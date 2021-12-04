"Сборщики кокаина": опасное криминальное занятие, родившееся в порту Роттердама

Линда Прессли & Майкл Галлахер

BBC News

час назад

Автор фото, Kramer Group

Объем поставок контрабандного кокаина через порт Роттердама растет, а с ним - и количество молодых людей, которых криминальные группировки нанимают, чтобы забирать наркотик, спрятанный среди груза судов, прибывающих из Латинской Америки. О полном опасностей мире "сборщиков кокаина", ставшем ключевым звеном всей европейской наркоторговли, - в материале Би-би-си.

На покрытом рябью экране видеокамеры наружного наблюдения видна цепочка людей, которые с осторожностью армейских лазутчиков перебежками пробираются к большому грузовому контейнеру.

Его содержимое - тропические фрукты из Колумбии - уже отправилось по назначению, но железный ящик длиной 12 метров, на посторонний взгляд неотличимый от тысяч ему подобных, хранит в себе еще кое-что. В его морозильном отделении спрятано 80 килограммов кокаина розничной ценой в четыре миллиона евро.

Работа сборщиков, как здесь их называют, - достать наркотик из контейнера и вынести его из портовых доков. Потом он отправится в Амстердам, Берлин и Лондон.

"Порт - настоящий золотой прииск! Это замечательно!" - восклицает человек в маске и капюшоне, один из героев программы "Карта Дэнни" голландского журналиста Дэнни Госена на местном телеканале VPRO. - Можно получить хорошие деньги недалеко от дома, и занятие есть всегда".

Эти молодые люди работают на могущественные преступные сети.

"Условия бывают разные, - рассказывает человек в маске. - Один босс говорит: вот вам определенная сумма, и делите ее между собой. Другой говорит: возьмите часть наркотика и продайте сами".

BBC Недавно мы обнаружили три таких убежища. Сборщики проводят в них по несколько дней, там же едят, пьют и справляют нужду Андре Крамер

глава компании Kramer Group

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Сборщики зарабатывают в среднем две тысячи евро за килограмм кокаина, и этот преступный бизнес растет взрывными темпами.

"Мы впервые обратили на них внимание два года назад, - говорит Андре Крамер, владелец компании, сдающей контейнеры в аренду грузоперевозчикам. - Сначала они появлялись по одному или по двое, и случалось это пару раз в год. Теперь группы по 10-12 человек появляются три-четыре раза в неделю".

Сборщики действуют все более изощренно.

Иногда они не выносят кокаин из доков, а перекладывают в другой контейнер, который скоро должны увезти на грузовике (такую информацию поставляют бандам коррумпированные портовые служащие). Порой проникают в порт заранее, прячутся и ждут прибытия партии товара.

"Недавно мы обнаружили три таких убежища, - рассказывает Крамер. - Сборщики проводят в них по несколько дней, там же едят, пьют и справляют нужду. Внутри были матрасы, пустые бутылки из-под воды и обрывки упаковок от пищи".

Отсиживаться в контейнере, пока горизонт не прояснится - дело небезопасное.

В начале сентября девять парней оказались запертыми в контейнере, частично заполненном бревнами, - заклинило дверь.

"Если вы находитесь в замкнутом пространстве вместе с фруктами или древесиной, то скоро начнете задыхаться, потому что они тоже потребляют кислород, - объясняет начальник полиции роттердамского порта Йон Янсе.- Обычно правонарушители заранее проверяют возможность отпереть замок изнутри, но тут что-то сломалось".

В итоге незадачливые сборщики запаниковали, набрали номер 112 и сдались властям. Но освободить их оказалось не так просто.

BBC Мы получили информацию о том, что девять человек погибают в запертом контейнере от нехватки воздуха и перегрева, но они не могли указать, где именно находятся Йон Янсе

Глава полиции порта Роттердама

"Мы получили информацию о том, что девять человек погибают в запертом контейнере от нехватки воздуха и перегрева, но они не могли указать, где именно находятся, а одинаковых контейнеров в порту было порядка ста тысяч", - рассказывает Янсе.

Множество полицейских, таможенники, пожарные и медики искали нужный контейнер четыре часа и успели вовремя. Использовались даже вертолеты. Часть спасенных попала в больницу с поражениями дыхательной системы.

Йон Янсе хранит профессиональные секреты и не раскрывает конкретные методы, с помощью которых нашли сборщиков. "Скажем так: мы проделывали разные хитрые штуки", - говорит он с загадочным видом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Роттердам - крупнейший в Европе порт и главные кокаиновые ворота континента

В 2014 году в порту Роттердама перехватили 5 тонн кокаина, а в 2020-м - уже 41 тонну.

"В этом году мы планируем выйти на 60 тонн, - говорит Янсе. - Каждый год мы ставим новый рекорд. Тут нечем гордиться: то, что мы конфискуем много кокаина, конечно, хорошо, но проникает гораздо больше".

Действительно, по экспертным оценкам, перехваченные наркотики - лишь малая доля того, что прибывает в порт.

