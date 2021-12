Ковбой Камбербэтч, возвращение Кэрри Брэдшоу и конец света: что смотреть в декабре

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

36 минут назад

Вестерн с Камбербэтчем, конец света с Кирой Найтли и Леонардо ДиКаприо, клон Махершалы Али, "Амаркорд" Роберто Сорентино - и это далеко не все фильмы и сериалы, которые можно будет посмотреть в сети в декабре.

Власть пса (The Power of the Dog)

1 декабря, Netflix

Режиссер-оскароносица Джейн Кемпион уже работала на телевидении - над сериалом "Вершина озера". Так что ее вряд ли смутил выход на Netflix нового фильма, увенчанного призом за режиссуру в Венеции-2021. Речь здесь идет о двух братьях-ковбоях - суровом (Бенедикт Камбербэтч) и рохле (Джесси Племонс) - которые выясняют отношения в связи с женитьбой последнего. Супругу героя Племонса играет Кирстен Данст, а ее сына, к которому проникается симпатией мужланистый персонаж Камбербэтча - Коди Смит-Макфи, на счету которого уже есть один блестящий нео-вестерн ("Строго на запад" с Майклом Фассбендером).

Ваша честь

Сын раздражающе порядочного судьи Романова (Олег Меньшиков) взял отцовскую машину и сбил человека. Романов собирается без колебаний сдать сына в полицию, но оказывается, что погибший - сын отправленного им в тюрьму криминального авторитета Разина (Алексей Серебряков). Теперь судье придется выбирать между законом, которому он служит, и жизнью сына, за которую он отвечает.

Если сюжет кажется вам знакомым, то вам не кажется - одноименный сериал с Брайаном Крэнстоном и Майклом Стулбаргом вышел всего год назад. Остается только порадоваться темпам отечественного кинопроизводства и, при желании, поинтересоваться результатом.

Тихая ночь (Silent Night)

3 декабря, Netflix

Семейство в полном составе готовится к рождественскому ужину, не предполагая, что с минуты на минуту наступит конец света. Эта черная комедия - первый, но не последний фильм декабря, отвечающий настроениям, которые царят в обществе уже второй год. В пользу "Тихой ночи", впрочем, говорит тот факт, что главную женскую роль здесь исполнила Кира Найтли - актриса, вполне способная постоять за себя даже перед лицом апокалипсиса.

Садовники (Landscapers)

6 декабря, HBO

Милейшая семейная чета средних лет (Оливия Колман и Дэвид Тьюлис) проживает в городке Мансфилд. Живут они тихо, соседи их обожают - до тех пор, пока на заднем дворе их дома случайно не откапывают родителей хозяйки.

Мини-сериал HBO основан на реальных событиях и многочасовых интервью с прототипами героев. Режиссером стал Уилл Шарп, который в этом году уже отметился "Кошачьими мирами Луиса Уэйна", а чуть ранее снял "Собаку Баскервилей" для "Шерлока".

И просто так (And Just Like That)

9 декабря, HBO max

Саманта выбыла, но Кэрри, Шарлотта и Миранда снова в строю - да, речь идет о продолжении "Секса в большом городе". Теперь полюбившиеся героини расскажут зрителям о любви и сексе после пятидесяти. Учитывая, что за последние годы на экраны вернулись даже Декстер и жители "Твин Пикса", удивляться камбэку Кэрри Брэдшоу и ее подруг не приходится. Впрочем, зрители за это время стали желчнее и успели осудить внешность героинь сразу после выхода трейлера. Ответ на вопрос, удалось ли шоу сохранить обаяние и остроумие оригинала, узнаем совсем скоро.

Непрощенная (The Unforgivable)

10 декабря, Netflix

Рут Слейтер отмотала долгий срок в тюрьме, однако ни она, ни ее близкие не считают, что женщина искупила вину за страшное преступление прошлого. В надежде на искупление она бросается на поиски брошенной когда-то младшей сестры. Фильм, основанный на британском мини-сериале, примечателен не только душераздирающим (даже слишком) сюжетом, но и первой за три года работой Сандры Буллок. Компанию ей составили Виола Дэвис, Джон Бернтал и Винсент Д'Онофрио.

