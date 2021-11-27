Лайк за прививку, в бан за отрицание. Как азербайджанские врачи скоординировались в "Фейсбуке" и помогают жителям пережить пандемию

Магеррам Зейналов

Би-би-си, Баку

час назад

В Азербайджане уже несколько лет очень популярны Фейсбук-группы, где можно получить у врача бесплатную консультацию по несложному вопросу, найти по рекомендации доктора или медсестру. С началом пандемии эти группы почти полностью переключились на ковид: они сразу рекомендовали носить маски, держать дистанцию, а позже и делать прививки. Заодно все это время они вели просветительскую работу, а противников вакцинации или переубеждали или - когда заканчивались аргументы - банили.

Скорая онлайн-помощь

Когда Facebook только набирал в Азербайджане популярность, врач-дерматолог Орхан Абдуллаев увидел, как люди начали раздавать в соцсети медицинские советы. "Там было так: "моя соседка принимала аспирин от головной боли, и ты тоже принимай", - рассказывает врач, - А у человека, может быть, язва желудка, и тогда аспирин принимать нельзя".

Тогда, десять лет назад, молодой врач с трехлетним стажем решил, что так нельзя. Абдуллаев собрал своих приятелей и однокурсников и предложил создать в "Фейсбуке" группу "Онлайн медицинская консультация" (ОМК).

"Я просто собрал врачей, которые начали давать нормальные советы; мы тогда не думали о саморекламе, мы были просто энтузиастами, - вспоминает он. - Кто-то из докторов работал на море (так в Баку говорят о врачах, работающих в нефтяных компаниях и уходящих в морские вахты на Каспии), другие в скорой помощи, а там ты клиентуры не соберешь. Мы просто давали правильные бесплатные советы, каждый по своей специальности".

Абдуллаев сразу говорит, что речь идет о тех случаях, когда можно разобраться с проблемой онлайн, в других же ситуациях необходимо записываться на прием, сдавать анализы и получать полноценную помощь. В его случае (Орхан Абдуллаев - дерматолог) проблему обычно можно решить, отправив врачу фото участка кожи личным сообщением.

В итоге уже через несколько лет в Баку стало нормой при недомогании заходить в одну из медицинских групп в "Фейсбуке" в поисках профильного специалиста, почитать на него отзывы. И потом попросить у него консультацию или записаться на прием. Причем в этих группах есть люди и из других стран.

Медпросвет

Терапевт Заур Оруджев начинал в той же группе ОМК. Он говорит, что сам не ожидал, что медицинские группы будут пользоваться такой большой популярностью. "Начав группу мы даже не то, чтобы закрыли спрос или заняли пустую нишу. Это было как воздух, заполнивший вакуум", - рассказывает он.

С одной стороны, группа позволила молодым врачам заявить о себе и найти клиентов. Но главное для них то, что она дала им возможность заниматься просвещением.

Заур Оруджев позже отошел от ОМК и создал с коллегами другую группу "МедПросвет". В этой группе врачи тоже общаются с пациентами, но еще убеждают в необходимости прививки, борются против гомеопатии и народной медицины, граничащей с магией.

Он вспоминает, что в его институте редко говорили о доказательной медицине, базирующейся на современных исследованиях и стандартных протоколах лечения. "Хотя я знал хороших старых врачей, потрясающих врачей, которые говорили о ней, но в интернете про них не слышали, - рассказывает он, - А молодые смогли лучше разобраться в соцсетях и говорить об этом уже там".

Ковид и гражданское общество

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Пандемия коронавируса стала самым тяжелым временем в истории двух этих медицинских Фейсбук-групп, говорит Заур Оруджев.

На врачей, как и во всем мире, свалилось огромное количество работы. И часто членам группы приходилось искать специалистов или клиники, где есть свободные места для больных ковидом. На пике пандемии бывали случаи, когда в медицинские группы обращались люди, которые не могли положить в больницу тяжелого коронавирусного больного. Оруджев писал, что трое членов группы "МедПросвет" умерли, не дождавшись госпитализации.