В сентябре этого года за одну неделю в порту задержали 110 сборщиков. Но если их не удается схватить с кокаином в руках, максимум, что им грозит - штраф в размере 100 евро за проникновение на закрытую территорию.

Многие сборщики, отправляясь на дело, берут с собой эту сумму наличными, платят на месте и спокойно уходят.

"В таких случаях мы говорим: мы просто гуляли… обожаем разглядывать контейнеры, - рассказывает человек в маске. - Разве у меня есть при себе наркотики? Или какие-то инструменты? Ничего нет!"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В сентябре из такого контейнера извлекли девять задыхавшихся сборщиков кокаина в возрасте от 18 до 23 лет

Раскинувшийся вдоль моря на 42 километра порт Роттердама - самый большой в Европе. Ежедневно там обрабатывают около 23 тысяч грузовых контейнеров.

По признанию анонимного сборщика, главный помощник таких, как он, и их боссов - коррупция.

"Приходите завтра с утра и убедитесь, что заполучить пропуск в порт легче легкого, - хвастается он. - Подходишь к любому работнику, уходящему домой после ночной смены, и говоришь: одолжи мне до вечера свой пропуск - получишь 500 евро".

"Мы не могли бы работать без пособников внутри, - откровенничает человек в маске. - Лучше всего, если это таможенник. Он может просто не проверять нужный контейнер".

Принципиальных стращают: "Если таможенник отвечает "нет", надо со зловещим видом сказать: нам известно, где живут твои дети. "Да" последует очень быстро".

Андре Крамер подтверждает, что его работники постоянно находятся в стрессовой ситуации.

"К людям приходят домой и предлагают, например, завтра поставить определенный контейнер ближе к забору. Некоторые в результате увольняются", - говорит он.

Прокурор Роттердама Хуго Хилленаар наслышан о подобных историях.

"Большая часть преступлений в городе так или иначе связана с наркотиками в порту, - говорит он. - Стрельба происходит чуть ли не каждый день. Десять лет назад все это не выплескивалось на улицы. Сейчас насилия все больше".

Одним из кровавых отголосков процветающего наркобизнеса стало всколыхнувшее нацию убийство знаменитого журналиста-расследователя Питера де Вриса, застреленного в центре Амстердама в июле этого года.

"Преступные сообщества очень хорошо организованы - в каждой банде имеются босс, кадровики и рекрутеры", - говорит основательница занимающейся проблемами молодежи некоммерческой организации JOZ Надя Баркиуйа.

BBC Проще сразу растить детей счастливыми, чем потом пытаться спасти изгоев Надя Баркиуйа

Основательница JOZ

JOZ ведет разные проекты в южной части Роттердама - одном из беднейших мест в Нидерландах, откуда родом большинство сборщиков кокаина. Свыше четверти его жителей моложе 23 лет, больше половины - из семей мигрантов.

В 1960-1970-х годах там осело много приезжих, привлеченных работой в порту. Потом значительно западнее появились причалы, способные принимать гигантские контейнеровозы, бизнес в основном ушел туда, а район пришел в упадок. Часть населения перебралась на новое место, оставшиеся живут чем придется.

JOZ работает через местные школы, клубы и социальные центры, стараясь отвлечь молодежь и подростков от криминала.

"Мы должны показать им, что зарабатывать деньги нормальными способами лучше и безопаснее, и главное, для этого в городе есть возможности, - говорит Надя Баркиуйа. - Проще сразу растить детей счастливыми, чем потом пытаться спасти изгоев".

Но пока все больше молодых людей выбирает судьбу сборщика кокаина.

"Возраст снижается, среди них уже попадаются мальчишки 14-15 лет", - отметил прокурор Хилленаар.

BBC Каждый день в городе потребляется 40 тысяч порций кокаина, и за каждой из них - насилие, вымогательство и смерть Хуго Хилленаар

Прокурор Роттердама

В Британии в ходу выражение "белое Рождество" - когда на праздник выпадает снег (что бывает довольно редко в этой стране).

В Роттердаме тоже толкуют о предстоящем "белом Рождестве", но к снегу это не имеет отношения. Накануне праздничного сезона прокурору есть что сказать: "Каждый день в городе потребляется 40 тысяч порций кокаина, и за каждой из них - насилие, вымогательство и смерть".

Прокурор надеется на изменения в законодательстве, которые вступят в силу с начала 2022 года. За незаконное пребывание на территории порта будет полагаться уже не штраф, а год заключения. Но, принимая во внимание, какие шальные деньги там крутятся, многие не верят, что это сработает.

"Честно говоря, я не думаю, что полностью пресечь контрабанду наркотиков через роттердамский порт в принципе возможно", - говорит бизнесмен Крамер.

Его беспокоит, что ужесточение наказаний повлечет за собой рост насилия.

"Сейчас сборщики сравнительно легко отделываются, а тут начнут пытаться убежать любой ценой и возьмутся за пистолеты и ножи. Не хотелось бы, чтобы наши терминалы превратились в Дикий Запад", - замечает он.

Возможно, угроза тюрьмы остановит часть молодых людей, но других все равно будут соблазнять крупные, по их меркам, суммы денег.