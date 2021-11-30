В Кыргызстане прошли парламентские выборы. Из-за сбоя при подсчете голосов оппозиция не признает их результаты

Наргиза Рыскулова

Би-би-си, Бишкек

30 минут назад

Автор фото, Getty Images

Кыргызстан пока не может подвести итоги парламентских выборов в стране. Система подсчета дала сбой, и проигравшая оппозиция заявила о фальсификациях, потребовав нового голосования. ЦИК страны уже трижды объявлял и отменял пресс-конференцию, где итоги выборов должны быть объявлены. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров настаивает, что речь идет всего лишь о техническом сбое.

В Кыргызстане выбирали парламент спустя всего год после предыдущих выборов, прошедших в октябре 2020-го. Их результаты так же не признала оппозиция, и тогда ситуация вылилась в протесты, отмену итогов выборов и смену власти в стране - президент Сооронбай Жээнбеков был вынужден уйти в отставку.

Новые выборы прошли 28 ноября. Как и в прошлом году на них лидируют провластные партии "Ата-Журт"(Отечество) и "Ишеним" (Доверие). Они набрали 13% и 12% соответственно, в их составе - ближайшие соратники президента Садыра Жапарова.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Кыргазстана Садыр Жапаров настаивает, что выборы прошли честно

По предварительным итогам, в седьмой созыв парламента прошли шесть партий и 34 депутата-одномандатника. При этом самая старая парламентская партия - социалистическая "Ата-Мекен" (Отчизна) - набрала всего три процента при минимальном проходном барьере в 5 процентов.

Такие результаты вызвали шквал критики и протесты. Члены четырех партий потребовали отменить результаты выборов и назначить повторные. Больше всего вопросов вызвал неожиданный сбой на сайте ЦИК, который произошел во время подсчета голосов. Когда техническую неисправность устранили, расклад изменился примерно на 10% (около 120 тыс. голосов) в пользу провластных партий.

В «Ата-Мекен» уверены, что у них украли около 30 тыс. голосов и требуют отставки всех членов ЦИК и кабинета министров.

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов заявил, что сайт ЦИК атаковали хакеры "предположительно из двадцати стран". Его опроверг зампред правительства страны Эдиль Байсалов. По его словам, причиной сбоя стала обычная ошибка программистов при составлении ими одной из таблиц.

Сейчас партии ждут результатов ручного подсчета голосов. Президент Жапаров, обещавший что выборы пройдут честно и прозрачно, сказал, что отправит в отставку всех виновных, если результаты автоматического и ручного подсчета будут отличаться.

Несмотря на протесты и недовольство партий, международные наблюдатели отмечают рекордно низкую вовлеченность избирателей и низкую явку. На этих выборах проголосовали лишь 34 процента избирателей - в полтора раза меньше, чем в 2020-м (56%).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эксперты говорят, что явка на выборах в парламент рухнула из-за экономического кризиса и усталости от частой смены власти

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По словам наблюдателей, "кыргызстанцы устали голосовать". Жизнь в Бишкеке после выборов идет в обычном ритме, серьезных уличных протестов нет. Эти парламентские выборы проходят в условиях экономического кризиса, начавшегося во время пандемии, инфляции и падения курса национальной валюты.

За 48 часов до выборов власти арестовали 15 человек, обвинив их в планах захватить власть после выборов. Но никакой информации о том, кто эти люди и в чем заключалась их попытка, нет.

Важно отметить еще и то, что эти выборы прошли по новой для страны смешанной системе: депутатов выбирали по одномандатным округам и по партийным спискам. Кроме того, число парламентариев было сокращено на 30 человек (90 вместо 120). Эти изменения - результат конституционной реформы, которую инициировала новая власть в стране и поддержал состав предыдущего шестого созыва парламента Кыргызстана.

Еще одно важнейшее изменение: после правок Конституции страна стала президентской республикой, полномочия депутатов парламента сократились. А деятельность правительства и парламента будет контролировать новый орган власти - Народный курултай (Представительский совет).

"Парламентские выборы в Кыргызстане были конкурентными, но им не хватило значимой вовлеченности избирателей, причиной чего стала скованная агитационная кампания, а также конституционные изменения, ослабляющие парламент, и масштабные изменения законодательства, затрагивающие ключевые аспекты выборов", - говорится в совместном заявлении наблюдателей из стран бывшего СССР и Европы.

Подсчет голосов продолжается. ЦИК Кыргызстана уже трижды анонсировал пресс-конференцию, где должны быть объявлены результаты - и трижды отменял ее.