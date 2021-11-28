Заснеженные машины и страх остаться без работы: что происходит у шахты "Листвяжная" после трагедии

час назад

Автор фото, Russian Investigative Committee handout

Авария в шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября. По предварительной версии, в шахте произошел взрыв метано-воздушной смеси. На момент происшествия в шахте находились 285 горнорабочих, 51 человек погиб.

Близким тех, кого не спасли в первые дни, сейчас сообщают страшную новость: они уже не вернутся из шахты живыми.

Наш корреспондент Петр Козлов находится в городе Белово, где живут шахтеры. Здесь практически все связаны с угольной промышленностью, все знают и о повсеместных нарушениях техники безопасности, но знают и о том, что другой работы в городе нет.

Парковка у шахты

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Мы смогли поговорить с матерью 27-летнего шахтера, не вышедшего из шахты после взрыва, и с его сестрой.

Они требовали, чтобы спасатели снова спустились на поиски пропавшего шахтера, но им сказали, что в шахту уже был закачан азот, чтобы уменьшить риск взрыва. После того, как это происходит, надежд на то, что кто-то выжил, практически не остается.

Через несколько часов губернатор Сергей Цивилев и представитель МЧС подошли к прессе и сообщили, что принято решение возобновить спасательную операцию.

Рядом с въездом в шахту - парковка, где шахтеры парковали свои автомобили. Нашей съемочной группе удалось насчитать около 30 автомобилей. Мы думаем, что они принадлежат погибшим или пострадавшим шахтерам.

Эти люди оказались на смене рано утром или ночью 25 ноября, и в тот момент в городе Белово выпал снег. Автомобили завалило, и мы наблюдали, как их расчищают и забирают родственники пострадавших и погибших.

Вчера на парковке оставалось где-то шесть автомобилей.

Конспирология и информационный вакуум

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Есть очень популярное - по крайней мере, в соцсетях - мнение, что власти не приложили достаточных усилий, чтобы пробраться в шахту, туда, где произошел взрыв, и найти людей, которые там остались, в надежде, что они укрылись в частях шахты, которые не затронул взрыв. Эти версии активно распространяются во "Вконтакте" и в "Инстаграме".

Однако дело в том, что спасательная операция прекратилась в тот же день, когда произошел взрыв. Сразу после взрыва спасательная группа попыталась проникнуть в шахту и оказать людям помощь, вызволить их, но по каким-то причинам (существует версия, что был второй взрыв) спасатели сами оказались потерпевшими - несколько человек погибло, кого-то удалось вытащить.

И суть в том, что операция по спасению была прекращена на три дня, чтобы стабилизировалось в том числе содержание газов в шахте. Безопасность была необходима для проведения спасательной операции.

Часть родственников пропавших требовали от спасателей, чтобы те снова спустились в шахту. Однако этого не произошло.

В пятницу, несмотря на заявления оперативного штаба о том, что выживших не осталось, одного из спасателей нашли живым.

Для журналистов создан чат, нас добавили в него только в субботу, и создается ощущение, что информация поступает недостаточно часто, и существует некий вакуум, который заполняется разными версиями, фейками и всем остальным. Журналистам не хватает доступа к оперативной информации о трагедии.

При этом на территорию шахты в автомобиле с маркировкой СКР завезли только телеканал RT, хотя у шахты работают представители, наверное, двух десятков каналов, как частных, так и государственных.

Скорбь и солидарность, которых нет

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В городе мы не заметили больших скоплений людей ни у часовни, посвященной погибшим горнякам, ни у мемориалов погибшим горнякам и шахтерам.

С пятницы люди приносили туда цветы. В субботу мы увидели женщин с лопатами и метлами, расчищающих площадку, и нескольких фотографов.

Мы поговорили с прихожанами церкви. Мне кажется, что в Кемеровской области и непосредственно в ближайшем к шахте городе Белово не происходит коллективного переживания этой трагедии.

Мы видели подобный момент только на КПП, на выходе с территории шахты.

Казалось бы, город Белово - это город, где если не каждый, то каждый второй человек имеет отношение к работе в разрезе или в шахте. И все же совместной рефлексии и страдания нигде не видно.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Метан там зашкаливал": рассказы родственников погибших на шахте "Листвяжная"

Женщина-прихожанка храма рассказала нам, что ее сын погиб при похожем инциденте на другой шахте. Другие люди отказывались говорить с нами на эту тему, потому что потеряли в таких происшествиях своих родственников.

Я спрашивал у людей, почему они не проявляют солидарность, чтобы защитить свои права. Они все понимают риск, но все равно занимаются этой опасной работой.

Несколько человек сказали нам, что основ для солидарности нет. Нет сильных профсоюзов, которые могли бы защитить шахтеров от работодателя и отстоять их права.

Все подчеркивают, что, несмотря на низкие для таких нагрузок зарплаты, люди боятся потерять свою работу. И работодатель это прекрасно понимает.

Безопасность

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Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Люди, которые работали и на этой шахте, и на других, хором говорят нам, что им понятно, почему случилась трагедия.

Это общее место: произошедшее связано с несоблюдением правил безопасности, основанном на стремлении к повышению добычи угля. На добычу завязаны доходы, и от нее же зависит зарплата шахтеров.

Люди говорят, что содержание метана в этих шахтах превышает нормы. Они рассказывают, как обмануть систему безопасности.

Это специальные маячки, которые замеряют уровень метана в воздухе. Его как-то открывают и заклеивают контакты, чтобы он либо вообще не работал, либо показывал меньшие цифры.

Кроме того, пожилой шахтер, который провел 30 лет в этой шахте, рассказал нам, что датчики, которые стоят под землей, тоже глушат, накрывая фуфайками и телогрейками, чтобы они не срабатывали.

Риск и опасность, связанные со спуском в шахту с повышенным содержанием метана в воздухе, шахтеры осознают. Они хотят зарабатывать больше денег. Свою нынешнюю зарплату они считают слишком низкой, но мужчинам нужно кормить семьи, у многих кредиты, которые нужно отрабатывать.

Тем, кто требует какой-то дополнительной защиты, возможности отстаивать свои права, говорят: "Вы можете делать все, что хотите, но если вы не согласны работать, вы можете просто лишиться работы. На ваше место есть большая очередь".