реакцию.

"Одной предварительной дозы ТГ было достаточно для эффективной блокировки как одновариантных инфекций, так и инфекций в любой другой комбинации", - пишут ученые, по словам которых, ориентированный на носителя антивирусный препарат, судя по всему, разрушает механизмы вируса, позволяющие ему проникать в клетку-носитель, там реплицироваться и рапространяться дальше по организму.

"Доступные нам данные по вирусам гриппа, респираторным вирусам и коронавирусам, включая SARS-CoV-2, указывают на то, что ТГ не препятствует проникновению вируса в организм, а скорее перекрывает внутриклеточные пути его репликации", - уточняют исследователи.

Наибольшую тревогу у медиков в последнее время вызывает вариант Дельта - этот штамм вируса реплицируется и распространяется заметно быстрее варианта Альфа - в 4 раза, чтобы быть точными, и в 9 раз быстрее варианта Бета. Мало того, Дельта ускоряет репликацию других вариатов коронавируса при параллельном заражении, "помогая коллегам-вирусам".

Тем важнее становится тот факт, что ТГ действует одинаково эффективно против всех вариантов.

"Хотя мы экспериментальным путем выяснили, что вариант Дельта самый заразный и способствует репликации других вирусов при параллельном заражении, мы с радостью обнаружили, что ТГ одинаково эффективен против всех них", - утверждает руководитель исследований, профессор ветеринарной молекулярной медицины Ноттингемского университета Кин Чоу Чан.

Автор фото, Valter Jacinto/Getty images Подпись к фото, Листья этого растения и в самом деле напоминают морковку

Специалисты подчеркивают, что при нынешних темпах вакцинации (не самых быстрых, если учесть растущее сопротивление со стороны антипрививочников) и распространения коронавируса, поиск новых лекарств от Covid-19 остается приоритетной задачей. И хотя никто не может с уверенностью сказать, как поведет себя ТГ по отношению к новым, еще не обнаружившим себя штаммам, результаты предварительных исследований выглядят весьма обнадеживающими.

Конечно, разработка самого лекарства, эффективного и при этом безопасного для людей (не стоит забывать, что мы имеем дело с высокотоксичной "морковкой") и последующие клинические испытания потребуют времени, но первый важный шаг уже сделан.

Оздоровительный этюд в багровых тонах

Автор фото, Getty Images

Всего три минуты глубокого красного света в глаза по утрам могут существенно поправить ваше ухудшающееся зрение.

Как выяснили британские ученые, непродолжительное воздействие света в диапазоне, близком к инфракрасному (670 нанометров), улучшает цветовое контрастное зрене в среднем на 17%, причем эффект сохраняется по меньшей мере неделю. Правда, пользу приносит только утреннее облучение - дневное никаких заметных улучшений не дает.

"В ближаешем будущем, пока вы готовите кофе или слушаете по дороге любимый подкаст, вы сможете раз в неделю проводить эту трехминутную процедуру, и таким несложным образом можно улучшить зрение людей во всем мире", - предсказывает автор исследования, профессор офтальмологии Лондонского университетского колледжа (UCL) Глен Джеффри.

Но обо всем по порядку. Когда вам перевалило за 40, митохондрии в фоторецепторных клетках вашей сетчатки тоже начинают ощущать усталость и уже не в состоянии вырабатывать достаточно энергии. Не удивительно, что на склоне лет, когда энергоснабжение сетчатки снижается на 70%, сила вашего зрения тоже резко падает.

Однако из предыдущих опытов с мышами, шмелями и дрозофилами ученым уже было ясно, что митохондрии положительно реагируют на облучение в диапазоне от 650 до 900 нанометров, повышая энергоотдачу.

Оставалось проверить, применимо ли это к людям. В подопытную группы вошли мужчины и женщины в возрасте от 34 до 70 лет с обычным цветным зрением, не страдающие специфическими глазными заболеваниями.

Все 20 добровольцев (13 женщин и 7 мужчин) в промежуток между 8 и 9 часами утра облучались в течение трех минут светодиодным устройством, излучающим волну в диапазоне 670 нм. Через 3 часа были замерены параметры их цветного зрения, а в случае с 10 участниками замеры были повторены через неделю.

В результате было выявлено улучшение цветного зрения в среднем на 17%, которое сохранялось в течение недели, а в случае с добровольцами старшего возраста улучшение достигало 20% и тоже длилось не менее недели.

При этом, когда шестеро из первоначальной группы добровольцев через несколько месяцев прошли ту же самую процедуру, но в период с 12 до часу дня, никаких улучшений отмечено не было.

"Чтобы добиться улучшения слабеющего зрения, абсолютно необходима именно утренняя процедура, потому что, как показали ранние опыты с дрозофилами, митохондрии работают по строгому расписанию и, как наглядно подтвердило наше исследование, на дневное облучение не реагируют", - поясняет профессор Джеффри. Что же касается возможных побочных эффектов, то по его словам, поводов для беспокойства нет.