В июне 2020 года в Баку и других городах Азербайджана ввели полный запрет на выход из дома, закрылись магазины и аптеки. Даже мусор вынести было нельзя. Выходить можно было только чтобы попасть в больницы и на похороны. Эти действия привели к протестам и полицейскому насилию. Тех, кто бросал мусор с балконов в полицейскую машину, силовики выволакивали из дома - иногда даже голыми, - и снимали это на видео.

Тогда "МедПросвет" организовал коллективное письмо на имя президента, вице-президента и уполномоченного по правам человека. Подписанты назвали ограничения необдуманными и попросили провести их ревизию. "Не были учтены интересы больных другими болезнями, семей, где есть дети с РАС (расстройством аутического спектра) и других, - говорит Заур. - Как три дня такого ребенка держать дома?"

По его словам, такие радикальные меры необходимо было изначально обсудить с представителями гражданского общества.

По словам Заура Оруджева, с ним встретилась уполномоченная по правам человека в Азербайджане Сабина Алиева и помощник президента Анар Алекперов.

"Самое главное, что нам дали канал связи, и после этого мы наладили общение с TEBIB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана) и отделом по связью с общественностью минздрава. Когда тяжелые пациенты не могли найти место в больнице, на пиках коронавируса мы смогли [с помощью чиновников] напрямую разрешать самые тяжелые ситуации", - рассказывает Оруджев.

Официальные органы власти, правда, не хотят это подтверждать. В TEBIB Русской службе Би-би-си заявили, что не слышали о медицинских группах в "Фейсбуке". В минздраве Азербайджана добавили, что не сотрудничают с какими либо "неофициальными" медицинскими группами. Там своими силами распространяют медицинскую информацию, в том числе в соцсетях.

Разговоры о вакцинах

Заур Оруджев подчеркивает, что главная задача "МедПросвета" - не лечение людей онлайн, а просвещение.

"У нас могут дать дорожную карту: что это за заболевание может быть, что надо проверить, и к кому следует пойти", - говорит Заур Оруджев. В "МедПросвете" запрещено ставить психиатрические диагнозы, обсуждать необходимость аборта и выписывать лекарства.

"Врач врачу рознь, - говорит Орхан Абдуллаев из ОМК. - Понятно, что гинеколог онлайн ничего не посоветует, а дерматолог в большинстве случаев может. Нашей задачей было сделать так, чтобы когда у человека нет денег или времени на обращение к специалисту по простому вопросу, он бы не лез за советом к некомпетентным и посторонним людям".

Обычно в группах можно было встретить посты с вопросам о беременности, болезнях детей, но с началом пандемии коронавирус занял существенную часть онлайн-общения. Люди ищут врачей и медсестер, спрашивают советы по прививкам.

Женщина просит порекомендовать ей медсестру в центре города, чтобы поставить на дому систему ее близкому с ковидом. Ей в ответ рекомендуют сразу нескольких.

Несколько человек, переболевших Covid-19, рассказывают о своих симптомах, обсуждают потерю обоняния и другие последствия коронавируса. У пожилого человека после тяжело перенесенного ковида не восстановился уровень сахара - ему советуют профильных врачей. Много записей с благодарностями врачам за помощь.

Женщина по имени Фатима начинает свой пост с предупреждения: "Я не антипрививочник", а потом спрашивает, есть ли способы защититься от тяжелой реакции на конкретную вакцину - она слышала, что от нее человека якобы может парализовать. Администратор группы отметил в комментариях профильного врача, тот вскоре пришел и рассказал, что случаев паралича ни от одной вакцины в мире зафиксировано не было, и предупредил, что от коронавируса проблемы будут еще серьезнее.

