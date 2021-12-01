Женщина в Швеции все-таки стала премьером. Новшество еще и в том, насколько это было сложно

Мэдди Севидж

BBC News, Стокгольм

32 минуты назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Магдалена Андерсон в течение шести дней стала премьером, ушла в отставку и снова стала премьером

В последние дни в шведской политике разыгралась настоящая мыльная опера: Магдалена Андерсон сначала стала первой женщиной на посту премьер-министра Швеции, через семь часов ушла в отставку, а потом парламент снова назначил ее премьером. И каким будет финал этого сериала, никто не знает.

Из-за всех этих маневров в парламенте шведы даже не смогли как следует порадоваться историческому событию - первой женщине-премьеру. Все из-за того, что парламент Швеции сильно раздроблен, и формирование правительства - неминуемо многопартийного - стало в нем очень сложной задачей.

Зачем понадобился новый премьер?

Старый премьер-министр Стефан Лёвен, который возглавлял правительство социал-демократов и зеленых с 2014 года, ушел в отставку.

Социал-демократическая партия Лёвена в начале ноября выбрала его преемницей на посту лидера партии Магдалену Андерсон. Для того чтобы стать главой правительства, ей требовалось одобрение парламента, риксдага.

По шведским законам Магдалене Андерсон не нужно было, чтобы за нее проголосовало большинство депутатов - нужно лишь, чтобы большинство не проголосовало против.

Добиться этого в риксдаге, раздробленном на девять фракций, тоже довольно непросто. Понадобились 11-часовые переговоры, чтобы убедить Левую и Центристскую партии даже не поддержать кандидатуру Андерсон, а лишь воздержаться при голосовании.

В итоге Андерсон прошла - большинством всего в один голос - а Швеция стала последней страной Северной Европы, избравшей себе премьера-женщину.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аплодисменты по поводу избрания Андерсон премьером - в первый раз, в среду

Но договоренность о кандидатуре премьера не обязывала парламентские партии голосовать за ее проект бюджета - и в тот же день, в среду, 24 ноября, Центристская партия помогла провести альтернативный вариант бюджета, предложенный тремя правыми партиями, включая антииммигрантскую партию "Шведские демократы".

В результате зеленые вышли из правительственной коалиции, заявив, что не будут исполнять бюджет, предложенный националистами, а Магдалена Андерсон подала в отставку, сказав на пресс-конференции: "Я не хочу руководить правительством, чья легитимность - под вопросом".

"Кто же руководит Швецией?"

Этот ключевой вопрос занимал многих, но вслух его задал на пресс-конференции корреспондент финской вещательной компании YLE, вызвав смех в зале и став героем вирусного видео.

"Простите... так а кто же сейчас руководит Швецией?" - спросил Лукас Дальстрём.

Магдалена Андерсон ответила, что формально она не вступила в должность, так что у руля в статусе "исполняющего обязанности" остается правительство Стефана Лёвена.

Первые женщины-премьеры в Северных странах

Норвегия - Гру Харлем Брундтланд (три срока с 1981 по 1996)

Финляндия - Аннели Яатенмяки (2003)

Исландия - Йоханна Сигурдадоттир (2009-2013)

Дания - Хелле Торниг-Шмидт (2011-2015)

Швеция - Магдалена Андерсон (2021 - ...)

Уникальный день

Шведские обозреватели назвали этот самый драматичный день в истории шведской политики "суперсредой".

Раньше шведская парламентская политика была спокойной и конструктивной, и большую часть прошлого века страной стабильно правили социал-демократы.

"Правительства меньшинства - для Швеции обычное дело. Но сейчас атмосфера в парламенте очень враждебная, и ни одна партия не хочет уступать", - объясняет профессор политологии из Стокгольмского университета Друде Далеруп.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На пресс-конференции по поводу своей отставки в среду вечером Магдалене Андерсон пришлось отвечать на вопрос, кто же в итоге сейчас руководит Швецией

Дважды премьер

В понедельник спикер риксдага решил дать депутатам еще одну попытку утвердить Магдалену Андерсон - уже главой не коалиционного, а однопартийного правительства меньшинства.

Поскольку ни одна другая партия не может собрать большинство и сформировать свое правительство, они согласились снова назначить Андерсон премьером.

Теперь социал-демократы впервые за 15 лет будут править не в коалиции, а в одиночестве. При этом у них в риксдаге всего 100 голосов из 349 (еще четыре партии обещают их поддерживать), а исполнять им придется бюджет, составленный их идеологическими оппонентами.

При этом у Магдалены Андерсон есть всего девять с небольшим месяцев, чтобы доказать соотечественникам, что она - достойный и способный премьер: очередные выборы должны пройти в сентябре следующего года.

Опросы показывают, что Андерсон нравится шведским избирателям больше, чем лидеры остальных партий, но на уровне популярности социал-демократов ее избрание пока никак не отразилось.

Для судьбы правительства Андерсон важно и то, как другие партии поведут себя в отношении националистов, "Шведских демократов".

До последнего времени другие правые партии принципиально отказывались брать их в гипотетическую правительственную коалицию, хотя с ними правые могли бы сформировать правительство. У "Шведских демократов" сейчас - третья по численности фракция в риксдаге, 62 мандата.

Но в последнее время две правые партии, умеренные и христианские демократы, выказывают все больше расположенности к сотрудничеству с ними.

"Я не рискнула бы сейчас гадать, кто выиграет следующие выборы", - говорит профессор Далеруп.

Автор фото, TT/Reuters Подпись к фото, Во вторник Магдалена Андерсон представила публике новый состав правительства

Кто такая Магдалена Андерсон

54-летняя Магдалена Андерсон - опытный карьерный политик с репутацией откровенного человека и в то же время сильного переговорщика.

Она была министром финансов в правительстве Лёвена с 2014 года, а до того занимала высокий пост в налоговой службе.