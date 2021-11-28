Шесть мифов о динозаврах, которые до сих пор вводят нас в заблуждение

35 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ученые жалуются на то, что развеивать мифы о динозаврах сложно из-за того, как их изображают в массовой культуре

С позапрошлого века, когда ископаемые останки динозавров были впервые описаны в научной литературе, мы узнали о них многое. Но у широкой публики представления о них базируются в основном на стереотипах массовой культуры - таких, как, например, знаменитый "Парк Юрского периода".

Палеонтологи десятилетиями пытаются развеять мифы о древнейших обитателях Земли, продолжающие вводить в заблуждение публику, одновременно и сами стараясь уточнить, а то и полностью пересмотреть свои прежние представления о них.

Вот некоторые из популярных, но не вполне верных, устаревших или вовсе ошибочных представлений.

Динозавры полностью вымерли сразу после столкновения Земли с астероидом

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Удар астероида, согласно сегодняшним представлениям, стал началом конца эры динозавров

Действительно, приблизительно 66 миллионов лет назад для динозавров наступил черный день: астероид диаметром примерно 10-15 км врезался в Землю, оставив огромный кратер на месте современного Мексиканского залива и породив эффект "ядерной зимы".

По оценкам ученых, из-за изменения климата и сокращения кормовой базы в последующие тысячелетия постепенно вымерли до 75% обитавших на планете животных, не сумевшие адаптироваться к новым реалиям, в частности почти все четвероногие весом больше 25 кг. Но некоторые динозавры все же уцелели.

Как рассказал Би-би-си палеонтолог из Лондонского музея естествознания Пол Баррет, это были сравнительно мелкие существа, покрытые перьями, чьих потомков можно увидеть и сегодня.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Летающие динозавры, со временем превратившиеся в птиц, пережили сокрушительный удар астероида, опустошивший Землю около 66 млн лет назад

"Птицы относятся к тому же классу фауны, - рассказал ученый. - Они - современные динозавры".

"Учитывая количество имеющихся видов птиц, динозавров на Земле сегодня больше, чем 66 миллионов лет назад", - добавил он.

От тираннозавра можно было спастись, замерев на месте

Двуногий Tyrannosaurus Rex или "ящер-тиран", достигавший 10-13 метров в длину и весивший 8-9 тонн - крупнейший в истории сухопутный хищник.

Он стал необыкновенно популярен после выхода на экран в 1993 году первой серии франшизы о "Юрском парке", в которой терроризирует оказавшихся там людей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В том крайне маловероятном случае, если вам доведется повстречаться с живым Ти-рексом, помните, что он вполне способен вас разглядеть

В фильме тираннозавр показан слабовидящим чудовищем, способным распознавать добычу только по движению.

Это характерно для некоторых видов земноводных, но к тираннозаврам не имеет отношения, указывает профессор Баррет.

"Динозавры обладали острым зрением, - рассказал он. - По данным исследования, опубликованного 15 лет назад, тираннозавр вообще был самым зорким из живших на Земле существ. Не могло быть ничего глупее, чем замереть при встрече с ним".

Тираннозавр мог обогнать автомобиль

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тираннозавр умел бегать, хотя и не так проворно, как показывают в кино

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В ударной сцене "Парка Юрского периода" тираннозавр догоняет экскурсионный джип и ломает о него передний зуб.

Согласно прежним расчетам ученых, тираннозавры в броске за добычей действительно могли разгоняться до 50 км/ч. Однако более современные и продвинутые эксперименты на компьютерных моделях показали, что эти многотонные чудовища бегали в более умеренном темпе - примерно 20-30 км/ч, то есть тягаться в скорости с автомобилем были, скорее всего, неспособны.

К тому же, как напоминает хранитель Музея национальной истории имени Пибоди при Йельском университете доктор Марианна ди Джакомо, есть существенная разница между максимальной скоростью в коротком броске и той, с которой живое существо может комфортно для себя двигаться как можно дольше.

"Марафонцы бегают медленнее спринтеров, а спринтерские дистанции не бывают длинными, - говорит она. - Может, тираннозавр и мог развить большую скорость на коротком отрезке, но состязаться с автомобилем ему было явно не по зубам".

Динозавров можно клонировать

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Есть несколько серьезных препятствий, которые не позволяют нам клонировать динозавров на практике

Динозавры исчезли за миллионы лет до появления первых людей, и вряд ли мы сможем увидеть их живьем в сколь-нибудь обозримом будущем, хотя именно эта идея лежит в основе знаменитой кинокартины и одноименной книги Майкла Крайтона, которая легла в ее основе.

Главная причина в том, что ДНК не сохраняется так долго.

"Древнейшие образцы ДНК, обнаруженные в ископаемых останках, насчитывают около двух миллионов лет, да и те представляют собой лишь фрагменты, принадлежавшие бактериям, грибкам и тому подобное", - объясняет профессор Баррет. Самым древним образцам ДНК животных не больше 50 тысяч лет.

"За этими временными рамками мы не располагаем ДНК вымерших животных и растений, так что насчет динозавров я настроен весьма скептически", - заключает он.

Доктор ди Джакомо согласна с этим мнением, указывая, что даже крупный прорыв в изучении генетики динозавров еще не гарантирует успешного практического применения.

"Клонирование видов, чье существование отделено от нас геологическими эпохами, - невероятно сложная задача. Слишком много неизвестных", - говорит она.

Имеются и этические моменты, замечает ди Джакомо.

"Фильмы о Юрском парке как раз демонстрируют, что делать этого не следует. Внимание их создателей всецело сконцентрировано на опасностях и негативных последствиях для людей. Но было бы не менее жестоко и по отношению к динозаврам перенести их в мир, к которому они абсолютно не приспособлены".

Динозавры были бестолковыми созданиями с недоразвитым мозгом

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Предполагается, что небольшие плотоядные динозавры типа троодона были достаточно сообразительными

Современные технологии принесли много новых данных о том, как динозавры жили и вели себя, говорит доктор ди Джакомо.

"Не все динозавры были чрезвычайно смышлеными, и не все - недоумками. Они были сообразительны ровно настолько, насколько требовали жизненные условия", - отмечает она.

Профессор Баррет считает, что многие динозавры были довольно умны, особенно некрупные хищники.

"Некоторые из них охотились по ночам во избежание конкуренции с более мощными соперниками, - говорит он. - Чтобы приспособиться, требовался достаточный объем мозга для обработки информации, плюс хороший слух, зрение и обоняние".

Динозавры были скверными родителями

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Майазавр получил такое имя благодаря свидетельствам о наличии у него выдающихся родительских способностей

Больше ста лет считалось, что динозавры были безжалостными равнодушными одиночками и не заботились о своем потомстве. Но в 1970-80-х годах были получены данные об их более сложном социальном поведении.

Вид травоядных динозавров, живший порядка 77 миллионов лет назад, получил от исследователей имя майазавр (от древнегреческого и латинского слов, означающих "хорошая мать" и "ящер").

Недавнее исследование, опубликованное в октябре прошлого года в журнале Scientific Reports, идет еще дальше. В нем говорится, что 193 миллиона лет назад динозавры образовывали стада и заботились о детенышах.

"Больше узнав о динозаврах, мы теперь понимаем, что в ряде случаев они были хорошими родителями, - говорит профессор Баррет. - Хотя, конечно, не все".

Доктор ди Джакомо также сообщает, что динозавры были способны присматривать за своим потомством.