Очень много в группах разговоров о том, какую вакцину кто выбирает для вакцинации и ревакцинации, какие последствия были после прививок. В Азербайджане доступны российский "Спутник-V", китайский Sinovac, западные Pfizer и AstraZeneca. Позиция врачей в обеих группах - выбор вакцины не важен, главное - сделать прививку.

Просвещать и убеждать

Когда началась пандемия, просветительская работа в группах сосредоточилась только на ней.

Врачи, никак не синхронизируясь с призывами властей, сразу заговорили о том, что нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Когда в январе 2021 года в Азербайджан поставили первую вакцину - Sinovac, сразу начались призывы вакцинироваться.

В "МедПросвете", помимо этого, стали регулярно публиковать рекомендации ВОЗ и их обновления. А кроме этого, переводили основные работы и рекомендации иностранных исследовательских центров, включая американский CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США). "Когда со временем данные стали меняться, мы стали их обновлять - и из-за этого нам прилетало от комментаторов, - рассказывает Заур Оруджев. - Дело в том, что собирается новая статистика, данные корректируются, это нормально, именно так наука и работает, но это не все понимают".

Он рассказывает, как во время пандемии врачей из "МедПросвета" стали звать на интервью, где те рассказывали о коронавирусе и прививках. Участник группы - кардиолог Заур Исламов - попал на местный телеканал CBC, где призывал людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями пройти вакцинацию, а не бояться ее, потому что они - в группе риска.

Под этим и другими видео в группе "МедПросвет" много комментариев от людей, которые не доверяют прививкам.

Заур Оруджев говорит, что в какой-то момент понял, что надо попробовать достучаться до них: "Это работало, были кейсы, когда нам удавалось убедить прививаться сомневающихся, с упертыми сделать что-то уже сложно".

Давать ли слово антипрививочникам?

Заур Оруджев рассказывает, что правило, запрещающее посты отрицателей ковида и антипрививочников, они ввели еще в самом начале пандемии.

"Врачей-антипрививочников баним еще более сурово, чем простых людей, потому что есть научный консенсус на тему прививок, и они должны были об этом знать, - говорит Оруджев. - Была у нас настойчивая педиатр, которая отправилась в бан сразу, потому что детский врач-антиваксер - это ужасно".

Во второй большой группе, ОМК, подход к противникам вакцинации тот же. "С антипрививочниками и гомеопатами мы и раньше постоянно сражались, - говорит Орхан Абдуллаев. - А сейчас я не спорю: если человеку 40 лет, и он не понимает как работает наука, его надо заблокировать, чтобы он не отравлял [своим незнанием] окружающих".

Еще до пандемии Абдуллаев пробовал устраивать публичные дебаты с антипрививочниками и сторонниками гомеопатии, но ничего из этого не вышло: "Истина в таких случаях остается где-то в стороне. Надо понять, что у них не логика, а другой тип мышления - гомеопатия граничит с теорией лунного заговора [о том, что американцы не высаживались на Луне]. И когда приводишь им статистику, протокольные данные - им это ничего не доказывает".

Правила, установленные в группе "МедПросвет", пользователи называли даже "тоталитарными" - разговоров с противниками вакцинации тут не ведут. "Те, кто поддерживает [отказы вакцинироваться], вот эти все блогеры, которым смешно и весело, кто с хитрым прищуром в стиле "ну уж мы-то знаем" иронизирует по поводу обязательной вакцинации, вот они просто убийцы. Вот с этим и надо бороться", - настаивает Заур Оруджев.

Он считает, что с доказательной медициной тоже можно спорить, но обладая профильными знаниями. "Это как в институте послушать профессора, а потом на перемене с ним не согласиться", - говорит он. Такая свобода мнений, по его словам, все равно помогает людям чаще узнавать и распространять научные тренды.

Орхан Абдуллаев из ОМК в целом более скептичен: "Просвещение - это бездонная бочка. Ты пытаешься переубедить людей, у тебя не получается, и потом ты просыпаешься - тебе 33 года, а ведь ничего не изменилось".