Рука Бога (The Hand of God)

15 декабря, Netflix

Странно было бы, если бы такой последовательный ученик Федерико Феллини как Паоло Соррентино не попытался в какой-то момент снять собственный «Амаркорд». Фильм, названный в честь знаменитого гола Диего Марадоны, рассказывает о детстве, которое режиссер провел в Неаполе восьмидесятых. В роли альтер-эго Соррентино, юноши Фабьетто Скиза, снялся Филиппо Скотти, а его отца сыграл актер-талисман режиссера Тони Сервилло. Талисман не подвел - "Рука бога" взяла на Венецианском кинофестивале 8 призов, включая премию Пазинетти за лучший фильм.

Станция одиннадцать (Station Eleven)

16 декабря, HBO max (в России — 17 декабря, more.tv)

Действие мини-сериала разворачивается через двадцать лет после того, как человечество основательно пострадало от эпидемии смертоносного вируса. В центре сюжета — театральная труппа, прибывающая в городок, которым правит опасный пророк-фундаменталист, повелевающий опричниками из самостоятельно основанного культа.

"Станция одиннадцать" снята по одноименному роману Эмили Сент-Джон Мандел, удостоенному премии Артура Кларка.

Лебединая песня (Swan Song)

Всем уже понятно, что повсеместному клонированию всех и вся мешает только ряд досадных этических вопросов, решение которых - дело времени. Действие "Лебединой песни" разворачивается в относительно недалеком будущем, когда человечество на этот счет уже договорилось. Однако герой фильм Кэмерон (Махершала Али), хоть и смертельно болен, начинает сомневаться в том, что готов уступить свое место совершенно здоровой копии, произведенной в лаборатории. Также в фильме снимались Наоми Харрис, Гленн Клоуз и Аквафина.

1883

Сериал "Йеллоустоун" выдержал уже четыре сезона, так что пришло время расширить и эту киновселенную. Новый проект Тейлора Шеридана расскажет о предках семейства Даттон, которые храбро осваивают Дикий Запад в конце позапрошлого века. На сей раз, очевидно, обойдется без Кевина Костнера в кадре, зато если вам в последнее время не хватало вестернов, то лучше Шеридана в этом деле сегодня уж точно мало кто понимает.

Быть Рикардо (Being the Ricardos)

21 декабря, Amazon Prime

Классические американские ситкомы - огромный пласт культуры, с которыми за пределами материка знакомы немногие. Так что фильм, рассказывающий историю любви послевоенных американских телезвезд Люсиль Болл и Дези Арназа, пожалуй, не вызывает особенного трепета сам по себе. Однако главные роли в этом фильме исполнили Николь Кидман и Хавьер Бардем, а сценаристом и режиссером стал Аарон Соркин ("Социальная сеть", "Служба новостей"). А значит, нас ждет, как минимум, разговорное кино высочайшего уровня, а может быть и один из лучших фильмов года.

Не смотрите наверх (Dont Look Up)

24 декабря, Netflix

Автор "Власти" и "Игры на понижение" Адам МакКей продолжает криво посмеиваться над современной Америкой, подтверждая статус едва ли не лучшего сатирика США. На сей раз он придумал историю про двух астрономов, которые отправляются в кругосветное путешествие, узнав, что к Земле стремительно приближается метеорит. Теперь их задача - предупредить человечество, которое, однако, совершенно не хочет прислушиваться к голосу разума. Вернее, к голосам - принадлежащим Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс. В остальных ролях - Джона Хилл, рэпер Кид Кадди, Крис Эванс и еще бог знает кто.

Книга Бобы Фетта (The Book of Boba Fett)

Новый "Мандалорец" выйдет только в следующем году, а пока - встречаем сериал, посвященный легендарному охотнику за головами из оригинальной трилогии "Звездных войн". Жанр сериала обозначен как "космический вестерн" и, кажется, на сей раз стоит ожидать большей жанровой чистоты, чем в "материнском" проекте. Если повезет, нас ожидает приключенческая криминальная драма в знакомом антураже, а отвечать за происходящее будут продюсер Джон Фавро и постановщик Роберт Родригес, снявший большую часть эпизодов.

Незнакомая дочь (The Lost Daughter)

31 декабря, Netflix